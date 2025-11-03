Companiile germane au plătit Rusiei taxe anuale de 2 miliarde € din cauza războiului din Ucraina
Euractiv.ro, 3 noiembrie 2025 08:50
La mai bine de trei ani de la invazia Rusiei în Ucraina, aproximativ 248 de companii germane continuă să fie active în Rusia, contribuind indirect la economia de război a Moscovei, scrie „Euronews” (Italia).
Ce pățesc soldații ruși care refuză să lupte în Ucraina: „Ofițerul mi-a spus să-l împușc în cap” # Euractiv.ro
O anchetă a ziarului independent „Verstka” listează 101 ofițeri, acuzându-i de practici precum utilizarea dronelor pentru a ”termina” propriile trupe în retragere, scrie „Cadena SER” (Spania) sub semnătura Victoriei García.
Guvernul a transmis duminică seară că prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu "interes" invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la "Ora Premierului" din Parlament, unde trebuia să meargă luni, dar nu o va face.
Putin își sporește amenințările cu arme nucleare având în vedere că tratativele cu SUA șovăie # Euractiv.ro
Mândrindu-se cu testarea unor arme noi, Moscova îi semnalează Washingtonului că trebuie să se împace cu puterea Kremlinului și să negocieze, scrie „The New York Times” (SUA).
Mai mulți legiuitori americani ar intenționa să împiedice retragerea unor trupe din Europa # Euractiv.ro
O alianță bipartizană formată din congresmeni cu greutate în domeniul apărării încearcă să blocheze planul controversat al administrației Trump de a retrage trupe din România și din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.
După ce drone au survolat Belgia, Ministerul Apărării lansează o „inițiativă anti-drone” # Euractiv.ro
Într-un interviu acordat RTBF, ministrul apărării, Théo Francken, a anunțat lansarea iminentă a unui plan anti-drone, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
În SUA se spune că Donald Trump a cerut o forță navală nouă, concepută special pentru a provoca China și adaugă că aceasta ar putea fi numită „Flota de Aur”, un tribut adus pasiunii președintelui pentru aur, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
De la ”momentul Colectiv", tratamentul marilor arși în străinătate a costat peste 11 mil. euro # Euractiv.ro
Peste 11 milioane de euro a fost costul tratamentului marilor arși în străinătate, începând de la ”momentul Colectiv”, pentru că România nu are un centru special destinat acestor pacienți.
Verificări ale Jandarmeriei în cazul sancțiunii aplicate organizatorul marșului de comemorare # Euractiv.ro
Conducerea Jandarmeriei a anunțat vineri că va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorului marșului de comemorare a victimelor Colectiv.
Consilerul prezidențial pentru politică externă Marius Lazurca preia și securitatea națională # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul prin care îl numește pe Marius Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Lazurca va continua să conducă și Departamentul Politică Externă.
Cercetători de la UBB Cluj-Napoca, coautori ai unui studiu major publicat în Nature Human Behaviour # Euractiv.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca a contribuit la unul dintre cele mai ample studii internaționale despre modul în care oamenii procesează sensul cuvintelor, publicat în revista Nature Human Behaviour.
Rio: Raid împotriva traficanților de droguri din favelele braziliene soldat cu peste 130 de morți # Euractiv.ro
Au aliniat cadavrele în Piața San Luca, unele sub cearșafuri galbene și albe îmbibate de sânge, majoritatea pe jumătate goi, acoperiți doar de lenjerie intimă, purtând urmele gloanțelor care le-au curmat viața criminală, în mare parte tineri.
Serbia se pregătește să marcheze împlinirea unui an de la accidentul mortal de la o gară din Novi Sad, care a declanșat unele dintre cele mai mari proteste din istoria sa și a lăsat țara profund transformată și polarizată, informează AFP (Franța).
Un judecător german a ordonat trimiterea unui cetățean afgan în spital, după ce acuzatul a înjunghiat mortal două persoane, inclusiv un copil mic, în urmă cu nouă luni, într-un atac care a șocat întreaga țară, informează Reuters (Marea Britanie).
Uniunea Europeană abandonează cea mai controversată măsură din legea sa împotriva pornografiei infantile, care ar fi permis scanarea conversațiilor private, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
O victorie a lui Zohran Mamdani i-ar pune în pericol pe evrei și i-ar încuraja pe adepții totalitarismului de pe tot cuprinsul lumii, scrie fiolosoful francez Bernard-Henri Lévy în „The Wall Street Journal” (SUA).
După o victorie surprinzătoare la alegerile de miercuri, Rob Jetten, liderul partidului liberal de centru D66, ar putea rescrie istoria politică a Olandei, devenind cel mai tânăr și primul prim-ministru declarat homosexual al țării.
Putin ridică vocea la adresa Kievului: „Acum să decidă soarta soldaților și civililor săi” # Euractiv.ro
În spatele lui Vladimir Putin se află un afiș cu mesajul „Pentru Patrie”. Poate mai importantă este imaginea de dedesubt, care nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina, scrie „Corriere della Sera” (Italia) într-un articol de Marco Imarisio.
Rusia a lansat o serie de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene în noaptea de miercuri spre joi, provocând pene de curent la nivel național și ucigând trei persoane, potrivit autorităților locale, potrivit „France 24” (Franța).
Crește îngrijorarea NATO după noi incidente care au implicat drone și aeronave rusești # Euractiv.ro
Bruxelles-ul investighează prezența a două drone deasupra unei baze militare, în timp ce mai multe avioane de vânătoare poloneze au interceptat o aeronavă rusească „fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit”.
Trump îi dă undă verde Coreii de Sud pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump a anunțat joi că și-a dat acordul aliatului său sud-coreean pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară, la o zi după ce cele două țări au încheiat un acord comercial, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
După mai mulți ani fără nicio întâlnire, liderii american și chinez s-au întâlnit în sfârșit, scrie „Le Point” (Franța), într-un articol semnat de Julie Malo.
Președintele Statelor Unite a anunțat joi reluarea imediată a testelor nucleare americane, suspendate din 1992. O decizie prezentată ca răspuns la recentele demonstrații de forță ale Rusiei, scrie „L'Express” (Franța).
Mulți utilizatori de internet și agenții de știri internaționale au presupus în mod eronat că o lege din Slovacia destinată siguranței pe străzi stabilește o limită de viteză pentru pietoni.
SUA a comounicat retragerea de trupe luni, MApN a confirmat miercuri. Cum explică Bolojan # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Antena 1, că România a fost informată cu doar două zile înainte despre decizia SUA de a retrage o parte din trupele americane staționate în Europa.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Bosch au inaugurat BoschLab, dedicat tehnologiilor avansate # Euractiv.ro
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) și compania Bosch au inaugurat, joi la Cluj-Napoca, BoschLab, un laborator destinat formării studenților în domenii precum inteligență artificială, automatizare și sisteme avansate de calcul.
Joi a fost amplasată prima parte a crucii turnului lui Isus Hristos din Sagrada Família, semnalând începutul fazei finale de construcție a acestui turn central al bisericii.
Guvernul ministerlor de Finanțe, Interne și Dezvoltare a adoptat joi normele de aplicare a Legii nr. 203/2018 privind plata amenzilor contravenționale
Județul Cluj a pus în funcțiune, joi, prima stație de tratare a deșeurilor municipale prin dezintegrare moleculară din România, o instalație care promite să transforme o parte semnificativă din gunoiul menajer rezidual în energie electrică.
Statele Unite au impus sancțiuni majore împotriva principalelor companii petroliere rusești Rosneft și LukOil în data de 22 octombrie 2025, ca răspuns la refuzul Kremlinului de a negocia încetarea războiului din Ucraina.
Vicepremiera Oana Gheorghiu: Când oamenii se unesc și contribuie la schimbare nimic nu e imposibil # Euractiv.ro
Experiența unei comunități care a demonstrat că "solidaritatea poate construi spitale trebuie dusă și în administrația publică, acolo unde se iau deciziile care ne influențează viețile", a spus noua membră a Guvernului.
Deputații PSD s-au pus pe Bolojan și îl cheamă la explicații în Parlament/ AUR a făcut același lucru # Euractiv.ro
Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților va avea loc joi a fost convocată joi, de la ora 14.00, urmată de ședința Comitetului liderilor.
DiscoverEU: 1.722 de tineri din România vor avea oportunitatea să exploreze Europa cu trenul # Euractiv.ro
A doua rundă DiscoverEU din 2025 a fost lansată joi, 30 octombrie.
Funky Citizens recrutează observatori independenți pentru alegerile parțiale din 7 decembrie 2025 # Euractiv.ro
Organizația neguvernamentală Funky Citizens anunță deschiderea înscrierilor pentru observatorii independenți care vor monitoriza procesul electoral la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025.
Mercenarul Horațiu Potra anunță că vrea să revină "voluntar" în țară: Nu am de ce să mă ascund # Euractiv.ro
Avocații mercenarului Horațiu Potra au anunțat joi că acesta dorește să revină "voluntar" în România din Dubai, acolo unde a plecat după ce a fost pus sub acuzare în dosarul în care este judecat și pro-rusul Călin Georgescu.
Intră pe Bluesky Chat cu Euractiv pentru a discuta cum pot fi utilizate instrumentele AI în combaterea dezinformării. (Este necesar cont Bluesky)
Aproape jumătate (46%) dintre părinții români plecați la muncă în străinătate își motivează decizia invocând salariul insuficient pentru familie.
În fața Venezuelei are loc cea mai mare desfășurare militară a SUA. „Nu vor sta să privească” # Euractiv.ro
Tensiunea din Caraibe continuă să rămână mare, și nu doar din cauza devastatorului uragan Melissa, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia) relatând despre desfășurările în forță ale marinei americane lângă coastele Americii de Sud.
„Nu există nicio modalitate de a o intercepta”. După Burevestnik, Putin își laudă arma Poseidon # Euractiv.ro
Vladimir Putin a anunțat miercuri că Rusia a testat o dronă subacvatică cu capacitate nucleară, Poseidon, la doar câteva zile după ce a declarat un test final reușit al rachetei de croazieră rusești cu propulsie nucleară Burevestnik.
Portugalia aprobă modificări la Legea naționalității, îngreunând obținerea unui pașaport portughez # Euractiv.ro
Parlamentul Portugaliei a aprobat marți modificări la Legea Naționalității, îngreunând obținerea unui pașaport portughez, scrie „20 Minutos” (Spania), precizând că legea elimină acordarea automată a cetățeniei copiilor migranților născuți în țară.
Coreea de Sud a făcut tot posibilul pentru a-l întâmpina cu mare pompă pe Donald Trump miercuri, având ca temă centrală aurul, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Un marș în memoria victimelor de la Colectiv va avea loc joi, la exact 10 ani de la incendiul care a ucis 65 de tineri în clubul bucureștean.
Serbia și UE: De ce aderarea ar putea să aibă loc abia în 2030, pe fondul rivalităților din Balcani # Euractiv.ro
Drumul Serbiei către Uniunea Europeană a început în ianuarie 2001, când partidele pro-europene au câștigat alegerile parlamentare în urma căderii lui Slobodan Milošević, în octombrie 2000, scrie „Euronews” (Italia).
Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut miercuri că nu poate candida pentru un al treilea mandat, deoarece Constituția interzice acest lucru, spunând: „Este o rușine”, scrie „El Periodico” (Spania).
Președintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenței trupelor americane în România nu este „foarte importantă”, întrebat de jurnaliști la bordul avionului Air Force One.
Având în vedere că Donald Trump a închis robinetul ajutorului american, europenii trebuie să își intensifice eforturile. Datorită banilor rusești, au mijloacele necesare pentru a face acest lucru, scrie Eric Chol în „L'Express” (Franța).
Republicani din Congres se opun deciziei Pentagonului de a reduce prezența trupelor SUA în România # Euractiv.ro
”Decizia transmite un semnal greșit către Rusia”, spun șefii republicani ai comisiilor de apărare din Congres, într-o declarație comună.
Grindeanu, după retragerea de soldați SUA: Preocupare a lui Bolojan, desemnarea vicepremierului # Euractiv.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac la adresa Guvernului și a Ministerului de Externe după anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, spunând că decizia "ridică întrebări serioase".
