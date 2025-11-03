România a semnat contractul de achiziție a 18 aeronave F-16, la prețul simbolic de un euro. La ce vor fi folosite
Adevarul.ro, 3 noiembrie 2025 16:45
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni, că a fost semnat contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
16:45
România a semnat contractul de achiziție a 18 aeronave F-16, la prețul simbolic de un euro. La ce vor fi folosite # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni, că a fost semnat contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos.
Acum 30 minute
16:30
Există ceva atât de duios la prăjiturile simple, preparate cu dragoste acasă. Acestea vor umple aerul cu o aromă familiară, răsfață fiecare îmbucătură și posedă o calitate care completează după-amiezele petrecute cu cei dragi.
Acum o oră
16:15
Fetiță adoptată de o familie acum 8 ani, în stare gravă la spital, cu semne de malnutriţie # Adevarul.ro
Un copil de 11 ani, înfiat în urmă cu opt ani, a ajuns la un spital din Baia Mare în stare gravă, având semne de malnutriţie.
16:15
Mircea Abrudean, la reuniunea plenară a Grupului Consultativ Industrial al NATO: „România este puternică prin ea însăși” # Adevarul.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a deschis luni lucrările reuniunii plenare a Grupului Consultativ Industrial al NATO (NIAG), găzduită în premieră la Palatul Parlamentului, subliniind angajamentul României față de obiectivele și valorile Alianței Nord-Atlantice.
16:00
Amalia Bellantoni și soțul său au fost arestați. Fosta membră SOS a primit arest la domiciliu. Cei doi sunt acuzați că au agresat și jefuit un cuplu de vecini # Adevarul.ro
Amalia Bellantoni, fosta candidată SOS România, a fost plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei, Domenico, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
16:00
Regretul fostului rege Juan Carlos I al Spaniei despre legătura cu amanta sa: „Mi-a pătat reputația” # Adevarul.ro
Juan Carlos de Borbón, rege al Spaniei între 1975 și 2014, își promovează memoriile controversate în Franța, în timpul unei vizite în Spania.
16:00
Un complex turistic de lux din România, scos la licitație la un preț minim de pornire de 10,5 milioane de euro. Vânzarea către grupul Alexandrion a eșuat # Adevarul.ro
Un complex hotelier de patru stele dintr-o stațiune montană este din nou la vânzare, după ce înțelegerea cu grupul Alexandrion, condus de regretatul om de afaceri Nawaf Salameh, nu a fost finalizată.
16:00
Noul prim-ministru al Japoniei vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un: „Sunt hotărâtă să rezolv problema răpirilor” # Adevarul.ro
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, și-a exprimat dorința de a organiza un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.
Acum 2 ore
15:45
O italiancă i-a dat târcoale lui Lamine Yamal. Starul Barcelonei este singur, după despărțirea de Nicki Nicole # Adevarul.ro
Lamine Yamal, starul Barcelonei, are 18 ani.
15:45
Semnal de alarmă tras de oamenii de știință. Supraturismul și traficul maritim intens amenință apele Greciei: „Te lasă fără cuvinte” # Adevarul.ro
Supraturismul și traficul maritim intens amenință apele Greciei, contribuind la creșterea nivelului de poluare din Marea Mediterană, avertizează cercetătorii eleni.
15:30
Andrej Babiš, câştigătorul alegerilor legislative din Cehia, acord de coaliţie cu extrema dreaptă # Adevarul.ro
Probabilul viitor prim-ministru al Cehiei, populistul Andrej Babiš, a semnat luni un acord de coaliţie cu partidul de extremă dreapta Libertate şi Democraţie Directă (SPD) şi cu partidul de dreapta „Motoriştii pentru ei înşişi”.
15:30
Teroare între adolescenți. Un băiat de 15 ani, sechestrat și torturat de colegi de școală # Adevarul.ro
O bandă de minori – doi băieți și o fată, cu vârste între 14 și 16 ani – este cercetată pentru răpire și violență domestică, după ce ar fi sechestrat și agresat un băiat de 15 ani.
15:30
Foștii lideri de partid invitați la Congresul PSD. Ce spune Grindeanu despre prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidatului USR pentru București # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a anunțat lista foștilor șefi de partid care vor fi prezenți la Congresul PSD, organizat vineri, 7 noiembrie. Între aceștia sunt Adrian Năstase și Victor Ponta. Liderul interimar al PSD a precizat și că președintele Nicușor Dan nu este invitat.
15:30
Mașina unui polițist s-a răsturnat și a luat foc în Maramureș: un bărbat a murit, alți doi au ajuns la spital # Adevarul.ro
Un bărbat a murit, iar alți doi au fost răniți într-un accident produs în localitatea Făurești, județul Maramureș.
15:15
O parte din turnul medieval de lângă Colosseum s-a prăbușit la Roma, în timpul unor lucrări de renovare # Adevarul.ro
O parte din edificiul medieval Torre dei Conti din Roma s-a prăbușit joi în timpul lucrărilor de renovare. Pompierii au salvat patru muncitori, operațiunile de salvare continuând.
15:15
Șoc în lumea criptomonedelor: Fondatorul Thodex, condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare, descoperit mort în închisoare # Adevarul.ro
Faruk Fatih Özer, fondatorul platformei de criptomonede Thodex, a fost găsit mort în celula sa din închisoarea de maximă siguranță Tekirdağ, la câteva luni după ce fusese condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani.
15:15
Black Friday, Vinerea Neagră, indiferent de denumire şi de durată, în România se desfăşoară, de câţiva ani, pe tot parcursul lunii noiembrie, în special la începutul lunii, deşi, în mod tradiţional, în Uniunea Europeană acest eveniment este derulat la sfârşitul lunii.
15:00
Un bărbat a tăiat cauciucurile de la mașina soției de care s-a separat. Poliția l-a reținut și a emis ordin de protecție # Adevarul.ro
Un bărbat de 60 de ani din Hunedoara a fost reținut de polițiști după ce ar fi înțepat cu un cuțit cauciucurile mașinii soției de care s-ar fi separat.
15:00
Grindeanu, despre proiectul USR pentru reducerea numărului de parlamentari: „Să mai învețe să scrie proiecte” # Adevarul.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul pe care îl conduce susține varianta propusă de UDMR privind reducerea numărului de parlamentari la 300, afirmând că proiectul USR pe această temă, este „scris greșit, specific lor”.
15:00
Ponta, după ce Georgescu nu și-a arătat sprijinul pentru Anca Alexandrescu: „Nu se mai lasă manipulat de vampirii politici și lipitorile mediatice” # Adevarul.ro
Fostul premier Victor Ponta a salutat decizia lui Călin Georgescu de a nu-și manifesta sprijinul pentru Anca Alexandrescu.
15:00
Atac violent pe o stradă din Brăila: un tânăr de 21 de ani, fugărit și lovit cu toporul # Adevarul.ro
Poliția din Brăila a deschis o anchetă după ce un tânăr de 21 de ani a fost atacat violent de mai mulți indivizi înarmați, inclusiv cu un topor.
Acum 4 ore
14:45
Liderul senatorilor USR anunță trecerea tacită a iniţiativei legislative cu 300 de parlamentari: „Ascund proiectul într-un sertar” # Adevarul.ro
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat că, luni, 3 noiembrie, „va fi anunţată trecerea tacită a iniţiativei legislative cu 300 de parlamentari”.
14:45
Franța, noul scut al României? Cum ar putea francezii să înlocuiască SUA și să ne apere de Rusia: „Ar necesita ani de planificare și investiții” # Adevarul.ro
Franța ar putea fi lider al unei alianțe europene, parte a NATO, consideră politologul Radu Albu Comănescu. Totuși, deocamdată francezii nu iau în calcul să suplimenteze numărul de militari trimiși în România, iar Germania și Regatul Unit nu au în plan să trimită trupe aici.
14:45
Preţurile locuinţelor se stabilizează în marile oraşe din ţară, după creşteri susţinute înregistrate în ultimele luni.
14:30
Fosta şefă a departamentului juridic al armatei israeliene, arestată după ce a divulgat un video cu abuzuri asupra deținuților # Adevarul.ro
Fostul jurist-șef al armatei israeliene a fost arestat, pe fondul amplificării unei crize politice declanșate de scurgerea unui videoclip care ar arăta abuzuri grave asupra unui deținut palestinian, comise de soldați israelieni.
14:30
Florin Mircea, deputat PSD și secretar al Comisiei de Apărare, și-a dat demisia din Parlament # Adevarul.ro
Florin Mircea, deputat PSD de Brăila și secretar al Comisiei de Apărare, și-a depus demisia din Parlament, invocând motive personale. Parlamentarul, aflat la al treilea mandat, nu exclude să preia o nouă funcție publică.
14:30
Răzbunarea șocantă a unui bărbat din Hunedoara, după o ceartă cu soția: a aruncat câinele familiei de la etaj # Adevarul.ro
Un bărbat de 32 de ani a aruncat pe fereastră căţelul familiei, de la etajul al doilea al unui bloc din judeţul Hunedoara.
14:30
Nicușor Dan a venit să-l susțină pe candidatul USR la Primăria Capitalei pentru a le arăta alegătorilor cine îi va duce mai departe programul. AUR și PSD îl acuză pe șeful statului că a ignorat Constituția.
14:30
Rusia, acuzată de crime împotriva jurnaliștilor: 116 uciși și 26 capturați în Ucraina de la începutul războiului # Adevarul.ro
De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, 116 jurnaliști au fost uciși, iar 26 se află în captivitate, a anunțat Ministerul Culturii al Ucrainei.
14:15
Bărbatul care a înjunghiat 11 pasageri într-un tren spre Londra atacase pe cineva cu câteva ore înainte # Adevarul.ro
Bărbatul care a înjunghiat 11 pasageri într-un tren mai atacase pe cineva cu cuțitul într-o gară din Londra cu doar câteva ore mai devreme, relatează presa britanică.
14:15
Risc de blocaj la lucrările Planșeului Unirii din București: constructorii cer plata facturilor restante # Adevarul.ro
Lucrările la Planșeul Unirii, din centrul Capitalei, riscă să fie oprite din cauza întârzierilor la plata facturilor.
14:15
Ședința «Ora Premierului», reprogramată după absența lui Ilie Bolojan din Parlament, anunță Grindeanu. „În mod clar va veni” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat luni că ședința „Ora Premierului” va fi reprogramată, după ce Ilie Bolojan nu s-a prezentat în Parlament, deși PSD și AUR solicitaseră prezența sa.
14:00
Probleme pentru clienții preluați de Intesa Sanpaolo: aplicația de banking și cardurile inaccesibile # Adevarul.ro
Clienții First Bank care au fost deja preluați de Intesa Sanpaolo nu au putut folosi nici luni dimineața aplicația de banking, după ce vineri mulți nu au avut acces la carduri și conturi.
14:00
Președintele american Donald Trump a declarat că liderul rus Vladimir Putin și președintele Chinei, Xi Jinping, sunt „oameni inteligenți și puternici, cu care nu se glumește”.
14:00
Vremea se răcește de marți. Când sunt anunțate ploi: prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, valabilă în intervalul 3 – 16 noiembrie.
13:45
Tânăr de 22 de ani, percheziționat după ce s-a lăudat cu un pistol pe rețelele sociale. Ce au găsit polițiștii # Adevarul.ro
Un tânăr de 22 de ani este cercetat penal după ce, în locuinţa sa, în urma unei percheziţii, poliţiştii au găsit un pistol şi 1.500 de cartuşe, a declarat luni, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.
13:45
Black Friday 2025. Platforma care va vinde inclusiv abonamente la energie electrică și articole oficiale ale cluburilor din Liga 1 # Adevarul.ro
Cu o săptămână mai târziu decât au anunțat reducerile alți retaileri, un mare marketplace a anunțat luni data când va lansa Black Friday 2025.
13:45
Horațiu Potra, trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, a cerut oficial să fie extrădat în România. Motivul din spatele deciziei # Adevarul.ro
Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat, a avut luni termen la instanța din Dubai, unde se află arestat de câteva săptămâni.
13:30
Am amestecat credința cu ideologia până când nici nu mai știm unde se termină Dumnezeu și unde începe propaganda.Și acum ne mirăm că ne rugăm cu pumnii strânși.
13:30
Preşedintele american Donald Trump a confirmat, într-un interviu difuzat duminică de CBS, că SUA vor relua testarea armelor nucleare, reiterând afirmația anterioară că atât Rusia, cât şi China efectuează teste nucleare. El nu a precizat totuşi care este natura acestora, relatează AFP.
13:30
AUR își alege candidatul pentru Primăria Capitalei și se delimitează de Călin Georgescu # Adevarul.ro
AUR va desemna luni, 3 noiembrie, candidatul pentru Primăria Capitalei. Partidul evaluează șansele mai multor aspiranți, iar liderii subliniază că nu pot absenta de la scrutinul din Capitală.
13:15
Mai multe monumente funerare au fost distruse în cimitirul catolic din localitatea Pilu, judeţul Arad, iar poliţiştii îi suspectează pe patru tineri, toţi minori. Trei dintre aceştia au fost reţinuţi pentru 20, respectiv 24 de ore.
13:15
Reacția BNS după agresarea livratorului asiatic în Popești-Leordeni: „Munca trebuie respectată, indiferent de domeniu” # Adevarul.ro
Blocul Național Sindical (BNS) condamnă incidentul petrecut recent în Popești-Leordeni, unde un livrator asiatic a fost agresat fizic și verbal în timp ce ducea o comandă.
13:15
Dr. Ana Maria Apostol, MedLife: „Medicul ORL îl ajută pe om să respire bine și corect” # Adevarul.ro
Otorinolaringologia, sau pe scurt ORL, este o specialitate medicală și chirurgicală care se ocupă cu diagnosticarea și tratamentul bolilor care afectează capul, gâtul și urechile.
13:15
Românii bogați angajează „personal chef” asiatic. Bucătarii se adaptează rapid gusturilor familiei # Adevarul.ro
Pe fondul deficitului major de forță de muncă, estimat la peste 300.000 de persoane, piața serviciilor casnice premium din România se dezvoltă rapid. În 2025, peste 100.000 de muncitori străini au fost aduși legal în țară, iar pentru 2026 se estimează o nevoie reală de cel puțin dublu.
13:15
O țară a introdus o interdicție fără precedent care face fumatul, cumpărarea și vânzarea de tutun ilegale pentru toți cei născuți după 1 ianuarie 2007.
13:00
Gigantul german Rheinmetall va investi o jumătate de miliard de euro în fabrica de pulberi din România. Câte locuri de muncă vor fi create # Adevarul.ro
Gigantul german Rheinmetall va investi o jumătate de miliard de euro în fabrica de pulberi din România, acordul fiind parafat luni, la Palatul Victoria, de premierul Ilie Bolojan și CEO-ul companiei Armin Papperger.
13:00
Durerea de cap neașteptată a lui Orban - ofensiva lui Trump împotriva energiei rusești # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat de ani buni într-o confruntare deschisă cu Bruxellesul și Kievul, se confruntă acum cu un obstacol neașteptat: schimbările bruște de direcție ale președintelui american Donald Trump.
13:00
Călin Georgescu, vizat de DIICOT pentru legături cu o firmă care furniza tehnologie militară Rusiei # Adevarul.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu ar fi acționat ca intermediar pentru o companie care importa tehnologie occidentală destinată armatei ruse, potrivit unei investigații.
Acum 6 ore
12:45
Rafinăria din Saratov, zguduită de explozii după un atac cu drone în adâncul teritoriului rus # Adevarul.ro
O serie de explozii puternice a zguduit noaptea rafinăria din Saratov, în cadrul unui atac cu drone de lungă distanță asupra teritoriului Rusiei, la doar câțiva kilometri de baza aeriană Engels.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.