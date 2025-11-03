Ucraina susţine că armata sa rezistă la Pokrovsk

Trupele ruse continuă să avanseze în interiorul oraşului Pokrovsk din estul Ucrainei, potrivit Moscovei, în timp ce Kievul afirmă că trupele sale continuă să reziste acolo, dar observatori militari semnalează atacuri constante ale dronelor ruseşti asupra liniilor de aprovizionare vitale ale armatei ucrainene şi pătrunderea tot mai semnificativă a infanteriei ruse în acest oraş cheie, a cărui cădere este iminentă şi ar avea implicaţii pentru întregul front din Doneţk

