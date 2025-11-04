Vinuri garantate de experți, acum cu până la 47% reducere de Black Friday, pe Unvinpezi.ro

18:00

Expunerea PAID la riscul de cutremur a ajuns la aproape 50 de miliarde de euro, însă doar o locuință din patru este asigurată. România rămâne una dintre cele mai vulnerabile țări din Europa în fața dezastrelor naturale, iar implementarea deficitară a legii asigurărilor obligatorii accentuează riscul. Nicoleta Radu, Director General al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), atrage atenția, la Profit Financial.forum, asupra importanței implicării autorităților și a nevoii urgente de a schimba mentalitatea privind asigurarea locuințelor.