Dominic Fritz: E perfect normal să existe la nivel naţional o anumită constelaţie politică şi la nivel local alte constelaţii politice. Pe Bucureşti chiar mă aştept la o dezbatere reală, nu la una de formă

18:30

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, confirmă că doi români au fost răniţi în urma prăbuşirii, luni după-amiază, a unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare. Potrivit sursei citate, unul dintre muncitori are 48 de ani, iar celălalt are 66 de ani. „Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât şi la faţa locului unde situaţia este încă critică şi muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenţi pentru asistenţa consulară şi comunicarea cu autorităţile italiene, informează ministrul. MAE precizează că românul dus la spital a fost rănit uşor şi este în afara oricărui pericol, iar în cazul celui blocat sub dărâmături echipele de intervenţie fac eforturi pentru a-l scoate.