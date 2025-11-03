„Sute de mii de invalizi”. Putin alocă un buget uriaș pentru a cumpăra proteze pentru cei de pe front
Digi24.ro, 3 noiembrie 2025 16:40
Autoritățile rusești cresc brusc achizițiile de proteze pentru a asigura persoanele cu dizabilități din războiul din Ucraina, al căror număr este estimat la sute de mii de persoane.
Acum 10 minute
16:50
Opoziţia din Ungaria spune că a devenit ținta hackerilor susţinuţi de serviciile ruse, care îl sprijină pe Orban # Digi24.ro
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat luni autorităţile că au făcut să se scurgă ilegal datele personale ale susţinătorilor săi, după un atac cibernetic.
16:50
O fată de 11 ani din Maramureș, adoptată, a ajuns în stare gravă la spital cu semne de malnutriţie. Cântărea mai puțin de 20 de kg # Digi24.ro
Un copil de 11 ani, înfiat în urmă cu opt ani, a ajuns la un spital din Baia Mare în stare gravă, având semne de malnutriţie. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş a demarat o anchetă şi a sesizat Poliţia, după ce asistenţii din cadrul instituţiei au văzut starea gravă în care se află copilul. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă tribunalul Maramureş.
Acum 30 minute
16:40
16:30
România va construi o fabrică de pulberi pentru muniție la Victoria, Brașov. Investiția urcă la aproape 500 de milioane de euro # Digi24.ro
România, prin statul român, și compania germană Rheinmetall au semnat acordul pentru construirea unei fabrici de pulberi pentru muniție la Victoria, în județul Brașov, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). Investiția este estimată la aproximativ 500 de milioane de euro și va crea circa 700 de locuri de muncă.
16:30
România cumpără 18 aeronave F-16 de la Olanda cu un preţ simbolic de un euro, pentru instruirea piloților NATO la Fetești # Digi24.ro
Ministerul Apărării Naționale a semnat luni contractul pentru achiziția a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon de la Guvernul Olandei, la un preț simbolic de 1 euro. Noile aparate vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruirea piloților NATO și ucraineni în cadrul Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, care devine un hub regional al aviației aliate.
Acum o oră
16:10
Ucraina primește un nou lot de rachete Storm Shadow. Armele au penetrat fără probleme antiaeriana rusă # Digi24.ro
Marea Britanie a livrat Ucrainei un nou lot de rachete Storm Shadow, pentru ca armata ucraineană să poată continua să lovească în adâncul Rusiei, scrie Bloomberg. Potrivit publicației, decizia a fost luată pentru a completa stocurile de arme ale Kievului înainte de sezonul de iarnă — la Londra se tem că în această perioadă Kremlinul va intensifica atacurile asupra populației civile din țara vecină.
16:10
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați # Digi24.ro
Aproximativ 1.000 de angajați vor rămâne fără loc de muncă după ce fabrica de componente auto Aptiv din Ineu, județul Arad, se va închide în luna decembrie. Producția va fi mutată în afara Europei, din cauza numărului mic de angajați în comparație cu suma plătită de angajatori pentru chiria locului.
16:10
Peiu: „Anca Alexandrescu are șanse foarte bune să fie candidat AUR la Capitală”. Ce spune despre perioada în care a fost consilieră PSD # Digi24.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, luni, la Digi24, legat de desemnarea Ancăi Alexandrescu drept candidat al formațiunii sale politice pentru funcția de primar al Bucureștiului că are șanse „foarte bune”. „Dacă dânsa a fost consilierul premierului Dăncilă sau Tudose și premierii respectivi au făcut o chestiune în neregulă, acei premieri trebuie să răspundă, nu consilierul”, susține Peiu.
16:00
Nutriția pacientului oncologic, parte esențială a tratamentului - 11 noiembrie – Dr. Andra Stancu # Digi24.ro
Nutriția pacientului cu cancer are un rol fundamental în menținerea forței, a imunității și a răspunsului la tratament. Cum poate alimentația să influențeze tratamentul bolii și ce ar trebui să cuprindă dieta pacienților aflăm de la Dr. Andra Stancu, medic specialist oncologie medicală.
Acum 2 ore
15:40
Povestea conflictului dintre Frații Micula, vizați de procurori, și statul român. Ani de zile de procese internaționale # Digi24.ro
Între statul român și frații Viorel și Ioan Micula, vizați de procurori într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală, există, de 20 de ani, un conflict care încă așteaptă un verdict final la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. De la o schemă de ajutor de stat acordată în 1999, dar desființată de Uniunea Europeană odată cu procesul pentru aderare, s-a ajuns ca în anul 2025 statul român să riște să piardă 160 de milioane de euro.
15:20
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că social-democraţii sunt de acord cu reducerea numărului de parlamentari la 300, dar cu o condiție.
15:10
Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă s-a vorbit în coaliție despre înlocuirea lui Bolojan: „Nu o să se încurce nimeni într-un nume” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că informația conform căreia s-a discutat în coaliție înlocuirea lui Bolojan, atribuită Olguței vasilescu și lui Claudiu Manda este scoasă din context, este mai degrabă un „decupaj”
15:00
Cum pot fi depistate ofertele false de Black Friday. Sfaturile ANPC pentru cumpărături sigure # Digi24.ro
Verificarea magazinului online, a preţului produsului, alegerea unei metode sigure de plată şi folosirea garanţiei legale sunt câteva dintre recomandările Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) pentru perioada de reduceri Black Friday.
Acum 4 ore
14:50
Turnul medieval Torre dei Conti din Roma s-a prăbușit parțial în timpul lucrărilor de renovare: un muncitor spitalizat # Digi24.ro
Un muncitor a fost internat în spital cu răni grave în urma prăbușirii parțiale, luni, a unui turn medieval în renovare din centrul Romei, lângă Colosseum, a raportat agenția de știri ANSA, relatează Reuters.
14:50
Șeful Senatului critică chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament: „Un semnal foarte prost din perspectiva stabilităţii României” # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat luni, despre chemarea premierului Ilie Bolojan în Parlament, de către PSD, că este „un semnal foarte prost din perspectiva stabilităţii României şi ca să fie elegant, cel puţin inoportun”.
14:50
Sorin Grindeanu nu-l vrea pe Nicuşor Dan la Congresul PSD. „E dreptul meu”. Dăncilă e plecată, Ponta vine, Dragnea are restricții # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu îl invită pe preşedintele Nicuşor Dan la Congresul PSD. Despre invitarea foştilor lideri PSD, el a spus că a vorbit cu Viorica Dăncilă, dar e plecată, în timp ce Victor Ponta a spus că va veni. Grindeanu a mai arătat că nu l-a invitat pe Dragnea şi că, din declaraţiile acestuia, are anumite restricţii să participe.
14:30
Dr. Anca Pantea, medic primar diabet și nutriție, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul unui pacient care suferă de diabet și are o criză de hiperglicemie.
14:30
Sorin Grindeanu spune că va propune formarea unui grup de lucru pentru legea pensiilor magistraţilor „Coaliția o poate accepta sau nu” # Digi24.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune în coaliţie, marţi, în continuare, formarea unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor, care să vină cu o lege pe care coaliţia poate să o accepte sau nu.
14:20
Preşedintele finlandez, Alexander Stubb, a afirmat luni că o „nouă eră a armelor nucleare" a început, după ce preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat din nou intenţia de a relua testele nucleare.
14:10
Număr uriaș de jurnaliști uciși de la începutul războiului din Ucraina. Autoritățile de la Kiev acuză o persecuție a reporterilor # Digi24.ro
De când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, pe 24 februarie 2022, 116 jurnaliști au fost uciși și 26 rămân în captivitate, a declarat Ministerul Culturii din Ucraina pe 3 noiembrie, marcând Ziua pentru încetarea impunității pentru crimele împotriva jurnaliștilor.
14:10
Grindeanu, despre venirea lui Bolojan în parlament: Clar, va veni. E o oportunitate să explice unde suntem și care ne sunt planurile # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre venirea lui Ilie Bolojan în plen, amânată de şeful Executivului, din cauza programului, că în acest moment, colegii lui de la cabinet iau legătura cu cabinetul primului ministru, să facă o potrivire de calendar, el adăugând că în mod clar, va veni.
14:10
Fostă șefă juridică a IDF, arestată pentru divulgarea de imagini cu violențe ale israelienilor împotriva deținuților palestinieni # Digi24.ro
Yifat Tomer-Yeroushalmi, fosta şefă a departamentului juridic al armatei israeliene (IDF), a fost arestată în cadrul unei anchete referitoare la scurgerea către public a unui videoclip care arată violenţe comise în 2024 împotriva deţinuţilor palestinieni de către soldaţii israelieni într-o închisoare de maximă siguranţă, a anunţat luni ministrul securităţii interne, extremistul de dreapta Itamar Ben Gvir.
14:10
Retailerul Shein, amenințat cu interzicerea în Franța după ce a scos la vânzare „păpuși sexuale” cu înfățișare de copil # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Roland Lescure, a atras atenția luni că ar putea împiedica Shein să-și vândă produsele în Franța, după ce un raport al autorității de protecție a consumatorilor a acuzat platforma de fast-fashion fondată în China că vinde „păpuși sexuale cu înfățișare infantilă”, relatează Politico.
14:00
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare, a fost găsit mort în celula sa # Digi24.ro
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, Faruk Fatih Özer, a fost găsit mort în celula sa din închisoarea de maximă siguranță Tekirdağ, potrivit Deutsche-Welle.
13:40
Anxietatea, în creștere în rândul românilor. Cazurile de pacienți internați s-au dublat într-un an, la Iași # Digi24.ro
Anxietatea în rândul românilor atinge niveluri alarmante. Tot mai multe persoane caută sprijin specializat pentru a gestiona stresul și emoțiile. La Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, numărul pacienților cu tulburări anxioase s-a dublat într-un an. Dacă în 2024 erau 250 de pacienți cu astfel de probleme într-o lună, anul acesta sunt aproximativ 520 de cazuri lunar.
13:40
Nou delir marca Medvedev. Fostul președinte rus amenință iar Ucraina: „Cu atât mai groaznic va fi sfârșitul poveștii” # Digi24.ro
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a venit cu o nouă teorie halucinantă. Potrivit acestuia, cu cât Occidentul va cheltui mai multe fonduri pentru a sprijini Kievul, cu atât mai multe teritorii se vor întoarce în componența Rusiei și cu atât mai teribil va fi sfârșitul „regimului” de la Kiev. El a scris acest lucru pe canalul său de Telegram.
13:30
Când se răcește vremea în țară și unde sunt așteptate ploi. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 03 - 16 noiembrie. Săptămâna începe cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, însă de marți, vremea se răcește, apropiindu-se de valorile normale. Ploile sunt așteptate local, cu o probabilitate mai mare în jurul datelor de 11–12 noiembrie.
13:20
Marș privind siguranța rutieră în București, la aproape o lună de la cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni # Digi24.ro
La aproape o lună de la accidentul de pe Șoseaua Berceni soldat cu moartea unei femei și cu rănirea unui copil, 200 de oameni au ieșit luni, 3 noiembrie, în stradă pentru a atrage atenția asupra importanței siguranței rutiere.
13:10
Calea vitală a hemodializei: fistula arteriovenoasă
13:00
Un tânăr din Botoșani s-a lăudat cu un pistol pe reţelele sociale. Ce au găsit polițiștii la percheziție # Digi24.ro
Un tânăr de 22 de ani este cercetat penal după ce, în locuinţa sa, în urma unei percheziţii, poliţiştii au găsit un pistol şi 1.500 de cartuşe, a declarat luni, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.
Acum 6 ore
12:40
După ce un livrator străin a fost agresat sâmbătă în orașul Popești-Leordeni de un cuplu, iar poliția a deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe, Blocul Național Sindical a trimis un răspuns în care a făcut un apel către autorități și către societate: „solicităm respect pentru muncă și zero toleranță pentru violență!”, conform comunicatului de presă transmis.
12:40
Răspunsul lui Donald Trump, întrebat de ce l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul platformei Binance: „Nu știu cine este” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a susținut că nu știe cine este Changpeng Zhao, în ciuda faptului că l-a grațiat pe multimilionarul din domeniul criptomonedelor luna trecută, relatează BBC.
12:40
Oana Lungescu, despre retragerea unor trupe SUA din Româna: „Securitatea României nu stă în câteva sute de soldați” # Digi24.ro
Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO, a vorbit, în direct la Digi24, despre retragerea unor trupe americane de pe teritoriul României. Din punctul de vedere al fostului oficial, mișcarea anunțată de către Donald Trump nu are o valență signifiantă pentru securitatea țării noastre în cadrul Alianței.
12:40
Alegerea unei locuințe, de la poziționare la stil de viață
12:30
Cum își fac campanie candidații în lupta pentru Primăria Capitalei. Cine sunt cei opt care și-au anunțat deja intrarea în cursă # Digi24.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei se apropie, iar candidații au două săptămâni pentru a-i convinge pe bucureșteni că merită să ocupe locul lăsat liber de Nicușor Dan. În lupta pentru București candidații au intrat cu idei inventive: unii se declară familiști convinși pe Facebook, alții își iau inspirația din versurile lui Frank Sinatra, iar unii aleg să intre în cursă alături de președintele Dan.
12:30
Aproape 400 de blocuri din Bucureşti, fără apă caldă şi căldură în următoarele zile. Cei mai afectaţi, locuitorii sectoarelor 3 şi 4 # Digi24.ro
Aproape 400 de blocuri din Bucureşti nu vor avea apă caldă şi căldură în următoarele zile, până vineri inclusiv, cei mai afectaţi fiind locuitorii din zonele Mihai Bravu şi Calea Vitan - sectorul 3, Calea Văcăreşti - sectorul 4 şi Spitalul Universitar - sectorul 5. Termoenergetica anunţă, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de reparaţie şi remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice primare, în mai multe zone din Bucureşti, intervenţiile având durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări.
12:30
Tensiuni în Coaliție privind chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament. Fenechiu: E neprietenoasă. Câciu: Nu avea agenda publică # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan nu va merge la Parlament pentru „Ora Premierului”, unde a fost chemat de PSD și AUR, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. Premierul va solicita reprogramarea pentru o zi „care să permită armonizarea agendelor”. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a afirmat, luni, la Digi24, că liderul PSD Sorin Grindeanu nu s-a consultat cu Ilie Bolojan înainte de formularea cererii de chemare în Parlament iar liderul liberalilor ar fi fost deranjat de acest lucru. Deputatul PSD Adrian Câciu acuză că „dacă doamna (Ioana-n.red.) Dogioiu și-ar face meseria la Guvern și ar pune agenda publică a prim-ministrului și pe următoarea săptămână, poate nici Parlamentul n-ar face această eroare”.
12:20
Armonia, spital de lux fără instrumentar și protocoale. „Când pomeneam de ghiduri, scenarii de caz, spuneau că vom fi creativi” # Digi24.ro
12:20
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu # Digi24.ro
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță sunt umăr la umăr în preferințele de vot ale bucureștenilor, potrivit unui sondaj comandat de PNL la finalul lunii octombrie, fiind despărțiți de mai puțin de două puncte procentuale. După candidații PNL și PSD, următorii în intențiile de vot sunt Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu.
12:20
Schimbare la 180° în rândul polonezilor. Singurii care mai susțin revenirea la armata obligatorie sunt cei de peste 70 de ani # Digi24.ro
Majoritatea polonezilor se opun reintroducerii serviciului militar obligatoriu, în ciuda unui sondaj realizat în urmă cu o lună, care arăta că majoritatea populației era în favoarea acestuia.
12:10
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl atacă dur pe șeful Jandarmeriei # Digi24.ro
Marian Godină a sărit în apărarea jandarmului care l-a amendat pe activistul Marian Rădună, organizatorul marșului în amintirea victimelor Colectiv. Polițistul a precizat și că „cineva a făcut de râs grav Jandarmeria Română și ar trebui demis”, făcând referire la șeful instituției, care „și-a cerut scuze public fără ca măcar să afle de la firul ierbii ce a fost acolo”.
12:10
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini în vârstă, apoi le-ar fi confiscat telefoanele # Digi24.ro
O fostă membră a partidului SOS, Amalia Bellantoni, a fost reținută împreună cu soțul acesteia. Ei sunt acuzați că au agresat doi vecini, cărora ulterior le-au furat și telefoanele mobile, informează Digi24.
11:40
Ucraina a trimis zeci de drone în adâncul Rusiei. O nouă rafinărie a fost afectată de o serie de explozii # Digi24.ro
O serie de explozii puternice au zguduit regiunea Saratov din Rusia în timpul nopții, în ceea ce pare a fi un alt atac cu drone de lungă distanță în adâncul teritoriului rus – la doar câteva zeci de kilometri de baza aeriană Engels, care găzduiește bombardiere strategice utilizate pentru a lovi Ucraina.
11:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Socialistă Vietnam asupra faptului că furtuna tropicală Kalmaegi va afecta teritoriul ţării, cu precădere zonele Da Nang - Quang Ngai - Khanh Hoa, în intervalul 6 - 9 noiembrie.
11:10
Procurorul din Paris: Jaful de la Luvru a fost comis de infractori mărunţi, nu de profesionişti. Niciun indiciu despre bijuterii # Digi24.ro
Jaful îndrăzneţ de la muzeul Luvru a fost comis de infractori mărunţi, nu de profesionişti din lumea crimei organizate, a declarat procurorul din Paris, precizând că doi dintre suspecţi sunt un cuplu cu copii, iar unul dintre hoţi este în continuare căutat, relatează The Guardian.
11:10
Cel puțin 15 civili au fost uciși și alți 20 răniți în ultima zi în urma atacurilor rusești din Ucraina, au declarat oficialii ucraineni.
11:10
Carlos Mazon, liderul regiunii spaniole Valencia, și-a dat demisia la un an de la inundațiile soldate cu peste 220 de morți # Digi24.ro
Carlos Mazon, președintele regiunii Valencia din estul Spaniei, a cedat furiei publice și presiunii politice și și-a dat demisia din cauza gestionării defectuoase a inundațiilor mortale care au ucis 229 de oameni în zonă în urmă cu puțin peste un an, relatează The Guardian.
11:10
Dondal Trump îl amenință direct pe liderul venezuelean, Nicolas Maduro: Zilele îi sunt numărate # Digi24.ro
11:00
Alexandr Lukașenko dezvăluie de ce i-a cerut lui Vladimir Putin temutele rachete Oreșnik: „Să știe că îi putem zdrobi” # Digi24.ro
Dictatorul din Belarus, Alexander Lukașenko, a declarat că are nevoie de sistemul rus de rachete Oreșnik pentru a intimida statele vecine.
Acum 8 ore
10:50
Analiză ISW: armata lui Putin și-a schimbat prioritățile pe frontul din Ucraina. Noile obiective ale armatei ruse # Digi24.ro
Trupele rusești au redus probabil intensitatea atacurilor în direcția Kostantinivka, potrivit unui raport al Institutului de Cercetare a Războiului, care citează un subofițer ucrainean care acționează în direcția Pokrovsk.
