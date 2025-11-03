ExxonMobil avertizează că legislația de mediu a UE o forțează să se retragă din Europa

13:00

În timp ce cererea globală pentru metale rare și materii prime critice crește accelerat, lumea continuă să arunce una dintre cele mai valoroase resurse moderne: deșeurile electronice. În 2022, echipamentele electrice și electronice scoase din uz au conținut peste 31 de miliarde de kilograme de metale, dintre care 4 miliarde de kilograme de materiale critice, precum cupru, nichel sau aur. Valoarea totală a acestor metale pierdute este estimată la 91 de miliarde de dolari.