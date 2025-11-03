„Surpriză” în Cehia. Populistul eurosceptic tip MAGA Babis, coaliție de guvernare cu extrema dreaptă
Newsweek.ro, 3 noiembrie 2025 17:50
Populistul eurosceptic şi critic al Ucrainei, fostul premier al Cehiei Andrej Babis, care a câştigat...
Acum 10 minute
18:20
HOROSCOP Care sunt cele 5 zodii care vor avea o lună noiembrie fabuloasă? Luna și Mercur fac jocul # Newsweek.ro
Vești bune pentru o parte dintre români. Vă spunem care sunt cele 5 zodii care vor avea o lună noiem...
Acum 30 minute
18:00
General Hinds, șeful Poliției Aeriene NATO în România. Misiuni împotriva agresiunii lui Putin # Newsweek.ro
Generalul Hinds a preluat comanda componentei aeriene a NATO, care dirijează și coordonează operațiu...
Acum o oră
17:50
„Surpriză” în Cehia. Populistul eurosceptic tip MAGA Babis, coaliție de guvernare cu extrema dreaptă # Newsweek.ro
Populistul eurosceptic şi critic al Ucrainei, fostul premier al Cehiei Andrej Babis, care a câştigat...
17:50
Liderul opoziţiei ungare, Péter Magyar, acuză atacuri cibernetice ruse şi scurgeri ilegale de date # Newsweek.ro
Liderul opoziţiei ungare, Péter Magyar, acuză atacuri cibernetice ruse şi scurgeri ilegale de date. ...
17:40
Trei ţări vor participa pentru prima dată în istorie la Campionatul Mondial de Fotbal. Care sunt? # Newsweek.ro
Trei ţări vor participa pentru prima dată în istorie la Campionatul Mondial de Fotbal. Care sunt? Dr...
Acum 2 ore
17:30
Cum a reușit România să cumpere F-16 Fighting Falcon la prețul de 1 €. Modelul este letal # Newsweek.ro
Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul Regatu...
17:20
LinkedIn va utiliza datele publice ale utilizatorilor din UE pentru antrenarea AI-ului # Newsweek.ro
LinkedIn va utiliza datele publice ale utilizatorilor din UE pentru antrenarea AI-ului. Reţeaua prof...
17:10
Sute de angajaţi din județul Arad vor rămâne fără locuri de muncă. O fabrică cunoscută se închide # Newsweek.ro
Sute de angajaţi din județul Arad vor rămâne fără locuri de muncă. O fabrică cunoscută se închide în...
16:50
A scăzut numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în România. Urmează o criză pe piața auto? # Newsweek.ro
A scăzut numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în România. Înmatriculările de autoturisme noi ...
16:40
Rusia controlează aproximativ 60% din orașul Pokrovsk și a eliminat trupe speciale ucrainene # Newsweek.ro
Rusia controlează aproximativ 60% din orașul Pokrovsk și a eliminat trupe speciale ucrainene. Aproap...
Acum 4 ore
16:30
După Venezuela, președintele SUA nu exclude o acțiune militară împotriva Nigeriei. „Ucid creștini” # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, este furios și a lansat amenințări cu repercusiuni împotriva Nigerie...
16:10
16:10
Câte zile libere mai au românii până la sfârșitul anului. Încă un weekend prelungit până la Crăciun # Newsweek.ro
Sfârșitul anului 2025 aduce o perioadă binevenită de odihnă pentru români. Până la sărbătorile de ia...
16:00
BNR a anunțat că la finalul lunii octombrie, rezervele au crescut la 65,347 miliarde euro, faţă de 6...
15:40
Grindeanu nu-l invită pe Nicușor Dan la Congres.: E dreptul meu să-i fac sau să nu îi fac invitație # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus că nu îl va invita pe președintele NIcușor Dan la Congresul PSD. Liderul inte...
15:40
Ce spune liberalul Abrudean despre schimbarea lui Bolojan: Dacă ascultăm la fiecare ce spune, plecăm # Newsweek.ro
Liberalul Mircea Abrudean este de părere că Ilie Bolojan nu trebuie schimbat din funcție și spune că...
15:30
A fost adoptat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce nu mai au voie medicii de la 1 ianuarie 2026? # Newsweek.ro
A fost adoptat noul Cod de Deontologie Medicală. Acesta se va aplica din ianuarie 2026 și implică ma...
15:20
Un turn medieval din centrul Romei s-a prăbușit. Un bărbat prins sub dărâmături ar fi român # Newsweek.ro
O parte din Torre dei Conti din Forul Imperial se prăbușește: patru muncitori salvați, altul, un rom...
15:10
Grindeanu, despre pensiile speciale: „Am fost atacat, toporizat, că negociez cu Justiția” # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus, luni, în legătură cu pensiile speciale că el propune în continuare formarea ...
15:00
Noiembrie 2025 a venit, ciotul autostrăzii chinezești din România, „împotmolit”. Care e întârzierea? # Newsweek.ro
Termenul contractual noiembrie 2025 pentru finalizarea ciotului autostrăzii chinezești din România, ...
14:50
Ajutor la pensie pentru pensionarii care stau la casă. Guvernul le poate da sute de lei # Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru pensionarii care stau la casă. Guvernul le poate da sute de lei. Un proiect ...
14:40
Ce pensie ia un pensionar dacă a avut salariu între 2.000 lei și 6.000 lei și a muncit 35 de ani? # Newsweek.ro
Noua lege a pensiilor a venit cu o nouă formulă de recalculare a pensiilor. Vă spunem ce pensie ia u...
Acum 6 ore
14:30
SUA, test cu rachetă balistică de 30.000.000$. S-au aflat locurile pe unde va trece racheta # Newsweek.ro
Avertismentele de navigație indică faptul că Statele Unite au programat primul test al unei rachete ...
14:10
ANPC transmite o serie de recomandări cu ocazia reducerilor de Black Friday. La ce să fie atenți rom...
14:00
Volvo renunță la strategia 100% electrică. Șeful Volvo: Nu putem decide când clienții sunt pregătiți # Newsweek.ro
În contextul crizei din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, și a adop...
13:50
Potra, mercenarul lui Călin Georgescu, cere extrădarea în România. Dubaiul i-a respins „protecția” # Newsweek.ro
Mercenarul Horațiu Potra, acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu, a ceru...
13:40
Grideanu, despre refuzul lui Bolojan de a merge la „Ora Premierului”: O să sune colegii la Guvern # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus, despre refuzul lui Ilie Bolojan de a merge la „Ora Premierului”, în Parlamen...
13:40
B1TV: Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv: „Părinții mei sunt devastați” # Newsweek.ro
Jandarmul care l-a sancționat pe Marian Rădună, organizatorul marșului de comemorare a 10 ani de la ...
13:30
Maldive, prima ţară care interzice fumatul pentru anumite generaţii. Unde sunt propuneri similare # Newsweek.ro
Maldive a devenit prima ţară din lume care a impus o interdicţie în privinţa fumatului în funcţie de...
13:30
Marius Lulea pentru Newsweek: Când decide AUR dacă o sprijină pe Anca Alexandrescu la primărie # Newsweek.ro
Marius Lulea pentru Newsweek: Când decide AUR dacă o sprijină pe Anca Alexandrescu la primărie
13:20
400 € compensație, pentru pasagerii unei curse aeriene care a decolat cu peste 3 ore întârziere # Newsweek.ro
Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a decis că pasagerii unei curse aeriene care a decolat cu peste ...
13:10
Amalia Bellantoni, manager în 4 firme câștigă doar 2.200 lei/lună. A bătut și jefuit doi pensionari # Newsweek.ro
Amalia Bellantoni a fost reținută 24 ore după ce alături de soț a dat buzna peste doi pensionari pe ...
12:40
Ministerul de Externe chinez a anunţat luni că regele Spaniei, Felipe al VI-lea, va efectua o vizită...
12:40
Cifră șocantă! 1,2 milioane de oameni vorbesc cu ChatGPT despre sinucidere. Ce se poate face? # Newsweek.ro
Potrivit datelor OpenAI, peste 120 de milioane de oameni utilizează funcția ChatGPT în fiecare lună ...
12:40
Newsweek România organizează astăzi, de la ora 16:00, o nouă ediție a Summitului de Energie, sub tem...
Acum 8 ore
12:30
Frații Micula, căutați pentru un prejudiciu de 160.000.000 lei. Ce datorii uriașe au firmele sale? # Newsweek.ro
Sunt percheziții la firmele și sediile controlate de frații Micula. Aceștia sunt acuzați că ar fi re...
12:10
ANAT cere actualizarea cu inflaţia a voucherelor de vacanţă şi extinderea lor către mediul privat # Newsweek.ro
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) solicită menţinerea şi actualizarea valorii vouche...
12:10
Alertă de „gradul zero” în Belgia. Bază NATO, unde sunt ținute F-16 și F-35, spionată de drone # Newsweek.ro
Belgia este în alertă maximă după ce trei nopți la rând au fost identificate drone de spionaj deasup...
11:50
600 de bombe, 70 de cartușe și 3 proiectile, descoperite într-o pădure din Argeș. Cine le-a ascuns? # Newsweek.ro
Pirotehniștii ISU Argeș au găsit și ridicat în vederea distrugerii 600 de bombe, 70 de cartușe și 3 ...
11:40
Guvernul României bate palma cu Rheinmetall. Investiție de 535.000.000 € într-o fabrică de explozivi # Newsweek.ro
Guvernul României semnează un document de colaborare cu gigantul din apărare, compania europeană Rhe...
11:30
Sute de blocuri din București, fără căldură și apă caldă 1 săptămână. Avarii la țevi de 33-50 de ani # Newsweek.ro
Noroc că vremea e încă plăcută! Sute de blocuri din București, Spitalul Universitar și alți agenți e...
11:20
Șeful Ford: China are capacitate de producție auto suficientă să ne scoată pe toți din business # Newsweek.ro
Inventatorul mașinii de serie, gigantul Ford, e îngrijorat de forța industriei auto din China. Șeful...
11:10
Un nou sprijin la pensie pentru plata facturilor. Care pensionari primesc bani și de când # Newsweek.ro
Un nou sprijin la pensie pentru plata facturilor. Care pensionari primesc bani și de când? Ministrul...
11:10
VIDEO Explozie la o rafinărie din Rusia, lângă baza aeriană strategică Engels, după un atac cu drone # Newsweek.ro
O explozie puternică a zguduit o rafinărie din regiunea Saratov, la 800 km de Ucraina, în urma unui ...
11:10
SONDAJ în București. Ciucu - 26%, Băluță - 24%, Drulă - 18%. Surpriză în topul încrederii # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu este pe primul loc în preferințele bucureștenilor, arată un sondaj recent. Pe locul al...
11:00
Cine sunt hoții de la Muzeul Luvru. Au furat bijuterii inestimabile. Anunțul autorităților # Newsweek.ro
Autoritățile franceze au făcut un nou anunț despre furtul de la Muzeul Luvru din Paris. Unul dintre ...
10:40
1.500 de lei pentru profesori, înainte de sărbători. Ministrul David are bani pentru prima didactică # Newsweek.ro
Ministrul Educației a anunțat că profesorii vor primi 1.500 de lei înainte de sărbători. Este vorba ...
10:40
Cine a comis atacul din tren, în Marea Britanie. Anunțul autorităților: Nu este un atentat terorist # Newsweek.ro
Autoritățile din Marea Britanie spun că atacul din tren soldat cu 11 victime a fost comis de o singu...
Acum 12 ore
10:30
Escrocherie cu mașini de lux și credite ilegale. Prejudiciu: 7.100.000 €. Cine e capul rețelei? # Newsweek.ro
Poliția și DIICOT fac investigații într-un dosar în care este cercetat Alfred Petronel Petrea, omul ...
10:20
Salariul minim se majorează în foarte multe state europene. O țară are cel mai mare salariu minim di...
