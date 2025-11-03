Se doreşte reluarea unei investiţii vitale pentru Borca şi Farcaşa

13:20

Un bărbat de 52 de ani, angajat al unei firme din Piatra-Neamț, s-a dezechilibrat și a căzut de pe o schelă metalică. Polițiștii au deschis dosar penal. Un accident de muncă la Piatra-Neamț a avut loc pe 29 octombrie, după ce un bărbat de 52 de ani, angajat al unei societăți comerciale, s-a dezechilibrat și […] Articolul Bărbat rănit într-un accident de muncă la Piatra-Neamț, după ce a căzut de pe o schelă apare prima dată în Monitorul de Neamț.