Ministrul Economiei, despre plecarea Lukoil: Statul român trebuie să se asigure că nu iese în pagubă

eMAG va organiza pe 7 noiembrie cea de-a 15-a ediţie a campaniei Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Compania estimează vânzări de 940 de milioane de lei, în creştere cu 44 de milioane faţă de 2024, şi anunţă peste 2,2 milioane de oferte, dintre care cel puţin 1,5 milioane la cel mai mic preţ din an.