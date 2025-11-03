Opoziţia din Ungaria spune că a devenit ținta hackerilor susţinuţi de serviciile ruse, care îl sprijină pe Orban

12:30

Premierul Ilie Bolojan nu va merge la Parlament pentru „Ora Premierului”, unde a fost chemat de PSD și AUR, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. Premierul va solicita reprogramarea pentru o zi „care să permită armonizarea agendelor”. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a afirmat, luni, la Digi24, că liderul PSD Sorin Grindeanu nu s-a consultat cu Ilie Bolojan înainte de formularea cererii de chemare în Parlament iar liderul liberalilor ar fi fost deranjat de acest lucru. Deputatul PSD Adrian Câciu acuză că „dacă doamna (Ioana-n.red.) Dogioiu și-ar face meseria la Guvern și ar pune agenda publică a prim-ministrului și pe următoarea săptămână, poate nici Parlamentul n-ar face această eroare”.