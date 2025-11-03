Corporate Baskets and Rekolta - un parteneriat despre gust, rafinament şi bucuria de a dărui cu sens
3 noiembrie 2025
La aniversarea a 20 de ani de la înfiinţare, Corporate Baskets lansează un nou concept, prin care propune companiilor să dăruiască nu doar obiecte, ci emoţii atent construite. Catalogul de Craciun 2025 - Gifts and Events reflectă noua direcţie, printr-o colectie ce reuneşte cadouri personalizate, dar şi experiente şi solutii complete pentru evenimente corporate
• • •
Şeful Pentagonului Pete Hegseth a efectuat luni o vizită la frontiera dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord - o primă vizită a unui secretar american al Apărării în Zona Demilitarizată (DMZ) din 2017 încoace
Zeci de suspecţi au fost arestaţi luni într-un vast caz de corupţie în cadrul celui mai mare sindicat din Israel, Histadrut, a anunţat poliţia israeliană, relatează agenţia de ştiri AFP
Ministrul de Externe confirmă că sunt doi români răniţi în urma prăbuşirii unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, confirmă că doi români au fost răniţi în urma prăbuşirii, luni după-amiază, a unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare
73% dintre români intenţionează să cumpere anul acesta de Black Friday, potrivit unui studiu PayU GPO România
Vânzările automobilelor Tesla au scăzut puternic în octombrie în mai multe state europene, inclusiv Spania, Olanda şi ţările nordice, semn că dificultăţile producătorului american pe această piaţă persistă, în ciuda revirimentului temporar din septembrie, potrivit Reuters.
Conform studiului and #8222;AI în Business, Comunicare şi Research and #8221; realizat de Rogalski Damaschin împreună cu Reveal Marketing Research în perioada august-septembrie 2025, majoritatea companiilor din România se află încă într-o etapă incipientă de utilizare a inteligenţei artificiale
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a reacţionat luni la afirmaţiile social-democratului Claudiu Manda, care a sugerat înlocuirea premierului Ilie Bolojan cu un alt reprezentant al PNL, afirmând că and #8222;nu mor caii când vor câinii and #8221; şi acuzând PSD de and #8222;o formă misterioasă de coabitare cu opoziţia and #8221;, potrivit Agerpres.
Prevenirea decapitalizării artificiale a societăţilor: sancţiuni pentru acţionarii care nu rezolvă situaţia activului net negativ # Bursa
Modificările aduse de guvern la Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, ca parte a celui de-al doilea pachet de măsuri pentru consolidarea fiscală, includ amenzi pentru asociaţii sau acţionarii care nu-şi capitalizează companiile atunci când activul net scade sub un anumit prag
Ministerul Finanţelor a împrumutat un miliard de lei de la bănci prin două emisiuni de obligaţiuni # Bursa
Ministerul Finanţelor a împrumutat un miliard de lei de la băncile comerciale prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României, transmite Agerpres.
Analiză Infosan: Aproximativ 40% dintre consultaţiile oftalmologice sunt la copii şi adolescenţi sub 14 ani # Bursa
Infosan, singurul spital privat de oftalmopediatrie din România, a înregistrat o creştere de circa 12% a numărului total de consultaţii, în primele 10 luni ale anului, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut
România achiziţionează 18 aeronave F-16 de la Ţările de Jos pentru instruire, la preţul simbolic de 1 euro # Bursa
Ministerul Apărării Naţionale a semnat luni contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos, potrivit unei informări transmise de ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.
Alegerile pentru Primăria New York-ului, programate marţi, îl au ca favorit pe candidatul progresist Zohran Mamdani, un politician local de 34 de ani care a reuşit să divizeze Partidul Democrat şi să atragă, în acelaşi timp, atacurile preşedintelui republican Donald Trump, dar şi entuziasmul tinerilor alegători, potrivit presei internaţionale.
APIA aduce în atenţie primele informaţii oficiale despre înmatriculările de autovehicule din România în luna octombrie 2025, bazate pe datele publicate de DGPCI şi prelucrate de specialiştii noştri
Insolvenţele în Octombrie 2025: Peste 980 de dosare de insolvenţă, cu 34,7% mai mult decât anul trecut # Bursa
Conform platformei de analiză financiară RisCo, în luna Octombrie 2025 au fost înregistrate 989 de dosare de insolvenţă. Comparativ cu luna precedentă, în luna Octombrie 2025 se observă o moderată creştere de aproximativ 4%. În ultimele 12 luni numărul dosarelor de insolvenţă a crescut cu circa 35%
Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi Banca Transilvania devin parteneri ai dezvoltării locale # Bursa
Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) şi Banca Transilvania au semnat o convenţie de garantare destinată sectorului public care facilitează finanţarea proiectelor publice strategice
Comisia Mixtă Economică România-India a fost reluată luni la Bucureşti, după o pauză de opt ani, în cadrul unei întâlniri între ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, şi ministrul de stat pentru comerţ şi industrie al Indiei, Hotin Prasada, aflat în vizită oficială însoţit de o delegaţie de afaceri, potrivit unei postări publicate de ministrul român pe Facebook.
Commerce Innovation Summit 2025 a reunit peste 350 de profesionişti din industria comerţului digital # Bursa
Commerce Innovation Summit 2025, organizat de NETOPIA Payments, a avut loc pe 28 octombrie 2025, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, şi a reunit 350 participanţi din 230 companii din retail, e-commerce, plăţi şi tehnologie
Colaborare între statul român şi Rheinmetall AG pentru o investiţie de peste 500 de milioane de euro în industria naţională de apărare # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi consultări cu delegaţia Rheinmetall AG, condusă de CEO Armin Papperger, privind proiectul de investiţii pe care această companie îl va derula în România, la Fabrica de Pulberi Victoria, precum şi referitoare la oportunităţile de cooperare oferite de Programul SAFE
Peste 350 de specialişti reuniţi la Cluj-Napoca la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie organizat de DEER şi Ministerul Energiei # Bursa
Cea de-a treia ediţie a Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, organizată de Distribuţie Energie Electrică România (DEER) în parteneriat cu Ministerul Energiei, a reunit la Cluj-Napoca peste 350 de participanţi - reprezentanţi ai autorităţilor, companiilor, mediului academic şi experţi în IT, energie şi securitate cibernetică, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Pieţele cripto se repliază după conferinţa de presă a preşedintelui Fed. ETF-urile Solana, HBAR şi litecoin de tip spot, au fost lansate în SUA # Bursa
Pieţele cripto au scăzut cu 6,5% săptămâna trecută, după ce preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a semnalat că reducerea ratei dobânzii în decembrie nu este un dat, ceea ce a temperat aşteptările investitorilor privind condiţiile financiare mai relaxate pe termen scurt
Indicele Imobiliare.ro: Preţurile apartamentelor se stabilizează în marile oraşe, cu excepţia Oradei # Bursa
Preţurile locuinţelor se stabilizează în marile oraşe ale ţării după creşteri susţinute în ultimele luni, singura excepţie fiind Oradea, unde s-au înregistrat uşoare scăderi în octombrie, potrivit unui comunicat transmis redacţiei de Imobiliare.ro.
Conducerea partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) se reuneşte luni, după ora 17:00, într-o şedinţă la Parlament pentru a decide prin vot pe cine va susţine la alegerile pentru Primăria Bucureşti, programate pe 7 decembrie, potrivit HotNews.
Consiliul Judeţean Cluj finalizează lucrările de întreţinere pe drumul Băişoara - Muntele Băişorii - pârtia Buscat # Bursa
Consiliul Judeţean Cluj anunţă că a finalizat lucrările de întreţinere pe sectorul de drum Băişoara - Staţiunea Muntele Băişorii - pârtia de schi Buscat, situat pe drumul judeţean DJ 107R, potrivit unui comunicat al instituţiei. Tronsonul care leagă staţiunea de pârtie, cu o lungime de 3,5 kilometri, a fost asfaltat integral.
eMAG va organiza pe 7 noiembrie cea de-a 15-a ediţie a campaniei Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Compania estimează vânzări de 940 de milioane de lei, în creştere cu 44 de milioane faţă de 2024, şi anunţă peste 2,2 milioane de oferte, dintre care cel puţin 1,5 milioane la cel mai mic preţ din an.
Nhood îşi extinde expertiza în Food and Beverage şi Leisure printr-o alianţă strategică cu Tomorrow Food din Franţa # Bursa
Compania de servicii şi soluţii de real estate integrate Nhood, prezentă în zece ţări europene, devine acţionarul unic al Tomorrow Food, agenţie franceză de consultanţă specializată în domeniul Food and Beverage şi HoReCa, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Alianţa are ca obiectiv extinderea competenţelor Nhood la nivel internaţional şi consolidarea poziţiei sale în zona de experienţă şi ospitalitate.
Mars, Incorporated lansează planul and #8222;Protect the Peanut and #8221;, un program global de cercetare care vizează protejarea culturilor de arahide împotriva dăunătorilor, bolilor şi efectelor schimbărilor climatice, potrivit unui comunicat al companiei. Iniţiativa este susţinută printr-o investiţie de 5 milioane de dolari, pe o perioadă de cinci ani.
Provident Financial România a generat în perioada 2006-2024 o valoare adăugată totală de 553,4 milioane de euro în economia locală, dintre care 124,5 milioane doar în intervalul 2023-2024, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanţă Civitta International. Taxele şi contribuţiile plătite la bugetul de stat depăşesc 273 milioane de euro, iar compania se menţine printre cei mai mari angajatori din sectorul financiar nebancar, cu 2.101 angajaţi la finalul anului 2024.
Ultimele luni din 2025 vor fi decisive pentru evoluţia pieţelor financiare, pe fondul incertitudinilor economice, tensiunilor geopolitice şi transformărilor accelerate din tehnologie, potrivit unei analize XTB România. Analiştii companiei identifică şase riscuri principale care pot influenţa perspectivele economice şi investiţionale la nivel global.
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 11% în octombrie, dar piaţa rămâne sub nivelul din 2024 # Bursa
Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) anunţă că înmatriculările de autoturisme noi au crescut în octombrie 2025 cu 11,14% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, atingând un volum de 12.839 de unităţi. Potrivit datelor ACAROM, pe ansamblul primelor zece luni din 2025, piaţa auto totalizează 121.609 autoturisme noi, în scădere cu 4,3% comparativ cu perioada similară din 2024, când au fost înregistrate 127.061 de unităţi.
Călin Georgescu se dezice de Anca Alexandrescu şi îndeamnă la boicotul alegerilor pentru Primăria Capitalei # Bursa
Călin Georgescu a anunţat că nu susţine niciun candidat la Primăria Bucureşti şi le-a cerut susţinătorilor să and #8222;se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparenţa binelui and #8221;, potrivit unui mesaj video publicat duminică seara.
Preşedintele american Donald Trump pare să fi pierdut deja teren în lupta economică pentru influenţă în Asia-Pacific, în timp ce China îşi consolidează prezenţa prin investiţii masive şi acorduri comerciale strategice, potrivit unei analize publicate de The Telegraph.
Parchetul General indică un prejudiciu de 175 milioane lei şi 1,6 milioane euro în Operaţiunea Jupiter 4 # Bursa
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă că, în dosarele penale din cadrul Operaţiunii JUPITER 4, în care luni s-au efectuat 78 de percheziţii, anchetatorii au identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro, conform mass-media. Dosarele vizează persoane şi firme din mai multe judeţe.
Supermarketul online Sezamo aniversează trei ani de la lansarea pe piaţa din România şi lansează o campanie aniversară cu triplu SGR şi reduceri de până la 70%, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Studiu Raiffeisen Bank: Gen Z pune bani deoparte pentru vacanţe, iar Baby Boomers pentru urgenţe # Bursa
Generaţiile din România au priorităţi diferite, dar valori comune în gestionarea banilor, potrivit studiului and #8222;Despre Bani 1:1 - Diferenţe şi asemănări între generaţii and #8221;, realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio. Cercetarea arată că, de la tinerii care investesc în experienţe şi tehnologie până la generaţiile mai mature, preocupate de siguranţă şi economisire, românii sunt uniţi de dorinţa de stabilitate financiară şi planificare responsabilă.
Anul 2026 marchează o transformare profundă pentru industria comunicării şi a relaţiilor publice, potrivit unei analize realizate de V+O Communication, companie afiliată reţelei globale SEC Newgate. Extinderea inteligenţei artificiale, accentuarea polarizării sociale, digitalizarea rapidă a comunicării interne şi presiunea tot mai mare pentru integrarea sustenabilităţii în strategiile de afaceri sunt principalele tendinţe identificate pentru anul viitor.
Filip and Company a asistat DIGI Romania în emisiunea de obligaţiuni de 600 milioane euro cu scadenţă în 2031 # Bursa
Casa de avocatură Filip and Company a acordat asistenţă juridică DIGI Romania S.A. în legătură cu emisiunea de obligaţiuni senioare garantate în valoare totală de 600 milioane euro, având o rată a dobânzii de 4,625% pe an şi scadenţă în 2031, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Liderul regiunii Valencia, Carlos Mazon, şi-a anunţat demisia, la un an după inundaţiile devastatoare din octombrie 2024, soldate cu 229 de morţi şi pierderi de miliarde de euro, potrivit Reuters.
Guvernul României şi grupul german Rheinmetall au semnat luni acordul de cooperare pentru construirea unei fabrici de pulberi în oraşul Victoria, judeţul Braşov, proiect care urmează să înceapă în 2026 şi care presupune o investiţie totală de aproximativ 500 de milioane de euro, potrivit Guvernului României.
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) se reuneşte luni seară, de la ora 19.00, în şedinţa Consiliului Naţional de Conducere, pentru a stabili pe cine va susţine la alegerile pentru Primăria Municipiului Bucureşti din 7 decembrie, potrivit HotNews.ro.
Bucureşti, 3 noiembrie 2025 - Deputatul Florin Mircea, ales pe listele PSD Brăila, şi-a depus demisia la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, invocând motive personale, potrivit HotNews.ro
Sorin Grindeanu afirmă că premierul Ilie Bolojan va veni în Parlament la o dată reprogramată # Bursa
Premierul Ilie Bolojan va participa la and #8222;Ora prim-ministrului and #8221; din Parlament la o dată care urmează să fie stabilită, a declarat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, potrivit HotNews.ro.
Studiu Visa: IMM-urile se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere în rândul consumatorilor români # Bursa
Peste jumătate dintre români consideră că întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) acţionează în interesul consumatorilor şi vor face ceea ce este corect, potrivit unui studiu realizat de Visa, lider global în domeniul plăţilor digitale. Conform cercetării, 51% dintre români au încredere în IMM-uri, procent mai mare decât cel acordat marilor retaileri, organizaţiilor non-guvernamentale sau instituţiilor publice.
SABON lansează colecţia de sărbători and #8222;Majestic Gala and #8221;, ediţie limitată inspirată din atmosfera balurilor regale # Bursa
Brandul de cosmetice SABON a lansat colecţia de sărbători and #8222;Majestic Gala and #8221;, o ediţie limitată cu parfum floral-lemnos, creată de parfumierul francez Laurence Leon, potrivit unui comunicat SABON emis redacţiei. Noua gamă reuneşte produse de îngrijire corporală şi articole de ambianţă, inspirate din eleganţa şi fastul unui bal de iarnă.
Românii consumă de trei ori mai mulţi struguri în sezonul de toamnă decât în restul anului, iar fasolea atinge cel mai ridicat nivel de consum. Totodată, carnea de porc rămâne o constantă în meniul zilnic, potrivit Barometrului Gustului de sezon, realizat de Carrefour România şi NielsenIQ şi transmis redacţiei.
Studiu PayU GPO: 7 din 10 români intenţionează să cumpere de Black Friday, cu un buget mediu de peste 1.000 de lei # Bursa
73% dintre români afirmă că vor face cumpărături de Black Friday în acest an, potrivit unui studiu realizat de PayU GPO România, liderul plăţilor digitale din ţară, în parteneriat cu Reveal Marketing Research. Evenimentul rămâne cel mai aşteptat moment de shopping al anului, în care plata online cu cardul se consolidează drept principala opţiune de plată.
Românii devin tot mai chibzuiţi când vine vorba de cumpărături, în special în perioada Black Friday, potrivit unui sondaj realizat de Shopfully, lider european în soluţii Drive to Store. Rezultatele arată că tot mai mulţi consumatori cumpără produse cu valoare reală, planifică achiziţiile din timp şi compară ofertele cu săptămâni înainte de startul reducerilor.
UTI CFM va instala sistemul de balizaj luminos al Aeroportului Internaţional Burgas din Bulgaria # Bursa
Compania românească UTI Construction and Facility Management (UTI CFM), membră a Grupului TIU, a fost selectată pentru realizarea sistemului de balizaj luminos (Airfield Ground Lighting - AGL) al Aeroportului Internaţional Burgas, al doilea ca mărime din Bulgaria, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
EY: Tranzacţiile globale cu capital privat ating un nivel record de 310 miliarde USD în trimestrul al treilea # Bursa
Valoarea totală a tranzacţiilor cu capital privat a atins 310 miliarde USD în trimestrul al treilea din 2025, un nivel record susţinut de reducerea decalajelor de evaluare, îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare şi restabilirea încrederii în piaţă, potrivit analizei EY Private Equity Pulse Q3 2025, transmisă redacţiei.
