Cronica dimineții – 04.11.2025

11:40

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 2 noiembrie 2025, Loteria Română organizează o nouă rundă de trageri pentru cele șase jocuri tradiționale: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este uriaș, având în vedere că la principalele categorii s-au acumulat reporturi impresionante, care pot schimba viața unui câștigător peste noapte. Conform datelor oficiale furnizate de Loteria Română, sumele aflate în joc depășesc pragul de 16 milioane de euro, după ce la tragerile de joi, 30 octombrie, s-au acordat peste 29.247 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei. Loto 6/49: peste 45,57 milioane de lei la categoria I Cel mai mare report al săptămânii se înregistrează la Loto 6/49, unde categoria I a ajuns la impresionanta sumă de peste 45,57 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 8,96 milioane de euro. La jocul asociat Noroc, premiul cumulat a crescut la peste 3,57 milioane de lei (peste 703.100 de euro), oferind o șansă suplimentară celor care au completat codul câștigător. La Joker, cunoscut pentru cele mai mari premii din portofoliul Loteriei Române, categoria I a ajuns la un report de peste 37 milioane de lei, adică aproximativ 7,27 milioane de euro, în timp ce la Noroc Plus, asociat Jokerului, avem un report de peste 24.200 de lei la categoria I, ceea ce adaugă un plus de emoție pentru participanți. De asemenea, la Loto 5/40, categoria a II-a cumulează un report de peste 158.800 de lei (aproximativ 31.200 de euro), în timp ce la Super Noroc, categoria I are un premiu de peste 31.300 de lei.