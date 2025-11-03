Criză Taiwan – SUA anunţă că fabricile americane lucrează peste program pentru a accelera livrările de avioane F-16 către autoritățile de la Taipei
Economica.net, 3 noiembrie 2025 15:20
Companiile din SUA lucrează peste program pentru a accelera producţia avioanelor de luptă F-16V a căror livrare către Taiwan a întârziat, în timp ce livrarea bombelor cu planare fabricate tot în SUA a întârziat din cauza unor chestiuni legate de lanţul de aprovizionare, a anunţat luni Ministerul Apărării din insulă, relatează Reuters.
Rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau, la finele lunii octombrie 2025, la nivelul de 65,347 miliarde euro, în creştere cu 0,5% faţă de 65,015 miliarde euro la 30 septembrie 2025, informează BNR printr-un comunicat.
Afectată de sancțiuni, Serbia cumpără motorină din portul Constanța, transportat cu barje pe Dunăre # Economica.net
Din cauza încetării livrărilor de petrol către rafinăria sârbească NIS, controlată de Gazprom, Serbia se aproapie de o criză a combustibililor. În ciuda declarațiilor președintelui Vučić că piața este aprovizionată cu combustibil până la sfârșitul anului, companiile și-au intensificat achizițiile de import în a doua jumătate a lunii octombrie. În special, prin transportul unor volume mari din Constanța, aduse pe Dunăre, după cum scrie presa de specialitate din Ucraina.
Vouchere de vacanţă – ANAT cere majorarea valorii bonurilor prin actualizarea cu inflaţia şi extinderea lor către mediul privat # Economica.net
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) solicită menţinerea şi actualizarea valorii voucherelor de vacanţă în raport cu inflaţia, precum şi extinderea acestora către mediul privat, măsură care ar asigura echitate socială, investiţii şi dezvoltare economică durabilă.
Profitul trimestrial al companiei aeriene irlandeze Ryanair a crescut peste aşteptări, pe fondul majorării preţurilor biletelor şi a cererii solide, transmite DPA.
Ameninţarea teroristă ''rămâne vie'' în Franţa la zece ani după atacurile în care 130 de persoane au fost ucise în decurs de câteva ore în atentatele cele mai sângeroase comise vreodată în această ţară, a afirmat luni procurorul naţional antiterorist Olivier Christen, relatează France Presse.
Câţi angajaţi din UE se confruntau cu riscul de sărăcie anul trecut – date oficiale Eurostat # Economica.net
Anul trecut, 8,2% din cetăţenii Uniunii Europene de 18 ani sau mai mult care au declarat că lucrează (lucrători salariaţi sau lucrători independenţi) se confruntau cu riscul de sărăcie, ponderea fiind semnificativ mai scăzută pentru femei (7,3%) decât pentru bărbaţi (9%), arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
„Ieftin şi bun”- Magazinele cu preţuri mici şi promoțiile sunt preferatele românilor după ce scumpirile au schimbat obiceiurile de consum – studiu NielsenIQ # Economica.net
Preţul mediu plătit pentru bunurile de larg consum (FGCM) a crescut cu doar 3,5% în trimestrul trei, deoarece românii cumpără mai mult din magazinele cu preţuri mici, aleg mai multe produse ieftine sau la promoţie şi renunţă la unele dintre produsele de răsfăţ, conform unui studiu realizat la nivel naţional de firma de cercetare NielsenIQ.
Tranzacție majoră pe piața materialelor de construcții din România: Celco are undă verde să preia Prefab # Economica.net
Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Celco SA, unul dintre principalii producători de materiale de construcții din România, preia controlul unic asupra Prefab SA, companie cunoscută pentru producția de prefabricate din beton.
Un gigant industrial din Grecia cu 100 de ani de istorie a adus în România încă 100 de milioane de dolari pentru regenerabile # Economica.net
Grupul industrial grec Metlen a capitalizat cu peste 100 de milioane de dolari capitalul unei fime pe care o deține în România, pentru investiții în regenerabil, segment pe care este foarte activ.
După luni de creșteri constante, piața rezidențială dă semne clare de stabilizare. Conform Indicelui Imobiliare.ro, prețurile apartamentelor s-au temperat în majoritatea marilor orașe, cu excepția Oradiei, unde oferta bogată a adus ușoare scăderi.
România va avea cea mai modernă fabrică din lume pentru producerea de pulberi cu bază dublă şi triplă. Anunțul gigantului Rheinmetall despre uzina de la Victoria # Economica.net
Armin Papperger, director al Companiei Rheinmetall AG, a declarat luni că Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai modernă companie din lume pentru producerea de pulberi cu bază dublă şi triplă.
Noua modă a românilor înstăriţi: îşi aduc bucătari profesionişti din Asia care le transformă bucătăria în restaurant privat – agenţie de recrutare # Economica.net
Tot mai multe familii înstărite aleg să angajeze bucătari personali din Asia, cunoscuți la nivel internațional sub denumirea de ,,personal chef”, spun oficialii agenţiei de recrutare Work From Asia.
Criză petrol – Preţurile la ţiţei cresc după ce OPEC+ a decis să nu majoreze producţia în primul trimestru din 2026 # Economica.net
Cotaţiile la ţiţei au crescut luni dimineaţă, după ce OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) a decis să nu majoreze producţia în primul trimestru din 2026, ceea ce a atenuat temerile privind un surplus de aprovizionare, transmite Reuters.
ExxonMobil avertizează că legislația de mediu a UE o forțează să se retragă din Europa # Economica.net
Gigantul energetic american ExxonMobil nu va putea continua să facă afaceri în Uniunea Europeană dacă blocul comunitar nu relaxează semnificativ o lege privind sustenabilitatea care ar putea impune amenzi de 5% din veniturile globale, a declarat luni directorul general Darren Woods, citat de Reuters.
Preşedintele american Donald Trump crede că zilele lui Nicolas Maduro la preşedinţia Venezuelei sunt numărate, minimalizând totuşi perspectiva unui război împotriva ţării din America latină, relatează AFP.
O nouă lecţie pentru România – Un nou Centru Spaţial în Bulgaria pentru a accelera producţia de sateliţi şi expansiunea globală # Economica.net
EnduroSat, companie din portofoliul Morphosis Capital Fund II, un fond de capital de creştere axat pe dezvoltarea IMM-urilor cu potenţial ridicat de creştere, a deschis un nou Centru Spaţial în Sofia (Bulgaria) pentru a accelera producţia de sateliţi şi expansiunea globală.
Black Friday 2025: Cum va arăta oferta eMAG: ”Ne așteptăm să trecem de borna de 940 milioane lei” # Economica.net
Black Friday 2025 la eMAG începe vineri, pe 7 noiembrie, cu 2,2 milioane de oferte oferte, din care 1,5 milioane sunt la cel mai bun preț an, a anunțat retailerul în cadrul unei conferințe de presă.
Radiografia energiei din România – Cu cât au crescut importurile şi cât a scăzut producţia ( date oficiale 2024 INS) # Economica.net
Producţia de energie primară a scăzut anul trecut cu 3,9% faţă de anul 2023, totalizând 21,07 milioane tone echivalent petrol (tep), în timp ce importurile de resurse energetice au crescut cu 6,2%, până la 16,45 milioane tep, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Cel mai mare angajator din zona oraşului Ineu, fabrica de componente auto Aptiv, ar urma să se închidă din luna decembrie, conform autorităţilor locale, care spun că producţia s-ar muta într-o ţară din afara Uniunii Europene, potrivit Agerpres.
6 dintre cele 78 de percheziții derulate în cadrul Operațiunii JUPITER au loc în județul Bihor, fiind vizați, potrivit unor surse judiciare, frații Micula, dar și firme apropiate, anunţă Profit.ro.
Încă o declaraţie controversată de la Trump: Rusia şi China efectuează teste nucleare, dar nu vorbesc despre asta # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu difuzat duminică de CBS, că Rusia şi China efectuează teste nucleare, "dar nu vorbesc despre asta", fără a preciza totuşi care este natura acestora, relatează AFP.
Criza care ameninţă omenirea, mai periculoasă decât dezordinea geopolitică şi războaiele? Bula care poate băga toată planeta într-o „gaură neagră” # Economica.net
Investiţiile masive în inteligenţa artificială (AI) şi criptomonede ar putea duce la dezvoltarea unor bule, a avertizat preşedintele Forumului Economic Mondial (WEF), Borge Brende, transmite DPA.
Turcii de la Bozankaya aduc troleibuze în Timișoara și tramvaie în Iași. Cum merg livrările # Economica.net
Bozankaya, producător de sisteme electrice de transport public, își continuă livrările într-un ritm susținut în cadrul colaborărilor derulate cu municipalitățile din Timișoara și Iași, arată un comunicat al companiei turce
Operaţiunea Jupiter – 78 de percheziţii în mai multe dosare de contrabandă, furt, braconaj # Economica.net
Poliţiştii, sub coordonarea procurorilor de la Instanţa supremă, efectuează, luni, 78 de percheziţii în cadrul operaţiunii "Jupiter", la persoane implicate în comiterea mai multor fapte penale şi protejarea comunităţii de activităţile ilegale.
Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminica aceasta că, pentru moment, nu ia în considerare un acord ce i-ar permite Ucrainei să se doteze cu rachete cu rază lungă de acţiune Tomahawk pentru a fi utilizate contra Rusiei, transmite Reuters.
EXCLUSIV Șeful celei mai noi bănci din România: Zero comisioane în primele luni. Model italian, unicat în România. Intesa Sanpaolo merge spre autorități locale și IMM, după achiziția First Bank # Economica.net
Șeful celei mai noi bănci din România, rezultată în urma achziției First Bank de către Intesa Sanpaolo Bank, dezvăluie planurile pentru viitor. Pe un model aplicat în Italia, unde Intesa are o prezență semnificativă, IMM-urile și autoritățile locale vor fi principalele ținte.
Șeful Dacia din România atrage atenția asupra scăderii competitivității, CEO-ul grupului Renault promite noi investiții și angajări în Maroc # Economica.net
Din momentul în care Renault a decis să producă modele Dacia în Maroc, construind chiar și o nouă uzină, a devenit limpede că România are un concurent serios în privința noilor proiecte ale mărcii sale naționale. Acum, Francois Provost, CEO-ul grupului Renault, promite Marocului un centru R&D și angajarea a încă 7.500 de persoane.
Apare o nouă meserie în România, generată de cererea pentru AI. Recrutările deja au început # Economica.net
Pe măsură ce inteligența artificială devine parte din procesele zilnice de dezvoltare software, apar și noi roluri în IT. SoftServe, companie ucraineană de consultanță și servicii digitale, introduce în România profesia de „Intelligence Engineer”.
Atenție la ofertele de energie electrică pentru clienții casnici! Avertismentul președintelui Consiliului Concurenței # Economica.net
Așa numitele oferte “de retenție” ale furnizorilor de energie electrică, cu un preț mai bun, făcute doar unor clienți pe care furnizorii vor să îi păstreze neapărat, ar putea fi considerate anticoncurențiale, a spus președintele Consiliului Concurenței în conferință de presă.
SUA sunt pregătite să majoreze tarifele vamale impuse Chinei dacă Beijingul nu îşi respectă angajamentele # Economica.net
Statele Unite sunt pregătite să majoreze tarifele vamale impuse Chinei dacă Beijingul nu îşi respectă angajamentul de a nu bloca exporturile de pământuri rare, a declarat duminică secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.
Donald Trump: Xi Jinping, înţelege „consecinţele” unei potenţiale invadări a Taiwanului # Economica.net
Într-un interviu difuzat duminică de CBS, preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, înţelege „consecinţele" unei potenţiale invadării a Taiwanului de către China, refuzând în acelaşi timp să specifice dacă Statele Unite vor apăra insula în cazul unui atac.
Prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 7 noiembrie 2025, arată că vremea se va răci în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, începând de marţi, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu maxime care nu vor mai depăşi 17 grade Celsius.
Ministerul Finanţelor a planificat pentru noiembrie 2025 împrumuturi în valoare de 6,8 mld. lei de la băncile comerciale # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna noiembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,8 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 945 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.
Orașul din România cu cinci fabrici comuniste care atrag investiții de peste două miliarde de euro # Economica.net
Cele mai mari proiecte imobiliare din interiorul orașelor s-au construit și urmează să se construiască pe amplasamentul fostelor fabrici. Valoroase pentru poziția lor, aceste terenuri au fost vânate de investitorii imobiliari pentru noi proiecte.
Președinele Nicuşor Dan cnsideră că retragerea unei părţi a trupelor americane din România nu afectează securitatea naţională # Economica.net
Nicuşor Dan, președintele României, consideră că retragerea unei părţi a trupelor americane din România este „un gest cu o anumită simbolistică", dar nu afectează securitatea naţională.
UPDATE: Trafic feroviar suspendat temporar între staţiile Patroaia şi Leordeni pe ruta București – Pitești # Economica.net
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a anunțat că traficul feroviar între staţiile Patroaia şi Leordeni a fost suspendat temporar duminică după-amiaza, din cauza unui incident feroviar. La 18.20 circulația a fost reluată.
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat duminică livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania.
Interdicţia asupra TikTok impusă în Albania în acest an pare deja caducă, deoarece cetăţenii micii ţări balcanice o ocolesc în masă cu ajutorul reţelor private virtuale (VPN), în timp ce jurnaliştii şi activiştii o combat, considerând-o o restricţie a libertăţii de exprimare.
Una din trei companii germane intenţionează să reducă numărul de locuri de muncă în 2026 # Economica.net
Una din trei companii germane intenţionează să reducă numărul de locuri de muncă în 2026, conform unui sondaj prezentat duminică de Institutul Economic German (IW), apropiat de patronate.
Cele mai importante creșteri ale cotațiilor bursiere BVB: Armătura, Transelectrica şi Carbochim # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat peste 12 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,6%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut de peste trei ori în comparaţie cu săptămâna anterioară.
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 16,3% în septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 814,5 milioane de lei, de la 700 milioane de lei în august, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF).
Francois Provost (CEO Renault Group): Începând de anul viitor, Dacia Sandero va avea și o versiune hibridă # Economica.net
În timpul primei sale vizite la o uzină a companiei din afara Franței, noul CEO al grupului Renault, din care face parte și Dacia, a confirmat că „începând de anul viitor, Sandero va avea și o versiune hibridă”.
Ruta Arctic Express China – Europa, noua conexiune pe care Beijingul o integrează în „Drumul Polar al Mătăsii” # Economica.net
China a anunțat finalizarea primei călătorii pe o nouă rută maritimă către Europa, traversând Arctica, un traseu pe care Beijingul îl promovează ca punct de plecare al unui coridor regulat în cadrul ambiţiosului său „Drum Polar al Mătăsii”.
Nicușor Dan: Istoria Bucureștiului o „lungă luptă între infrastructură şi panseluţe” # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, faptul că ultimii ani din istoria Bucureştiului pot fi definiţi ca "lunga luptă între infrastructură şi panseluţe".
