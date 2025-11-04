ANL a finalizat 24 de locuințe pentru tineri în comuna Săbăoani

20:20

Gelu Crăcană. Un personaj ce nu lipseşte din peisajul formaţiei Ceahlăul în ultimii peste 35 de ani. Apreciat de mulţi, contestat de unii, lui „nea Gelu” nu i se poate nega o mare calitate: pasiunea cu care iubeşte culorile galben-negru. Uneori poate prea năvalnică pasiunea, dar mereu prezentă. Un suflet, o viaţă de suporter. Sau […] Articolul Viaţă de suporter: de la bănuţii adunaţi de sub tribună pentru mâncare la banii donaţi pentru Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.