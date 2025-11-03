Ministrul Economiei, despre plecarea Lukoil: Statul român trebuie să se asigure că nu iese în pagubă
Bursa, 3 noiembrie 2025 19:50
Statul român trebuie să se asigure că datoriile companiilor străine care pleacă din ţară nu vor rămâne istorie şi că nu va rămâne din nou cu o pagubă, consideră ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă
Acum 5 minute
20:10
Portland Trust închiriază 3.800 m and #178; în J8 Office Park către Teleperformance, DY Nutrition şi Samsic # Bursa
Compania Portland Trust a semnat noi contracte de închiriere pentru aproximativ 3.800 m and #178; de spaţii de birouri în complexul J8 Office Park, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Noii chiriaşi sunt Teleperformance (3.100 m and #178;), DY Nutrition (420 m and #178;) şi Samsic (300 m and #178;), consolidând astfel poziţia proiectului ca unul dintre principalele huburi de afaceri din zona de nord-vest a Capitalei.
20:10
Concelex finalizează modernizarea clădirii and #8222;Mihai Eminescu and #8221; a Academiei de Studii Economice din Bucureşti # Bursa
Compania Concelex, unul dintre principalii constructori din România, a finalizat lucrările de consolidare, reabilitare şi dotare a clădirii and #8222;Mihai Eminescu and #8221;, parte din campusul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Proiectul, realizat prin Compania Naţională de Investiţii, a presupus o investiţie totală de 164,63 milioane lei şi a transformat imobilul într-un spaţiu educaţional contemporan, cu infrastructură digitală integrată şi dotări moderne pentru activităţi didactice, de cercetare şi administrative.
20:10
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a finalizat cu succes o procedură amiabilă de soluţionare a unui caz de dublă impunere între România şi Germania, eliminând integral efectele fiscale asupra unei companii româneşti, potrivit unui comunicat al instituţiei.
Acum 15 minute
20:00
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea independentului Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Decizia marchează un moment istoric pentru politica locală, fiind prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului social-democrat, Marcel Ciolacu
20:00
Luminiţa Odobescu a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan # Bursa
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-Ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial
Acum 30 minute
19:50
19:50
Comisia pentru securitate naţională a Parlamentului israelian (Knesset) a votat luni în favoarea unui proiect care prevede introducerea pedepsei cu moartea pentru autorii atacurilor and #8222;teroriste and #8221;, potrivit AFP.
Acum o oră
19:40
Vizită decisivă a Maiei Sandu la Bruxelles pentru raportul privind aderarea Republicii Moldova la UE # Bursa
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează marţi o vizită oficială la Bruxelles, unde Comisia Europeană va prezenta raportul privind progresele realizate de ţara sa în ultimul an pe calea aderării la Uniunea Europeană, potrivit Europei Libere.
19:30
Conducerea AUR s-a reunit luni seară, la ora 19:00, în Parlament, pentru a decide prin vot pe cine va susţine la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, potrivit HotNews.ro. Anca Alexandrescu, considerată principala favorită, a ajuns la Palatul Parlamentului cu aproximativ o oră înainte de începerea şedinţei.
19:30
OpenAI susţine că progresele rapide în dezvoltarea sistemelor de deep learning ar putea conduce, în următorii ani, la apariţia unui and #8222;cercetător AI legitim and #8221; - un sistem capabil să desfăşoare proiecte de cercetare în mod autonom
19:20
Preşedintele Letoniei retrimite Parlamentului legea privind retragerea din Convenţia de la Istanbul # Bursa
Preşedintele Edgars Rinkevics a decis, luni, să trimită Parlamentului leton spre reexaminare legea controversată privind retragerea ţării din Convenţia de la Istanbul, tratatul internaţional care vizează prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor, potrivit AFP.
19:20
La 31 octombrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65.347 milioane euro, faţă de 65.015 milioane euro la 30 septembrie 2025
Acum 2 ore
19:10
Israelul a predat rămăşiţele a 45 de palestinieni, în cadrul acordului privind un armistiţiu aflat în vigoare de la 10 octombrie în Războiul din Fâşia Gaza, a anunţat luni Ministerul Sănătăţii al Hamas
19:10
Slovacia integrează inteligenţa artificială în şcoală printr-un plan de formare pentru elevi # Bursa
Un and #8222;plan de folosire responsabilă a inteligenţei artificiale în educaţie and #8221; a fost adoptat, la începutul acestui an şcolar în Slovacia şi urmează să fie pus în aplicare începând cu anul şcolar 2026-2027
19:10
Fluxurile de gaze care tranzitează România sunt la niveluri ridicate la începutul sezonului rece 2025-2026, în timp ce producţia internă se menţine la capacitate maximă, iar exporturile către Republica Moldova se desfăşoară la limita superioară a interconectorului Iaşi-Ungheni, potrivit datelor din sectorul energetic, citate de Economedia.
19:00
Marina din Pakistan se aşteaptă ca primul său submarin de proiectare chineză să intre în serviciu activ anul viitor, a declarat amiralul de rang înalt al ţării pentru presa de stat chineză, consolidând încercarea Beijingului de a contracara rivalul regional India şi de a-şi proiecta puterea asupra Orientului Mijlociu, relatează agenţia de ştiri Reuters
19:00
Alianţa de stânga dintre Verzi şi Partidul Laburist din Olanda l-a ales luni pe Jesse Klaver, în vârstă de 39 de ani, drept noul său lider, după demisia lui Frans Timmermans în urma rezultatelor dezamăgitoare de la alegerile parlamentare, potrivit AFP.
18:50
Mircea Abrudean: Am aprobat astăzi legea care va permite intervenţia rapidă şi controlată atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurilor # Bursa
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, anunţă că s-a aprobat luni, în Senat, legea care va permite intervenţia rapidă şi controlată atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurilor
18:50
Preşedintele Finlandei avertizează asupra unei and #8222;noi ere a armelor nucleare and #8221; # Bursa
Preşedintele finlandez Alexander Stubb a declarat luni că lumea a intrat într-o and #8222;nouă eră a armelor nucleare and #8221;, pe fondul intenţiei preşedintelui american Donald Trump de a relua testele nucleare, potrivit AFP.
18:40
Şeful Pentagonului Pete Hegseth a efectuat luni o vizită la frontiera dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord - o primă vizită a unui secretar american al Apărării în Zona Demilitarizată (DMZ) din 2017 încoace
18:30
Zeci de suspecţi au fost arestaţi luni într-un vast caz de corupţie în cadrul celui mai mare sindicat din Israel, Histadrut, a anunţat poliţia israeliană, relatează agenţia de ştiri AFP
18:30
Ministrul de Externe confirmă că sunt doi români răniţi în urma prăbuşirii unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, confirmă că doi români au fost răniţi în urma prăbuşirii, luni după-amiază, a unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare
18:20
Corporate Baskets and Rekolta - un parteneriat despre gust, rafinament şi bucuria de a dărui cu sens # Bursa
La aniversarea a 20 de ani de la înfiinţare, Corporate Baskets lansează un nou concept, prin care propune companiilor să dăruiască nu doar obiecte, ci emoţii atent construite. Catalogul de Craciun 2025 - Gifts and Events reflectă noua direcţie, printr-o colectie ce reuneşte cadouri personalizate, dar şi experiente şi solutii complete pentru evenimente corporate
18:20
73% dintre români intenţionează să cumpere anul acesta de Black Friday, potrivit unui studiu PayU GPO România
18:20
Vânzările automobilelor Tesla au scăzut puternic în octombrie în mai multe state europene, inclusiv Spania, Olanda şi ţările nordice, semn că dificultăţile producătorului american pe această piaţă persistă, în ciuda revirimentului temporar din septembrie, potrivit Reuters.
Acum 4 ore
18:10
Conform studiului and #8222;AI în Business, Comunicare şi Research and #8221; realizat de Rogalski Damaschin împreună cu Reveal Marketing Research în perioada august-septembrie 2025, majoritatea companiilor din România se află încă într-o etapă incipientă de utilizare a inteligenţei artificiale
18:10
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a reacţionat luni la afirmaţiile social-democratului Claudiu Manda, care a sugerat înlocuirea premierului Ilie Bolojan cu un alt reprezentant al PNL, afirmând că and #8222;nu mor caii când vor câinii and #8221; şi acuzând PSD de and #8222;o formă misterioasă de coabitare cu opoziţia and #8221;, potrivit Agerpres.
18:10
Prevenirea decapitalizării artificiale a societăţilor: sancţiuni pentru acţionarii care nu rezolvă situaţia activului net negativ # Bursa
Modificările aduse de guvern la Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, ca parte a celui de-al doilea pachet de măsuri pentru consolidarea fiscală, includ amenzi pentru asociaţii sau acţionarii care nu-şi capitalizează companiile atunci când activul net scade sub un anumit prag
18:10
Ministerul Finanţelor a împrumutat un miliard de lei de la bănci prin două emisiuni de obligaţiuni # Bursa
Ministerul Finanţelor a împrumutat un miliard de lei de la băncile comerciale prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României, transmite Agerpres.
18:00
Analiză Infosan: Aproximativ 40% dintre consultaţiile oftalmologice sunt la copii şi adolescenţi sub 14 ani # Bursa
Infosan, singurul spital privat de oftalmopediatrie din România, a înregistrat o creştere de circa 12% a numărului total de consultaţii, în primele 10 luni ale anului, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut
18:00
România achiziţionează 18 aeronave F-16 de la Ţările de Jos pentru instruire, la preţul simbolic de 1 euro # Bursa
Ministerul Apărării Naţionale a semnat luni contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos, potrivit unei informări transmise de ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.
17:50
Alegerile pentru Primăria New York-ului, programate marţi, îl au ca favorit pe candidatul progresist Zohran Mamdani, un politician local de 34 de ani care a reuşit să divizeze Partidul Democrat şi să atragă, în acelaşi timp, atacurile preşedintelui republican Donald Trump, dar şi entuziasmul tinerilor alegători, potrivit presei internaţionale.
17:50
APIA aduce în atenţie primele informaţii oficiale despre înmatriculările de autovehicule din România în luna octombrie 2025, bazate pe datele publicate de DGPCI şi prelucrate de specialiştii noştri
17:40
Insolvenţele în Octombrie 2025: Peste 980 de dosare de insolvenţă, cu 34,7% mai mult decât anul trecut # Bursa
Conform platformei de analiză financiară RisCo, în luna Octombrie 2025 au fost înregistrate 989 de dosare de insolvenţă. Comparativ cu luna precedentă, în luna Octombrie 2025 se observă o moderată creştere de aproximativ 4%. În ultimele 12 luni numărul dosarelor de insolvenţă a crescut cu circa 35%
17:40
Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi Banca Transilvania devin parteneri ai dezvoltării locale # Bursa
Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) şi Banca Transilvania au semnat o convenţie de garantare destinată sectorului public care facilitează finanţarea proiectelor publice strategice
17:40
Comisia Mixtă Economică România-India a fost reluată luni la Bucureşti, după o pauză de opt ani, în cadrul unei întâlniri între ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, şi ministrul de stat pentru comerţ şi industrie al Indiei, Hotin Prasada, aflat în vizită oficială însoţit de o delegaţie de afaceri, potrivit unei postări publicate de ministrul român pe Facebook.
17:40
17:30
Commerce Innovation Summit 2025 a reunit peste 350 de profesionişti din industria comerţului digital # Bursa
Commerce Innovation Summit 2025, organizat de NETOPIA Payments, a avut loc pe 28 octombrie 2025, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, şi a reunit 350 participanţi din 230 companii din retail, e-commerce, plăţi şi tehnologie
17:20
Colaborare între statul român şi Rheinmetall AG pentru o investiţie de peste 500 de milioane de euro în industria naţională de apărare # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi consultări cu delegaţia Rheinmetall AG, condusă de CEO Armin Papperger, privind proiectul de investiţii pe care această companie îl va derula în România, la Fabrica de Pulberi Victoria, precum şi referitoare la oportunităţile de cooperare oferite de Programul SAFE
17:20
Peste 350 de specialişti reuniţi la Cluj-Napoca la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie organizat de DEER şi Ministerul Energiei # Bursa
Cea de-a treia ediţie a Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, organizată de Distribuţie Energie Electrică România (DEER) în parteneriat cu Ministerul Energiei, a reunit la Cluj-Napoca peste 350 de participanţi - reprezentanţi ai autorităţilor, companiilor, mediului academic şi experţi în IT, energie şi securitate cibernetică, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
17:20
Pieţele cripto se repliază după conferinţa de presă a preşedintelui Fed. ETF-urile Solana, HBAR şi litecoin de tip spot, au fost lansate în SUA # Bursa
Pieţele cripto au scăzut cu 6,5% săptămâna trecută, după ce preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a semnalat că reducerea ratei dobânzii în decembrie nu este un dat, ceea ce a temperat aşteptările investitorilor privind condiţiile financiare mai relaxate pe termen scurt
17:20
Indicele Imobiliare.ro: Preţurile apartamentelor se stabilizează în marile oraşe, cu excepţia Oradei # Bursa
Preţurile locuinţelor se stabilizează în marile oraşe ale ţării după creşteri susţinute în ultimele luni, singura excepţie fiind Oradea, unde s-au înregistrat uşoare scăderi în octombrie, potrivit unui comunicat transmis redacţiei de Imobiliare.ro.
17:20
Conducerea partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) se reuneşte luni, după ora 17:00, într-o şedinţă la Parlament pentru a decide prin vot pe cine va susţine la alegerile pentru Primăria Bucureşti, programate pe 7 decembrie, potrivit HotNews.
17:00
Consiliul Judeţean Cluj finalizează lucrările de întreţinere pe drumul Băişoara - Muntele Băişorii - pârtia Buscat # Bursa
Consiliul Judeţean Cluj anunţă că a finalizat lucrările de întreţinere pe sectorul de drum Băişoara - Staţiunea Muntele Băişorii - pârtia de schi Buscat, situat pe drumul judeţean DJ 107R, potrivit unui comunicat al instituţiei. Tronsonul care leagă staţiunea de pârtie, cu o lungime de 3,5 kilometri, a fost asfaltat integral.
16:50
eMAG va organiza pe 7 noiembrie cea de-a 15-a ediţie a campaniei Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Compania estimează vânzări de 940 de milioane de lei, în creştere cu 44 de milioane faţă de 2024, şi anunţă peste 2,2 milioane de oferte, dintre care cel puţin 1,5 milioane la cel mai mic preţ din an.
16:50
Nhood îşi extinde expertiza în Food and Beverage şi Leisure printr-o alianţă strategică cu Tomorrow Food din Franţa # Bursa
Compania de servicii şi soluţii de real estate integrate Nhood, prezentă în zece ţări europene, devine acţionarul unic al Tomorrow Food, agenţie franceză de consultanţă specializată în domeniul Food and Beverage şi HoReCa, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Alianţa are ca obiectiv extinderea competenţelor Nhood la nivel internaţional şi consolidarea poziţiei sale în zona de experienţă şi ospitalitate.
16:40
Mars, Incorporated lansează planul and #8222;Protect the Peanut and #8221;, un program global de cercetare care vizează protejarea culturilor de arahide împotriva dăunătorilor, bolilor şi efectelor schimbărilor climatice, potrivit unui comunicat al companiei. Iniţiativa este susţinută printr-o investiţie de 5 milioane de dolari, pe o perioadă de cinci ani.
16:40
Provident Financial România a generat în perioada 2006-2024 o valoare adăugată totală de 553,4 milioane de euro în economia locală, dintre care 124,5 milioane doar în intervalul 2023-2024, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanţă Civitta International. Taxele şi contribuţiile plătite la bugetul de stat depăşesc 273 milioane de euro, iar compania se menţine printre cei mai mari angajatori din sectorul financiar nebancar, cu 2.101 angajaţi la finalul anului 2024.
16:40
Ultimele luni din 2025 vor fi decisive pentru evoluţia pieţelor financiare, pe fondul incertitudinilor economice, tensiunilor geopolitice şi transformărilor accelerate din tehnologie, potrivit unei analize XTB România. Analiştii companiei identifică şase riscuri principale care pot influenţa perspectivele economice şi investiţionale la nivel global.
16:40
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 11% în octombrie, dar piaţa rămâne sub nivelul din 2024 # Bursa
Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) anunţă că înmatriculările de autoturisme noi au crescut în octombrie 2025 cu 11,14% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, atingând un volum de 12.839 de unităţi. Potrivit datelor ACAROM, pe ansamblul primelor zece luni din 2025, piaţa auto totalizează 121.609 autoturisme noi, în scădere cu 4,3% comparativ cu perioada similară din 2024, când au fost înregistrate 127.061 de unităţi.
