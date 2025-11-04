VIDEO Muncitorul român peste care s-a prăbușit o parte a unui turn din Roma a murit

15:20

Sistarea temporară a serviciilor pentru clienții First Bank preluați de Intesa SanPaolo, în vederea fuziunii din acest week-end, pare să se fi prelungit și luni. Unii dintre clienți reclamă că nu pot accesa serviciul de internet banking și unii reclamă că nu le funcționează nici cardurile în lipsa codurilor PIN. Mai mult, call-centerul este supraaglomerat și nu pot intra în legătură cu operatorii băncii. Banca susține că problemele s-au rezolvat.