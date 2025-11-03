Corporate Baskets and Rekolta - un parteneriat despre gust, rafinament şi bucuria de a dărui cu sens

14:40

73% dintre români afirmă că vor face cumpărături de Black Friday în acest an, potrivit unui studiu realizat de PayU GPO România, liderul plăţilor digitale din ţară, în parteneriat cu Reveal Marketing Research. Evenimentul rămâne cel mai aşteptat moment de shopping al anului, în care plata online cu cardul se consolidează drept principala opţiune de plată.