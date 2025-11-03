Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan
News.ro, 3 noiembrie 2025 19:50
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-Ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
19:50
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan # News.ro
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-Ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial.
Acum o oră
19:40
UPDATE - Mihai Răzvan Moraru, desemnat candidat comun al USR şi PNL pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # News.ro
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea lui Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Decizia marchează un moment istoric pentru politica locală, fiind prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului social-democrat, Marcel Ciolacu.
19:40
Echipa Farul Constanţa a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia ciucană Csikszereda, în etapa a 15-a din Superligă.
19:30
Deputatul PSD de Brăila Mircea Florin a demisionat din Parlament, acesta anunţând conducerea Camerei de renunţarea la mandat, din data de 7 noiembrie.
19:20
Şeful Pentagonului Pete Hegseth vizitează frontiera dintre cele două Corei, prima vizită a unui secretar american al Apărării în DMZ din 2017. El a vizitat mai întâi, împreună cu omologul său sud-coreean, un deal cunoscut sub numele de Postul de Observaţi # News.ro
Şeful Pentagonului Pete Hegseth a efectuat luni o vizită la frontiera dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord - o primă vizită a unui secretar american al Apărării în Zona Demilitarizată (DMZ) din 2017 încoace, relatează AFP.
19:20
O Comisie din Knesset dă undă verde unui proiect de lege care introduce pedepsirea cu moartea a autorilor atacurilor ”teroriste”. Ben Gvir i-a dat lui Netanyahu ultimatum ca proiectul să fie supus la vot până la 9 noiembrie # News.ro
Comisia însărcinată cu Securitatea Naţională în Parlamentul israelian (Knesset) a dat luni undă verde un proiect de lege care introduce pedepsirea cu moartea a autorilor atacurilor ”teroriste” - o măsură susţinută de către ministrul israelian al Securităţii Naţionale Itamar Ben Gvir, un membru al extremei drepte, relatează AFP.
19:20
Mihai Răzvan Moraru, desemnat candidat comun al USR şi PNL pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # News.ro
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea independentului Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Decizia marchează un moment istoric pentru politica locală, fiind prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului social-democrat, Marcel Ciolacu.
Acum 2 ore
19:10
Dragoş Pîslaru, despre pensiile magistraţilor: Rămân încrezător / CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci poate să dea un aviz în termen de 24 de ore, 48 de ore, pentru a ne încadra în termen # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că rămâne încrezător că, în ciuda aparentelor tensiuni, până la urmă există o posibilitate de a găsi o formă de lege care să fie împinsă rapid de Parlament, arătând că CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci poate să dea un aviz negativ sau pozitiv, în termen de 24 de ore, 48 de ore, pentru a se încadra în termenul de 28 noiembrie, aşa cum cere jalonul din PNRR.
19:00
Yamal a devenit cel mai tânăr jucător inclus în echipa anului FIFPRO. Donnarumma a obţinut cele mai multe voturi # News.ro
Lamine Yamal, legitimat la FC Barcelona, a devenit cel mai tânăr jucător inclus vreodată în echipa anului FIFPRO, iar cinci jucători din echipa Paris Saint-Germain, câştigătoare a Ligii Campionilor, au fost, de asemenea, selectaţi în echipa anunţată luni de sindicatul global al jucătorilor.
19:00
O nouă abordare terapeutică bazată pe terapie genică oferă speranţe reale pentru copiii diagnosticaţi cu boala Menkes, o afecţiune genetică rară care provoacă degenerare neurologică severă şi este fatală în primii ani de viaţă. Cercetările recente arată că asocierea între o terapie genică experimentală şi suplimentarea cu un compus de cupru ar putea schimba radical evoluţia bolii.
18:50
Israelul a predat 45 de cadavre ale unor palestinieni Hamasului, câte 15 pentru fiecare dintre ultimele cadavre de ostatici israelieni predate recent, anunţă mişcarea islamistă # News.ro
Israelul a predat rămăşiţele a 45 de palestinieni, în cadrul acordului privind un armistiţiu aflat în vigoare de la 10 octombrie în Războiul din Fâşia Gaza, a anunţat luni Ministerul Sănătăţii al Hamas, relatează AFP.
18:30
UPDATE Ministrul de Externe confirmă că sunt doi români răniţi în urma prăbuşirii unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare/ Precizările MAE # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, confirmă că doi români au fost răniţi în urma prăbuşirii, luni după-amiază, a unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare. Potrivit sursei citate, unul dintre muncitori are 48 de ani, iar celălalt are 66 de ani. „Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât şi la faţa locului unde situaţia este încă critică şi muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenţi pentru asistenţa consulară şi comunicarea cu autorităţile italiene, informează ministrul. MAE precizează că românul dus la spital a fost rănit uşor şi este în afara oricărui pericol, iar în cazul celui blocat sub dărâmături echipele de intervenţie fac eforturi pentru a-l scoate.
18:30
Radu Miruţă, despre sancţiunile americane aplicate Lukoil: Suntem preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României, există nişte datorii ale acestor companii # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, despre sancţiunile americane aplicate companiei Lukoil că sunt preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României, pentru că există nişte datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că nu vor rămâne istorie şi vom rămâne din nou cu o pagubă.
18:30
Şeful Pentagonului Pete Hegseth vizitează frontiera dintre cele două Corei, prima vizită a unui secretar american al Apărării în DMS din 2017. El a vizitat mai întâi, împreună cu omologul său sud-coreean, un deal cunoscut sub numele de Postul de Observaţi # News.ro
Şeful Pentagonului Pete Hegseth a efectuat luni o vizită la frontiera dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord - o primă vizită a unui secretar american al Apărării în Zona Demilitarizată (DMZ) din 2017 încoace, relatează AFP.
18:30
Mircea Abrudean: Am aprobat astăzi legea care va permite intervenţia rapidă şi controlată atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurilor # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, anunţă că s-a aprobat luni, în Senat, legea care va permite intervenţia rapidă şi controlată atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurilor. El menţionează că în România mii de hectare de pădure se usucă şi există inclusiv riscul incendiilor pentru că, pentru a putea interveni cu tratamentele silvice necesare, este nevoie de avize de la mai multe entităţi, care pot dura luni de zile.
18:20
UPDATE Ministrul de Externe confirmă că sunt doi români răniţi în urma prăbuşirii unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare/ Precizările Ministerului de Externe # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, confirmă că doi români au fost răniţi în urma prăbuşirii, luni după-amiază, a unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare. Potrivit sursei citate, unul dintre muncitori are 48 de ani, iar celălalt are 66 de ani. „Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât şi la faţa locului unde situaţia este încă critică şi muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenţi pentru asistenţa consulară şi comunicarea cu autorităţile italiene, informează ministrul. MAE precizează că românul dus la spital a fost rănit uşor şi este în afara oricărui pericol, iar în cazul celui blocat sub dărâmături echipele de intervenţie fac eforturi pentru a-l scoate.
Acum 4 ore
18:10
Pistol, CNAIR: Stadiul fizic pe şantierul celor două viaducte de pe subsecţiunea Nădăşelu - Mihăeşti a Autostrăzii Transilvania a depăşit 35% # News.ro
Stadiul fizic pe şantierul celor două viaducte de pe subsecţiunea Nădăşelu - Mihăeşti a Autostrăzii Transilvania a depăşit 35%, anunţă directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.
18:00
Ameninţarea teroristă ”rămâne puternică” în Franţa şi a ”întinerit puternic”, la zece ani de la atentatele de la 13 noiembrie, avertizează procurprul antiterorist Olivier Christen. Ea s-a schimbat printr-o ”autonomizarea indivizilor” şi apariţie ameninţăr # News.ro
Ameninţarea teroristă ”rămâne puternică” în Franţa, la zece ani de la atacurile de la 13 noiembrie, estimează luni, la postul de radio France Inter, procurorul antiterorist Olivier Christen, relatează AFP.
18:00
Pentru a sărbători acest an istoric, echipa UAE Emirates-XRG a dezvelit o statuie aurie în mărime naturală a vedetei sale Tadej Pogacar, în weekendul trecut, la Abu Dhabi.
18:00
Ministrul de Externe confirmă că sunt doi români răniţi în urma prăbuşirii unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, confirmă că doi români au fost răniţi în urma prăbuşirii, luni după-amiază, a unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare. Potrivit sursei citate, unul dintre muncitori are 48 de ani, iar celălalt are 66 de ani. „Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât şi la faţa locului unde situaţia este încă critică şi muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenţi pentru asistenţa consulară şi comunicarea cu autorităţile italiene, informează ministrul.
17:40
Maia Sandu se duce marţi în vizită oficială la Bruxelles, unde va fi prezentat raportul cu privire la progresele din ultimul an făcute de Republica Moldova în vederea aderării. Deşi documentul e pozitiv, negocierile sunt împiedicate de Ungaria # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va face o vizită de lucru la Bruxelles marţi, când va fi prezentat şi Raportul de extindere, document ce va reflecta progresele din ultimul an făcute de Republica Moldova în parcursul său european. Potrivit postului „Europa liberă”, raportul este laudativ, dar optimismul Comisiei Europene nu garantează o deschidere grabnică a negocierilor de aderare, din cauza împotrivirii Ungariei care vizează prin veto-ul său Ucraina, ţară cu care Moldova merge în tandem în parcursul spre UE.
17:40
Ministrul Economiei, despre programul SAFE: Suntem în discuţii pentru zona navală, pentru maşina de lupta infanteriei, pentru arma de asalt şi drone. Analizăm toate ofertele posibile # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, despre programul SAFE al Uniunii Europene, că sunt în discuţii pentru zona navală, pentru maşina de lupta infanteriei, pentru arma de asalt şi pentru drone, el adăugând că a primit de la Ministerul Apărorii care sunt criteriile operaţionale pe care aceste produse trebuie să le îndeplinească, iar la Ministerul Economiei se caută cea mai bună variantă comercială pentru statul român.
17:40
Arest la domiciliu pentru fosta membră a SOS România Amalia Bellantoni, care a contestat candidatura Dianei Şoşoacă la alegerile prezidenţiale/ Soţul său, arestat preventiv/ Bărbatul ar fi agresat doi vecini şi le-ar fi luat telefoanele mobile # News.ro
Fosta membră a SOS România Amalia Bellantoni, care a contestat candidatura Dianei Şoşoacă la alegerile prezidenţiale, va sta în arest la domiciliu, în timp ce soţul său a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul, împreună cu o altă persoană, ar fi agresat doi vecini - o femeie şi un bărbat - după care le-ar fi luat telefoanele. Dispozitivele le-ar fi dat apoi soţiei sale, Amalia, care a refuzat să le mai înapoieze vecinilor.
17:40
Fostul CEO al Hidroelectrica Karoly Borbely anunţă că devine membru al Consiliului de Supraveghere al Ţiriac Group # News.ro
Fostul director general al Hidroelectrica Karoly Borbely anunţă că a devenit membru al Consiliului de Supraveghere al Ţiriac Group.
17:20
Patru răniţi în nord-vestul Angliei, în deraierea unui tren de la Glasgow la Londra, în urma unei alunecări de teren # News.ro
Patru persoane au fost rănite uşor în deraierea unui tren, luni, în nord-vestul Angliei, în urma unei alunecări de teren, potrivit primelor informaţii ale gestionarului reţelei, relatează AFP.
17:10
XTB: Scăderea nivelului investiţiilor în inteligenţa artificială, politica monetară a Japoniei şi a Rezervei Federale, diviziunile din Occident şi declinul sectorului bancar european, între cele mai mari riscuri privind perspectivele economice # News.ro
Cele mai mari şase riscuri de urmărit în ultimul trimestru din 2025, care ar putea contura perspectivele economice şi de investiţii în perioada următoare, sunt scăderea nivelului investiţiilor în inteligenţa artificială, politica monetară a Japoniei şi a Rezervei Federale, diviziunile din Occident, declinul sectorului bancar european, dar şi datoria corporativă a întreprinderilor mici, arată o analiză a casei de brokeraj XTB. Potrivit analizei, ultimele luni ale anului se anunţă a fi decisive pentru pieţele financiare, având în vedere incertitudinile economice, tensiuni geopolitice şi schimbările rapide în tehnologie.
17:10
Oana Ţoiu: Astăzi deblocăm după o pauză de opt ani, la Bucureşti, Comisia Mixtă Economică România - India # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă deblocarea, după o pauză de opt ani, la Bucureşti, a Comisiei Mixte Economice România - India alături de ministrul de stat pentru comerţ şi industrie, Hotin Prasada, care a venit însoţit de o delegaţie de afaceri, după scăderea volumului din relaţiile comerciale, de la 1,7 miliarde de USD în 2023 la doar 1 miliard în 2024.
17:00
Un „Trudeau olandez”. Stânga din Ţările de Jos are un nou lider, Jesse Klaver, după ce fostul comisar Frans Timmermans şi-a dat demisia în urma eşecului de la alegerile legislative # News.ro
Alianţa de stânga din Ţările de Jos dintre Verzi şi Partidul Laburist l-a ales luni pe tânărul Jesse Klaver, un împătimit la reţelelor sociale, ca noul său lider, după demisia lui Frans Timmermans, fost vicepreşedinte al Comisiei Europene, în urma rezultatelor dezamăgitoare obţinute la recentele alegeri legislative, relatează AFP.
17:00
Jucătorul echipei Scunthorpe United, din divizia a cincea engleză, Jonathan Gjoshe, a fost rănit sâmbătă seara în timpul atacului cu cuţitul dintr-un tren. Luni, el era încă internat, dar viaţa lui nu este în pericol.
16:30
AFP: Doneţk a rămas în octombrie regiunea ucraineană cea mai ameninţată de înaintarea trupelor ruseşti # News.ro
Înaintarea trupelor ruseşti în Ucraina a rămas constantă în octombrie, iar regiunea estică Doneţk rămâne cea mai ameninţată, potrivit analizei făcute de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project (CTP).
Acum 6 ore
16:10
Moşteanu: Ministerul Apărării a semnat contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos / Vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire / Preţ simbolic de 1 euro # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni, că a fost semnat contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Aeronavele vor fi folosite doar pentru antrenament şi instrucţie.
16:10
Preşedintele finlandez Alexander Stubb a afirmat luni că a început o „nouă eră a armelor nucleare”, după declaraţiile repetate ale preşedintelui Donald Trump, care şi-a anunţat intenţia de a relua testele nucleare, relatează AFP.
16:10
Miruţă, despre acordul final pentru construcţia, la Victoria, a uneia dintre cele mai moderne fabrici de pulberi din lume: Am luat contractul pagină cu pagină şi l-am renegociat. Rezultatul: peste 93 de milioane de euro în plus pentru România # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, declară despre acordul final pentru construcţia, la Victoria, a uneia dintre cele mai moderne fabrici de pulberi din lume, că a luat contractul pagină cu pagină şi l-am renegociat iar rezultatul îl reprezintă ”peste 93 de milioane de euro în plus pentru România”. Ministrul arată că România primeşte acum jumătate din finanţarea europeană de 47 mil. euro, nu zero, cum se acceptase anterior, chiria pentru platforma pe care se construieşte fabrica a crescut de la 6 mil. la 9 mil. euro, taxa de licenţă a fost redusă de la 8% la 6% şi furnizorii români vor fi implicaţi în lanţul de producţie.
16:10
Reţeaua profesională LinkedIn va utiliza începând de luni datele publice ale utilizatorilor săi din Uniunea Europeană şi din alte regiuni ale lumii pentru a „antrena modelele de AI generativă”, conform unui anunţ publicat într-un articol de blog.
16:10
Daniel Micu este noul director general al Aeroportului Internaţional Braşov Ghimbav: ”Aeroportul trebuie să îşi dezvolte activitatea şi traficul de călători, ca să se poată autosusţine financiar începând cu 2027-2028” # News.ro
Directorul general al Aeroportului Internaţional Braşov Ghimbav (AIBG), Daniel Ştefan Micu, şi-a început mandatul, luni, el anunţând că aeroportul trebuie să îşi dezvolte activitatea şi traficul de călători, în aşa fel încât să se poată autosusţine financiar începând din 2027-2028.
16:00
Muncitor român blocat sub dărâmături la Roma după ce s-a prăbuşit o parte din emblematicul Torre dei Conti, aflat în renovare - VIDEO # News.ro
Un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături luni, la Roma, după ce o parte din Torre dei Conti, emblematicul turn din capitala Italiei, aflat în reabilitare, s-a prăbuşit, relatează Corriere della Sera.
15:50
Operaţiunea JUPITER 4 – Parchetul General anunţă că în dosarele în care se fac percheziţii s-a identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro / DETALII despre dosare # News.ro
Parchetul General anunţă, luni, că în dosarele penale din cadrul Operaţiunii JUPITER 4, în cadrul cărora s-au făcut 78 de percheziţii, a fost identificat un prejudiciu de de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro. Dosarele vizează persoane şi firme din mai multe judeţe ale ţării.
15:50
Maramureş: Fată de 11 ani, adoptată în urmă cu opt ani, dusă în stare gravă la spital, cu semne de malnutriţie/ DGASCP a cerut ordin de protecţie, care a fost respins # News.ro
Un copil de 11 ani, înfiat în urmă cu opt ani, a ajuns la un spital din Baia Mare în stare gravă, având semne de malnutriţie. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş a demarat o anchetă şi a sesizat Poliţia, după ce asistenţii din cadrul instituţiei au văzut starea gravă în care se află copilul. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă tribunalul Maramureş.
15:40
Tânărul argentinian Franco Mastantuono, absent de la antrenamentul colectiv al echipei Real Madrid luni, suferă de pubalgie şi nu va putea evolua marţi în meciul din Liga Campionilor cu Liverpool, a anunţat clubul spaniol.
15:30
Primarul Mihai Chirica susţine că Iaşiul a fost acceptat într-un program european care are ca scop reducerea utilizării maşinilor personale şi folosirea transportului public # News.ro
Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a anunţat că municipiul a fost acceptat într-un program european care vizează reducerea utilizării autoturismelor private şi stimularea transportului public.
15:30
Mircea Abrudean: Eu nu cred că se gândeşte nimeni din PNL să-l schimbe pe premierul Bolojan, pentru că nu există niciun motiv # News.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, i-a răspuns, luni, europarlamentarului PSD Claudiu Manda, care afirmase că PSD susţine orice candidatură de premier din partea PNL, dacă liberalii vor să îl schimbe pe Ilie Bolojan, el arătând că nu crede că se gândeşte nimeni din PNL să-l schimbe pe premierul Bolojan, pentru că nu există niciun motiv.
15:30
Operaţiunea JUPITER 4 – Parchetul General anunţă că în dosarele în care se facv percheziţii s-a identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro / DETALII despre dosare # News.ro
Parchetul General anunţă, luni, că în dosarele penale din cadrul Operaţiunii JUPITER 4, în cadrul cărora s-au făcut 78 de percheziţii, a fost identificat un prejudiciu de de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro. Dosarele vizează persoane şi firme din mai multe judeţe ale ţării.
15:00
Cehia - Miliardarul Andrej Babiš, câştigătorul alegerilor legislative, a încheiat un acord de coaliţie cu extrema dreaptă # News.ro
Probabilul viitor prim-ministru al Cehiei, populistul Andrej Babiš, a semnat luni un acord de coaliţie cu partidul de extremă dreapta Libertate şi Democraţie Directă (SPD) şi cu partidul de dreapta „Motoriştii pentru ei înşişi” (Motoristé sobě), relatează POLITICO.
14:50
Institutul Cultural Român a derulat în ultimii patru ani mai mult de 3.500 de proiecte culturale, în colaborare cu peste 1.500 de parteneri din 70 de ţări # News.ro
Reluarea Programului „Cantemir”, nou program de traducere - Romanian Books for Children, înfiinţarea reţelei ICR la Tokyo, includerea Republicii Moldova ca spaţiu prioritar în politica globală a reţelei EUNIC reprezintă câteva dintre cele peste 3.500 de proiecte culturale derulate de Institutul Cultural Român în perioada 2021-2025, potrivit unui comunicat al instituţiei.
14:50
Abrudean, despre pensiile magistraţilor: Din discuţiile pe care le-am avut cu premierul, am înţeles că există flexibilitate la perioada de tranziţie, de a depăşi cei 10 ani. Cred că aici lucrurile pot fi discutate. Legat de cuantum, am înţeles că nu # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că din discuţiile pe care le-a avut cu premierul, am înţeles că există flexibilitate la perioada de tranziţie, de a depăşi cei 10 ani. El a mai spus că îşi doreşte foarte mult să se ajungă la o concluzie, pentru că tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc, nouă ca ţară.
14:50
eMAG organizează pe 7 noiembrie a 15-a ediţie a Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an, şi estimează pentru anul acesta vânzări de 940 de milioane de lei # News.ro
Retailerul eMAG organizează pe 7 noiembrie a 15-a ediţie a Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an. Compania estimează pentru anul acesta vânzări de 940 de milioane de lei, cu 44 de milioane mai mult decât în anul precedent. Între produsele speciale scoase la vânzare sunt: abonamente la energie electrică cu cel mai mic preţ din piaţă la 1leu/KW şi 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an, peste 40.000 de bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well sau Beach, Please! începând de la 10 lei şi ajungând la reduceri de până la 90%, precum şi mii de articole oficiale ale cluburilor din Liga 1, pentru pasionaţii de fotbal.
14:40
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, spune că vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Ar fi o premieră în ultimele două decenii # News.ro
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că doreşte să organizeze un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un - ceva ce niciun lider japonez nu a mai făcut de peste 20 de ani, relatează CNN.
14:40
Mircea Abrudean, despre chemarea premierului Bolojan în Parlament, de către PSD: Un semnal foarte prost din perspectiva stabilităţii României. Ca să fiu elegant, cel puţin inoportun # News.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat luni, despre chemarea premierului Ilie Bolojan în Parlament, de către PSD, că este ”un semnal foarte prost din perspectiva stabilităţii României şi ca să fie elegant, cel puţin inoportun”.
14:40
Sinner şi Alcaraz se vor înfrunta într-un meci demonstrativ în Coreea de Sud, înainte de Australian Open # News.ro
Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz, cei mai buni doi jucători de tenis din lume, vor disputa în ianuarie un meci demonstrativ în Coreea de Sud, înainte de Australian Open.
14:40
Abrudean, despre prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan la evenimentul USR: Are legătură majoră cu fostul job pe care l-a ocupat, de primar general, am înţeles că a afirmat că va participa la toate manifestările de acest gen la care va fi invitat # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan la evenimentul USR din weekend, când s-a decis candidatura lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, că are legătură majoră cu fostul job pe care l-a ocupat, de primar general şi că a înţeles că şeful statului a afirmat că va participa la toate manifestările de acest gen la care va fi invitat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.