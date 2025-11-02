Primele ipoteze în cazul exploziei din Dej. Anchetatorii caută probe sub ce a mai rămas din casa distrusă

19:30

Un poliţist din Constanţa a fost la un pas să provoace o tragedie după ce s-a urcat băut la volan. Agentul a rănit trei femei după ce le-a lovit cu maşina, şi-a continuat cursa şi s-a oprit abia după ce s-a răsucit pe şosea şi a izbit alte două maşini parcate. Tânărul de 21 de ani s-a făcut nevăzut înainte să ajungă colegii lui la faţa locului, dar în cele din urmă s-a predat.