Veteranul Soare Dediu din Măicănești, sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani
Jurnal de Vrancea, 5 noiembrie 2025 14:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Măicănești a marcat un moment deosebit: centenarul domnului Soare Dediu, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, care a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani. Cu această ocazie, primarul comunei Măicănești, Răzvan Pascu, i-a oferit eroului local o Diplomă de Excelență și o medalie, în semn de recunoștință pentru curajul, devotamentul și […] Articolul Veteranul Soare Dediu din Măicănești, sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 30 minute
14:50
Veteranul Soare Dediu din Măicănești, sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Măicănești a marcat un moment deosebit: centenarul domnului Soare Dediu, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, care a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani. Cu această ocazie, primarul comunei Măicănești, Răzvan Pascu, i-a oferit eroului local o Diplomă de Excelență și o medalie, în semn de recunoștință pentru curajul, devotamentul și […] Articolul Veteranul Soare Dediu din Măicănești, sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum o oră
14:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În satul Bolotești, comuna Bolotești, au început lucrările de asfaltare pe trei străzi importante: Primăverii, Trandafirilor și Vasile Țiroiu. Intervenția vine după finalizarea lucrărilor la rețeaua de canalizare, un proiect de infrastructură esențial pentru confortul localnicilor. După luni de șantier, în care s-au efectuat săpături pentru amplasarea conductelor, a căminelor și a celorlalte echipamente, străzile […] Articolul Asfalt nou pe mai multe străzi din Bolotești, după lucrările la canalizare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Zi liberă pentru părinți la deschiderea anului școlar – propunere legislativă în dezbatere la Senat # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O inițiativă legislativă depusă recent la Senat propune ca părinții să poată beneficia, la cerere, de o zi liberă pentru a-și însoți copiii la festivitatea de deschidere a anului școlar. Proiectul aparține unui senator PSD și urmează să fie analizat și votat de Senat și Camera Deputaților, apoi promulgat de Președinte și publicat în Monitorul […] Articolul Zi liberă pentru părinți la deschiderea anului școlar – propunere legislativă în dezbatere la Senat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 2 ore
13:50
Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, în trecere prin Focșani. Care este programul ceremoniilor comemorative # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: După 168 de ani, Grigore Alexandru Ghica (1807–1857) – Domnul Moldovei și întemeietorul Jandarmeriei Române – se întoarce pe pământ românesc. Rămășițele sale vor fi aduse din Franța, din localitatea Le Mée-sur-Seine, și vor ajunge în țară pe 7 noiembrie 2025, fiind întâmpinate cu onoruri militare. Ceremoniile comemorative vor avea loc între 7–12 noiembrie, la […] Articolul Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, în trecere prin Focșani. Care este programul ceremoniilor comemorative apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Doi bărbați au fost arestați de autoritățile din Vrancea pentru de trafic de minori și persoane # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data 4 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 25 și 36 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori și trafic de persoane. În sarcina primului inculpat s-a reținut și comiterea infracțiunii […] Articolul Doi bărbați au fost arestați de autoritățile din Vrancea pentru de trafic de minori și persoane apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 4 ore
13:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, pompierii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Odobești au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie de pe strada Barbu Lăutarul. Flăcările au pornit în bucătărie, de la un frigider care a luat foc, iar incendiul a început să se extindă rapid în interiorul încăperii. În urma evenimentului, au ars câteva obiecte […] Articolul Incendiu pornit de la un frigider, la un pas să aprindă o casă în Odobești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Percheziţii la medici suspectaţi că au obţinut ilegal diplome de rezidenţiat în Republica Moldova! Printre județele vizate se află și Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Procurorii Parchetului General şi poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale au efectuat, miercuri, 5 noiembrie 2025, un număr de 14 percheziţii în Bucureşti, Vrancea şi alte judeţe din ţară, într-un dosar ce vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Potrivit anchetatorilor, mai […] Articolul Percheziţii la medici suspectaţi că au obţinut ilegal diplome de rezidenţiat în Republica Moldova! Printre județele vizate se află și Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Măsuri pentru siguranța oamenilor și protejarea urșilor în Parcul Natural Putna Vrancea. Ce spune specialistul de mediu Silviu Chiriac # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cadrul proiectului „Parcul Putna Vrancea – un Parc Sălbatic și Accesibil pentru Viitor”, echipele de voluntari ACDB, alături de specialiștii Administrației Parcului Natural Putna Vrancea, au montat 8 sisteme de protecție a tomberoanelor și 4 garduri electrice în zonele unde riscul ca urșii să ajungă la deșeuri era ridicat. După instalarea acestor sisteme antiurs, […] Articolul Măsuri pentru siguranța oamenilor și protejarea urșilor în Parcul Natural Putna Vrancea. Ce spune specialistul de mediu Silviu Chiriac apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit presei centrale, marele antrenor român de fotbal Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, în jurul orei 10.40. Ienei avea mari probleme de sănătate și fusese internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. De numele regretatului antrenor se leagă cea ai mare performanță a fotbalului național, câștigarea […] Articolul ULTIMA ORĂ A murit unul dintre cei mai mari antrenori de fotbal din România apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Adjudean „condus” la penitenciar de polițiști! Individul este condamnat pentru violare de domiciliu și tulburarea ordinii și liniștii publice # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: IPJ Vrancea informează că individul cu pricina, în vârstă de 32 de ani, a fost găsit de polițiști în urma unor acțiuni derulate pe raza orașului Adjud, pe parcursul zilei de marți, 4 noiembrie. Instanța emisese pe numele său un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu și […] Articolul Adjudean „condus” la penitenciar de polițiști! Individul este condamnat pentru violare de domiciliu și tulburarea ordinii și liniștii publice apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 6 ore
10:10
Spitalul Municipal Adjud, investiție de 1,8 milioane de euro în modernizarea secției de îngrijiri paliative # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spitalul Municipal Adjud a făcut un pas important spre îmbunătățirea serviciilor medicale oferite pacienților cu afecțiuni cronice avansate. Recent, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare secție îngrijiri paliative a Spitalului Municipal Adjud”, în valoare de 9.135.084,98 lei (1,8 milioane de euro), fonduri asigurate prin Programul Sănătate – Fondul European […] Articolul Spitalul Municipal Adjud, investiție de 1,8 milioane de euro în modernizarea secției de îngrijiri paliative apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 8 ore
08:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Liderii coaliției de guvernare au agreat „în principiu”, în ședința de marți, o serie de măsuri pentru care vor fi elaborate proiectele de legi până săptămâna viitoare. Este vorba despre interdicția cumulului pensie-salariu la stat, creșterea valorii tichetelor de masă de la 40 de lei la maximum 45 de lei și reducerea cu 10% […] Articolul Cronica dimineții – 05.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
23:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Construiește-ți o Carieră în Domeniul Tehnologiilor de Refrigerare! Dacă ești pasionat de tehnologie și îți dorești o carieră stabilă și bine remunerată, Cursul de Frigotehnist este oportunitatea perfectă pentru a-ți dezvolta abilitățile necesare în acest domeniu dinamic. Un curs de FRIGOTEHNIST, poate deschide ușile către domeniu în continuă evolutie, cu multe oportunități, venituri competitive și […] Articolul Curs Frigotehnist, în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
23:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Astăzi ai şansa să iei o decizie importantă legată de viitorul tău – poate o schimbare de job sau un proiect nou.În dragoste, fii deschis(ă) să comunici – ce spui azi poate aduce claritate.Sănătatea cere puţină atenţie: odihneşte-te la timp. Taur Familia şi partenerul/partenera sunt alături de tine, dar va fi nevoie să faci […] Articolul Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, a fost găsit decedat în apartamentul său din Focșani, după ce nepotul său a alertat poliția, îngrijorat că nu mai răspunde la telefon de două zile. Prin urmare, după apelul primit prin 112 – la ora 16.14, polițiștii și pompierii s-au deplasat la adresa indicată, pe strada Bârsei, […] Articolul ULTIMA ORĂ Bărbat găsit mort în apartamentul său din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:40
Acord în Coaliție. 13.000 de funcționari din administrația locală vor fi dați afară # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Coaliţia de guvernare a ajuns, marţi, 4 noiembrie, la un acord privind reforma administraţiei. Potrivit ultimelor discuții, în administrația centrală ar urma să fie făcute reduceri de personal cu 10% sau reduceri de cheltuieli. La nivelul administraţiei locale, reducerile de personal ar urma să fie de 13.000 de posturi, însă acestea nu se vor aplica […] Articolul Acord în Coaliție. 13.000 de funcționari din administrația locală vor fi dați afară apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cardurile de alimente vor fi încărcate în decembrie cu cea de-a doua tranșă de bani, după ce luna trecută au fost alimentate cu 125 de lei, a anunțat marți ministrul Investițiilor, Dragoș Pâslaru, precizând că se iau în calcul o serie de modificări pentru 2026. Peste un milion de persoane au primit prima plată prin […] Articolul Cardurile de alimente vor fi încărcate în decembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:20
Deputatul Dragoș Ciobotaru: „Noul Cod Urbanistic trebuie să fie și pentru oamenii simpli, nu doar pentru specialiști” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Noul Cod Urbanistic, una dintre cele mai importante legi aflate în dezbatere în Parlament, se apropie de adoptare. Deputatul liberal de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, membru al Comisiei pentru Administrație Publică din Camera Deputaților, anunță că lucrările pe marginea proiectului au intrat într-o etapă intensă, zilnic fiind analizate articolele și amendamentele aduse legii. „De două săptămâni, […] Articolul Deputatul Dragoș Ciobotaru: „Noul Cod Urbanistic trebuie să fie și pentru oamenii simpli, nu doar pentru specialiști” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:00
Magazine care funcționează în apropierea școlilor din Focșani amendate de polițiști # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au desfășurat zilele acestea acțiuni de control pentru a verifica modul în care agenții economici care își desfășoară activitatea în incinta sau în apropierea unităților de învățământ respectă prevederile legale. În urma verificărilor efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au fost controlați trei operatori […] Articolul Magazine care funcționează în apropierea școlilor din Focșani amendate de polițiști apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
13:50
Jurnalistul britanic Charley Ottley a devenit cetățean român după cinci ani de așteptare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Jurnalistul și producătorul britanic Charley Ottley, cunoscut pentru documentarele care au promovat România în întreaga lume, a obținut cetățenia română. Ceremonia de depunere a jurământului de credință are loc pe 6 noiembrie, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), potrivit unui anunț făcut de instituție și preluat de Agerpres. Ottley a depus dosarul pentru cetățenie […] Articolul Jurnalistul britanic Charley Ottley a devenit cetățean român după cinci ani de așteptare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Premierul Ilie Bolojan promite rezolvarea pensiilor speciale și relansarea reformei administrative în luna noiembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Liberalii și-au reafirmat marți, în cadrul ședinței Biroului Politic Național, angajamentul de a finaliza în această lună două dintre cele mai sensibile teme de pe agenda guvernamentală: problema pensiilor speciale și reforma în administrația publică. Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat că partidul va susține trei direcții majore: reducerea numărului de parlamentari, soluționarea pensiilor […] Articolul Premierul Ilie Bolojan promite rezolvarea pensiilor speciale și relansarea reformei administrative în luna noiembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cel mai nou oraș mare din România care renunță la tradiționalul foc de artificii de Revelion este Constanța. Decizia Primăriei vine în contextul unui val de măsuri similare adoptate deja de Cluj-Napoca, Ploiești, Iași și Brașov, orașe care aleg să marcheze trecerea dintre ani într-un mod mai prietenos cu mediul și animalele. Potrivit autorităților locale, […] Articolul Încă un oraș spune „Adio” artificiilor de Revelion! La Focșani, când? apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Instruire pentru viață: Asistenții comunitari și mediatorii sanitari din Vrancea, pregătiți să intervină eficient în situații de urgență # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea s-a desfășurat recent o sesiune de instruire în acordarea primului ajutor, dedicată asistenților comunitari și mediatorilor sanitari din județ. Activitatea a fost organizată la inițiativa DSP Vrancea, în parteneriat cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Vrancea, cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații […] Articolul Instruire pentru viață: Asistenții comunitari și mediatorii sanitari din Vrancea, pregătiți să intervină eficient în situații de urgență apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Muzeul Vrancei, gazda unui atelier vocațional dedicat artei culinare! Activitatea – adresată tuturor liceenilor din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Miercuri, 12 noiembrie 2025, începând cu ora 15:30 Sala de activități a Muzeului Vrancei din Cuza Vodă nr. 8 va găzdui Atelierul vocațional „Vreau să devin…” cu tematica specialist în arta culinară. „Muzeul Vrancei vă invită să descoperiți o nouă etapă din seria atelierelor vocaționale, dedicată elevilor de liceu pasionați de domeniul artei culinare – […] Articolul Muzeul Vrancei, gazda unui atelier vocațional dedicat artei culinare! Activitatea – adresată tuturor liceenilor din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Medicii vor putea refuza să acorde îngrijiri medicale dacă un pacient sau aparținătorii acestuia sunt agresivi verbal sau fizic sau dacă pacientul manifestă o atitudine „ostilă sau ireverențioasă față de medic”. Prevederile apar în noul Cod de Deontologie Medicală, elaborat de Colegiul Medicilor din România. (Hotnews) 2. Creditarea populaţiei a continuat să meargă încet […] Articolul Cronica dimineții – 04.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
3 noiembrie 2025
23:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi energia ta este în creştere, dar eşti invitat să-o canalizezi cu înţelepciune. În plan profesional pot apărea provocări neaşteptate: atenţie la detalii şi evită deciziile impulsive. În relaţii- poate e momentul să asculţi mai mult decât să vorbeşti.Sfat: Respiră adânc înainte să reacţionezi. Taur (20 aprilie – 20 […] Articolul Horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:30
Consiliul județean – lucrări finalizate pe două drumuri județene afectate de calamități # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea a încheiat lucrările de refacere și punere în siguranță pe două sectoare de drum afectate de fenomene naturale: DJ 205D – Năruja Lucrările au inclus refacerea zidurilor de sprijin, șanțuri, rigole, parapete și reabilitarea conductei de apă. Valoarea investiției: 3 milioane lei DJ 205L – Negrilești Lucrările au vizat consolidarea terenului, ziduri […] Articolul Consiliul județean – lucrări finalizate pe două drumuri județene afectate de calamități apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:30
VIDEO Bărbat și femeie arestați pentru trafic de droguri de risc și de mare risc # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat și o femeie de 26, respectiv 32 de ani, sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și deținere de droguri de risc și de mare risc, pentru consum propriu, fără drept. Cei doi au fost prinși în flagrant delict, în localitatea Cleja, de către polițiști […] Articolul VIDEO Bărbat și femeie arestați pentru trafic de droguri de risc și de mare risc apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
VIDEO spectaculos surprins de un vrâncean la Roma: prăbușirea unui monument istoric din evul mediu! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O parte din Torre dei Conti, un monument medieval aflat în Forurile Imperiale din centrul istoric al Romei, s-a prăbușit în cursul zilei de duminică, 3 noiembrie. Incidentul a avut loc în timp ce la turn se executau lucrări de renovare. Potrivit pompierilor italieni, patru muncitori în construcții au fost surprinși în momentul prăbușirii. Unul […] Articolul VIDEO spectaculos surprins de un vrâncean la Roma: prăbușirea unui monument istoric din evul mediu! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Amenzi și permise ridicate în urma unei acțiuni organizate de autorități în orașele Mărășești și Panciu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Acțiunea a fost organizată pe data de 1 noiembrie de polițiștii din Mărășești și Panciu, jandarmi și specialiști din cadrul Ocolului Silvic Panciu, fiind vizate prevenirea și combaterea faptelor antisociale. În cadrul acțiunii au fost legitimate 239 de persoane și au fost oprite pentru control 223 de autovehicule. „În urma activităților desfășurate, au fost aplicate […] Articolul Amenzi și permise ridicate în urma unei acțiuni organizate de autorități în orașele Mărășești și Panciu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță că lucrările la pasajul rutier de pe DN 2, situat în zona nodului rutier Spătaru peste Autostrada A7, se desfășoară conform graficului de execuție și respectă prevederile proiectului tehnic aprobat. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții instituției, a fost finalizată etapa de așternere a stratului de uzură pe […] Articolul VIDEO Lucrările la pasajul DN 2 peste Autostrada A7 – Spătaru, în grafic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La finalul săptămânii trecute, adică 31 octombrie – 02 noiembrie, pompierii militari din cadrul ISU Vrancea au intervenit în nu mai puțin 36 de misiuni, unele destul de dificile. Dintre acestea, 9 intervenții au constat în stingerea incendiilor și acordarea de asistență persoanelor aflate în dificultate în timp ce echipajele SMURD au acționat pentru acordarea […] Articolul Weekend plin pentru pompierii vrânceni: peste 30 de misiuni îndeplinite apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
C.S. Biliești și C.S. Gladiator Focșani – două titluri de campion mondial și o medalie de bronz la Campionatul Mondial de Freestyle Kickboxing! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Zile pline de emoții și de satisfacții pentru sportivii echipelor C.S. Biliești și C.S. Gladiator Focșani la Campionatul Mondial de Freestyle Kickboxing desfășurat la Ploiești, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, unde efortul depus a confirmat valoarea pregătirii și a seriozității din sălile de antrenament. Sub îndrumarea atentă a maestrului Poeană Dănuț, tinerii sportivi […] Articolul C.S. Biliești și C.S. Gladiator Focșani – două titluri de campion mondial și o medalie de bronz la Campionatul Mondial de Freestyle Kickboxing! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectorii de muncă din cadrul ITM Vrancea s-au alăturat campaniei naționale privind identificarea și combaterea muncii la negru în domeniul jocurilor de noroc, desfășurând mai multe controale la agenții economici din Vrancea care activează în acest domeniu de activitate. Timp de cinci zile, între 13 și 17 octombrie, inspectorii de muncă au verificat 13 angajatori, […] Articolul ITM Vrancea, controale în domeniul jocurilor de noroc! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Povestea lui Nicușor Petre, polițist local, asistent medical și voluntar la Crucea Roșie Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deși pare greu de crezut, în municipiul Focșani nu există cetățean care să nu fi auzit de Nicușor Petre, polițistul local și „omul bun la toate” pe care comunitatea se poate baza. De 28 ani activează în structurile Poliției Locale, iar în urmă cu 26 de ani a început povestea sa în cadrul Crucii Roșii […] Articolul Povestea lui Nicușor Petre, polițist local, asistent medical și voluntar la Crucea Roșie Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
PNL Vrancea: „Nu este acceptabil ca un reprezentant al statului să inventeze prevederi legale!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: PNL Vrancea a ieșit cu un comunicat de presă prin care atrage atenția că prevederile legale de care s-a atârnat sâmbătă dimineață prefectul Marius Iorga nu stau tocmai în picioare. Acesta l-a acuzat pe colegul său, subprefectul Liviu Macovei, că a încălcat legea participând la protestul spontan însă liberalii spun că Iorga „a dat pe […] Articolul PNL Vrancea: „Nu este acceptabil ca un reprezentant al statului să inventeze prevederi legale!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Trei persoane au fost rănite în urma unui accident produs luni dimineață pe E85, la Haret. Din primele informații, în eveniment au fost implicate două autoturisme. Potrivit poliției, o șoferiță de 49 de ani nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autovehicul, condus de un bărbat de 39 de ani, intrând astfel în […] Articolul Accident provocat de o șoferiță pe E85, la Haret. Trei persoane sunt rănite apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, recunoaşte că, după creşterea accizelor la mai multe produse, a scăzut consumul, însă a precizat că abia spre finalul anului se vor evalua efectele acestei scăderi. (News.ro) 2. Fostul comandant al forțelor armate americane din Europa, Generalul (r) Ben Hodges, a criticat decizia Pentagonului de a reduce prezența militară americană […] Articolul Cronica dimineții – 03.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
2 noiembrie 2025
23:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (Aries) Astăzi e ziua să vorbești clar — în dragoste, la serviciu, în relaţii. Evită scenariile dramatice, optează pentru sinceritate cu blândeţe. La locul de muncă, generează un plan scurt şi concret, blochează două ferestre de timp pentru sarcini importante. În privinţa sănătăţii: mişcare ușoară şi hidratare constantă. Mantra recomandată: „Spun ce simt, […] Articolul Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Bârsești este în doliu după moartea lui Costică Geaboc, consilier local și membru devotat al Partidului Național Liberal. Vestea tristă a fost anunțată astăzi de colegii săi de partid, care au transmis un mesaj de condoleanțe, exprimându-și regretul profund pentru pierderea unui om de mare caracter, a unui prieten sincer și a unui […] Articolul A murit Costică Geaboc, consilier local al PNL din comuna Bârsești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Reporturi uriașe la Loto 6/49 și Joker: peste 16 milioane de euro sunt în joc la tragerile de astăzi, 2 noiembrie! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 2 noiembrie 2025, Loteria Română organizează o nouă rundă de trageri pentru cele șase jocuri tradiționale: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este uriaș, având în vedere că la principalele categorii s-au acumulat reporturi impresionante, care pot schimba viața unui câștigător peste noapte. Conform datelor oficiale furnizate de […] Articolul Reporturi uriașe la Loto 6/49 și Joker: peste 16 milioane de euro sunt în joc la tragerile de astăzi, 2 noiembrie! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Reporturi uriașe la Loto 6/49 și Joker: peste 16 milioane de euro sunt în joc la tragerile de astăzi, 2 noiembrie 2025 Astăzi, 2 noiembrie 2025, Loteria Română organizează o nouă rundă de trageri pentru cele șase jocuri tradiționale: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este uriaș, având în vedere că la principalele categorii s-au acumulat reporturi impresionante, care pot schimba viața unui câștigător peste noapte. Conform datelor oficiale furnizate de Loteria Română, sumele aflate în joc depășesc pragul de 16 milioane de euro, după ce la tragerile de joi, 30 octombrie, s-au acordat peste 29.247 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei. Loto 6/49: peste 45,57 milioane de lei la categoria I Cel mai mare report al săptămânii se înregistrează la Loto 6/49, unde categoria I a ajuns la impresionanta sumă de peste 45,57 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 8,96 milioane de euro. La jocul asociat Noroc, premiul cumulat a crescut la peste 3,57 milioane de lei (peste 703.100 de euro), oferind o șansă suplimentară celor care au completat codul câștigător. La Joker, cunoscut pentru cele mai mari premii din portofoliul Loteriei Române, categoria I a ajuns la un report de peste 37 milioane de lei, adică aproximativ 7,27 milioane de euro, în timp ce la Noroc Plus, asociat Jokerului, avem un report de peste 24.200 de lei la categoria I, ceea ce adaugă un plus de emoție pentru participanți. De asemenea, la Loto 5/40, categoria a II-a cumulează un report de peste 158.800 de lei (aproximativ 31.200 de euro), în timp ce la Super Noroc, categoria I are un premiu de peste 31.300 de lei. # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 2 noiembrie 2025, Loteria Română organizează o nouă rundă de trageri pentru cele șase jocuri tradiționale: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este uriaș, având în vedere că la principalele categorii s-au acumulat reporturi impresionante, care pot schimba viața unui câștigător peste noapte. Conform datelor oficiale furnizate de […] Articolul Reporturi uriașe la Loto 6/49 și Joker: peste 16 milioane de euro sunt în joc la tragerile de astăzi, 2 noiembrie 2025 Astăzi, 2 noiembrie 2025, Loteria Română organizează o nouă rundă de trageri pentru cele șase jocuri tradiționale: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este uriaș, având în vedere că la principalele categorii s-au acumulat reporturi impresionante, care pot schimba viața unui câștigător peste noapte. Conform datelor oficiale furnizate de Loteria Română, sumele aflate în joc depășesc pragul de 16 milioane de euro, după ce la tragerile de joi, 30 octombrie, s-au acordat peste 29.247 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei. Loto 6/49: peste 45,57 milioane de lei la categoria I Cel mai mare report al săptămânii se înregistrează la Loto 6/49, unde categoria I a ajuns la impresionanta sumă de peste 45,57 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 8,96 milioane de euro. La jocul asociat Noroc, premiul cumulat a crescut la peste 3,57 milioane de lei (peste 703.100 de euro), oferind o șansă suplimentară celor care au completat codul câștigător. La Joker, cunoscut pentru cele mai mari premii din portofoliul Loteriei Române, categoria I a ajuns la un report de peste 37 milioane de lei, adică aproximativ 7,27 milioane de euro, în timp ce la Noroc Plus, asociat Jokerului, avem un report de peste 24.200 de lei la categoria I, ceea ce adaugă un plus de emoție pentru participanți. De asemenea, la Loto 5/40, categoria a II-a cumulează un report de peste 158.800 de lei (aproximativ 31.200 de euro), în timp ce la Super Noroc, categoria I are un premiu de peste 31.300 de lei. apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Jandarmul care l-a sancționat pe Mihai Rădună, organizatorul comemorării Colectiv: „Regret mult ce s-a întâmplat” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comemorarea celor 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, desfășurată la finalul lunii octombrie, a fost umbrită de un incident neașteptat: organizatorul evenimentului, Mihai Rădună, a fost amendat de Jandarmeria Română. Decizia a stârnit rapid reacții în spațiul public, fiind percepută de mulți drept o nedreptate morală în contextul sensibil al evenimentului. La câteva […] Articolul Jandarmul care l-a sancționat pe Mihai Rădună, organizatorul comemorării Colectiv: „Regret mult ce s-a întâmplat” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CSM Adjud 1946 s-a întors fără puncte din deplasarea de la Gheorgheni, după ce gazdele s-au impus cu 2–0 în cea de a 11-a etapă a Ligii a III-a de fotbal. A fost un meci echilibrat în prima parte, cu momente în care adjudenii au încercat să își impună jocul, însă fără succes pe tabelă. […] Articolul CSM Adjud, înfrângere în deplasare cu VSK Csikszereda Gheorgheni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
VIDEO Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat, duminică dimineață! Zeci de persoane s-au evacuat! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O explozie puternică a zguduit, duminică dimineață, liniștea locatarilor unui bloc de pe strada Aleea Aninului din municipiul Râmnicu Sărat. Deflagrația, produsă la ora 6.52, a fost provocată cel mai probabil de acumulări de gaze, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău. La fața locului au intervenit, în cel mai scurt timp, două […] Articolul VIDEO Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat, duminică dimineață! Zeci de persoane s-au evacuat! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
VIDEO Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat, duminică dimineață! Zeci de personae s-au evacuate! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O explozie puternică a zguduit, duminică dimineață, liniștea locatarilor unui bloc de pe strada Aleea Aninului din municipiul Râmnicu Sărat. Deflagrația, produsă la ora 6.52, a fost provocată cel mai probabil de acumulări de gaze, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău. La fața locului au intervenit, în cel mai scurt timp, două […] Articolul VIDEO Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat, duminică dimineață! Zeci de personae s-au evacuate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. La ședința Consiliului Național Tripartit din 29 octombrie a fost stabilit ca Guvernul să elibereze, anul viitor, cel mult 90.000 de permise de muncă pentru muncitorii străini, cu 10.000 mai puțin decât în 2025. Patronatele au cerut, la discuțiile de atunci, să fie majorat contingentul de muncitori străini acceptat în România la 150.000, în […] Articolul Cronica dimineții – 02.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi ai energie bună pentru a începe ceva nou sau pentru a face un pas înainte într‑un plan pe care l‑ai tot amânat. În dragoste, fii deschis şi comunică ceea ce simţi. Financiar, favorabil pentru a primi o mică recompensă sau câştig. Ai grijă la impulsivitate. ♉ Taur […] Articolul Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Bianca Holban (CSS Focșani), rezultate foarte bune la Campionatul Național al Junioarelor la gimnastică artistică # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La sfârșitul acestei săptămâni, în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie, gimnastele CSS Focșani au participat, alături de antrenorii lor, la Campionatul Național al Junioarelor la gimnastică artistică, competiție serioasă găzduită în acest an de Sala Sporturilor din municipiul Deva. Cele mai bune rezultate au fost obținute de campioana noastră, Bianca Holban, antrenată la club […] Articolul Bianca Holban (CSS Focșani), rezultate foarte bune la Campionatul Național al Junioarelor la gimnastică artistică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de azi aduce energie și dorință de acțiune, dar și o ușoară tendință de impulsivitate. Evită deciziile luate pe nerăsuflate. În dragoste, o conversație sinceră poate aduce claritate. Sfatul zilei: Ascultă înainte să reacționezi. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Ești concentrat pe stabilitate și siguranță. […] Articolul Horoscopul zilei de 1 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.