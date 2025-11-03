Rusia controlează aproximativ 60% din orașul Pokrovsk și a eliminat trupe speciale ucrainene

Newsweek.ro, 3 noiembrie 2025 16:40

Rusia controlează aproximativ 60% din orașul Pokrovsk și a eliminat trupe speciale ucrainene. Aproap...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
16:50
A scăzut numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în România. Urmează o criză pe piața auto? Newsweek.ro
A scăzut numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în România. Înmatriculările de autoturisme noi ...
Acum 30 minute
16:40
Rusia controlează aproximativ 60% din orașul Pokrovsk și a eliminat trupe speciale ucrainene Newsweek.ro
Rusia controlează aproximativ 60% din orașul Pokrovsk și a eliminat trupe speciale ucrainene. Aproap...
16:30
După Venezuela, președintele SUA nu exclude o acțiune militară împotriva Nigeriei. „Ucid creștini” Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, este furios și a lansat amenințări cu repercusiuni împotriva Nigerie...
Acum o oră
16:10
George Simion, singurul candidat la președinția AUR. Congresul este pe 30 noiembrie Newsweek.ro
George Simion
16:10
Câte zile libere mai au românii până la sfârșitul anului. Încă un weekend prelungit până la Crăciun Newsweek.ro
Sfârșitul anului 2025 aduce o perioadă binevenită de odihnă pentru români. Până la sărbătorile de ia...
16:00
Rezervele BNR, în creștere. Sume impresionante de valută și cantități mari de aur Newsweek.ro
BNR a anunțat că la finalul lunii octombrie, rezervele au crescut la 65,347 miliarde euro, faţă de 6...
Acum 2 ore
15:40
Grindeanu nu-l invită pe Nicușor Dan la Congres.: E dreptul meu să-i fac sau să nu îi fac invitație Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus că nu îl va invita pe președintele NIcușor Dan la Congresul PSD. Liderul inte...
15:40
Ce spune liberalul Abrudean despre schimbarea lui Bolojan: Dacă ascultăm la fiecare ce spune, plecăm Newsweek.ro
Liberalul Mircea Abrudean este de părere că Ilie Bolojan nu trebuie schimbat din funcție și spune că...
15:30
A fost adoptat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce nu mai au voie medicii de la 1 ianuarie 2026? Newsweek.ro
A fost adoptat noul Cod de Deontologie Medicală. Acesta se va aplica din ianuarie 2026 și implică ma...
15:20
Un turn medieval din centrul Romei s-a prăbușit. Un bărbat prins sub dărâmături ar fi român Newsweek.ro
O parte din Torre dei Conti din Forul Imperial se prăbușește: patru muncitori salvați, altul, un rom...
15:10
Grindeanu, despre pensiile speciale: „Am fost atacat, toporizat, că negociez cu Justiția” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus, luni, în legătură cu pensiile speciale că el propune în continuare formarea ...
15:00
Noiembrie 2025 a venit, ciotul autostrăzii chinezești din România, „împotmolit”. Care e întârzierea? Newsweek.ro
Termenul contractual noiembrie 2025 pentru finalizarea ciotului autostrăzii chinezești din România, ...
Acum 4 ore
14:50
Ajutor la pensie pentru pensionarii care stau la casă. Guvernul le poate da sute de lei Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru pensionarii care stau la casă. Guvernul le poate da sute de lei. Un proiect ...
14:40
Ce pensie ia un pensionar dacă a avut salariu între 2.000 lei și 6.000 lei și a muncit 35 de ani? Newsweek.ro
Noua lege a pensiilor a venit cu o nouă formulă de recalculare a pensiilor. Vă spunem ce pensie ia u...
14:30
SUA, test cu rachetă balistică de 30.000.000$. S-au aflat locurile pe unde va trece racheta Newsweek.ro
Avertismentele de navigație indică faptul că Statele Unite au programat primul test al unei rachete ...
14:10
ANPC transmite recomandări de Black Friday. La ce să fie atenți românii? Newsweek.ro
ANPC transmite o serie de recomandări cu ocazia reducerilor de Black Friday. La ce să fie atenți rom...
14:00
Volvo renunță la strategia 100% electrică. Șeful Volvo: Nu putem decide când clienții sunt pregătiți Newsweek.ro
În contextul crizei din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, și a adop...
13:50
Potra, mercenarul lui Călin Georgescu, cere extrădarea în România. Dubaiul i-a respins „protecția” Newsweek.ro
Mercenarul Horațiu Potra, acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu, a ceru...
13:40
Grideanu, despre refuzul lui Bolojan de a merge la „Ora Premierului”: O să sune colegii la Guvern Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus, despre refuzul lui Ilie Bolojan de a merge la „Ora Premierului”, în Parlamen...
13:40
B1TV: Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv: „Părinții mei sunt devastați” Newsweek.ro
Jandarmul care l-a sancționat pe Marian Rădună, organizatorul marșului de comemorare a 10 ani de la ...
13:30
Maldive, prima ţară care interzice fumatul pentru anumite generaţii. Unde sunt propuneri similare Newsweek.ro
Maldive a devenit prima ţară din lume care a impus o interdicţie în privinţa fumatului în funcţie de...
13:30
Marius Lulea pentru Newsweek: Când decide AUR dacă o sprijină pe Anca Alexandrescu la primărie Newsweek.ro
Marius Lulea pentru Newsweek: Când decide AUR dacă o sprijină pe Anca Alexandrescu la primărie
13:20
400 € compensație, pentru pasagerii unei curse aeriene care a decolat cu peste 3 ore întârziere Newsweek.ro
Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a decis că pasagerii unei curse aeriene care a decolat cu peste ...
13:10
Amalia Bellantoni, manager în 4 firme câștigă doar 2.200 lei/lună. A bătut și jefuit doi pensionari Newsweek.ro
Amalia Bellantoni a fost reținută 24 ore după ce alături de soț a dat buzna peste doi pensionari pe ...
Acum 6 ore
12:40
China confirmă prima vizită de stat a unui monarh spaniol după 18 ani Newsweek.ro
Ministerul de Externe chinez a anunţat luni că regele Spaniei, Felipe al VI-lea, va efectua o vizită...
12:40
Cifră șocantă! 1,2 milioane de oameni vorbesc cu ChatGPT despre sinucidere. Ce se poate face? Newsweek.ro
Potrivit datelor OpenAI, peste 120 de milioane de oameni utilizează funcția ChatGPT în fiecare lună ...
12:40
LIVE Ora 16:00. Newsweek Energy Summit 2025. Strategii pentru un viitor sustenabil Newsweek.ro
Newsweek România organizează astăzi, de la ora 16:00, o nouă ediție a Summitului de Energie, sub tem...
12:30
Frații Micula, căutați pentru un prejudiciu de 160.000.000 lei. Ce datorii uriașe au firmele sale? Newsweek.ro
Sunt percheziții la firmele și sediile controlate de frații Micula. Aceștia sunt acuzați că ar fi re...
12:10
ANAT cere actualizarea cu inflaţia a voucherelor de vacanţă şi extinderea lor către mediul privat Newsweek.ro
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) solicită menţinerea şi actualizarea valorii vouche...
12:10
Alertă de „gradul zero” în Belgia. Bază NATO, unde sunt ținute F-16 și F-35, spionată de drone Newsweek.ro
Belgia este în alertă maximă după ce trei nopți la rând au fost identificate drone de spionaj deasup...
11:50
600 de bombe, 70 de cartușe și 3 proiectile, descoperite într-o pădure din Argeș. Cine le-a ascuns? Newsweek.ro
Pirotehniștii ISU Argeș au găsit și ridicat în vederea distrugerii 600 de bombe, 70 de cartușe și 3 ...
11:40
Guvernul României bate palma cu Rheinmetall. Investiție de 535.000.000 € într-o fabrică de explozivi Newsweek.ro
Guvernul României semnează un document de colaborare cu gigantul din apărare, compania europeană Rhe...
11:30
Sute de blocuri din București, fără căldură și apă caldă 1 săptămână. Avarii la țevi de 33-50 de ani Newsweek.ro
Noroc că vremea e încă plăcută! Sute de blocuri din București, Spitalul Universitar și alți agenți e...
11:20
Șeful Ford: China are capacitate de producție auto suficientă să ne scoată pe toți din business Newsweek.ro
Inventatorul mașinii de serie, gigantul Ford, e îngrijorat de forța industriei auto din China. Șeful...
11:10
Un nou sprijin la pensie pentru plata facturilor. Care pensionari primesc bani și de când Newsweek.ro
Un nou sprijin la pensie pentru plata facturilor. Care pensionari primesc bani și de când? Ministrul...
11:10
VIDEO Explozie la o rafinărie din Rusia, lângă baza aeriană strategică Engels, după un atac cu drone Newsweek.ro
O explozie puternică a zguduit o rafinărie din regiunea Saratov, la 800 km de Ucraina, în urma unui ...
11:10
SONDAJ în București. Ciucu - 26%, Băluță - 24%, Drulă - 18%. Surpriză în topul încrederii Newsweek.ro
Ciprian Ciucu este pe primul loc în preferințele bucureștenilor, arată un sondaj recent. Pe locul al...
11:00
Cine sunt hoții de la Muzeul Luvru. Au furat bijuterii inestimabile. Anunțul autorităților Newsweek.ro
Autoritățile franceze au făcut un nou anunț despre furtul de la Muzeul Luvru din Paris. Unul dintre ...
Acum 8 ore
10:40
1.500 de lei pentru profesori, înainte de sărbători. Ministrul David are bani pentru prima didactică Newsweek.ro
Ministrul Educației a anunțat că profesorii vor primi 1.500 de lei înainte de sărbători. Este vorba ...
10:40
Cine a comis atacul din tren, în Marea Britanie. Anunțul autorităților: Nu este un atentat terorist Newsweek.ro
Autoritățile din Marea Britanie spun că atacul din tren soldat cu 11 victime a fost comis de o singu...
10:30
Escrocherie cu mașini de lux și credite ilegale. Prejudiciu: 7.100.000 €. Cine e capul rețelei? Newsweek.ro
Poliția și DIICOT fac investigații într-un dosar în care este cercetat Alfred Petronel Petrea, omul ...
10:20
Țara cel mai mare salariu minim din Europa. Doar 6.000 de români trăiesc acolo Newsweek.ro
Salariul minim se majorează în foarte multe state europene. O țară are cel mai mare salariu minim di...
10:10
Noua ofertă Hidroelectrica pentru clienți. Cât plătești dacă ai consuma 100 kWh pe lună? Newsweek.ro
Hidroelectrica a publicat oferta pentru luna noiembrie. Pentru un consum casnic de 100 kWh pe lună, ...
10:00
Trump, cuprins de „războiul sfânt”. Amenință Nigeria cu bombardamente pentru protejarea creștinilor Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat că ar putea trimite trupe sau ar putea chiar ordona l...
09:50
Operațiunea Jupiter 4. Zeci de percheziții, la nivel național. Ce caută Poliția și procurorii? Newsweek.ro
Poliția și procurorii Parchetului general fac percheziții la nivel național. Sunt vizate dosare de e...
09:40
Cum ne putem încălzi iarna mai ieftin și eficient? Metoda, folosită cu succes în alte țări europene Newsweek.ro
Românii pot reduce costurile la încălzire fără să renunțe la confort, urmând modelul deja pus în pra...
09:30
VIDEO Cutremur puternic în Afganistan. Peste 20 de morți și 320 de răniți. Ce magnitudine a avut Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea 6,3 a lovit nordul Afganistanului, provocând cel puțin 20 de morți și pe...
09:20
Ministrul muncii mulțumit de mica recalculare a pensiilor. Ele sunt întârziate enorme, creșteri mici Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, face declarații fără acoperire susținând că mica recalculare a pens...
09:00
Trump vrea reluarea testelor nucleare: „Rusia și China fac teste, iar noi nu” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat CBS, că Statele Unite ar tre...
Acum 12 ore
08:50
Cel mai vocal judecător CSM contra tăierii pensiilor speciale. Are 50.000 lei salariu la doar 39 ani Newsweek.ro
Magistrații continuă lupta pentru a nu le fi tăiate pensiile speciale. Un proiect propus de Bolojan ...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.