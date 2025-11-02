Salman Rushdie spune că societatea nu mai este structurată de ideea bine – rău, corect – greșit, ci de concepte precum putere – slăbiciune
QMagazine.ro, 2 noiembrie 2025 23:30
„Cuvintele ne lipsesc”, este ultima frază din The Eleventh Hour, ultima carte a scriitorului Salman Rushdie. Este concluzia unei povestiri despre o piață – un spațiu public – în care limbajul, reprezentat ca o femeie umană, este curtat, uzurpat, ignorat. În cele din urmă, ea țipă și dispare, moment în care clădirile din piață se […]
Acum o oră
23:30
Salman Rushdie spune că societatea nu mai este structurată de ideea bine – rău, corect – greșit, ci de concepte precum putere – slăbiciune
„Cuvintele ne lipsesc”, este ultima frază din The Eleventh Hour, ultima carte a scriitorului Salman Rushdie. Este concluzia unei povestiri despre o piață – un spațiu public – în care limbajul, reprezentat ca o femeie umană, este curtat, uzurpat, ignorat. În cele din urmă, ea țipă și dispare, moment în care clădirile din piață se […]
Acum 8 ore
17:20
Diferența între Cătălin Drulă din 2019 și cel din 2025 stă cel puțin în viziunea sa despre implicarea președintelui țării în campania electorală pentru alți candidați. Dacă atunci reproșa Partidului Național Liberal că face campanie cu microbuze pe care era plasată figura lui Klaus Iohannis, deși BEC stabilise că e incorect acest tip de reclamă […]
16:50
Peste o treime dintre români ar vota cu Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR) dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament și aproape 50% ar susține o suspendare a președintelui României, relevă un sondaj al Centrului de Sociologie Urbană și Regională – CURS. Sondajul de opinie, publicat duminică, a fost realizat la nivel național […]
Ieri
17:50
Bogdan Chirițoiu: Consiliul Concurenței nu a primit nicio notificare de la Lukoil privind o tranzacție de vânzare a activelor din România # QMagazine.ro
Consiliul Concurenței nu a primit de la Lukoil nicio notificare cu privire la o potențială tranzacție care să vizeze activele din România, a declarat, sâmbătă, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. „Nu am primit până în momentul de față. Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani, tot aud că e de vânzareLukoil, tot primesc întrebări. […]
17:20
Republica Moldova are un nou Guvern de astăzi. Printre obiectivele sale sunt aderarea la UE în 2028, independența energetică și exporturi de 50% din PIB # QMagazine.ro
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul, sâmbătă, la Președinția Republicii Moldova, în prezența Președintei Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, informează Moldpres. Ceremonia a avut loc după ce, vineri seară, parlamentul a acordat votul de încredere guvernului Munteanu și a aprobat programul de guvernare „UE, pace, […]
12:00
Dr. Sigmund Freud este creditat cu afirmația „în inconștient fiecare dintre noi este convins de propria sa nemurire”, în timp ce Emil Cioran spunea că „nemurirea este o concesie de eternitate pe care moartea o face vieţii”. Dr. Carl Gustav Jung merge mai departe. În studiul său „Psihologia vieții după moarte”, Ronald K. Siegel rezumă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
În al treilea trimestru al anului, Turcia a încasa 50 de miliarde de dolari din turism și a primit 50 de milioane de vizitatori. Turcia a încheiat primele nouă luni ale anului 2025 cu un nou record în sectorul turismului: 50 de milioane de vizitatori internaționali și venituri de 50 de miliarde de dolari, potrivit […]
17:30
În contextul geopolitic tensionat din Europa de Est, anunțul retragerii parțiale a trupelor americane de pe flancul estic al NATO, inclusiv din România, a stârnit îngrijorare și dezbateri aprinse. La 29 octombrie 2025, Ministerul român al Apărării Naționale a confirmat că Statele Unite vor reduce numărul militarilor săi staționați în România, în contextul reevaluării posturii […]
15:30
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, este întrebat în fiecare zi de prieteni „când intră România în război” # QMagazine.ro
Securitatea energetică și securitatea cibernetică sunt două concepte care nu mai pot fi privite separat, deoarece trăim într-o epocă în care sistemele informatice controlează fluxurile de energie, iar protejarea lor devine o condiție esențială pentru siguranța națională, a declarat, vineri, președintele Senatului, Mircea Abrudean, la Forumul de Securitate Energetică, organizat la Cluj Napoca. „Securitatea energetică, […]
15:20
Marius Lazurca, devine consilier prezidențial și pentru securitate națională după ce avea deja în responsabilitate politica externă # QMagazine.ro
Marius-Gabriel Lazurca a fost numit vineri, 31 octombrie, de președintele Nicușor Dan în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Mandatul lui Lazurca va începe de la 1 noiembrie. Postul a fost ocupat anterior de Cristian Diaconescu, cu o experiență vastă în diplomație și drept internațional. Diaconescu, fost Ministru al Afacerilor Externe și al Justiției, […]
15:00
Marius Lazurca, numit în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională # QMagazine.ro
Marius-Gabriel Lazurca a fost numit de președintele Nicușor Dan în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Mandatul lui Lazurca va începe de la 1 noiembrie. Postul a fost ocupat anterior de Cristian Diaconescu, cu o experiență vastă în diplomație și drept internațional. Diaconescu, fost Ministru al Afacerilor Externe și al Justiției, a reprezentat România […]
11:10
Incredibil: activitatea ziariștilor din televiziunile publice intră în supravegherea unui serviciu secret # QMagazine.ro
Conform unei informări oficiale transmise către toți angajații societății naționale de televiziune – peste 2000 repartizați la 14 canale – începând din 7 noiembrie serverul actual de e-mail al TVR va fi înlocuit de un nou server operat de STS, structură militară din domeniul sistemului de siguranță națională. Din acel moment, – probabil caz unic […]
04:10
Nu a fost ceea ce se aștepta: întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping nu a fost o negociere bilaterală în urma căreia să rezulte un acord comercial. Primire glacială, discuții relativ restrânse, fără conferință de presă, fără declarații. Echipele de negociere s-au întâlnit în prealabil la Kuala Lumpur, dar chinezii au așteptat până în […]
30 octombrie 2025
18:10
Nicușor Dan: Colectiv, o oglindă care ne-a arătat aceeași realitate și în cazul altor tragedii din ultimul deceniu # QMagazine.ro
După ce a depus în această dimineață o coroană de flori la fostul Club Colectiv, președintele Nicușor Dan a transmis pe Facebook un mesaj la împlinirea a zece ani de la tragedia în care și-au pierdut viața 65 de tineri. Dan afirmă că tragedia întâmplată la Colectiv „rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat […]
16:40
Distrigaz, acuzat de distrugere din culpă, spune că a acționat potrivit tuturor reglementărilor legale # QMagazine.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au pus Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă, deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenție pentru a lua măsurile de urgență după ce locatarii au reclamat miros de gaze și nu a întreținut în condiții de siguranță […]
15:30
Eugen Șerbănescu îl întreabă pe Marius Voineag: Are voie DNA să inventeze realități paralele? # QMagazine.ro
Opt ani de chin. Opt ani de calvar. La 27 octombrie 2017, o procuroare DNA l-a pus sub urmărire penală pe Eugen Șerbănescu, fost director al Centrului Național al Cinematografiei (CNC) în perioada 2006-2013, pentru un așa-zis abuz în serviciu constând în presupusa finanțare ilegală a unor producători de filme, cu un pretins prejudiciu pe […]
15:00
Audierea premierului spaniol Pedro Sanchez în fața unei comisii de anchetă a Senatului privind un scandal de corupție a început astăzi într-o atmosferă extrem de tensionată, cu discursuri întrerupte, insulte și un ton agresiv, liderul socialist fiind obligat să explice rolul asociaților săi de încredere în acest dosar exploziv, informează Agerpres. „Acesta este un circ”, […]
13:30
Horațiu Potra vrea să revină voluntar în țară: Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund # QMagazine.ro
Avocații mercenarului Horațiu Potra au anunțat joi că acesta dorește să revină „voluntar” în România din Dubai, acolo unde a plecat după ce a fost pus sub acuzare în dosarul în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. La 29 septembrie, Horațiu Potra, fiului acestuia, Dorian Potra, precum și un alt membru […]
12:40
Nu zgomotul avioanelor militare ridică azi cele mai multe întrebări la Mihail Kogălniceanu, ci liniștea diplomatică din jurul planurilor americane. În geopolitică nu există vid – există doar state care știu să joace sau sunt jucate # QMagazine.ro
Retragerea – fie ea și parțială – a trupelor SUA din România marchează o schimbare strategică majoră pentru întreaga regiune a Mării Negre. Nu e doar o problemă militară, este una politică: ce înseamnă pentru România o lume în care garanțiile devin negociabile? Avem posibilitatea să mai negociem cu Casa Albă/Pentagonul sau mai bine zis […]
11:10
Deputatul USR Claudiu Năsui pare a se poziționa pe o poziție diferită de cea a guvernului în privința măsurilor fiscale adoptate. Năsui afirmă că creșterea taxelor „a fost o greșeală fatală a guvernului Bolojan”. Claudiu Năsui, după ce a analizat cifrele oficiale pe luna septembrie, a reiterat ideea că soluția pentru reducerea deficitului bugetar nu […]
29 octombrie 2025
23:50
Raport al Congresului – „Cel mai mare scandal din istoria SUA”: cum au ascuns democrații demența lui Biden # QMagazine.ro
Raportul Comisiei pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală din Congresul SUA (majoritar republicană, condusă de James Comer), publicat ieri, acuză o mușamalizare masivă a declinului cognitiv și fizic al fostului președinte Joe Biden, calificând-o drept unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Statelor Unite. Iată un rezumat al raportului „The Biden Autopen Presidency”, privind problemele de […]
21:30
Grindeanu: Este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează # QMagazine.ro
După multe ore de la anunțul retragerii trupelor americane din România, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat și a lansat din nou un atac la adresa premierului Ilie Bolojan despre care spune că singura sa preocupare publică este. numirea vicepremierului Oana Gheorghiu. Sorin Grindeanu, în lipsa unor „explicații pertinente” din partea autorităților române, […]
21:00
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a Oanei Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie.Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni. […]
20:30
România cere două miliarde de euro la Curtea Internațională de Arbitraj din Londra pentru blocarea proiectului „Casa Radio” din București, dezvoltat de Plaza Centers NV # QMagazine.ro
Statul român și investitorii Plaza Centers NV se înfruntă pe două planuri, comercial și investițional, cu seturi de remedii și probatoriu diferite, dar și cu potențiale efecte de interferență. Valoarea cererii a crescut de la aproximativ 96 de milioane de euro, așa cum era prevăzut inițial în cererea de arbitraj a României, la aproximativ două […]
19:50
Doi congresmeni republicani din Comisiile de Apărare nu sunt de acord cu retragerea trupelor americane din România # QMagazine.ro
Doi congresmeni republicani ai Comisiilor de Apărare din Camera Reprezentanților și Senatului American au transmis un comunicat în care și-au exprimat dezacordul față de hotărârea Pentagonului de a retrage o parte din trupele americane din Europa, inclusiv din România. Roger Wicker, republican din Mississippi, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Senatului, și reprezentantul Mike Rogers […]
15:10
Decizia administrației Trump de a-și reduce prezența militară în România, parte a unei strategii mai ample de reconfigurare a angajamentelor externe ale Statelor Unite, marchează un moment de cotitură pentru întreg flancul estic al NATO. Dincolo de dimensiunea militară imediată, retragerea are un profund impact politic și simbolic: ea sugerează o recalibrare a priorităților Washingtonului […]
14:40
Geoană: După momentul Visa Waiver, această decizie poate fi citită precipitat și în cheia unei răciri a relației bilaterale sau de scădere a relevanței strategice a României în strategia globală a SUA # QMagazine.ro
Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, afirmă că nu este o surpriză reducerea prezenței militare americane și că această pierdere de efectiv poate fi compensată prin alte mijloace. Geoană explică, pe pagina sa de Facebook, că ceea ce s-a întâmplat astăzi este rezultatul unei „analize financiare, strategice și politice, inclusiv la nivelul relației […]
13:40
Nicușor Dan: Securitatea României nu va fi diminuată, iar parteneriatul strategic cu SUA rămâne în aceiași parametri # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după anunțul retragerii militarilor americani de pe teritoriul României. El afirmă că prezența trupelor americane revine la nivelul de dinainte de 2022, când a izbucnit războiul din Ucraina. În același timp, Dan afirmă că securitatea României nu va fi diminuată în niciun fel iar parteneriatul strategic cu […]
13:30
Decizia mutării a 800 de soldați americani din România nu e cea mai fericită veste. Să nu ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic! Să nu încercăm să-i ducem cu preșul pe americani # QMagazine.ro
America a fost și este vitală pentru România. Nu doar pentru că Marea Unire a românilor n-ar fi fost posibilă dacă președintele Woodrow Wilson nu credea în autodeterminarea națiunilor, așa cum a afirmat în ianuarie 1918 în Congres, când a expus viziunea administrației SUA asupra sfârșitului Primului Război Mondial. Ci pentru că avem de învățat […]
13:00
Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează, miercuri, opt percheziții la persoane fizice și juridice, în dosarul penal întocmit în urma exploziei din Rahova. „Dintre cele opt percheziții, patru sunt efectuate în București, două în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman. Activitățile vizează ridicarea de […]
12:50
Nicușor Dan, martie: Mi-aș dori să avem mai mulți soldați americani în România! MApN, octombrie: Americanii retrag trupe din România.1000 de soldați rămân! # QMagazine.ro
Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA, se arată într-un comunicat de presă. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe […]
12:40
Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA, sse arată într-un comunicat de presă. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe […]
12:00
Rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, „radiografiază” clasa politică de astăzi și concluzionează că politicienii nu mai gândesc strategic, ceea ce înseamnă că nimic „nu se planifică pe termen lung; se improvizează, nu se anticipează”. Pricopie enumeră dosarele grele pentru care nu există „soluții credibile”. Din lunga listă, rectorul SNSPA indică definirea poziției României […]
11:30
Oana Gheorghiu: Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump # QMagazine.ro
Nominalizată de premierul Ilie Bolojan pentru funcția de vice-premier și contestată de președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, Oana Gheorghiu a intervenit în scandalul creat în jurul său. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Gheorghiu încearcă să-și susțină cauza afirmând că nimic din ceea ce a postat pe pagina sa „nu angajează în niciun fel […]
11:00
MApN: Statele Unite retrag trupe din România. „1000 militari americani rămân în România” # QMagazine.ro
Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA, sse arată într-un comunicat de presă. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe […]
10:30
Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA, sse arată într-un comunicat de presă. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe […]
08:20
Ilie Bolojan „reformează” administrația. Niciodată România n-a avut 5 vice-premieri, adică un șef la trei oameni # QMagazine.ro
Nominalizarea Oanei Gheorghiu în funcția de vice-premier este scandaloasă nu din cauza persoanei sale, ci pentru că devoalează ridicolul absolut al premierului care insistă că reformează administrația, dar lucrează cu nu mai puțin de 5(cinci) vice-premieri. Poate ar fi bine de știut că niciodată țara noastră nu a avut cinci vice-premieri. Mesajul către popor este […]
01:50
La sfârșitul lunii octombrie 2025, președintele Donald Trump și noul prim-ministru japonez Sanae Takaichi au semnat un acord-cadru pentru asigurarea aprovizionării cu elemente de pământuri rare (REE) și alte minerale critice, cu scopul de a reduce dependența de China, care cel puțin deocamdată restricționează comerțul cu minereuri de pământuri rare cu Statele Unite. O goană […]
28 octombrie 2025
18:50
2843 mandate de securitate națională au fost emise la București din ziua primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 # QMagazine.ro
Deputatul Andrei Gușă a transmis o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și liderilor coaliției de guvernare, în care cere explicații privind numărul foarte ridicat de mandate de securitate națională emise după alegerile prezidențiale din 2024. Numărul mandatelor de securitate națională ar fi de peste 28.000. În plus, peste 56.000 de de persoane ar […]
16:50
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă. În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este […]
16:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă. În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este […]
15:00
Papa Leon a transmis, prin scrisoarea apostolică intitulată „A trasa noi hărți de speranță”, îndemnul de a nu irosi timpul și oportunitățile, informează Vatican News. Scrisoarea apostolică a papei Leon al XIV-lea este prilejuită de împlinirea a 60 de ani de la Declarația conciliară Gravissimum educationis, care poartă data 28 octombrie 1965. Împărțit în 11 capitole, […]
14:00
Bolojan anunță noi măsuri în noiembrie pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026 # QMagazine.ro
După întrevederea cu comisarul european pentru Economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, aflat în vizită la București, Ilie Bolojan a declarat că în noiembrie e necesar să fie adoptat un pachet de măsuri care să permită „să avem efectele de stabilizare și în cursul anului următor”. Bolojan a anunțat că în cursul lunii […]
10:40
DNA, din nou spulberat. Dramaturgul Eugen Șerbănescu, achitat în dosarul „filmelor întârziate” # QMagazine.ro
După opt ani de calvar, dramaturgul Eugen Șerbănescu, fost director al Centrului Național al Cinematografiei, a fost achitat de Tribunalul București. DNA îl acuzase pe Șerbănescu că de abuz în serviciu pentru că ar fi facilitat finanțarea ilegală a unor producători, printre creații fiind și filmul „Eu când vreau fluier, Fluier!”. Instanța a constatat că […]
00:00
Nicușor Dan a decorat Patriarhia Română și pe Patriarhul ecumenic Bartolomeu, aducând laude Bisericii și Catedralei, „simbol al prestigiului României” # QMagazine.ro
Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unității Bisericii, a dialogului interconfesional și interreligios, a păcii și protecției mediului înconjurător, precum și pentru efortul excepțional în sprijinirea României în relațiile privilegiate dintre […]
27 octombrie 2025
23:00
Nicușor Dan a conferit distincții Patriarhului ecumenic Bartolomeu și Patriarhiei Române. „Catedrala Mântuirii Neamului devine un spațiu care unește și inspiră” # QMagazine.ro
Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unității Bisericii, a dialogului interconfesional și interreligios, a păcii și protecției mediului înconjurător, precum și pentru efortul excepțional în sprijinirea României în relațiile privilegiate dintre […]
18:30
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Generală: Invit toți alegătorii să vină să vadă cum arată azi Sectorul 4, să vadă școlile, Patinoarul, locurile de parcare, traficul. Este cea mai importantă carte de vizită a mea # QMagazine.ro
Gabriela Vrânceanu Firea a anunțat că a predat ștafeta PSD București lui Daniel Băluță după ce acesta a fost nominalizat de partid candidat pentru Primăria Generală a Capitalei. „Mâine, în prima parte a zilei, vom avea Comitet Politic Național ca să facem statutar lucrurile. În statutul PSD, candidații la Consiliile Județene și la municipile reședință […]
18:30
Regizorul Bogdan Mureșanu a primit un premiu special din partea Festivalului Kamera Akcja Łódź, Polonia, ediția a XVI-a, în semn de recunoaștere pentru valoarea artistică a filmului „Anul Nou care n-a fost” și pentru contribuția la dezvoltarea cinematografiei europene contemporane. Prezența lui Bogdan Mureșanu la Łódź a reprezentat, de asemenea, o ocazie specială de a […]
18:10
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Generală: Am demonstrat că POT SĂ FAC mult bine pentru Capitală, așa cum am făcut deja în Sectorul 4 # QMagazine.ro
Gabriela Vrânceanu Firea a anunțat că a predat ștafeta PSD București lui Daniel Băluță după ce acesta a fost nominalizat de partid candidat pentru Primăria Generală a Capitalei. „Mâine, în prima parte a zilei, vom avea Comitet Politic Național ca să facem statutar lucrurile. În statutul PSD, candidații la Consiliile Județene și la municipile reședință […]
17:30
Crima bugetară coordonată de la Bruxelles: Comisia Europeană a împrumutat 52 de miliarde de euro în 2019, iar în 2027 va ajunge la 900 de miliarde. Cine va plăti datoriile? # QMagazine.ro
Senatorul Petrișor Peiu, profesor de economie, arată că împrumuturile pe care le-a contractat Comisia Europeană, în numele membrilor UE, au crescut de 18 ori în 8 ani și că un tzunami financiar riscă să arunce continentul într-un colaps financiar. Nu doar că Europa scade în productivitate și competititivitate comparativ cu America sau Asia, ci, mai […]
