Forţele armate israeliene au întreprins noi lovituri în sudul Libanului
Bursa, 3 noiembrie 2025 21:30
Forţele armate israeliene au întreprins luni noi lovituri în sudul Libanului, ucigând un comandant al organizaţiei paramilitare Hezbollah şi un alt bărbat în atacuri separate
Acum 10 minute
21:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că o competiţie pentru Primăria Capitalei este normală, el spunând că, în opinia sa, and #8221;constelaţia politică and #8221; existentă la nivel central nu trebuie neapărat replicată şi la nivel local. and #8221;Toţi cei care vor mai multă cordialitate, este foarte mult spaţiu pentru pace la nivel de coaliţie şi de guvernare and #8221;, spune Dominic Fritz
Acum 30 minute
21:30
Trupele ruse continuă să avanseze în interiorul oraşului Pokrovsk din estul Ucrainei, potrivit Moscovei, în timp ce Kievul afirmă că trupele sale continuă să reziste acolo, dar observatori militari semnalează atacuri constante ale dronelor ruseşti asupra liniilor de aprovizionare vitale ale armatei ucrainene şi pătrunderea tot mai semnificativă a infanteriei ruse în acest oraş cheie, a cărui cădere este iminentă şi ar avea implicaţii pentru întregul front din Doneţk
21:30
21:20
Rusia a lansat la apă, în weekend, un nou submarin cu propulsie nucleară - and #8221;Habarovsk -, în portul Severodvinsk, a anunţat Ministerul rus al Apărării, potrivit Euronews
Acum o oră
21:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România importă energie la ore la care aceasta este foarte scumpă din cauză că nu a avut and #8221;inspiraţia şi inteligenţa and #8221; de a investi în capacităţi de stocare a energie
21:10
Trump deplânge situaţia and #8222;tragică and #8221; din familia regală britanică, după retragerea titlului de prinţ lui Andrew # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că îi pare rău pentru familia regală britanică, după ce regele Charles i-a retras fratelui său, Andrew, titlul de prinţ, pe fondul scandalului legat de legăturile acestuia cu Jeffrey Epstein, potrivit Reuters.
21:00
SABON lansează colecţia de sărbători and #8222;Majestic Gala and #8221;, ediţie limitată inspirată din atmosfera balurilor regale # Bursa
Brandul de cosmetice SABON a lansat colecţia de sărbători and #8222;Majestic Gala and #8221;, o ediţie limitată cu parfum floral-lemnos, creată de parfumierul francez Laurence Leon, potrivit unui comunicat SABON emis redacţiei. Noua gamă reuneşte produse de îngrijire corporală şi articole de ambianţă, inspirate din eleganţa şi fastul unui bal de iarnă.
21:00
Partidul extremist AUR a anunţat, luni seara, după şedinţa Consiliului Naţional de Conducere, că nu va avea candidat propriu la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, ci o va susţine pe Anca Alexandrescu
21:00
Bucureşti găzduieşte Romanian Security Summit, cel mai important eveniment de securitate al anului # Bursa
Romanian Security Summit are loc pe 5 şi 6 noiembrie 2025, între orele 9:00 şi 17:30, la Pavilionul C2 din Romexpo, potrivit unui anunţ al organizatorilor.
Acum 2 ore
20:50
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/anca-alexandrescu-a-fost-prezenta-la-sedinta-aur-87794759 Anca Alexandrescu a fost prezentă la şedinţa AUR---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/calin-georgescu-se-dezice-de-anca-alexandrescu-si-indeamna-la-boicotul-alegerilor-pentru-primaria-capitalei-08294755 Călin Georgescu se dezice de Anca Alexandrescu şi îndeamnă la boicotul alegerilor pentru Primăria Capitalei---Conducerea partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) se reuneşte luni, după ora 17:00, într-o şedinţă la Parlament pentru a decide prin vot pe cine va susţine la alegerile pentru Primăria Bucureşti, programate pe 7 decembrie, potrivit HotNews.
20:50
China va lansa Mengzhou-1, vehiculul său spaţial de nouă generaţie conceput pentru a transporta astronauţi în spaţiu, în anul 2026, a anunţat sâmbătă Agenţia Chineză pentru Zboruri Spaţiale cu Echipaj Uman (CZSEU), informează Xinhua
20:50
Serviciile speciale ucrainene au distrus un sistem antiaerian S-400 şi radare ruseşti în Crimeea ocupată # Bursa
Ofiţerii Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina au atacat în noaptea de 2 noiembrie mai multe obiective militare ruse din Crimeea, distrugând un post de comandă al unui batalion S-400 Triumph, un radar multifuncţional 92N6E şi sistemul autonom de alimentare al complexului, potrivit presei ucrainiene.
20:40
Grindeanu anunţă că PSD vrea revenirea la sistemul care a dat baronilor locali putere absolută asupra senatorilor şi deputaţilor # Bursa
Senatul a adoptat tacit, luni, proiectul privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari iniţiat de USR. Proiectul a fost adoptat tacit pentru cî s-a depăşit termenul în care ar fi trebuit dezbătut, astfel că legea merge la Camera Deputaţilor pentru dezbatere
20:40
20:30
Miniştrii de externe din ţările musulmane cer Israelului şi Hamas să respecte armistiţiul în Fâşia Gaza # Bursa
Miniştrii de externe din ţările musulmane, reuniţi luni la Istanbul, au cerut Israelului şi Hamas să respecte fragilul acord de încetare a focului în Fâşia Gaza, subliniind necesitatea unor măsuri suplimentare pentru a obţine o soluţie pe termen lung la acest conflict
20:20
Maia Sandu merge la Bruxelles pentru raportul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Bursa
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează marţi o vizită oficială la Bruxelles, unde Comisia Europeană va prezenta raportul privind progresele realizate de ţara sa în ultimul an pe calea aderării la Uniunea Europeană, potrivit Europei Libere.
20:20
20:20
Trupele ruse continuă să înainteze în interiorul oraşului Pokrovsk, un important nod logistic din estul Ucrainei, în timp ce forţele ucrainene rezistă sub presiunea constantă a atacurilor cu drone şi a infiltraţiilor de infanterie, potrivit presei internaţionale.
20:10
Portland Trust închiriază 3.800 m and #178; în J8 Office Park către Teleperformance, DY Nutrition şi Samsic # Bursa
Compania Portland Trust a semnat noi contracte de închiriere pentru aproximativ 3.800 m and #178; de spaţii de birouri în complexul J8 Office Park, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Noii chiriaşi sunt Teleperformance (3.100 m and #178;), DY Nutrition (420 m and #178;) şi Samsic (300 m and #178;), consolidând astfel poziţia proiectului ca unul dintre principalele huburi de afaceri din zona de nord-vest a Capitalei.
20:10
Concelex finalizează modernizarea clădirii and #8222;Mihai Eminescu and #8221; a Academiei de Studii Economice din Bucureşti # Bursa
Compania Concelex, unul dintre principalii constructori din România, a finalizat lucrările de consolidare, reabilitare şi dotare a clădirii and #8222;Mihai Eminescu and #8221;, parte din campusul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Proiectul, realizat prin Compania Naţională de Investiţii, a presupus o investiţie totală de 164,63 milioane lei şi a transformat imobilul într-un spaţiu educaţional contemporan, cu infrastructură digitală integrată şi dotări moderne pentru activităţi didactice, de cercetare şi administrative.
20:10
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a finalizat cu succes o procedură amiabilă de soluţionare a unui caz de dublă impunere între România şi Germania, eliminând integral efectele fiscale asupra unei companii româneşti, potrivit unui comunicat al instituţiei.
20:00
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea independentului Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Decizia marchează un moment istoric pentru politica locală, fiind prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului social-democrat, Marcel Ciolacu
20:00
Luminiţa Odobescu a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan # Bursa
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-Ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial
Acum 4 ore
19:50
Ministrul Economiei, despre plecarea Lukoil: Statul român trebuie să se asigure că nu iese în pagubă # Bursa
Statul român trebuie să se asigure că datoriile companiilor străine care pleacă din ţară nu vor rămâne istorie şi că nu va rămâne din nou cu o pagubă, consideră ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă
19:50
19:40
Vizită decisivă a Maiei Sandu la Bruxelles pentru raportul privind aderarea Republicii Moldova la UE # Bursa
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează marţi o vizită oficială la Bruxelles, unde Comisia Europeană va prezenta raportul privind progresele realizate de ţara sa în ultimul an pe calea aderării la Uniunea Europeană, potrivit Europei Libere.
19:30
Conducerea AUR s-a reunit luni seară, la ora 19:00, în Parlament, pentru a decide prin vot pe cine va susţine la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, potrivit HotNews.ro. Anca Alexandrescu, considerată principala favorită, a ajuns la Palatul Parlamentului cu aproximativ o oră înainte de începerea şedinţei.
19:30
OpenAI susţine că progresele rapide în dezvoltarea sistemelor de deep learning ar putea conduce, în următorii ani, la apariţia unui and #8222;cercetător AI legitim and #8221; - un sistem capabil să desfăşoare proiecte de cercetare în mod autonom
19:20
Preşedintele Letoniei retrimite Parlamentului legea privind retragerea din Convenţia de la Istanbul # Bursa
Preşedintele Edgars Rinkevics a decis, luni, să trimită Parlamentului leton spre reexaminare legea controversată privind retragerea ţării din Convenţia de la Istanbul, tratatul internaţional care vizează prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor, potrivit AFP.
19:20
La 31 octombrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65.347 milioane euro, faţă de 65.015 milioane euro la 30 septembrie 2025
19:10
Israelul a predat rămăşiţele a 45 de palestinieni, în cadrul acordului privind un armistiţiu aflat în vigoare de la 10 octombrie în Războiul din Fâşia Gaza, a anunţat luni Ministerul Sănătăţii al Hamas
19:10
Slovacia integrează inteligenţa artificială în şcoală printr-un plan de formare pentru elevi # Bursa
Un and #8222;plan de folosire responsabilă a inteligenţei artificiale în educaţie and #8221; a fost adoptat, la începutul acestui an şcolar în Slovacia şi urmează să fie pus în aplicare începând cu anul şcolar 2026-2027
19:10
Fluxurile de gaze care tranzitează România sunt la niveluri ridicate la începutul sezonului rece 2025-2026, în timp ce producţia internă se menţine la capacitate maximă, iar exporturile către Republica Moldova se desfăşoară la limita superioară a interconectorului Iaşi-Ungheni, potrivit datelor din sectorul energetic, citate de Economedia.
19:00
Marina din Pakistan se aşteaptă ca primul său submarin de proiectare chineză să intre în serviciu activ anul viitor, a declarat amiralul de rang înalt al ţării pentru presa de stat chineză, consolidând încercarea Beijingului de a contracara rivalul regional India şi de a-şi proiecta puterea asupra Orientului Mijlociu, relatează agenţia de ştiri Reuters
19:00
Alianţa de stânga dintre Verzi şi Partidul Laburist din Olanda l-a ales luni pe Jesse Klaver, în vârstă de 39 de ani, drept noul său lider, după demisia lui Frans Timmermans în urma rezultatelor dezamăgitoare de la alegerile parlamentare, potrivit AFP.
18:50
Mircea Abrudean: Am aprobat astăzi legea care va permite intervenţia rapidă şi controlată atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurilor # Bursa
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, anunţă că s-a aprobat luni, în Senat, legea care va permite intervenţia rapidă şi controlată atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurilor
18:50
Preşedintele Finlandei avertizează asupra unei and #8222;noi ere a armelor nucleare and #8221; # Bursa
Preşedintele finlandez Alexander Stubb a declarat luni că lumea a intrat într-o and #8222;nouă eră a armelor nucleare and #8221;, pe fondul intenţiei preşedintelui american Donald Trump de a relua testele nucleare, potrivit AFP.
18:40
Şeful Pentagonului Pete Hegseth a efectuat luni o vizită la frontiera dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord - o primă vizită a unui secretar american al Apărării în Zona Demilitarizată (DMZ) din 2017 încoace
18:30
Zeci de suspecţi au fost arestaţi luni într-un vast caz de corupţie în cadrul celui mai mare sindicat din Israel, Histadrut, a anunţat poliţia israeliană, relatează agenţia de ştiri AFP
18:30
Ministrul de Externe confirmă că sunt doi români răniţi în urma prăbuşirii unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, confirmă că doi români au fost răniţi în urma prăbuşirii, luni după-amiază, a unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare
18:20
Corporate Baskets and Rekolta - un parteneriat despre gust, rafinament şi bucuria de a dărui cu sens # Bursa
La aniversarea a 20 de ani de la înfiinţare, Corporate Baskets lansează un nou concept, prin care propune companiilor să dăruiască nu doar obiecte, ci emoţii atent construite. Catalogul de Craciun 2025 - Gifts and Events reflectă noua direcţie, printr-o colectie ce reuneşte cadouri personalizate, dar şi experiente şi solutii complete pentru evenimente corporate
18:20
73% dintre români intenţionează să cumpere anul acesta de Black Friday, potrivit unui studiu PayU GPO România
18:20
Vânzările automobilelor Tesla au scăzut puternic în octombrie în mai multe state europene, inclusiv Spania, Olanda şi ţările nordice, semn că dificultăţile producătorului american pe această piaţă persistă, în ciuda revirimentului temporar din septembrie, potrivit Reuters.
18:10
Conform studiului and #8222;AI în Business, Comunicare şi Research and #8221; realizat de Rogalski Damaschin împreună cu Reveal Marketing Research în perioada august-septembrie 2025, majoritatea companiilor din România se află încă într-o etapă incipientă de utilizare a inteligenţei artificiale
18:10
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a reacţionat luni la afirmaţiile social-democratului Claudiu Manda, care a sugerat înlocuirea premierului Ilie Bolojan cu un alt reprezentant al PNL, afirmând că and #8222;nu mor caii când vor câinii and #8221; şi acuzând PSD de and #8222;o formă misterioasă de coabitare cu opoziţia and #8221;, potrivit Agerpres.
18:10
Prevenirea decapitalizării artificiale a societăţilor: sancţiuni pentru acţionarii care nu rezolvă situaţia activului net negativ # Bursa
Modificările aduse de guvern la Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, ca parte a celui de-al doilea pachet de măsuri pentru consolidarea fiscală, includ amenzi pentru asociaţii sau acţionarii care nu-şi capitalizează companiile atunci când activul net scade sub un anumit prag
18:10
Ministerul Finanţelor a împrumutat un miliard de lei de la bănci prin două emisiuni de obligaţiuni # Bursa
Ministerul Finanţelor a împrumutat un miliard de lei de la băncile comerciale prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României, transmite Agerpres.
18:00
Analiză Infosan: Aproximativ 40% dintre consultaţiile oftalmologice sunt la copii şi adolescenţi sub 14 ani # Bursa
Infosan, singurul spital privat de oftalmopediatrie din România, a înregistrat o creştere de circa 12% a numărului total de consultaţii, în primele 10 luni ale anului, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut
18:00
România achiziţionează 18 aeronave F-16 de la Ţările de Jos pentru instruire, la preţul simbolic de 1 euro # Bursa
Ministerul Apărării Naţionale a semnat luni contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos, potrivit unei informări transmise de ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.
Acum 6 ore
17:50
Alegerile pentru Primăria New York-ului, programate marţi, îl au ca favorit pe candidatul progresist Zohran Mamdani, un politician local de 34 de ani care a reuşit să divizeze Partidul Democrat şi să atragă, în acelaşi timp, atacurile preşedintelui republican Donald Trump, dar şi entuziasmul tinerilor alegători, potrivit presei internaţionale.
