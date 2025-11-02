S-a întors la casa de vacanţă şi a găsit geamul spart. Ce a urmat i-a dat toate planurile peste cap

19:40

Dacă nu poţi câştiga un milion de lei când lucrezi, poţi strânge suma până la pensie. Deşi cifra pare greu de atins, ea poate fi obţinută chiar şi cu venituri modeste. Fie prin Pilonul 2, fie prin Pilonul 3 de pensii private, un salariu minim poate aduce sume considerabile la bătrânețe. Totul depinde, însă, de momentul în care începi şi de cât eşti dispus să pui deoparte.