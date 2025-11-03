Sika România o numește în funcția de General Manager pe Camelia Ene, fost CEO la MOL România și Roca Industry

15:20

Există în viața fiecăruia dintre noi o pereche de pantofi care nu se măsoară în centimetri, ci în amintiri. Sunt acei adidași care au alergat cu tine prin ploaie, care te-au însoțit în prima ta competiție sportivă sau la prima plimbare cu persoana dragă. Astăzi îi porți fără să te mai gândești prea mult la ei, dar ai fi surprins să afli că povestea lor a început cu mai bine de un secol în urmă, din pasiune, ingeniozitate și dorința de mișcare în confort deplin.