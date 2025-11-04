Un muncitor din Rusia a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. La cât mai mulți colegi!
Impact.ro, 4 noiembrie 2025 02:20
Un muncitor rus a devenit, fără să vrea, cel mai eficient administrator de fonduri salariale din țară. Dintr-o eroare de plată, omul a primit toate salariile colegilor, adică peste 7 milioane de ruble.
Proiect de lege: amendă pentru „lipsa de respect” față de funcționari. E mai mare decât șpaga! # Impact.ro
Guvernul Ilie Bolojan propune un proiect potrivit epocii moderne, dar cu spirit autoritar de alt secol: cetățenii care manifestă un comportament „lipsit de respect, provocator sau intimidant" faţă de funcţionarii publici sau refuză să respecte
Șoferii de TIR câștigă mai bine decât IT-știi. Și nici nu sunt amenințați de ChatGPT că ia curbele mai bine decât ei # Impact.ro
O analiză făcută de experți în presa de specialitate susține meseria de șofer de tir internațional a devenit rival pentru domeniul IT. Și nu doar ca distracție pe camion, ci ca salarii efective: unii șoferi
Putin intenționează să rămână la putere până aproape de 100 de ani. Nu se știe ce va face după aceea, până la 170 de ani # Impact.ro
Vladimir Putin vrea să rămână la conducerea Rusiei aproape până la 100 de ani și să-l pregătească pe fiul său Ivan să-i ia locul când va fi suficient de mare. Planul ar fi ca băiatul
Democrație stil PSD și la AUR: George Simion nu va avea contracandidat la alegerile pentru un nou mandat de șef al partidului # Impact.ro
George Simion va candida singur pentru un nou mandat la conducerea AUR, la congresul programat pe 30 noiembrie, la Alba Iulia, un loc perfect ales pentru un moment istoric al democrației, dar fără competiție.
Ministerul Apărării a dat lovitura vieții: România cumpără 18 avioane F-16 de la Olanda la prețul de 1 euro. Da, ați citit bine: un euro! Adică echivalentul a jumătate de cafea la aeroport sau o
AUR a decis: o susține pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei. Boicotul cerut de Călin Georgescu s-a fâsâit # Impact.ro
Marea dilemă a fost tranșată: partidul AUR a decis să o susțină pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei. După o ședință tensionată a Consiliului Național de Coordonare, membrii au ales între două variante: un candidat
Petrolul Ploieşti – Botoşani, meci contând pentru etapa a 15-a din campionatul României, este programat, luni, 3 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis în direct de Digi
Farul Constanţa – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 15-a din campionatul României, este programat, luni, 3 noiembrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct de
Necaz pentru Anca Alexandrescu: Călin Georgescu își îndeamnă susținătorii să boicoteze alegerile pentru Primăria Capitalei # Impact.ro
Surpriză de proporții în tabăra Călin Georgescu: fostul candidat la prezidențiale a decis să nu susțină pe nimeni la Primăria Capitalei, preferând să îndemne românii la neparticipare.Totuși, original. Nu e prima campanie din istorie care
Nicușor Dan râde la întrebările jurnaliștilor. Dacă s-ar uita la sondaje, l-ar bufni plânsul # Impact.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a izbucnit în râs duminică, după ce un jurnalist l-a întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Un moment rar, în care
Guvernul României a redus numărul maxim de muncitori străini. Ca să fie mai multe joburi prost plătite pentru români # Impact.ro
Guvernul României a decis să reducă numărul maxim de muncitori străini pentru anul 2026, de la 100.000 la 90.000 de permise. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că astfel se vor „elibera" locuri de muncă pentru
49% dintre români ar fi de acord cu suspendarea lui Nicușor Dan, dar nu și cu înălțarea lui Călin Georgescu # Impact.ro
Un sondaj CURS arată că 49% dintre români ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan. Sondajul a apărut exact în ziua în care acesta și-a anunțat sprijinul pentru Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Un moment de
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl: sunt vopsiți după sterilizare pentru a fi deosebiți de cei nesterilizați. Micii ies normali, nu albaștri # Impact.ro
După ce imaginile cu câinii albaștri din zona Cernobîl au făcut înconjurul lumii, experții au venit cu o explicație: nu e vorba de mutații radioactive, ci de vopsea. Colorantul albastru e aplicat câinilor care au
Dan Negru a dat 20 de lei pe o apă plată pe aeroport. La bani ăștia, biletul de avion ar trebui să fie bonus # Impact.ro
Dan Negru s-a declarat revoltat pe rețelele de socializare după ce a plătit 20 de lei pe o sticlă de apă în aeroportul Otopeni. „Statul îmi tot recomandă la TV să beau cel puțin doi
Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru un atac asupra Nigeriei. La final, poate ne cheamă și pe noi să facem o catedrală acolo # Impact.ro
Donald Trump a anunțat că a cerut Pentagonului să se pregătească pentru o acțiune militară „rapidă" în Nigeria, dacă această țară nu oprește uciderea creștinilor. „Vom opri imediat orice ajutor pentru Nigeria", a transmis fostul
E neschimbat. Și ea la fel. În continuare, tot „viitoarea soție" este. Dar domnul Dan a zis că „100%" se vor lua. Video – aici.
Universitatea Craiova – Rapid, meci contând pentru etapa a 15-a din campionatul României, este programat, duminică, 2 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de Digi
Hermannstadt – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 15-a din campionatul României, este programat, duminică, 2 noiembrie 2025, de la ora 17:45, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de
Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat oficial că se va căsători „100% sigur", într-o ceremonie intimă, dedicată familiei. Momentul e așteptat de aproape toți românii, nu neapărat din curiozitate, ci ca să afle dacă președintele
Un apartament din Constanța se vinde cu 1.000.001 euro. Ieftin. Pe acel euro din coadă îl aveți deja # Impact.ro
Un apartament din Constanța, aflat la etajul 11 al unui bloc din zona Capitol, a fost scos la vânzare cu 1.000.001 euro. Proprietatea are 130 mp utili, o vedere de 360° spre mare și port,
George Simion cere protecţia SPP. Deși ar putea apela și la gărzile de corp care îl păzesc pe Călin Georgescu gratis # Impact.ro
Liderul AUR, George Simion, a cerut oficial protecția SPP pentru el, familia sa și colegii din conducerea partidului, după ce fațada sediului AUR a fost vandalizată de persoane care s-au semnat „Antifa". Simion acuză instituțiile
România, în topul mașinilor SH cu kilometrajul mânărit. Capul rețelei: o bătrânică din Germania care merge în fiecare duminică la biserică în Anglia # Impact.ro
România se află printre țările europene cu cele mai multe mașini second-hand cu kilometrajul dat înapoi, potrivit unui studiu recent. Țara noastră e pe locul 4 în Europa, după Ucraina, Letonia și Lituania, în ceea
Lukașenko s-a plâns că aerul curat din Belarus este transportat de vânt gratis către Europa. Până și aerul fuge în Occident # Impact.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a afirmat că aerul curat din țara sa este „transportat de vânt către Europa", fără ca Uniunea Europeană să plătească pentru acest privilegiu. Declarația a fost făcută în timpul unei vizite
Trupele ruse folosesc cămile în războiul din Ucraina. S-a avansat tehnologic de la industria calului! # Impact.ro
Pe frontul ucrainean, trupele ruse au fost surprinse folosind cămile pentru transportul echipamentului militar. O astfel de cămilă a fost chiar capturată de soldații ucraineni lângă Harkov, potrivit The Daily Telegraph. Nu este prima dată
Un Mercedes GLE 400 de lux a fost vândut cu plăcuțe de lemn pe post de frâne. Patriarhia ar spune că uneori lui Dumnezeu chiar îi plac lemnul și spațiile mici # Impact.ro
Un incident neobișnuit a avut loc în Germania, în districtul Ludwigsburg: o companie care a cumpărat un Mercedes GLE 400 printr-o licitație online a descoperit că plăcuțele de frână fuseseră înlocuite cu bucăți de lemn.
Kim Kardashian nu crede că omul a ajuns pe Lună. Oare în America o fi ajuns sau încă nu a descoperit-o? # Impact.ro
Kim Kardashian a pus sub semnul întrebării aselenizarea din 1969, într-un episod al serialului „The Kardashians". În episodul difuzat joi, vedeta a spus că nu crede că oamenii au ajuns vreodată pe Lună, menționând în
U Cluj – FCSB, meci contând pentru etapa a 15-a din campionatul României, este programat, sâmbără, 1 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport
Unirea Slobozia – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 15-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 1 noiembrie 2025, de la ora 167:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în
Studiu: oamenii se deplasează de 40 de ori mai mult decât toate animalele la un loc. Ce-i drept, animalele nu au mașini și trotinete # Impact.ro
Un studiu realizat de Institutul Weizmann de Știință a descoperit ceea ce orice șofer prins în trafic intuia deja: oamenii se mișcă mult. Mai exact, de 40 de ori mai mult decât toate animalele de
Peste jumătate dintre medicii din România își cumpără singuri uniformele. Poate și pentru că cele oficiale nu au buzunare… # Impact.ro
Uniforma medicului român, acel echipament care ar trebui să fie simbolul respectului față de profesie, a devenit, în multe cazuri, o investiție personală, la fel ca stetoscopul, boneta și cafeaua din gardă. Potrivit unei companii
Sorin Grindeanu îi invită la congresul PSD pe foștii președinți Năstase, Geoană, Ponta și Dragnea. Pe nea Nelu nu, că poate vine! # Impact.ro
Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al PSD și viitorul organizator-șef al reuniunii de nostalgie politică, a anunțat că la viitorul congres al partidului îi va invita pe toți foștii lideri care au marcat (sau zgâriat)
Putin a apărut din nou în uniformă militară. Cel mai probabil și-a dat la spălat costumul de dictator civil # Impact.ro
Vladimir Putin a apărut, din nou, în uniformă militară, probabil semn că și-a trimis la curățat costumul de dictator civil sau că, pur și simplu, vrea să ne amintească faptul că pentru el Halloweenul arată
Sună a provocare pentru Patriarhul Daniel: Barcelona a devenit cea mai înaltă biserică din lume după instalarea primului segment al crucii pe Turnul lui Isus Hristos # Impact.ro
Sagrada Familia din Barcelona tocmai a devenit oficial cea mai înaltă biserică din lume: 162,91 metri de înălțime spirituală (și beton armat), după ce a fost instalat primul segment al crucii pe Turnul lui Isus
Concluzia celor peste 20 de episoade ale podcastului @printreartiști cu Marius Mihalache este aceea că, pentru o mare parte dintre artiștii din lumea muzicală, plăcerea de a cânta începe de la o vârstă fragedă și
Kim Kardashian susține că omul nu a ajuns niciodată pe Lună. Corect! Dacă ajungea, punea selfie pe Instagram de acolo # Impact.ro
Universul conspirațiilor primește o nouă stea: Kim Kardashian. În cel mai recent episod din The Kardashians, vedeta a declarat că nu crede că aselenizarea din 1969 a fost reală. Pentru că, în mod evident, nu
Clujenii s-au asigurat de bani. Campioana României la baschet și-a tras sponsor din Germania # Impact.ro
Signal Iduna, sponsor la echipa germană de fotbal Borussia Dortmund și unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Germania, a devenit partener oficial al formației masculine de baschet U-BT Cluj-Napoca, de cinci ori consecutiv campioană
După Vidraru, ni se golește și Dunărea: o navă de croazieră a eșuat pe Dunăre din cauza nivelului scăzut al apei # Impact.ro
România pare să intre oficial în epoca „apele dispar, dar noi rămânem optimiști". După ce lacul Vidraru a ajuns să semene mai mult cu un iaz de curte, acum și Dunărea dă semne că a
Poli Iaşi – FC Bihor, meci contând pentru etapa a 12-a din liga a doua a României, este programat, vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Emil Alexandrescu, şi va fi transmis
Dinamo – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 15-a din campionatul României, este programat, vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de
În atenția răposaților cu drept de vot: George Burcea, majordomul familiei Addams, candidează la Primăria Capitalei # Impact.ro
După ce a servit familia Addams, George Burcea vrea acum să servească bucureștenii, sperând, probabil, că aceștia sunt măcar puțin mai vii. Actorul care l-a interpretat pe sinistrul majordom în serialul Wednesday și-a anunțat candidatura
În timp ce lumea întreagă se pregătește să sărbăt
Se apropie Black Friday – ziua în care se fac reduceri la ce s-a scumpit înainte ca să fie de unde să se reducă # Impact.ro
Anul acesta, Black Friday vine mai repede ca niciodată, probabil pentru că și inflația a venit la fel. Comercianții au început deja promoțiile, iar clienții sunt din nou prinși în marele dans al cifrelor: întâi […] The post Se apropie Black Friday – ziua în care se fac reduceri la ce s-a scumpit înainte ca să fie de unde să se reducă appeared first on IMPACT.ro.
România revine la Eurovision după doi ani de absență, timp în care nu am mai avut de ce să ne plângem că trofeul „s-a dat politic” # Impact.ro
România se pregătește să reintre în ringul strălucitor și geopolitic al Eurovisionului, după doi ani de pauză în care, sincer, ne-am pierdut puțin identitatea națională: nu mai aveam pe cine să acuzăm de conspirații muzicale. […] The post România revine la Eurovision după doi ani de absență, timp în care nu am mai avut de ce să ne plângem că trofeul „s-a dat politic” appeared first on IMPACT.ro.
„A scăzut rata șomajului.” Traducere: a expirat șomajul pentru mulți dintre cei „fără ocupație” # Impact.ro
Vești excelente de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă: rata șomajului a scăzut la 3,15%! România merge pe drumul cel bun – sau, mai exact, șomerii merg pe drumul spre expirarea ajutorului de […] The post „A scăzut rata șomajului.” Traducere: a expirat șomajul pentru mulți dintre cei „fără ocupație” appeared first on IMPACT.ro.
„Pacea de la București” mai așteaptă: lui Călin Georgescu i-a fost prelungit controlul judiciar # Impact.ro
Se pare că „Pacea de la București” nu se semnează prea curând – cel puțin nu cât timp Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a decis joi să-i prelungească măsura pentru încă 60 […] The post „Pacea de la București” mai așteaptă: lui Călin Georgescu i-a fost prelungit controlul judiciar appeared first on IMPACT.ro.
Diana Șoșoacă se laudă a fost dusă de chinezi la restaurantul unde mănâncă Xi Jinping (dacă mai are ce) # Impact.ro
După ce a cucerit Rusia prin declarații incendiare și teorii cu mai multă tensiune decât o telenovelă, Diana Șoșoacă a aterizat în China, unde, evident, a fost primită ca o vedetă globală, cel puțin în […] The post Diana Șoșoacă se laudă a fost dusă de chinezi la restaurantul unde mănâncă Xi Jinping (dacă mai are ce) appeared first on IMPACT.ro.
Revoltă la Catedrala Mântuirii Neamului: miile de enoriași de la coadă forțează intrarea. E clar, trebuie făcută o catedrală mai mare # Impact.ro
La Catedrala Mântuirii Neamului s-a trăit un moment biblic reinterpretat: în loc să se deschidă marea, s-a deschis ușa – sub presiunea miilor de credincioși care au hotărât că răbdarea nu mai e o virtute, […] The post Revoltă la Catedrala Mântuirii Neamului: miile de enoriași de la coadă forțează intrarea. E clar, trebuie făcută o catedrală mai mare appeared first on IMPACT.ro.
Dumbrăviţa – Rapid, meci contând pentru prima etapă a Grupei A din Cupa României, este programat, joi, 30 octombrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post Cupa României: Dumbrăviţa vs Rapid – Se anunţă spectacol în Giuleşti appeared first on IMPACT.ro.
