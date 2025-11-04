ANL a finalizat 24 de locuințe pentru tineri în comuna Săbăoani
Monitorul de Neamț , 4 noiembrie 2025 11:20
Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), instituție aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a recepționat 24 de locuințe destinate tinerilor din comuna Săbăoani, județul Neamț. 24 de locuințe ANL pentru tineri în Săbăoani au fost recepționate de Agenția Națională pentru Locuințe, investiția ridicându-se la peste 5,5 milioane de lei. Proiectul completează programul național […] Articolul ANL a finalizat 24 de locuințe pentru tineri în comuna Săbăoani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
• • •
Acum 30 minute
11:20
Acum 2 ore
10:00
Accident rutier în Piatra-Neamț: o femeie a ajuns la spital, după ce un șofer nu a acordat prioritate # Monitorul de Neamț
Un accident rutier în Piatra-Neamț s-a produs pe 4 noiembrie, pe strada locotenent Drăghescu, după ce un șofer de 46 de ani nu ar fi acordat prioritate unui autoturism condus de un tânăr de 24 de ani. Neacordare de prioritate pe strada locotenent Drăghescu „În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în […] Articolul Accident rutier în Piatra-Neamț: o femeie a ajuns la spital, după ce un șofer nu a acordat prioritate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 4 ore
08:30
Paradox în Neamț după inundații: numărul caselor asigurate a scăzut, deși județul s-a numărat printre cele mai afectate de viituri în luna iulie. Paradox în Neamț după inundații. Deși zeci de gospodării au fost afectate în vara acestui an, datele transmise de PAID România arată că numărul locuințelor asigurate în județ a scăzut. Situația este […] Articolul Paradox în Neamț după inundații: numărul caselor asigurate a scăzut apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 12 ore
03:20
Acum 24 ore
21:10
20:20
Viaţă de suporter: de la bănuţii adunaţi de sub tribună pentru mâncare la banii donaţi pentru Ceahlăul # Monitorul de Neamț
Gelu Crăcană. Un personaj ce nu lipseşte din peisajul formaţiei Ceahlăul în ultimii peste 35 de ani. Apreciat de mulţi, contestat de unii, lui „nea Gelu” nu i se poate nega o mare calitate: pasiunea cu care iubeşte culorile galben-negru. Uneori poate prea năvalnică pasiunea, dar mereu prezentă. Un suflet, o viaţă de suporter. Sau […] Articolul Viaţă de suporter: de la bănuţii adunaţi de sub tribună pentru mâncare la banii donaţi pentru Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
România nu mai respiră. I-au pus tricolorul pe piept, iar poporul, obosit și resemnat, privește neputincios cum țara pe care o visa vie se stinge încet, sub lumina palidă a nepăsării colective. În loc de lacrimi, oamenii poartă zâmbete goale; în loc de rugăciuni, se aud glume despre cât de „bine” trăim. Și astfel, priveghiul nu […] Articolul România e moartă, poporul șade la priveghi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:20
Investiţia pentru amenajarea Bistriţei şi a afluenţilor din comunele Borva şi Farcaşa se doreşte a fi reluată. Cel puţin aşa (re)promit cei de la Consiliul Judeţean Neamţ. E drept că deocamdată suntem în faza… întâlnirilor de lucru. Sperăm să ajungem însă şi efectiv la „lucru”. Până atunci, comunicatul CJ Neamţ La inițiativa președintelui Consiliului Județean […] Articolul Se doreşte reluarea unei investiţii vitale pentru Borca şi Farcaşa apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
■ HC Pietricica a câștigat cu 21-16 (10-8), meciul cu LPS Piatra Neamț în Campionatul Național de Junioare 3 ■ a fost primul meci la nivel național între două echipe din Piatra Neamț ■ HC Pietricica Neamț și LPS Piatra Neamț au oferit un spectacol agreabil în Sala Ceahlăul, într-un meci de handbal de junioare […] Articolul HC Pietricica – LPS Piatra Neamț, pledoarie pentru handbal în Sala Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
COMES a participat la ediţia din 2025 a Topului Firmelor Nemţene, un eveniment de tradiție organizat, vineri, 31 octombrie, de Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ. „Această participare reprezintă o recunoaștere a muncii, pasiunii şi dedicării întregii noastre echipe, dar şi a contribuţiei pe care o aducem, zi de zi, la dezvoltarea industriei şi a […] Articolul COMES, la Topul Firmelor Nemţene 2025 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Motociclist din Bacău rănit după ce un șofer din Iași nu i-a acordat prioritate la Poiana Largului # Monitorul de Neamț
Un motociclist de 57 de ani din județul Bacău a fost rănit, după ce un autoturism nu i-a acordat prioritate pe DN 15, în localitatea Poiana Largului. Motociclist din Bacău rănit într-un accident la Poiana Largului. Evenimentul rutier a avut loc în după-amiaza zilei de 2 noiembrie, pe Drumul Național 15, iar polițiștii au stabilit că […] Articolul Motociclist din Bacău rănit după ce un șofer din Iași nu i-a acordat prioritate la Poiana Largului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Accident cu victimă după ce un şofer a vrut să vireze la stânga fără să se asigure # Monitorul de Neamț
Un bărbat în vârstă de 49 de ani a ajuns la spital după ce un şofer a vrut să efectueze un viraj la stânga fără să se asigure. “La data de 3 noiembrie a.c., ora 12.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor […] Articolul Accident cu victimă după ce un şofer a vrut să vireze la stânga fără să se asigure apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Aventura s-a terminat prost: prins la volan fără permis și cu mașina fără RCA, la Roznov # Monitorul de Neamț
Un tânăr de 19 ani din Săvinești a fost oprit de polițiști pe o stradă din Roznov și s-a ales cu dosar penal, după ce s-a constatat că nu avea permis de conducere, iar autoturismul nu avea poliță RCA valabilă. Prins la volan fără permis și cu mașina fără RCA. Polițiștii din cadrul Poliției orașului […] Articolul Aventura s-a terminat prost: prins la volan fără permis și cu mașina fără RCA, la Roznov apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Acțiune pentru siguranța cetățenilor, desfășurată de polițiștii din Dulcești. În cursul zilei de 1 noiembrie, între orele 08:00 și 12:00, polițiștii au acționat pe raza de competență pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor cu violență, asigurarea climatului de ordine și liniște publică, creșterea gradului de disciplină rutieră și controlul legalității transporturilor de material lemnos și nelemnos. […] Articolul Acțiune pentru siguranța cetățenilor, desfășurată de polițiștii din Dulcești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:50
Pompierii au fost chemați pentru deblocarea ușii Găsit fără suflare în apartamentul său din Piatra-Neamț. În seara zilei de 1 noiembrie, în jurul orei 18:40, pompierii au fost solicitați să intervină pentru deblocarea căii de acces a unui apartament situat la etajul al treilea, într-un bloc de locuințe de pe strada Aleea Ulmilor, din municipiul […] Articolul Găsit fără suflare în apartamentul său din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Evaziune fiscală vizată în operațiunea JUPITER Neamț: anchetă sub coordonarea Parchetului # Monitorul de Neamț
Percheziție efectuată de polițiștii din Neamț în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Operațiunea JUPITER Neamț a vizat astăzi, 3 noiembrie, un dosar de evaziune fiscală, în care polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție sub coordonarea Parchetului. Percheziție sub coordonarea Parchetului „În cadrul […] Articolul Evaziune fiscală vizată în operațiunea JUPITER Neamț: anchetă sub coordonarea Parchetului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:50
Flăcări la o bucătărie de vară din Răucești. O femeie a suferit un atac de panică # Monitorul de Neamț
Pompierii din Târgu-Neamț și SVSU Răucești au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o bucătărie de vară din comuna Răucești, în seara zilei de 31 octombrie. Flăcări la o bucătărie de vară din Răucești. În data de 31 octombrie 2025, în jurul orei 20:00, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Răucești pentru […] Articolul Flăcări la o bucătărie de vară din Răucești. O femeie a suferit un atac de panică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Cadavru găsit pe strada Unirii din Roman. Polițiștii au stabilit identitatea victimei # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 72 de ani din Roman a fost găsit decedat pe strada Unirii. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru stabilirea cauzelor morții. Cadavru găsit pe strada Unirii din Roman. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați pe 2 noiembrie, prin apel la 112, despre faptul că pe strada Unirii a […] Articolul Cadavru găsit pe strada Unirii din Roman. Polițiștii au stabilit identitatea victimei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Teribilismul l-a băgat în spital și i-a adus dosar penal, după un accident la Grumăzești # Monitorul de Neamț
Un tânăr de 20 de ani din Grumăzești a ajuns la spital și s-a ales cu dosar penal, după ce s-a dezechilibrat pe o motocicletă neînmatriculată și a lovit un parapet betonat. Teribilismul l-a băgat în spital și i-a adus dosar penal. Accidentul s-a produs pe 2 noiembrie, în jurul orei 15:30, pe strada Văleni […] Articolul Teribilismul l-a băgat în spital și i-a adus dosar penal, după un accident la Grumăzești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Căruțaș rănit și cu dosar penal, după un accident provocat de o defecțiune la căruță # Monitorul de Neamț
Căruțaș rănit și cu dosar penal. Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 2 noiembrie, pe strada Bisericii din localitatea Sagna, iar victima a ajuns la spital. Defecțiune și alcool, rețeta unui accident Potrivit IPJ Neamț, la ora 10:20 polițiștii au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe strada Bisericii, din localitatea Sagna. Verificările […] Articolul Căruțaș rănit și cu dosar penal, după un accident provocat de o defecțiune la căruță apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
11:40
Un bărbat din Pipirig a ajuns la spital și s-a ales cu dosar penal, după ce s-a răsturnat cu un ATV neînmatriculat, pe fondul consumului de alcool. Și-a dorit adrenalină și a ajuns la spital cu dosar penal. Accidentul a avut loc în seara zilei de 2 noiembrie, pe un drum comunal din localitatea Pipirig, […] Articolul Și-a dorit adrenalină și a ajuns la spital cu dosar penal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Un bărbat de 31 de ani din Răucești, aflat în arest la domiciliu, a fugit de acasă și a furat două telefoane mobile, dar a fost prins de polițiști la scurt timp, în Brusturi. Plan de evadare eșuat. Acum e la răcoare. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț au reținut un bărbat de […] Articolul Plan de evadare eșuat. Acum e la răcoare, după o tentativă de fugă și furt apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Autoturismul în care se aflau patru persoane a părăsit partea carosabilă și a căzut în albia unui pârâu, la Petru Vodă. Accident rutier Petru Vodă. Un eveniment rutier produs pe 2 noiembrie, în satul Petru Vodă din comuna Poiana Teiului, s-a soldat cu rănirea a trei persoane, după ce un autoturism condus de un bărbat […] Articolul Accident rutier la Petru Vodă: autoturism răsturnat în albia unui pârâu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
12 oferte pentru tronsonul 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț–Iași–Ungheni. Lucrările ar putea dura aproape patru ani # Monitorul de Neamț
Compania Națională de Investiții Rutiere a primit 12 oferte pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 al Autostrăzii A8, segmentul Târgu Neamț (Moțca)–Iași–Ungheni Tronsonul 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț–Iași–Ungheni a atras 12 oferte din partea unor companii românești și internaționale, potrivit informațiilor oficiale publicate de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR). Evaluarea acestora se va […] Articolul 12 oferte pentru tronsonul 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț–Iași–Ungheni. Lucrările ar putea dura aproape patru ani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
2 noiembrie 2025
18:40
Patru mărci de cafea cunoscute conțin pesticide și urme de insecte – avertisment pentru consumatori # Monitorul de Neamț
Un studiu publicat de revista franceză „60 Millions de Consommateurs” arată că unele sortimente populare de cafea, comercializate și în România, prezintă reziduuri de pesticide, compuși toxici și fragmente de insecte. Potrivit unei analize realizate de revista „60 Millions de Consommateurs”, patru mărci de cafea cunoscute conțin pesticide și urme de insecte, descoperiri care ridică […] Articolul Patru mărci de cafea cunoscute conțin pesticide și urme de insecte – avertisment pentru consumatori apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Direcția Națională de Securitate Cibernetică și Poliția Română avertizează asupra unei noi tentative de fraudă printr-o falsă notificare privind o „amendă online” de 2500 lei. DNSC și Poliția Română au emis o avertizare privind o nouă tentativă de fraudă sub pretextul unei false notificări despre amenda online, propagată prin ferestre de tip pop-up pe diverse […] Articolul Poliția Română și DNSC avertizează: nu plăti „amenda online” – este o fraudă! apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Nemţeanul campion mondial la Ju Jitsu: “Închei cariera competițională cu medalia de aur la gât. Aşa cum am visat” # Monitorul de Neamț
„Pot spune cu mândrie că închei cariera competițională exact așa cum am visat: sus, cu medalia de aur la gât” Cătălin Coşarcă, nemţeanul care a devenit campion mondial la Ju Jitsu, în Thailanda, a acordat o scurtă declaraţie pentru Monitorul de Neamţ. El a povestit pe scurt cum a ajuns în posesia medaliei de aur. […] Articolul Nemţeanul campion mondial la Ju Jitsu: “Închei cariera competițională cu medalia de aur la gât. Aşa cum am visat” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:30
„Straturi de lumină. Scaune goale“ – expoziția de pictură Carmen Cărăușu la Biblioteca Județeană # Monitorul de Neamț
Vernisajul va avea loc joi, 6 noiembrie 2025, de la ora 16:00, în Sala Cupola Expoziția de pictură Carmen Cărăușu, intitulată „Straturi de lumină. Scaune goale“, este găzduită de Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, în perioada 1-15 noiembrie 2025, în Sala Cupola. Straturi de lumină și emoție „Expoziția aduce în atenția publicului o selecție de […] Articolul „Straturi de lumină. Scaune goale“ – expoziția de pictură Carmen Cărăușu la Biblioteca Județeană apare prima dată în Monitorul de Neamț.
1 noiembrie 2025
16:40
Cătălin Coşarcă, președintele clubului Lions BJJ Piatra-Neamț, este campion mondial la Ju Jitsu. Campionatul Mondial de Ju Jitsu se desfășoară în Bangkok, Thailanda. „Sper să mă refac cât mai repede pentru a putea reprezenta România la Campionatul Mondial de Ju Jitsu ce se va desfășura în Bangkok, Thailanda, la începutul lunii următoare”, declara la începutul […] Articolul Leu nemţean – campion mondial la Ju Jitsu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Programul „Smart Thinkers Neamț” îi provoacă pe elevi să învețe gândirea critică și creativitatea prin jocuri și ateliere interactive desfășurate la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț. Curs de gândire critică pentru elevii din Neamț Asociația pentru Dezvoltare și Învățare Experiențială (ADIE), în parteneriat cu Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț, lansează în luna noiembrie programul educațional […] Articolul „Smart Thinkers Neamț”: elevii învață gândirea critică prin joc și experiență apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
CSM Ceahlăul a obţinut victoria în ultimul minut al prelungirilor partidei cu Olimpia Satu Mare. Scorul final a fost 1-0, iar marcatorul Carl Davordzie a fost înger şi demon pentru formaţia lui Cristian Pustai. A marcat în ultimul minut al prelungirilor, din lovitură de la 11 metri, dar a şi ratat trei, patru ocazii rarissime […] Articolul Ceahlăul – victorie în ultimul minut. Înger şi demon: Carl Davordzie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
„Concav-Convex”, spectacolul Școlii Populare de Artă, în Festivalul de Teatru de la Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Producția „Concav-Convex” a Teatrului „Tandem”, realizată de cursanții clasei de actorie ai Școlii Populare de Artă Piatra-Neamț, a fost selectată pentru a fi prezentată în cadrul ediției a XXXVI-a a Festivalului de Teatru Piatra-Neamț, eveniment major organizat de Teatrul Tineretului. Tineri actori pe scena Festivalului de Teatru Producția Teatrului „Tandem”, „Concav-Convex”, care reunește cursanți de […] Articolul „Concav-Convex”, spectacolul Școlii Populare de Artă, în Festivalul de Teatru de la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
31 octombrie 2025
20:10
Ceahlăul are un meci cu „un adversar destul de periculos”, în accepţiunea Profesorului Pustai, în etapa etapa a 12-a, Liga 2. Este vorba despre partida cu Olimpia Satu Mare, ce se desfăşoară sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 11, pe stadionul Ceahlăul. Antrenorul Ceahlăului a declarat că punctele, patru la număr, obţinute în deplasare, de […] Articolul Ceahlăul – meci cu „un adversar destul de periculos” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
România de mâine nu se poate clădi pe ruinele moralei, nici pe cenușa valorilor care odinioară au ținut neamul românesc drept, demn și viu. Fără morală, credință și memorie, o țară devine doar o întindere de pământ locuită de oameni goi pe dinăuntru, fără busolă, fără rădăcini, fără viitor. Morala este coloana vertebrală a unei […] Articolul România de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:20
Un comunicat recent de presă al Consiliului Judeţean Neamţ ne anunţă că a avut loc o întâlnire cu reprezentanții filialei Romanian Business Leaders (RBL) Neamț. Nefiind prea pricepuţi, am tradus că ar fi vorba despre liderii oamenilor de afaceri din Neamţ. Poate am greşit noi la traducere, dar în poza de grup nu prea am […] Articolul Întâlnire cu „business leaders” dar fără „business”, la CJ Neamţ? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Teatrul Tineretului dă startul celei de-a 36-a ediții a Festivalului de Teatru de la Piatra-Neamț, un eveniment care aduce în fața publicului 29 de spectacole, reprezentații apreciate de public și artiști de renume din toată țara. Vor fi zece zile de emoție și bucurie, în care publicul se va bucura de producții semnate de unele […] Articolul Start pentru Festivalul de Teatru, ediţia a 36-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Premierul Ilie Bolojan a luat în cătare ministerul condus de nemţeanul Ciprian Şerban. El a afirmat recent că le-a spus celor de la Transporturi că ar trebui corectate o serie de aspecte. Cum ar fi că la Romatsa şi la Administraţia Canalelor Navigabile s-au dublat salariile şefilor, în acest an. ”Asta înseamnă, vă puteţi da […] Articolul Ministerul nemţeanului Şerban – luat în cătare de premier apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Doi bărbaţi care au sărit cu topoarele la poliţiştii care veniseră să-i convingă să dea muzica mai încet au fost potoliţi doar după ce unul dintre oamenii legii a folosit armanentul din dotare. „La data de 30 octombrie a.c., ora 22.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au fost sesizați, prin apel la […] Articolul De la muzică la volum maxim la focuri de armă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
A ajuns la spital după ce a căzut de pe bicicletă, pe Bulevardul Traian din Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
A ajuns la spital după ce a căzut de pe bicicletă – un minor de 12 ani din Piatra-Neamț s-a dezechilibrat în timpul deplasării și a fost rănit, fiind transportat la o unitate medicală. Incidentul s-a produs pe Bulevardul Traian „La data de 30 octombrie a.c., ora 13.50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au […] Articolul A ajuns la spital după ce a căzut de pe bicicletă, pe Bulevardul Traian din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Acțiune pentru combaterea delictelor silvice în zona Bicazului: lemn confiscat și amenzi de 25.000 de lei # Monitorul de Neamț
Acțiune pentru combaterea delictelor silvice în zona Bicazului – polițiștii și specialiștii silvici au descoperit nereguli la două societăți comerciale din Borca și Tașca, confiscând peste 45 de metri cubi de lemn și aplicând amenzi de 25.000 de lei. Controale la firme din Borca și Tașca „La data de 30 octombrie a.c., polițiștii din cadrul […] Articolul Acțiune pentru combaterea delictelor silvice în zona Bicazului: lemn confiscat și amenzi de 25.000 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Au murit în aceeași zi. Polițiștii au deschis dosare penale pentru ucidere din culpă, după ce un bărbat din Dragomirești s-a accidentat mortal, iar altul, din Secuieni, a fost găsit în albia râului Moldova. Tragedie în Dragomirești „La data de 30 octombrie a.c., ora 12:49, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare […] Articolul Au murit în aceeași zi. Polițiștii au deschis dosare penale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Bătăuș liniștit în arest – reținut după un incident petrecut într-o zonă comercială din Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Bătăuș liniștit în arest – un tânăr de 29 de ani din Alexandru cel Bun a ajuns după gratii, fiind bănuit că a agresat fizic doi bărbați într-o zonă comercială din Piatra-Neamț. Incidentul a avut loc într-o zonă comercială „La data de 30 octombrie a.c., ora 19.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost […] Articolul Bătăuș liniștit în arest – reținut după un incident petrecut într-o zonă comercială din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:30
Un câine căzut într-un beci, în zona unor clădiri dezafectate de pe strada Petru Movilă din Piatra-Neamț, a fost salvat de pompieri. Un câine a fost salvat din beci în Piatra-Neamț, după ce a căzut într-o clădire dezafectată de pe strada Petru Movilă. Sesizarea prin 112 „Seara trecută, în jurul orei 18:50, prin apel la […] Articolul Misiune reușită pentru pompieri: câine salvat din beci în Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
30 octombrie 2025
20:20
10 ani de la Colectiv: memoria eroilor din Piatra-Neamț și lecțiile unei tragedii care nu trebuie uitate # Monitorul de Neamț
Poveștile nu ar mai trebui lăsate doar să treacă. Trebuie spuse și, când și unde e nevoie, rezolvate. Ca să nu rămână doar povești. Acesta e și rostul articolului. Astăzi se împlinesc 10 ani de la Colectiv, noaptea care a rupt în două o generație. Zece ani în care România a plâns, a protestat și […] Articolul 10 ani de la Colectiv: memoria eroilor din Piatra-Neamț și lecțiile unei tragedii care nu trebuie uitate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Istoria noastră pare un film prost reluat pe un post străin, dublat stângaci în română. Cândva tremuram la gândul că vor veni rușii. Acum tremurăm pentru că americanii își strâng bagajele. Și în liniștea dintre plecări și sosiri, între speranță și resemnare, se aude din nou acea întrebare amară, aproape glumeață: ghici cine vine acum? […] Articolul Ghinion: nu au venit rușii, dar acum pleacă americanii. Ghici cine vine… apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Aleşii locali pietreni au votat, în şedinţa din 28 octombrie, o serie de proiecte considerate investiţii importante pentru oraş de către primarul Adrian Niţă. Care le-a detaliat apoi, explicând importanţa lor pentru comunitate, în viziunea sa. „Fiecare pas înainte al orașului nostru se construiește prin proiecte care aduc schimbare reală în viețile oamenilor. În ședința […] Articolul Proiecte votate în şedinţa extraordinară a CL Piatra apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Oana Gheorghiu, vicepremierul contestat de pesedişti, inclusiv nemţeni, şi unii aşa-zişi formatori de opinie, a făcut pentru Neamţ ceea ce nu mulţi nu au fost/nu sunt capabili să facă: o nouă secţie ATI, din bani privaţi, în locul celei ce a ars şi din cauza incompetenţei celor ce au gestionat sistemul de sănătate. De ce […] Articolul Vicepremierul contestat de slugoi – ce a făcut pentru Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:20
Biciclist rănit la Barticești, după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil # Monitorul de Neamț
Un biciclist rănit la Barticești a fost transportat la o unitate medicală, după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă, în seara zilei de 29 octombrie. Cădere de pe bicicletă în Barticești „La data de 29 octombrie a.c., ora 20.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea […] Articolul Biciclist rănit la Barticești, după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:50
O femeie găsită fără viață în Roman de pompieri, miercuri seară, după ce aceștia au intervenit pentru deblocarea unei căi de acces într-un apartament de pe Bulevardul Roman Mușat. Intervenție la un apartament din Roman „În data de 29.10.2025, la ora 20:00, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru deblocarea unei căi […] Articolul Femeie găsită fără viață în Roman de pompieri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Două autoturisme implicate într-un accident rutier pe strada Mihai Viteazul din Roman # Monitorul de Neamț
Un accident rutier pe strada Mihai Viteazul din Roman a mobilizat pompierii și polițiștii, după ce două autoturisme, în care se aflau șase persoane, s-au ciocnit azi, la prânz. Două autoturisme implicate în eveniment „La ora 11:09, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier pe strada Mihai Viteazul, în municipiul Roman, unde […] Articolul Două autoturisme implicate într-un accident rutier pe strada Mihai Viteazul din Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
