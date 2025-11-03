A fost descoperită vitamina care ar putea încetini îmbătrânirea. De ce trebuie consumată toamna?
Newsweek.ro, 3 noiembrie 2025 19:20
A fost descoperită o vitamină care ar putea încetini îmbătrânirea. Aceasta este recomandată mai ales...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
19:50
Nu este un secret faptul că activitatea fizică regulată este asociată cu un risc mai mic de boli car...
Acum 30 minute
19:40
UE, nedumerită de semnalele contradictorii SUA - China, pe restricțiile privind pământurile rare
UE este nedumerită de semnalele contradictorii transmise de SUA şi China, asupra restricțiilor privi...
Acum o oră
19:20
A fost descoperită vitamina care ar putea încetini îmbătrânirea. De ce trebuie consumată toamna?
A fost descoperită o vitamină care ar putea încetini îmbătrânirea. Aceasta este recomandată mai ales...
19:10
Cum ar putea reduce șoferii agresivitatea în trafic cu o pastilă? O iei cu 50 de bani din farmacie.
O știre adusă de cercetători valabilă și pentru România. Cum ar putea reduce șoferii agresivitatea î...
Acum 2 ore
18:50
Legumele pe care să le mănânci cu tot cu coajă. Conțin mai mulți nutrienți dacă le consumi crude
Legumele mâncate cu tot cu coajă sunt mai bogate în fibre, vitamine și antioxidanți. Consumul lor cr...
18:40
Doi români răniți după prăbușirea unui turn medieval, la Roma. Unul este prins sub dărâmături
Ministerul Afacerilor Externe anunță că doi români au fost răniți după ce o parte a unui turn mediev...
18:40
Trump: „Zilele lui Maduro sunt numărate. Avem planuri secrete în Venezuela, nu pot vorbi"
În Venezuela urmează o acțiune militară a SUA, însă președintele Donald Trump dă răspunsuri vagi. „N...
18:20
HOROSCOP Care sunt cele 5 zodii care vor avea o lună noiembrie fabuloasă? Luna și Mercur fac jocul
Vești bune pentru o parte dintre români. Vă spunem care sunt cele 5 zodii care vor avea o lună noiem...
Acum 4 ore
18:00
General Hinds, șeful Poliției Aeriene NATO în România. Misiuni împotriva agresiunii lui Putin
Generalul Hinds a preluat comanda componentei aeriene a NATO, care dirijează și coordonează operațiu...
17:50
„Surpriză" în Cehia. Populistul eurosceptic tip MAGA Babis, coaliție de guvernare cu extrema dreaptă
Populistul eurosceptic şi critic al Ucrainei, fostul premier al Cehiei Andrej Babis, care a câştigat...
17:50
Liderul opoziţiei ungare, Péter Magyar, acuză atacuri cibernetice ruse şi scurgeri ilegale de date
Liderul opoziţiei ungare, Péter Magyar, acuză atacuri cibernetice ruse şi scurgeri ilegale de date. ...
17:40
Trei ţări vor participa pentru prima dată în istorie la Campionatul Mondial de Fotbal. Care sunt?
Trei ţări vor participa pentru prima dată în istorie la Campionatul Mondial de Fotbal. Care sunt? Dr...
17:30
Cum a reușit România să cumpere F-16 Fighting Falcon la prețul de 1 €. Modelul este letal
Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul Regatu...
17:20
LinkedIn va utiliza datele publice ale utilizatorilor din UE pentru antrenarea AI-ului
LinkedIn va utiliza datele publice ale utilizatorilor din UE pentru antrenarea AI-ului. Reţeaua prof...
17:10
Sute de angajaţi din județul Arad vor rămâne fără locuri de muncă. O fabrică cunoscută se închide
Sute de angajaţi din județul Arad vor rămâne fără locuri de muncă. O fabrică cunoscută se închide în...
16:50
A scăzut numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în România. Urmează o criză pe piața auto?
A scăzut numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în România. Înmatriculările de autoturisme noi ...
16:40
Rusia controlează aproximativ 60% din orașul Pokrovsk și a eliminat trupe speciale ucrainene
Rusia controlează aproximativ 60% din orașul Pokrovsk și a eliminat trupe speciale ucrainene. Aproap...
16:30
După Venezuela, președintele SUA nu exclude o acțiune militară împotriva Nigeriei. „Ucid creștini"
Președintele SUA, Donald Trump, este furios și a lansat amenințări cu repercusiuni împotriva Nigerie...
16:10
16:10
Câte zile libere mai au românii până la sfârșitul anului. Încă un weekend prelungit până la Crăciun
Sfârșitul anului 2025 aduce o perioadă binevenită de odihnă pentru români. Până la sărbătorile de ia...
Acum 6 ore
16:00
BNR a anunțat că la finalul lunii octombrie, rezervele au crescut la 65,347 miliarde euro, faţă de 6...
15:40
Grindeanu nu-l invită pe Nicușor Dan la Congres.: E dreptul meu să-i fac sau să nu îi fac invitație
Sorin Grindeanu a spus că nu îl va invita pe președintele NIcușor Dan la Congresul PSD. Liderul inte...
15:40
Ce spune liberalul Abrudean despre schimbarea lui Bolojan: Dacă ascultăm la fiecare ce spune, plecăm
Liberalul Mircea Abrudean este de părere că Ilie Bolojan nu trebuie schimbat din funcție și spune că...
15:30
A fost adoptat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce nu mai au voie medicii de la 1 ianuarie 2026?
A fost adoptat noul Cod de Deontologie Medicală. Acesta se va aplica din ianuarie 2026 și implică ma...
15:20
Un turn medieval din centrul Romei s-a prăbușit. Un bărbat prins sub dărâmături ar fi român
O parte din Torre dei Conti din Forul Imperial se prăbușește: patru muncitori salvați, altul, un rom...
15:10
Grindeanu, despre pensiile speciale: „Am fost atacat, toporizat, că negociez cu Justiția"
Sorin Grindeanu a spus, luni, în legătură cu pensiile speciale că el propune în continuare formarea ...
15:00
Noiembrie 2025 a venit, ciotul autostrăzii chinezești din România, „împotmolit". Care e întârzierea?
Termenul contractual noiembrie 2025 pentru finalizarea ciotului autostrăzii chinezești din România, ...
14:50
Ajutor la pensie pentru pensionarii care stau la casă. Guvernul le poate da sute de lei
Ajutor la pensie pentru pensionarii care stau la casă. Guvernul le poate da sute de lei. Un proiect ...
14:40
Ce pensie ia un pensionar dacă a avut salariu între 2.000 lei și 6.000 lei și a muncit 35 de ani?
Noua lege a pensiilor a venit cu o nouă formulă de recalculare a pensiilor. Vă spunem ce pensie ia u...
14:30
SUA, test cu rachetă balistică de 30.000.000$. S-au aflat locurile pe unde va trece racheta
Avertismentele de navigație indică faptul că Statele Unite au programat primul test al unei rachete ...
14:10
ANPC transmite o serie de recomandări cu ocazia reducerilor de Black Friday. La ce să fie atenți rom...
Acum 8 ore
14:00
Volvo renunță la strategia 100% electrică. Șeful Volvo: Nu putem decide când clienții sunt pregătiți
În contextul crizei din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, și a adop...
13:50
Potra, mercenarul lui Călin Georgescu, cere extrădarea în România. Dubaiul i-a respins „protecția"
Mercenarul Horațiu Potra, acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu, a ceru...
13:40
Grideanu, despre refuzul lui Bolojan de a merge la „Ora Premierului": O să sune colegii la Guvern
Sorin Grindeanu a spus, despre refuzul lui Ilie Bolojan de a merge la „Ora Premierului”, în Parlamen...
13:40
B1TV: Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv: „Părinții mei sunt devastați"
Jandarmul care l-a sancționat pe Marian Rădună, organizatorul marșului de comemorare a 10 ani de la ...
13:30
Maldive, prima ţară care interzice fumatul pentru anumite generaţii. Unde sunt propuneri similare
Maldive a devenit prima ţară din lume care a impus o interdicţie în privinţa fumatului în funcţie de...
13:30
Marius Lulea pentru Newsweek: Când decide AUR dacă o sprijină pe Anca Alexandrescu la primărie
Marius Lulea pentru Newsweek: Când decide AUR dacă o sprijină pe Anca Alexandrescu la primărie
13:20
400 € compensație, pentru pasagerii unei curse aeriene care a decolat cu peste 3 ore întârziere
Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a decis că pasagerii unei curse aeriene care a decolat cu peste ...
13:10
Amalia Bellantoni, manager în 4 firme câștigă doar 2.200 lei/lună. A bătut și jefuit doi pensionari
Amalia Bellantoni a fost reținută 24 ore după ce alături de soț a dat buzna peste doi pensionari pe ...
12:40
Ministerul de Externe chinez a anunţat luni că regele Spaniei, Felipe al VI-lea, va efectua o vizită...
12:40
Cifră șocantă! 1,2 milioane de oameni vorbesc cu ChatGPT despre sinucidere. Ce se poate face?
Potrivit datelor OpenAI, peste 120 de milioane de oameni utilizează funcția ChatGPT în fiecare lună ...
12:40
Newsweek România organizează astăzi, de la ora 16:00, o nouă ediție a Summitului de Energie, sub tem...
12:30
Frații Micula, căutați pentru un prejudiciu de 160.000.000 lei. Ce datorii uriașe au firmele sale?
Sunt percheziții la firmele și sediile controlate de frații Micula. Aceștia sunt acuzați că ar fi re...
12:10
ANAT cere actualizarea cu inflaţia a voucherelor de vacanţă şi extinderea lor către mediul privat
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) solicită menţinerea şi actualizarea valorii vouche...
12:10
Alertă de „gradul zero" în Belgia. Bază NATO, unde sunt ținute F-16 și F-35, spionată de drone
Belgia este în alertă maximă după ce trei nopți la rând au fost identificate drone de spionaj deasup...
Acum 12 ore
11:50
600 de bombe, 70 de cartușe și 3 proiectile, descoperite într-o pădure din Argeș. Cine le-a ascuns?
Pirotehniștii ISU Argeș au găsit și ridicat în vederea distrugerii 600 de bombe, 70 de cartușe și 3 ...
11:40
Guvernul României bate palma cu Rheinmetall. Investiție de 535.000.000 € într-o fabrică de explozivi
Guvernul României semnează un document de colaborare cu gigantul din apărare, compania europeană Rhe...
11:30
Sute de blocuri din București, fără căldură și apă caldă 1 săptămână. Avarii la țevi de 33-50 de ani
Noroc că vremea e încă plăcută! Sute de blocuri din București, Spitalul Universitar și alți agenți e...
11:20
Șeful Ford: China are capacitate de producție auto suficientă să ne scoată pe toți din business
Inventatorul mașinii de serie, gigantul Ford, e îngrijorat de forța industriei auto din China. Șeful...
11:10
Un nou sprijin la pensie pentru plata facturilor. Care pensionari primesc bani și de când
Un nou sprijin la pensie pentru plata facturilor. Care pensionari primesc bani și de când? Ministrul...
