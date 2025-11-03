Şeful Pentagonului Pete Hegseth vizitează frontiera dintre cele două Corei, prima vizită a unui secretar american al Apărării în DMZ din 2017. El a vizitat mai întâi, împreună cu omologul său sud-coreean, un deal cunoscut sub numele de Postul de Observaţi

14:50

Retailerul eMAG organizează pe 7 noiembrie a 15-a ediţie a Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an. Compania estimează pentru anul acesta vânzări de 940 de milioane de lei, cu 44 de milioane mai mult decât în anul precedent. Între produsele speciale scoase la vânzare sunt: abonamente la energie electrică cu cel mai mic preţ din piaţă la 1leu/KW şi 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an, peste 40.000 de bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well sau Beach, Please! începând de la 10 lei şi ajungând la reduceri de până la 90%, precum şi mii de articole oficiale ale cluburilor din Liga 1, pentru pasionaţii de fotbal.