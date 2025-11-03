Motociclist din Bacău rănit după ce un șofer din Iași nu i-a acordat prioritate la Poiana Largului

16:00

Un tânăr de 19 ani din Săvinești a fost oprit de polițiști pe o stradă din Roznov și s-a ales cu dosar penal, după ce s-a constatat că nu avea permis de conducere, iar autoturismul nu avea poliță RCA valabilă. Prins la volan fără permis și cu mașina fără RCA. Polițiștii din cadrul Poliției orașului […] Articolul Aventura s-a terminat prost: prins la volan fără permis și cu mașina fără RCA, la Roznov apare prima dată în Monitorul de Neamț.