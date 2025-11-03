Dominic Fritz: E perfect normal să existe la nivel naţional o anumită constelaţie politică şi la nivel local alte constelaţii politice. Pe Bucureşti chiar mă aştept la o dezbatere reală, nu la una de formă
News.ro, 3 noiembrie 2025 21:30
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că o competiţie pentru Primăria Capitalei este normală, el spunând că, în opinia sa, ”constelaţia politică” existentă la nivel central nu trebuie neapărat replicată şi la nivel local. ”Toţi cei care vor mai multă cordialitate, este foarte mult spaţiu pentru pace la nivel de coaliţie şi de guvernare”, spune Dominic Fritz.
• • •
Acum 5 minute
21:50
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că retorica în spaţiul public împotriva premierului Ilie Bolojan arată că unii dintre politicieni ”nu au înţeles gravitatea situaţiei”. Fritz spune că social-democraţii se înşală dacă îşi imaginează că problemele de fond cu care se confruntă România ar dispărea odată cu plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.
Acum 10 minute
21:40
AUR anunţă că susţine candidatura Ancăi Alexandrescu pentru Primăria Capitalei şi a lui Ştefan Avramescu pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # News.ro
Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunţat, luni seară, că forul de conducere al formaţiunii a validat prin vot susţinerea pentru candidatura Ancăi Alexandrescu pentru Primăria Capitalei şi a lui Ştefan Avramescu pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău, la alegerile parţiale.
Acum 30 minute
21:30
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că o competiţie pentru Primăria Capitalei este normală, el spunând că, în opinia sa, ”constelaţia politică” existentă la nivel central nu trebuie neapărat replicată şi la nivel local. ”Toţi cei care vor mai multă cordialitate, este foarte mult spaţiu pentru pace la nivel de coaliţie şi de guvernare”, spune Dominic Fritz.
21:20
Şapte ţări musulmane refuză, la o reuniune a Organizaţiei Cooperării Islamice, la Istanbul, orice nouă tutelă a Fâşiei Gaza # News.ro
Şapte ţări musulmane, reunite luni la Istanbul, pentru a discuta despre viitorul Fâşiei Gaza, au insistat asupra unei guvernări exclusiv palestiniene, refuzând ca un ”nou sistem al tutelei” să fie impus enclavei, după două săptămâni ale unui armistiţiu fragil între Israel şi Hamas, relatează AFP.
Acum o oră
21:10
Consilierul prezidenţial Marius-Gabriel Lazurca: Sunt îngrijorat de soarta lucrătorilor români care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma. Sper din inimă să fie salvat cât de curând compatriotul nostru prins încă sub dărâmături # News.ro
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius-Gabriel Lazurca se declară ”îngrijorat” pentru muncitorii români care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma. ”Sper din inimă să fie salvat cât de curând compatriotul nostru prins încă sub dărâmături”, afirmă el.
21:00
Bogdan Ivan: Dincolo de faptul că este imoral, este ilegal în momentul de faţă să avem o legislaţie care să permită momente speculative pe piaţa de energie # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că este nevoie de modificarea legislaţiei în baza căreia funcţionează piaţa de energie, el arătând că în acest moment există reguli imorale, dar care nu sunt interzise. Ivan susţine că este nevoie de ”o forţă uriaşă a statului român” şi de colaborare între instituţii şi formaţiuni politice pentru a realiza acest lucru.
Acum 2 ore
20:50
MAI: 121 de ambulanţe vor fi livrate către serviciile de ambulanţă şi SMURD în acest an, iar alte 470 vor ajunge în judeţe până în iunie 2026. Bucureşti-Ilfov va primi 64 de ambulanţe, Constanţa 23, iar Suceava, Iaşi şi Timiş câte 20 # News.ro
Un număr de 121 ambulanţe vor fi livrate până la sfârşitul acestui an către Serviciile de Ambulanţă din ţară, dar şi pentru SMURD, urmând ca alte 470 de ambulanţe să fie distribuite până în luna iunie a anului viitor, anunţă Ministerul Afacerilor Interne.
20:50
Vizat de o anchetă judiciară şi acuzat de viol din vara anului 2023, fotbalistul Wissam Ben Yedder va fi judecat de instanţa penală, la fel ca fratele său Sabri, conform unei decizii pronunţate luni, relatează L'Equipe.
20:40
Rusia lansează la apă un nou submarin cu propulsie nucleară, ”Habarovsk”, în portul Severodvinsk # News.ro
Rusia a lansat la apă, în weekend, un nou submarin cu propulsie nucleară - ”Habarovsk -, în portul Severodvinsk, a anunţat Ministerul rus al Apărării, relatează Euronews.
20:40
Ministrul Energiei: România nu a avut inspiraţia şi inteligenţa să investească, să direcţioneze bani către capacităţi de stocare a energiei şi a finanţat cu o dorinţă uriaşă doar panouri solare # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România importă energie la ore la care aceasta este foarte scumpă din cauză că nu a avut ”inspiraţia şi inteligenţa” de a investi în capacităţi de stocare a energie. El susţine că au fost identificate zeci de linii de finanţare derulate de mai multe ministere în ultimii ani, fără a exista o coordonare şi fără a se pune accent şi pe stocare, ci doar pe producţie de energie, în special energie solară.
20:30
ANAF anunţă că ICCJ a menţinut măsurile asigurătorii care au fost instituite asupra companiilor SC European Food SA şi SC Transilvania General Import Export SRL pentru recuperarea sumelor acordate ilegal în cazul Micula # News.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF şi a menţinut măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor S.C. European Food S.A. şi S.C. Transilvania General Import Export S.R.L. Aceste măsuri au fost instituite pentru recuperarea sumelor acordate ilegal în cazul Micula, explică ANAF.
Acum 4 ore
19:50
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan # News.ro
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-Ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial.
19:40
UPDATE - Mihai Răzvan Moraru, desemnat candidat comun al USR şi PNL pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # News.ro
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea lui Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Decizia marchează un moment istoric pentru politica locală, fiind prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului social-democrat, Marcel Ciolacu.
19:40
Echipa Farul Constanţa a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia ciucană Csikszereda, în etapa a 15-a din Superligă.
19:30
Deputatul PSD de Brăila Mircea Florin a demisionat din Parlament, acesta anunţând conducerea Camerei de renunţarea la mandat, din data de 7 noiembrie.
19:20
Şeful Pentagonului Pete Hegseth a efectuat luni o vizită la frontiera dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord - o primă vizită a unui secretar american al Apărării în Zona Demilitarizată (DMZ) din 2017 încoace, relatează AFP.
19:20
O Comisie din Knesset dă undă verde unui proiect de lege care introduce pedepsirea cu moartea a autorilor atacurilor ”teroriste”. Ben Gvir i-a dat lui Netanyahu ultimatum ca proiectul să fie supus la vot până la 9 noiembrie # News.ro
Comisia însărcinată cu Securitatea Naţională în Parlamentul israelian (Knesset) a dat luni undă verde un proiect de lege care introduce pedepsirea cu moartea a autorilor atacurilor ”teroriste” - o măsură susţinută de către ministrul israelian al Securităţii Naţionale Itamar Ben Gvir, un membru al extremei drepte, relatează AFP.
19:20
Mihai Răzvan Moraru, desemnat candidat comun al USR şi PNL pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # News.ro
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea independentului Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Decizia marchează un moment istoric pentru politica locală, fiind prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului social-democrat, Marcel Ciolacu.
19:10
Dragoş Pîslaru, despre pensiile magistraţilor: Rămân încrezător / CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci poate să dea un aviz în termen de 24 de ore, 48 de ore, pentru a ne încadra în termen # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că rămâne încrezător că, în ciuda aparentelor tensiuni, până la urmă există o posibilitate de a găsi o formă de lege care să fie împinsă rapid de Parlament, arătând că CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci poate să dea un aviz negativ sau pozitiv, în termen de 24 de ore, 48 de ore, pentru a se încadra în termenul de 28 noiembrie, aşa cum cere jalonul din PNRR.
19:00
Yamal a devenit cel mai tânăr jucător inclus în echipa anului FIFPRO. Donnarumma a obţinut cele mai multe voturi # News.ro
Lamine Yamal, legitimat la FC Barcelona, a devenit cel mai tânăr jucător inclus vreodată în echipa anului FIFPRO, iar cinci jucători din echipa Paris Saint-Germain, câştigătoare a Ligii Campionilor, au fost, de asemenea, selectaţi în echipa anunţată luni de sindicatul global al jucătorilor.
19:00
O nouă abordare terapeutică bazată pe terapie genică oferă speranţe reale pentru copiii diagnosticaţi cu boala Menkes, o afecţiune genetică rară care provoacă degenerare neurologică severă şi este fatală în primii ani de viaţă. Cercetările recente arată că asocierea între o terapie genică experimentală şi suplimentarea cu un compus de cupru ar putea schimba radical evoluţia bolii.
18:50
Israelul a predat 45 de cadavre ale unor palestinieni Hamasului, câte 15 pentru fiecare dintre ultimele cadavre de ostatici israelieni predate recent, anunţă mişcarea islamistă # News.ro
Israelul a predat rămăşiţele a 45 de palestinieni, în cadrul acordului privind un armistiţiu aflat în vigoare de la 10 octombrie în Războiul din Fâşia Gaza, a anunţat luni Ministerul Sănătăţii al Hamas, relatează AFP.
18:30
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, confirmă că doi români au fost răniţi în urma prăbuşirii, luni după-amiază, a unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare. Potrivit sursei citate, unul dintre muncitori are 48 de ani, iar celălalt are 66 de ani. „Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât şi la faţa locului unde situaţia este încă critică şi muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenţi pentru asistenţa consulară şi comunicarea cu autorităţile italiene, informează ministrul. MAE precizează că românul dus la spital a fost rănit uşor şi este în afara oricărui pericol, iar în cazul celui blocat sub dărâmături echipele de intervenţie fac eforturi pentru a-l scoate.
18:30
Radu Miruţă, despre sancţiunile americane aplicate Lukoil: Suntem preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României, există nişte datorii ale acestor companii # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, despre sancţiunile americane aplicate companiei Lukoil că sunt preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României, pentru că există nişte datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că nu vor rămâne istorie şi vom rămâne din nou cu o pagubă.
18:30
Şeful Pentagonului Pete Hegseth vizitează frontiera dintre cele două Corei, prima vizită a unui secretar american al Apărării în DMS din 2017. El a vizitat mai întâi, împreună cu omologul său sud-coreean, un deal cunoscut sub numele de Postul de Observaţi # News.ro
Şeful Pentagonului Pete Hegseth a efectuat luni o vizită la frontiera dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord - o primă vizită a unui secretar american al Apărării în Zona Demilitarizată (DMZ) din 2017 încoace, relatează AFP.
18:30
Mircea Abrudean: Am aprobat astăzi legea care va permite intervenţia rapidă şi controlată atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurilor # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, anunţă că s-a aprobat luni, în Senat, legea care va permite intervenţia rapidă şi controlată atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurilor. El menţionează că în România mii de hectare de pădure se usucă şi există inclusiv riscul incendiilor pentru că, pentru a putea interveni cu tratamentele silvice necesare, este nevoie de avize de la mai multe entităţi, care pot dura luni de zile.
18:20
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, confirmă că doi români au fost răniţi în urma prăbuşirii, luni după-amiază, a unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare. Potrivit sursei citate, unul dintre muncitori are 48 de ani, iar celălalt are 66 de ani. „Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât şi la faţa locului unde situaţia este încă critică şi muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenţi pentru asistenţa consulară şi comunicarea cu autorităţile italiene, informează ministrul. MAE precizează că românul dus la spital a fost rănit uşor şi este în afara oricărui pericol, iar în cazul celui blocat sub dărâmături echipele de intervenţie fac eforturi pentru a-l scoate.
18:10
Pistol, CNAIR: Stadiul fizic pe şantierul celor două viaducte de pe subsecţiunea Nădăşelu - Mihăeşti a Autostrăzii Transilvania a depăşit 35% # News.ro
Stadiul fizic pe şantierul celor două viaducte de pe subsecţiunea Nădăşelu - Mihăeşti a Autostrăzii Transilvania a depăşit 35%, anunţă directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.
18:00
Ameninţarea teroristă ”rămâne puternică” în Franţa şi a ”întinerit puternic”, la zece ani de la atentatele de la 13 noiembrie, avertizează procurprul antiterorist Olivier Christen. Ea s-a schimbat printr-o ”autonomizarea indivizilor” şi apariţie ameninţăr # News.ro
Ameninţarea teroristă ”rămâne puternică” în Franţa, la zece ani de la atacurile de la 13 noiembrie, estimează luni, la postul de radio France Inter, procurorul antiterorist Olivier Christen, relatează AFP.
18:00
Pentru a sărbători acest an istoric, echipa UAE Emirates-XRG a dezvelit o statuie aurie în mărime naturală a vedetei sale Tadej Pogacar, în weekendul trecut, la Abu Dhabi.
18:00
Ministrul de Externe confirmă că sunt doi români răniţi în urma prăbuşirii unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, confirmă că doi români au fost răniţi în urma prăbuşirii, luni după-amiază, a unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare. Potrivit sursei citate, unul dintre muncitori are 48 de ani, iar celălalt are 66 de ani. „Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât şi la faţa locului unde situaţia este încă critică şi muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenţi pentru asistenţa consulară şi comunicarea cu autorităţile italiene, informează ministrul.
Acum 6 ore
17:40
Maia Sandu se duce marţi în vizită oficială la Bruxelles, unde va fi prezentat raportul cu privire la progresele din ultimul an făcute de Republica Moldova în vederea aderării. Deşi documentul e pozitiv, negocierile sunt împiedicate de Ungaria # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va face o vizită de lucru la Bruxelles marţi, când va fi prezentat şi Raportul de extindere, document ce va reflecta progresele din ultimul an făcute de Republica Moldova în parcursul său european. Potrivit postului „Europa liberă”, raportul este laudativ, dar optimismul Comisiei Europene nu garantează o deschidere grabnică a negocierilor de aderare, din cauza împotrivirii Ungariei care vizează prin veto-ul său Ucraina, ţară cu care Moldova merge în tandem în parcursul spre UE.
17:40
Ministrul Economiei, despre programul SAFE: Suntem în discuţii pentru zona navală, pentru maşina de lupta infanteriei, pentru arma de asalt şi drone. Analizăm toate ofertele posibile # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, despre programul SAFE al Uniunii Europene, că sunt în discuţii pentru zona navală, pentru maşina de lupta infanteriei, pentru arma de asalt şi pentru drone, el adăugând că a primit de la Ministerul Apărorii care sunt criteriile operaţionale pe care aceste produse trebuie să le îndeplinească, iar la Ministerul Economiei se caută cea mai bună variantă comercială pentru statul român.
17:40
Arest la domiciliu pentru fosta membră a SOS România Amalia Bellantoni, care a contestat candidatura Dianei Şoşoacă la alegerile prezidenţiale/ Soţul său, arestat preventiv/ Bărbatul ar fi agresat doi vecini şi le-ar fi luat telefoanele mobile # News.ro
Fosta membră a SOS România Amalia Bellantoni, care a contestat candidatura Dianei Şoşoacă la alegerile prezidenţiale, va sta în arest la domiciliu, în timp ce soţul său a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul, împreună cu o altă persoană, ar fi agresat doi vecini - o femeie şi un bărbat - după care le-ar fi luat telefoanele. Dispozitivele le-ar fi dat apoi soţiei sale, Amalia, care a refuzat să le mai înapoieze vecinilor.
17:40
Fostul CEO al Hidroelectrica Karoly Borbely anunţă că devine membru al Consiliului de Supraveghere al Ţiriac Group # News.ro
Fostul director general al Hidroelectrica Karoly Borbely anunţă că a devenit membru al Consiliului de Supraveghere al Ţiriac Group.
17:20
Patru răniţi în nord-vestul Angliei, în deraierea unui tren de la Glasgow la Londra, în urma unei alunecări de teren # News.ro
Patru persoane au fost rănite uşor în deraierea unui tren, luni, în nord-vestul Angliei, în urma unei alunecări de teren, potrivit primelor informaţii ale gestionarului reţelei, relatează AFP.
17:10
XTB: Scăderea nivelului investiţiilor în inteligenţa artificială, politica monetară a Japoniei şi a Rezervei Federale, diviziunile din Occident şi declinul sectorului bancar european, între cele mai mari riscuri privind perspectivele economice # News.ro
Cele mai mari şase riscuri de urmărit în ultimul trimestru din 2025, care ar putea contura perspectivele economice şi de investiţii în perioada următoare, sunt scăderea nivelului investiţiilor în inteligenţa artificială, politica monetară a Japoniei şi a Rezervei Federale, diviziunile din Occident, declinul sectorului bancar european, dar şi datoria corporativă a întreprinderilor mici, arată o analiză a casei de brokeraj XTB. Potrivit analizei, ultimele luni ale anului se anunţă a fi decisive pentru pieţele financiare, având în vedere incertitudinile economice, tensiuni geopolitice şi schimbările rapide în tehnologie.
17:10
Oana Ţoiu: Astăzi deblocăm după o pauză de opt ani, la Bucureşti, Comisia Mixtă Economică România - India # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă deblocarea, după o pauză de opt ani, la Bucureşti, a Comisiei Mixte Economice România - India alături de ministrul de stat pentru comerţ şi industrie, Hotin Prasada, care a venit însoţit de o delegaţie de afaceri, după scăderea volumului din relaţiile comerciale, de la 1,7 miliarde de USD în 2023 la doar 1 miliard în 2024.
17:00
Un „Trudeau olandez”. Stânga din Ţările de Jos are un nou lider, Jesse Klaver, după ce fostul comisar Frans Timmermans şi-a dat demisia în urma eşecului de la alegerile legislative # News.ro
Alianţa de stânga din Ţările de Jos dintre Verzi şi Partidul Laburist l-a ales luni pe tânărul Jesse Klaver, un împătimit la reţelelor sociale, ca noul său lider, după demisia lui Frans Timmermans, fost vicepreşedinte al Comisiei Europene, în urma rezultatelor dezamăgitoare obţinute la recentele alegeri legislative, relatează AFP.
17:00
Jucătorul echipei Scunthorpe United, din divizia a cincea engleză, Jonathan Gjoshe, a fost rănit sâmbătă seara în timpul atacului cu cuţitul dintr-un tren. Luni, el era încă internat, dar viaţa lui nu este în pericol.
16:30
AFP: Doneţk a rămas în octombrie regiunea ucraineană cea mai ameninţată de înaintarea trupelor ruseşti # News.ro
Înaintarea trupelor ruseşti în Ucraina a rămas constantă în octombrie, iar regiunea estică Doneţk rămâne cea mai ameninţată, potrivit analizei făcute de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project (CTP).
16:10
Moşteanu: Ministerul Apărării a semnat contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos / Vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire / Preţ simbolic de 1 euro # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni, că a fost semnat contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Aeronavele vor fi folosite doar pentru antrenament şi instrucţie.
16:10
Preşedintele finlandez Alexander Stubb a afirmat luni că a început o „nouă eră a armelor nucleare”, după declaraţiile repetate ale preşedintelui Donald Trump, care şi-a anunţat intenţia de a relua testele nucleare, relatează AFP.
16:10
Miruţă, despre acordul final pentru construcţia, la Victoria, a uneia dintre cele mai moderne fabrici de pulberi din lume: Am luat contractul pagină cu pagină şi l-am renegociat. Rezultatul: peste 93 de milioane de euro în plus pentru România # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, declară despre acordul final pentru construcţia, la Victoria, a uneia dintre cele mai moderne fabrici de pulberi din lume, că a luat contractul pagină cu pagină şi l-am renegociat iar rezultatul îl reprezintă ”peste 93 de milioane de euro în plus pentru România”. Ministrul arată că România primeşte acum jumătate din finanţarea europeană de 47 mil. euro, nu zero, cum se acceptase anterior, chiria pentru platforma pe care se construieşte fabrica a crescut de la 6 mil. la 9 mil. euro, taxa de licenţă a fost redusă de la 8% la 6% şi furnizorii români vor fi implicaţi în lanţul de producţie.
16:10
Reţeaua profesională LinkedIn va utiliza începând de luni datele publice ale utilizatorilor săi din Uniunea Europeană şi din alte regiuni ale lumii pentru a „antrena modelele de AI generativă”, conform unui anunţ publicat într-un articol de blog.
16:10
Daniel Micu este noul director general al Aeroportului Internaţional Braşov Ghimbav: ”Aeroportul trebuie să îşi dezvolte activitatea şi traficul de călători, ca să se poată autosusţine financiar începând cu 2027-2028” # News.ro
Directorul general al Aeroportului Internaţional Braşov Ghimbav (AIBG), Daniel Ştefan Micu, şi-a început mandatul, luni, el anunţând că aeroportul trebuie să îşi dezvolte activitatea şi traficul de călători, în aşa fel încât să se poată autosusţine financiar începând din 2027-2028.
16:00
Muncitor român blocat sub dărâmături la Roma după ce s-a prăbuşit o parte din emblematicul Torre dei Conti, aflat în renovare - VIDEO # News.ro
Un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături luni, la Roma, după ce o parte din Torre dei Conti, emblematicul turn din capitala Italiei, aflat în reabilitare, s-a prăbuşit, relatează Corriere della Sera.
15:50
Operaţiunea JUPITER 4 – Parchetul General anunţă că în dosarele în care se fac percheziţii s-a identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro / DETALII despre dosare # News.ro
Parchetul General anunţă, luni, că în dosarele penale din cadrul Operaţiunii JUPITER 4, în cadrul cărora s-au făcut 78 de percheziţii, a fost identificat un prejudiciu de de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro. Dosarele vizează persoane şi firme din mai multe judeţe ale ţării.
15:50
Maramureş: Fată de 11 ani, adoptată în urmă cu opt ani, dusă în stare gravă la spital, cu semne de malnutriţie/ DGASCP a cerut ordin de protecţie, care a fost respins # News.ro
Un copil de 11 ani, înfiat în urmă cu opt ani, a ajuns la un spital din Baia Mare în stare gravă, având semne de malnutriţie. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş a demarat o anchetă şi a sesizat Poliţia, după ce asistenţii din cadrul instituţiei au văzut starea gravă în care se află copilul. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă tribunalul Maramureş.
Acum 8 ore
15:40
Tânărul argentinian Franco Mastantuono, absent de la antrenamentul colectiv al echipei Real Madrid luni, suferă de pubalgie şi nu va putea evolua marţi în meciul din Liga Campionilor cu Liverpool, a anunţat clubul spaniol.
