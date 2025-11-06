315.000 de persoane au trecut prin Altarul Catedralei Mântuirii Neamului

12:40

Retragerea – fie ea și parțială – a trupelor SUA din România marchează o schimbare strategică majoră pentru întreaga regiune a Mării Negre. Nu e doar o problemă militară, este una politică: ce înseamnă pentru România o lume în care garanțiile devin negociabile? Avem posibilitatea să mai negociem cu Casa Albă/Pentagonul sau mai bine zis […]