PNL și USR au candidat comun la șefia Consiliului Judeţean Buzău. Cine este Mihai Răzvan Moraru

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că rămâne încrezător că, în ciuda aparentelor tensiuni, până la urmă există o posibilitate de a găsi o formă de lege care să fie împinsă rapid de Parlament, arătând că CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci poate să dea un aviz negativ sau pozitiv, în termen de 24 de ore, 48 de ore, pentru a se încadra în termenul de 28 noiembrie, aşa cum cere jalonul din PNRR.