VIDEO România nu mai are luxul obiectivelor modeste, și-a epuizat avantajul de cost. Piața așteaptă de la stat programe care să susțină creditarea companiilor, dar mai ales ca taxa bancară, recent dublată, să fie temporară - Profit Financial.forum

16:50

Președintele executiv al Asociației Române a Băncilor arată, la Profit Financial.forum, că băncile, deși trebuie să dea un semnal pozitiv pentru economie, sunt tratate diferit față de restul firmelor, fiind taxate semnificativ mai mult. Mai mult, acestea au un rol tot mai pronunțat de agenți ai statului, în timp ce în economie și politica fiscală persistă probleme structurale care fac ca veniturile bugetare să fie debalansate, venind în mare măsură de la o mână de firme mari.