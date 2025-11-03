ExxonMobil avertizează că legislația de mediu a UE o forțează să se retragă din Europa
Economica.net, 3 noiembrie 2025 12:00
Gigantul energetic american ExxonMobil nu va putea continua să facă afaceri în Uniunea Europeană dacă blocul comunitar nu relaxează semnificativ o lege privind sustenabilitatea care ar putea impune amenzi de 5% din veniturile globale, a declarat luni directorul general Darren Woods, citat de Reuters.
Acum 30 minute
12:00
Acum 2 ore
11:20
Preşedintele american Donald Trump crede că zilele lui Nicolas Maduro la preşedinţia Venezuelei sunt numărate, minimalizând totuşi perspectiva unui război împotriva ţării din America latină, relatează AFP.
11:10
O nouă lecţie pentru România – Un nou Centru Spaţial în Bulgaria pentru a accelera producţia de sateliţi şi expansiunea globală # Economica.net
EnduroSat, companie din portofoliul Morphosis Capital Fund II, un fond de capital de creştere axat pe dezvoltarea IMM-urilor cu potenţial ridicat de creştere, a deschis un nou Centru Spaţial în Sofia (Bulgaria) pentru a accelera producţia de sateliţi şi expansiunea globală.
11:10
Black Friday 2025: Cum va arăta oferta eMAG: ”Ne așteptăm să trecem de borna de 940 milioane lei” # Economica.net
Black Friday 2025 la eMAG începe vineri, pe 7 noiembrie, cu 2,2 milioane de oferte oferte, din care 1,5 milioane sunt la cel mai bun preț an, a anunțat retailerul în cadrul unei conferințe de presă.
11:00
Radiografia energiei din România – Cu cât au crescut importurile şi cât a scăzut producţia ( date oficiale 2024 INS) # Economica.net
Producţia de energie primară a scăzut anul trecut cu 3,9% faţă de anul 2023, totalizând 21,07 milioane tone echivalent petrol (tep), în timp ce importurile de resurse energetice au crescut cu 6,2%, până la 16,45 milioane tep, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:40
Cel mai mare angajator din zona oraşului Ineu, fabrica de componente auto Aptiv, ar urma să se închidă din luna decembrie, conform autorităţilor locale, care spun că producţia s-ar muta într-o ţară din afara Uniunii Europene, potrivit Agerpres.
10:30
Sold out la închirieri gonflabile 2025: Pregătește-ți afacerea estivală pentru 2026 din timp # Economica.net
Sezonul estival 2025 a demonstrat încă o dată că distracția pe litoral se ridică la standarde tot mai înalte, iar zonele de entertainment de pe plajă au devenit un punct central al experienței de vacanță pentru turiști. Waterboyz, lider pe piața de echipamente gonflabile profesionale în România, a înregistrat un succes impresionant, închirierile de gonflabile și locuri de joacă pentru 2025 fiind sold out cu mult înainte de începerea verii.
10:30
6 dintre cele 78 de percheziții derulate în cadrul Operațiunii JUPITER au loc în județul Bihor, fiind vizați, potrivit unor surse judiciare, frații Micula, dar și firme apropiate, anunţă Profit.ro.
Acum 4 ore
10:00
„Beach, Please!” și eMAG lansează cel mai mare Black Friday din istoria festivalurilor cu bilete 10 lei și reduceri masive.
09:50
De la călătorii de afaceri la escapade urbane, EvoGo este partenerul tău de drum pe termen lung # Economica.net
Să ai mobilitate nu se rezumă doar la a avea o mașină cu care să te deplasezi dintr-un loc în altul. Astăzi, pentru tot mai mulți oameni și companii, înseamnă flexibilitate, siguranță, eficiență și o experiență de condus lipsită de griji.
09:50
Încă o declaraţie controversată de la Trump: Rusia şi China efectuează teste nucleare, dar nu vorbesc despre asta # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu difuzat duminică de CBS, că Rusia şi China efectuează teste nucleare, "dar nu vorbesc despre asta", fără a preciza totuşi care este natura acestora, relatează AFP.
09:50
Criza care ameninţă omenirea, mai periculoasă decât dezordinea geopolitică şi războaiele? Bula care poate băga toată planeta într-o „gaură neagră” # Economica.net
Investiţiile masive în inteligenţa artificială (AI) şi criptomonede ar putea duce la dezvoltarea unor bule, a avertizat preşedintele Forumului Economic Mondial (WEF), Borge Brende, transmite DPA.
09:50
Turcii de la Bozankaya aduc troleibuze în Timișoara și tramvaie în Iași. Cum merg livrările # Economica.net
Bozankaya, producător de sisteme electrice de transport public, își continuă livrările într-un ritm susținut în cadrul colaborărilor derulate cu municipalitățile din Timișoara și Iași, arată un comunicat al companiei turce
09:00
Operaţiunea Jupiter – 78 de percheziţii în mai multe dosare de contrabandă, furt, braconaj # Economica.net
Poliţiştii, sub coordonarea procurorilor de la Instanţa supremă, efectuează, luni, 78 de percheziţii în cadrul operaţiunii "Jupiter", la persoane implicate în comiterea mai multor fapte penale şi protejarea comunităţii de activităţile ilegale.
09:00
Fitofarmacie București – Botaniștii, partenerul de încredere al grădinarilor și agricultorilor # Economica.net
Într-o lume în care agricultura sustenabilă și grădinăritul responsabil devin tot mai importante, fitofarmaciile joacă un rol esențial în susținerea celor care își îngrijesc culturile, plantele și grădinile. O fitofarmacie nu este doar un magazin cu produse pentru protecția plantelor, ci și un centru de informare, un loc unde grădinarii, agricultorii și pasionații de plante găsesc sfaturi, soluții și produse de încredere pentru a menține culturile sănătoase și productive.
09:00
Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminica aceasta că, pentru moment, nu ia în considerare un acord ce i-ar permite Ucrainei să se doteze cu rachete cu rază lungă de acţiune Tomahawk pentru a fi utilizate contra Rusiei, transmite Reuters.
Acum 24 ore
22:10
EXCLUSIV Șeful celei mai noi bănci din România: Zero comisioane în primele luni. Model italian, unicat în România. Intesa Sanpaolo merge spre autorități locale și IMM, după achiziția First Bank # Economica.net
Șeful celei mai noi bănci din România, rezultată în urma achziției First Bank de către Intesa Sanpaolo Bank, dezvăluie planurile pentru viitor. Pe un model aplicat în Italia, unde Intesa are o prezență semnificativă, IMM-urile și autoritățile locale vor fi principalele ținte.
22:10
Șeful Dacia din România atrage atenția asupra scăderii competitivității, CEO-ul grupului Renault promite noi investiții și angajări în Maroc # Economica.net
Din momentul în care Renault a decis să producă modele Dacia în Maroc, construind chiar și o nouă uzină, a devenit limpede că România are un concurent serios în privința noilor proiecte ale mărcii sale naționale. Acum, Francois Provost, CEO-ul grupului Renault, promite Marocului un centru R&D și angajarea a încă 7.500 de persoane.
22:10
Apare o nouă meserie în România, generată de cererea pentru AI. Recrutările deja au început # Economica.net
Pe măsură ce inteligența artificială devine parte din procesele zilnice de dezvoltare software, apar și noi roluri în IT. SoftServe, companie ucraineană de consultanță și servicii digitale, introduce în România profesia de „Intelligence Engineer”.
22:10
Atenție la ofertele de energie electrică pentru clienții casnici! Avertismentul președintelui Consiliului Concurenței # Economica.net
Așa numitele oferte “de retenție” ale furnizorilor de energie electrică, cu un preț mai bun, făcute doar unor clienți pe care furnizorii vor să îi păstreze neapărat, ar putea fi considerate anticoncurențiale, a spus președintele Consiliului Concurenței în conferință de presă.
21:20
SUA sunt pregătite să majoreze tarifele vamale impuse Chinei dacă Beijingul nu îşi respectă angajamentele # Economica.net
Statele Unite sunt pregătite să majoreze tarifele vamale impuse Chinei dacă Beijingul nu îşi respectă angajamentul de a nu bloca exporturile de pământuri rare, a declarat duminică secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.
21:20
Donald Trump: Xi Jinping, înţelege „consecinţele” unei potenţiale invadări a Taiwanului # Economica.net
Într-un interviu difuzat duminică de CBS, preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, înţelege „consecinţele" unei potenţiale invadării a Taiwanului de către China, refuzând în acelaşi timp să specifice dacă Statele Unite vor apăra insula în cazul unui atac.
20:10
Prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 7 noiembrie 2025, arată că vremea se va răci în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, începând de marţi, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu maxime care nu vor mai depăşi 17 grade Celsius.
20:10
Ministerul Finanţelor a planificat pentru noiembrie 2025 împrumuturi în valoare de 6,8 mld. lei de la băncile comerciale # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna noiembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,8 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 945 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.
20:10
Orașul din România cu cinci fabrici comuniste care atrag investiții de peste două miliarde de euro # Economica.net
Cele mai mari proiecte imobiliare din interiorul orașelor s-au construit și urmează să se construiască pe amplasamentul fostelor fabrici. Valoroase pentru poziția lor, aceste terenuri au fost vânate de investitorii imobiliari pentru noi proiecte.
20:10
Președinele Nicuşor Dan cnsideră că retragerea unei părţi a trupelor americane din România nu afectează securitatea naţională # Economica.net
Nicuşor Dan, președintele României, consideră că retragerea unei părţi a trupelor americane din România este „un gest cu o anumită simbolistică", dar nu afectează securitatea naţională.
20:10
UPDATE: Trafic feroviar suspendat temporar între staţiile Patroaia şi Leordeni pe ruta București – Pitești # Economica.net
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a anunțat că traficul feroviar între staţiile Patroaia şi Leordeni a fost suspendat temporar duminică după-amiaza, din cauza unui incident feroviar. La 18.20 circulația a fost reluată.
20:10
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat duminică livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania.
20:10
Interdicţia asupra TikTok impusă în Albania în acest an pare deja caducă, deoarece cetăţenii micii ţări balcanice o ocolesc în masă cu ajutorul reţelor private virtuale (VPN), în timp ce jurnaliştii şi activiştii o combat, considerând-o o restricţie a libertăţii de exprimare.
20:10
Una din trei companii germane intenţionează să reducă numărul de locuri de muncă în 2026 # Economica.net
Una din trei companii germane intenţionează să reducă numărul de locuri de muncă în 2026, conform unui sondaj prezentat duminică de Institutul Economic German (IW), apropiat de patronate.
17:20
Cele mai importante creșteri ale cotațiilor bursiere BVB: Armătura, Transelectrica şi Carbochim # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat peste 12 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,6%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut de peste trei ori în comparaţie cu săptămâna anterioară.
17:20
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 16,3% în septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 814,5 milioane de lei, de la 700 milioane de lei în august, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF).
16:40
Francois Provost (CEO Renault Group): Începând de anul viitor, Dacia Sandero va avea și o versiune hibridă # Economica.net
În timpul primei sale vizite la o uzină a companiei din afara Franței, noul CEO al grupului Renault, din care face parte și Dacia, a confirmat că „începând de anul viitor, Sandero va avea și o versiune hibridă”.
16:00
Ruta Arctic Express China – Europa, noua conexiune pe care Beijingul o integrează în „Drumul Polar al Mătăsii” # Economica.net
China a anunțat finalizarea primei călătorii pe o nouă rută maritimă către Europa, traversând Arctica, un traseu pe care Beijingul îl promovează ca punct de plecare al unui coridor regulat în cadrul ambiţiosului său „Drum Polar al Mătăsii”.
15:00
Nicușor Dan: Istoria Bucureștiului o „lungă luptă între infrastructură şi panseluţe” # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, faptul că ultimii ani din istoria Bucureştiului pot fi definiţi ca "lunga luptă între infrastructură şi panseluţe".
15:00
Șeful Consiliului Concurenței: Ar fi bine ca modelul de business al La Cocoș să rămână în continuare şi să se şi extindă # Economica.net
Modelul de business inovativ pe care îl practică retailerul românesc La Cocoş ar fi bine să rămână în continuare şi să se extindă, este de părere preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
14:30
Copiii „regelui eolienelor” din România bifează încă un succes în afara țării. Orchid a finalizat un proiect eolian de 84 MW în Austria. # Economica.net
Compania românească Orchid, deținută de antreprenorii Andrei Muntmark și Cristina Muntmark, a finalizat lucrările la un parc eolian din Austria, de fapt, o operațiune de repowering a unui parc existent, participând la instalarea a 14 turbine noi Vestas de 6 MW puse în locul celor vechi.
14:20
În timp ce Trump amenință Nigeria, pușcașii marini exersează metode de debarcare pe fondul tensiunilor cu Venezuela # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că a cerut Departamentului Apărării să se pregătească pentru o posibilă acţiune militară "rapidă" în Nigeria. Totodată, Corpul Puşcaşilor Marini al Statelor Unite a efectuat recent exerciţii de antrenament în Puerto Rico.
14:20
Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a anunțat că angajații săi au reținut peste 700 de permise de conducere într-o singură zi, sâmbătă.
13:00
Un expert ucrainian a pus capăt speculaţiilor din jurul unui videoclip care arăta câini albaştri cutreierând zona de excludere contaminată de la situl dezastrului nuclear de la Cernobîl din nordul Ucrainei.
13:00
Exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) ale Rusiei au scăzut în ritm anual cu 3,4% în primele zece luni din acest an, la 25,2 milioane tone metrice (mmt), deşi în octombrie s-a înregistrat un avans record, de 21%, în urma începerii livrărilor de la noua uzină Arctic LNG 2, a anunţat furnizorul global de date LSEG.
13:00
Un nou raport al coaliţiei Methane Matters, arată că Uniunea Europeană (UE) a pus la dispoziţia industriei biogazului fonduri publice în valoare de 37 miliarde de euro, fără garanţii de protecţie a mediului.
13:00
Candidaturile pentru alegerile locale parţiale, până pe 17 noiembrie. Campania electorală începe pe 22 noiembrie # Economica.net
Candidaturile pentru alegerile locale parţiale se pot depune până pe 17 noiembrie, iar campania electorală începe în 22 noiembrie - acestea sunt principalele repere ale perioadei electorale pentru scrutinul din 7 decembrie.
13:00
FPSC: Fără PNRR şi programul Anghel Saligny, 50.000 de oameni vor trebui disponibilizaţi din construcţiil şi industriile conexe # Economica.net
Irinel Gheorghe, vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), a declarat că simulările federației arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizaţi din sectorul construcţiilor şi din industriile conexe, dacă anumite proiecte cu finanţare din PNRR şi programul Anghel Saligny vor rămâne în continuare oprite sau amânate.
13:00
Electronicele uzate, mina de aur aruncată la gunoi: peste 91 miliarde dolari pierdute din metale rare nerecuperate. Care sunt cifrele pentru România # Economica.net
În timp ce cererea globală pentru metale rare și materii prime critice crește accelerat, lumea continuă să arunce una dintre cele mai valoroase resurse moderne: deșeurile electronice. În 2022, echipamentele electrice și electronice scoase din uz au conținut peste 31 de miliarde de kilograme de metale, dintre care 4 miliarde de kilograme de materiale critice, precum cupru, nichel sau aur. Valoarea totală a acestor metale pierdute este estimată la 91 de miliarde de dolari.
Ieri
11:20
Un apartament din Râmnicu Sărat a explodat în acest week-end, locatarii unui bloc din Râmnicu Vâlcea au fost evacuaţi de urgență, incendiu în comuna Letea Veche, dezastru la o casă din Dej, toate aceste grozăvii au avut loc doar în ultimele ore și au, aparent, un numitor comun - scurgeri de gaze naturale.
11:20
Constructorul auto premium Audi, parte a grupului Volkswagen, a redus din nou previziunile privind profitabilitatea pentru întreg anul 2025, în contextul în care producătorul auto se confruntă cu noile taxe impuse de SUA și cu tranziția costisitoare către vehiculele electrice.
11:20
Loteria Română a anunțat că un report de peste 45,57 milioane de lei (8,96 milioane de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, iar la Joker, la aceeaşi categorie, este un report de 37 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro).
11:20
Desant turcesc în Oltenia: Două parcuri fotovoltaice de la Caracal, ale Defic Globe, primesc ultimele autorizații # Economica.net
Turcii de la Defic Globe, foarte activi în sectorul energiei regenerabile din România, cu un portofoliu de proiecte de aproape 600 MW, urmează să primească autorizația de înființare pentru două parcuri fotovoltaice în Oltenia.
11:20
Autorităţile bulgare vor suspenda temporar circulaţia rutieră pe podul Giurgiu – Ruse # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis astăzi o atenţionare de călătorie în care informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că în perioada 4 noiembrie, ora 09:00 - 5 noiembrie, ora 09:00 autorităţile bulgare vor suspenda circulaţia rutieră pe podul Prieteniei Ruse - Giurgiu.
