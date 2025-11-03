Povestea lui Nicușor Petre, polițist local, asistent medical și voluntar la Crucea Roșie Vrancea
Jurnal de Vrancea, 3 noiembrie 2025 11:50
Deși pare greu de crezut, în municipiul Focșani nu există cetățean care să nu fi auzit de Nicușor Petre, polițistul local și „omul bun la toate" pe care comunitatea se poate baza. De 28 ani activează în structurile Poliției Locale, iar în urmă cu 26 de ani a început povestea sa în cadrul Crucii Roșii […]
Acum 5 minute
12:30
Inspectorii de muncă din cadrul ITM Vrancea s-au alăturat campaniei naționale privind identificarea și combaterea muncii la negru în domeniul jocurilor de noroc, desfășurând mai multe controale la agenții economici din Vrancea care activează în acest domeniu de activitate. Timp de cinci zile, între 13 și 17 octombrie, inspectorii de muncă au verificat 13 angajatori, […]
Acum o oră
11:50
Deși pare greu de crezut, în municipiul Focșani nu există cetățean care să nu fi auzit de Nicușor Petre, polițistul local și „omul bun la toate" pe care comunitatea se poate baza. De 28 ani activează în structurile Poliției Locale, iar în urmă cu 26 de ani a început povestea sa în cadrul Crucii Roșii […]
11:40
PNL Vrancea: „Nu este acceptabil ca un reprezentant al statului să inventeze prevederi legale!” # Jurnal de Vrancea
PNL Vrancea a ieșit cu un comunicat de presă prin care atrage atenția că prevederile legale de care s-a atârnat sâmbătă dimineață prefectul Marius Iorga nu stau tocmai în picioare. Acesta l-a acuzat pe colegul său, subprefectul Liviu Macovei, că a încălcat legea participând la protestul spontan însă liberalii spun că Iorga „a dat pe […]
Acum 6 ore
08:30
Trei persoane au fost rănite în urma unui accident produs luni dimineață pe E85, la Haret. Din primele informații, în eveniment au fost implicate două autoturisme. Potrivit poliției, o șoferiță de 49 de ani nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autovehicul, condus de un bărbat de 39 de ani, intrând astfel în […]
08:00
1. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, recunoaşte că, după creşterea accizelor la mai multe produse, a scăzut consumul, însă a precizat că abia spre finalul anului se vor evalua efectele acestei scăderi. (News.ro) 2. Fostul comandant al forțelor armate americane din Europa, Generalul (r) Ben Hodges, a criticat decizia Pentagonului de a reduce prezența militară americană […]
Acum 24 ore
23:20
♈ Berbec (Aries) Astăzi e ziua să vorbești clar — în dragoste, la serviciu, în relaţii. Evită scenariile dramatice, optează pentru sinceritate cu blândeţe. La locul de muncă, generează un plan scurt şi concret, blochează două ferestre de timp pentru sarcini importante. În privinţa sănătăţii: mişcare ușoară şi hidratare constantă. Mantra recomandată: „Spun ce simt, […]
14:40
Comunitatea din Bârsești este în doliu după moartea lui Costică Geaboc, consilier local și membru devotat al Partidului Național Liberal. Vestea tristă a fost anunțată astăzi de colegii săi de partid, care au transmis un mesaj de condoleanțe, exprimându-și regretul profund pentru pierderea unui om de mare caracter, a unui prieten sincer și a unui […]
Ieri
11:50
Reporturi uriașe la Loto 6/49 și Joker: peste 16 milioane de euro sunt în joc la tragerile de astăzi, 2 noiembrie! # Jurnal de Vrancea
Astăzi, 2 noiembrie 2025, Loteria Română organizează o nouă rundă de trageri pentru cele șase jocuri tradiționale: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este uriaș, având în vedere că la principalele categorii s-au acumulat reporturi impresionante, care pot schimba viața unui câștigător peste noapte. Conform datelor oficiale furnizate de […]
11:40
Astăzi, 2 noiembrie 2025, Loteria Română organizează o nouă rundă de trageri pentru cele șase jocuri tradiționale: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este uriaș, având în vedere că la principalele categorii s-au acumulat reporturi impresionante, care pot schimba viața unui câștigător peste noapte. Conform datelor oficiale furnizate de Loteria Română, sumele aflate în joc depășesc pragul de 16 milioane de euro, după ce la tragerile de joi, 30 octombrie, s-au acordat peste 29.247 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei. Loto 6/49: peste 45,57 milioane de lei la categoria I Cel mai mare report al săptămânii se înregistrează la Loto 6/49, unde categoria I a ajuns la impresionanta sumă de peste 45,57 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 8,96 milioane de euro. La jocul asociat Noroc, premiul cumulat a crescut la peste 3,57 milioane de lei (peste 703.100 de euro), oferind o șansă suplimentară celor care au completat codul câștigător. La Joker, cunoscut pentru cele mai mari premii din portofoliul Loteriei Române, categoria I a ajuns la un report de peste 37 milioane de lei, adică aproximativ 7,27 milioane de euro, în timp ce la Noroc Plus, asociat Jokerului, avem un report de peste 24.200 de lei la categoria I, ceea ce adaugă un plus de emoție pentru participanți. De asemenea, la Loto 5/40, categoria a II-a cumulează un report de peste 158.800 de lei (aproximativ 31.200 de euro), în timp ce la Super Noroc, categoria I are un premiu de peste 31.300 de lei.
11:20
Jandarmul care l-a sancționat pe Mihai Rădună, organizatorul comemorării Colectiv: „Regret mult ce s-a întâmplat” # Jurnal de Vrancea
Comemorarea celor 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, desfășurată la finalul lunii octombrie, a fost umbrită de un incident neașteptat: organizatorul evenimentului, Mihai Rădună, a fost amendat de Jandarmeria Română. Decizia a stârnit rapid reacții în spațiul public, fiind percepută de mulți drept o nedreptate morală în contextul sensibil al evenimentului. La câteva […]
10:50
CSM Adjud 1946 s-a întors fără puncte din deplasarea de la Gheorgheni, după ce gazdele s-au impus cu 2–0 în cea de a 11-a etapă a Ligii a III-a de fotbal. A fost un meci echilibrat în prima parte, cu momente în care adjudenii au încercat să își impună jocul, însă fără succes pe tabelă. […]
09:40
VIDEO Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat, duminică dimineață! Zeci de persoane s-au evacuat! # Jurnal de Vrancea
O explozie puternică a zguduit, duminică dimineață, liniștea locatarilor unui bloc de pe strada Aleea Aninului din municipiul Râmnicu Sărat. Deflagrația, produsă la ora 6.52, a fost provocată cel mai probabil de acumulări de gaze, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău. La fața locului au intervenit, în cel mai scurt timp, două […]
09:20
O explozie puternică a zguduit, duminică dimineață, liniștea locatarilor unui bloc de pe strada Aleea Aninului din municipiul Râmnicu Sărat. Deflagrația, produsă la ora 6.52, a fost provocată cel mai probabil de acumulări de gaze, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău. La fața locului au intervenit, în cel mai scurt timp, două […]
09:10
1. La ședința Consiliului Național Tripartit din 29 octombrie a fost stabilit ca Guvernul să elibereze, anul viitor, cel mult 90.000 de permise de muncă pentru muncitorii străini, cu 10.000 mai puțin decât în 2025. Patronatele au cerut, la discuțiile de atunci, să fie majorat contingentul de muncitori străini acceptat în România la 150.000, în […]
08:30
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi ai energie bună pentru a începe ceva nou sau pentru a face un pas înainte într‑un plan pe care l‑ai tot amânat. În dragoste, fii deschis şi comunică ceea ce simţi. Financiar, favorabil pentru a primi o mică recompensă sau câştig. Ai grijă la impulsivitate. ♉ Taur […]
08:20
Bianca Holban (CSS Focșani), rezultate foarte bune la Campionatul Național al Junioarelor la gimnastică artistică # Jurnal de Vrancea
La sfârșitul acestei săptămâni, în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie, gimnastele CSS Focșani au participat, alături de antrenorii lor, la Campionatul Național al Junioarelor la gimnastică artistică, competiție serioasă găzduită în acest an de Sala Sporturilor din municipiul Deva. Cele mai bune rezultate au fost obținute de campioana noastră, Bianca Holban, antrenată la club […]
07:30
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de azi aduce energie și dorință de acțiune, dar și o ușoară tendință de impulsivitate. Evită deciziile luate pe nerăsuflate. În dragoste, o conversație sinceră poate aduce claritate. Sfatul zilei: Ascultă înainte să reacționezi. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Ești concentrat pe stabilitate și siguranță. […]
07:30
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) O zi cu multă energie, dar și cu tensiuni pe plan profesional. Ai tendința să vrei totul acum, însă o abordare calmă îți aduce mai multe rezultate. În dragoste, o surpriză neașteptată te poate emoționa. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Relațiile cu familia sau prietenii apropiați […]
1 noiembrie 2025
13:20
ULTIMA ORĂ Femeie din Petrești găsită moartă la Garoafa. Ea dispăruse de acasă în urmă cu două săptămâni # Jurnal de Vrancea
În urmă cu aproape două săptămâni, poliția anunța dispariția Mariei Oțelaș, din Petrești (comuna Vânători), în vârstă de 86 de ani. Rudele alertaseră autoritățile că bătrâna fusese văzută pentru ultima oară de fiul său, pe data de 18 octombrie. Poliția a demarat căutările însă, până acum, fără rezultat. Din nefericire, femeia a fost găsită vineri […]
13:10
Joi, 30 octombrie 2025, la Galeria Miler Art din La Sénia, a avut loc vernisajul expoziției „Tradiție și actualitate", semnată de pictorul român Emil Lazăr, un eveniment cultural de mare intensitate emoțională organizat de Institutul Hispano‑Român și Galeria Miler Art, cu sprijinul Primăriei La Sénia, Consiliului Provincial Tarragona, Consilieriei pentru Cultură din cadrul Guvernului Cataloniei […]
12:50
Prefectul Iorga se dezice de acțiunile de „frondă” ale subprefectului Macovei! Deputatul Dragoș Ciobotaru: „Haideți, domnule prefect, nu va supărati pe o acțiune civică!” # Jurnal de Vrancea
Penetrat de responsabilitatea funcției pe care o deține, cea de reprezentat al Guvernului României în teritoriu, prefectul ot Vrancea, Marius Iorga, a ieșit în lumina blândă a acestei dimineți de noiembrie pentru a se distanța oficial de „fărădelegile" săvârșite de colegul său, subprefectul Liviu Macovei. Acesta s-ar fi făcut vinovat de spirit de solidaritate cu […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Tentativă nouă de fraudă cibernetică! Sunt vizați în special cei care accesează site-uri pentru adulți! # Jurnal de Vrancea
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC și a Poliției Române! În cursul zilei de vineri (31 octombrie), mai mulți utilizatori au raportat că au primit notificări că dispozitivul este blo
10:30
Muzeul Vrancei, gazda unui nou proiect: „Conversații Psihologice la Muzeu – Vrancea” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Muzeul Vrancei devine, începând din această lună, nu doar un spațiu al artei și istoriei, ci și unul al sufletului și al dialogului interior. Instituția găzduiește prima ediție a proiectului „Conversații Psihologice la Muzeu – Vrancea”, un eveniment dedicat psihologiei, echilibrului emoțional și comunității locale. Proiectul este inițiat și moderat de psihoterapeutul Alina Mihaela Cara, […] Articolul Muzeul Vrancei, gazda unui nou proiect: „Conversații Psihologice la Muzeu – Vrancea” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Tehnologie în vârf de munte! Salvamont Vrancea instalează sisteme video la refugiile montane # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Salvamont Vrancea a anunțat implementarea unui proiect pilot menit să crească siguranța și calitatea experienței turistice în Munții Vrancei. În această săptămână au fost instalate sisteme de supraveghere video la trei refugii importante: Pietrosu, Trei Hotare și Cheile Tișiței. Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea managementului turistic. Prin monitorizarea în timp real a traseelor și […] Articolul Tehnologie în vârf de munte! Salvamont Vrancea instalează sisteme video la refugiile montane apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: IPJ Vrancea a anunțat că astăzi (1 noiembrie) în urma investigațiilor efectuate și a probatoriului administrat, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore pe șoferul de 52 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. […] Articolul Autorul accidentului mortal de la Câmpineanca a fost reținut pentru 24 de ore apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Top 5 companii de stat cu datorii uriașe! Restanțe de aproape 2 miliarde de euro la bugetul național! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat vineri, 31 octombrie 2025, lista completă a tuturor companiilor de stat care nu și-au achitat obligațiile fiscale până la această dată. Conform datelor oficiale, 249 de societăți și regii autonome deținute integral sau majoritar de stat au acumulat restanțe de peste 9,4 miliarde de lei, echivalentul a […] Articolul Top 5 companii de stat cu datorii uriașe! Restanțe de aproape 2 miliarde de euro la bugetul național! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:00
Sambătă, 1 noiembrie, Moșii de toamnă – zi importantă în calendarul creștin ortodox # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sambătă, 1 noiembrie 2025, Biserica Ortodoxa a rânduit să se facă pomenirea morților. Pomenirea din aceasta zi, este cunoscuta și sub denumirea de Moșii de toamnă. Cuvântul „moși” vine de la „strămoși” și semnifica toți înaintașii noștri trecuți la cele veșnice. Ținând seama că nu știm unde se afla cei morți, ne rugam atât pentru […] Articolul Sambătă, 1 noiembrie, Moșii de toamnă – zi importantă în calendarul creștin ortodox apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 289 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru începutul lunii noiembrie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele mai […] Articolul Locuri de muncă disponibile în baza de date a AJOFM Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 31 octombrie – 6 noiembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 31 octombrie – 6 noiembrie 2025: Vineri,31 Octombrie 13:00 Pets on A Train – Acţiune, […] Articolul Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 31 octombrie – 6 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
31 octombrie 2025
20:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit poliției, conducătorul scuterului, un bărbat de 60 de ani, a murit în urma rănilor grave survenite după ce a fost lovit de mașină. Polițiștii spun că de vină ar fi chiar șoferul, un bărbat de 52 de ani din Câmpineanca, care a pierdut controlul volanului și a intrat în scuterul care circula regulamentar. „În […] Articolul ULTIMA ORĂ Bărbatul de pe scuter lovit de mașină la Câmpineanca a decedat! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
20:10
VIDEO! Peste 300 de șoferi vrânceni au protestat pe drumul de legătură dintre E85/A7 și DN2D, finalizat, dar încă închis circulației # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Peste 300 de vrânceni s-au adunat în această seară, în zona de nord a municipiului Focșani, pentru a participa la un protest simbolic față de întârzierea deschiderii așa-numitei „centuri de nord” a orașului — drumul de legătură dintre DN2-E85 și DN 2D, care ar trebui să asigure conexiunea directă spre Autostrada Moldovei (A7). Șoferii spun […] Articolul VIDEO! Peste 300 de șoferi vrânceni au protestat pe drumul de legătură dintre E85/A7 și DN2D, finalizat, dar încă închis circulației apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:40
Nicușor Halici: „PNL a sistat finanțarea și a încercat blocarea lucrărilor la Campusul din Vrancea!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul condus de PNL a suspendat banii, iar consilierii PNL au votat pentru blocarea șantierului! PNL Vrancea minte cu nerușinare și își bate joc de vrânceni! Ceea ce face PNL Vrancea nu mai este politică, este minciună deliberată și manipulare grosolană. Liberalii știu foarte bine că proiectul dezbătut și votat astăzi în ședința Consiliului Județean […] Articolul Nicușor Halici: „PNL a sistat finanțarea și a încercat blocarea lucrărilor la Campusul din Vrancea!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:30
Bărbat transportat cu elicopterul SMURD după ce s-a accidentat cu ATV-ul în zona Mănăstirii Tarnița # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această seară, în zona Mănăstirii Târnița, comuna Bolotești, a avut loc un accident în care a fost implicat un ATV. În urma incidentului a rezultat o victimă, conștientă la sosirea echipajelor de intervenție. La fața locului au intervenit un echipaj SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra, un echipaj Salvamont, precum și elicopterul SMURD […] Articolul Bărbat transportat cu elicopterul SMURD după ce s-a accidentat cu ATV-ul în zona Mănăstirii Tarnița apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această seară, în zona Mănăstirii Târnița, comuna Bolotești, a avut loc un accident în care a fost implicat un ATV. În urma incidentului a rezultat o victimă, conștientă la sosirea echipajelor de intervenție. La fața locului au intervenit un echipaj SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra, un echipaj Salvamont, precum și elicopterul SMURD […] Articolul Bărbat transportat cu elicopterul SMURD după ce s-a accident cu ATV-ul în zona Mănăstirii Tarnița apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cursul acestei seri, polițiștii vrânceni au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident pe raza localității Câmpineanca. Din primele verificări a rezultat faptul că a avut loc o coliziune între un autoturism și un moped. În urma impactului, conducătorul mopedului a suferit leziuni grave, iar la acest moment echipajele medicale […] Articolul Accident grav la Câmpineanca! Conducător de scuter lovit de un șofer băut! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Seara trecută, în jurul orei 22.00, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din satul Lepșa, comuna Tulnici. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra și Punctului de […] Articolul Casă distrusă de flăcări la Lepșa! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
Atitudine jignitoare și sfidătoare a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, la adresa consilierilor județeni liberali, pe tema sistării lucrărilor la Campusul profesional integrat. # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pornind de la ultimele ședințe ale Consiliului Județean Vrancea din ultima vreme, observăm cu toții o situație mai mult decât tensionată între Nicușor Halici, președinte PSD Vrancea și președinte al Consiliului Județean Vrancea și consilierii județeni din partea PNL Vrancea. Dacă până în prezent intervențiile și replicile din plenul Consiliului Județean Vrancea erau cenzurate și […] Articolul Atitudine jignitoare și sfidătoare a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, la adresa consilierilor județeni liberali, pe tema sistării lucrărilor la Campusul profesional integrat. apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Local al Municipiului Buzău a adoptat joi, cu 20 de voturi „pentru” și o abținere, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulația trotinetelor electrice în mai multe zone ale orașului. Măsura vine după numeroase sesizări ale cetățenilor și incidente în care au fost implicați utilizatorii acestor vehicule. Potrivit hotărârii, trotinetele electrice nu […] Articolul Trotinetele electrice, interzise în mai multe zone din municipiul Buzău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani din judeţul Galaţi a murit, vineri, într-un incendiu de vegetaţie uscată izbucnit într-un lan de porumb din localitatea Nărteşti, comuna Gohor, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi. Potrivit sursei citate, incendiul a fost semnalat în jurul orei 12:00, prin apel la numărul unic de […] Articolul O femeie de 70 de ani a murit într-un incendiu izbucnit într-un lan de porumb apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Protest al consilierilor județeni PNL după ce majoritatea PSD-AUR-FD-PMP a oprit lucrările la campusul universitar # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Nicușor Halici a decis astăzi oprirea lucrărilor la Campusul profesional integrat! PNL Vrancea a votat împotriva sistării lucrărilor! Astăzi a avut loc ședința extraordinară de îndată a Consiliului Județean Vrancea, având pe ordinea de zi un singur proiect de hotărâre: „Analiza și avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordului pentru executarea lucrărilor de punere în […] Articolul Protest al consilierilor județeni PNL după ce majoritatea PSD-AUR-FD-PMP a oprit lucrările la campusul universitar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Gimnastele CSS Focșani – 4 medalii și 11 finale la Naționalele de gimnastică de la Deva # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Performanță foarte bună pentru gimnastica focșăneană! Sportivele de la CSS Focșani – secția Gimnastică, pregătite de antrenoarele Ivan Trandafir Daniela și Parîng Nicoleta, s-au întors de la Campionatul Național Individual al junioarelor III, II și I de la Deva cu 4 medalii și numeroase clasări în primele 8 locuri ale celor mai bune gimnaste din […] Articolul Gimnastele CSS Focșani – 4 medalii și 11 finale la Naționalele de gimnastică de la Deva apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Seara trecută, în jurul orei 22.00, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din satul Lepșa, comuna Tulnici. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra și Punctului de […] Articolul Casă distrusă de flăcări la Lepșa! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Premierul Ilie Bolojan a declarat, despre redimensionarea trupelor SUA din ţara noastră, că România a fost informată, practic, cu două zile înainte, iar Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă pentru miercuri, însă au transpirat datele cu o seară înainte. El a adăugat că dacă vrem să obţinem rezultate maxime în plan extern, […] Articolul Cronica dimineții – 31.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
USR Focșani cârmuit de două doamne: fostul viceprimar Alexandra Tătaru și deputatul Corina Atanaiu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urma alegerilor desfășurate în zânul organizației politice USR Focșani, prin votul negreșit democratic al membrilor, partidul și-a ales noua formulă de conducere, „desemnată pentru a consolida prezența partidului în comunitate și de a continua demersurile pentru o administrație locală transparentă și modernă”. Așadar, noul președinte al USR Focșani este Alexandra Tătaru, consilier local și […] Articolul USR Focșani cârmuit de două doamne: fostul viceprimar Alexandra Tătaru și deputatul Corina Atanaiu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
30 octombrie 2025
23:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua aduce introspecție și dorința de a te elibera de o povară emoțională. Evită confruntările, mai ales în familie. Seara e potrivită pentru planuri financiare sau reflecție. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Energie pozitivă în sectorul relațiilor. Poți clarifica o neînțelegere veche. În dragoste, sinceritatea e […] Articolul Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
Lucrări ample de întreținere a canalelor CES în Vrancea – măsuri obligatorii pentru prevenirea inundațiilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucrările de întreținere și reparații desfășurate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) – Filiala Teritorială Vrancea continuă într-un ritm susținut, conform graficelor stabilite la începutul lunii septembrie. Intervențiile sunt realizate în cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare CES Râmna Mijlocie și CES Odobești–Cotești, având ca scop principal reducerea riscului de inundații și menținerea funcționalității canalelor […] Articolul Lucrări ample de întreținere a canalelor CES în Vrancea – măsuri obligatorii pentru prevenirea inundațiilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Astăzi se împlinesc 167 de ani de la nașterea marelui scriitor, diplomat și om politic vrâncean, Duiliu Zamfirescu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Duiliu Zamfirescu s-a născut pe 30 octombrie 1858, în satul Plăinești (azi Dumbrăveni), județul Vrancea, și a fost un scriitor, diplomat, jurist și om politic român, una dintre figurile majore ale literaturii române, ce a contribuit la modernizarea prozei românești și la consolidarea instituțiilor culturale ale epocii sale, cunoscut mai ales pentru romanele din ciclul […] Articolul Astăzi se împlinesc 167 de ani de la nașterea marelui scriitor, diplomat și om politic vrâncean, Duiliu Zamfirescu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat două percheziţii domiciliare în oraşul Buhuşi, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău. „Din cercetări a rezultat că începând cu anul 2019, trei persoane, membre ale aceleiaşi familii, ar fi realizat venituri din executarea […] Articolul VIDEO Evaziune fiscală din monumente funerare. Sumele găsite la percheziție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
ULTIMA ORĂ Accident la Cârligele, două autoturisme implicate! O persoană a fost transportată la spital! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urmă cu puțin timp, prin numărul 112 a fost anunțat producerea unui accident rutier pe raza comunei Cârligele (DJ 205 C), în care au fost implicate două autoturisme. Potrivit primelor informații, în urma impactului o persoană a fost rănită, această primind ajutor medical, ulterior fiind preluată și transportată la spital de o ambulanță SAJ. […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident la Cârligele, două autoturisme implicate! O persoană a fost transportată la spital! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Adjud: 16 străzi vor fi reabilitate în etapa a II-a a proiectului de modernizare a infrastructurii rutiere # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, primarul municipiului Adjud, George Nica, a predat amplasamentul către compania STRABAG CONSTRUCT SRL, firma care a câștigat licitația pentru execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a infrastructurii stradale din municipiu – etapa a II-a a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură stradală, Municipiul Adjud”. Prin acest proiect amplu, vor fi reabilitate următoarele străzi: Primăverii, Eroilor, […] Articolul Adjud: 16 străzi vor fi reabilitate în etapa a II-a a proiectului de modernizare a infrastructurii rutiere apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
