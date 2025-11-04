ULTIMA ORĂ BERD a intrat la Cris-Tim. Participație minoritară în cadrul ofertei publice CONFIRMARE

Profit.ro, 4 noiembrie 2025 12:50

BERD a preluat o participație minoritară, de circa 5%, la producătorul român de procesare a cărnii și mâncăruri gata preparate Cris-Tim, în oferta publică inițială.

Acum 5 minute
13:10
Cursul valutar anunțat de BNR. Euro crește Profit.ro
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0865 lei, de la 5,0861 lei, înregistrat luni.
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
Piața chiriilor se reechilibrează GRAFICE Profit.ro
Luna octombrie a adus o reechilibrare a pieței chiriilor în marile orașe ale țării.
12:20
Bolt lansează un nou serviciu în București. Apare DineOut Profit.ro
Bolt Food anunță lansarea DineOut, un nou serviciu care le permite clienților să acceseze oferte exclusive în restaurantele locale.
Acum 2 ore
12:10
Gigantul asiatic Shein, amenințat cu interzicerea în Franța Profit.ro
Shein - care a comercializat păpuși sexuale ce arată ca niște copii - este obligat să se apere pe un nou front, cu două zile înaintea deschiderii magazinului său parizian la Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) și riscă să fie interzis în cazul unei recidive, relatează AFP.
12:00
Salt Bank și Mastercard schimbă ritmul de Black Friday: 8 oferte și 11 premii pentru cei care aleg să fie zen Profit.ro
La 14 ani de la primul Black Friday în România, Salt Bank schimbă regulile jocului și trece pe modul zen, lansând o campanie pentru toți cei care s-au săturat de „Grăbește-te!” și „Stoc epuizat!”.
11:50
Pfizer, nou proces pe fondul disputei pentru preluarea unei companii de biotehnologie din domeniul obezității Profit.ro
Pfizer a depus un al doilea proces împotriva Novo Nordisk și Metsera, acuzând compania daneză de practici anticoncurențiale în încercarea de a o depăși în cursa pentru achiziționarea dezvoltatorului american de tratamente pentru obezitate, relatează Reuters.
11:40
Auchan și BRD lansează, în premieră în România, un pachet de soluții de finanțare sustenabilă, dedicat susținerii tranziției durabile a furnizorilor retailerului Profit.ro
Auchan România și BRD – Groupe Société Générale anunță lansarea în premieră a unui pachet de finanțare sustenabilă dedicat exclusiv furnizorilor Auchan.
11:30
Exporturile urcă afacerile Rottaprint Profit.ro
Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografică românească producătoare de etichete autoadezive, companie de familie cu acționariat 100% local, a raportat pentru trimestrul al treilea din 2025 o cifră de afaceri de peste 28 milioane de euro, peste 22% fiind generată de exporturi.
11:30
Tramvaiul 41 din capitală, blocat după gravul accident tramvai - autobuz VIDEO Profit.ro
Circulația tramvaiului 41 din capitală este blocată, după accidentul în care un tramvai și un autobuz s-au ciocnit. Mai multe persoane au fost rănite.
11:20
Deltamed livrează 121 de ambulanțe către IGSU FOTO Profit.ro
Deltamed, producător de vehicule pentru intervenții speciale și de urgență din Europa de Est, va livra Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) 121 de ambulanțe de tip C, echipate cu platforma digitală 4RemoteHealth, dezvoltată de compania spaniolă Zerintia HealthTech, care va permite conectarea directă la serverele sistemului național de sănătate și utilizarea unor funcții avansate de teleasistență și monitorizare medicală în timp real.
11:20
România - locul în Europa la export de cereale. Recorduri financiare în comerțul cu animale vii Profit.ro
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunțat că România își menține poziția de cel mai mare exportator european de cereale în primul trimestru al anului comercial 2025/2026 și înregistrează recorduri financiare absolute în sectorul zootehnic, cu vânzări totale de aproape jumătate de miliard de euro în primele zece luni ale anului 2025, pentru animale vii.
11:20
Bog’Art Steel are un nou Director General FOTO Profit.ro
Bog’Art Steel, parte a Grupului Bog’Art, anunță numirea lui Alin Creangă în funcția de Director General.
Acum 4 ore
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni scade Profit.ro
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Tranzacție - AROBS cumpără pachetul majoritar la Gess Engineering Profit.ro
AROBS Transilvania Software, companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, a cumpărat o participație majoritară, de 65%, în Gess Engineering (Global Engineering Services & Solutions S.R.L.).
11:00
Antrenează-te ca un profesionist: 5 greșeli frecvente pe care să le eviți la sala World Class Profit.ro
Antrenamentul eficient nu se măsoară doar în ore petrecute la sală, ci și în modul în care corpul și mintea lucrează împreună pentru a obține rezultate durabile.
11:00
DOCUMENT Primești bani dacă vei consuma mai puțină energie în anumite ore. Transelectrica va plăti actorii de pe piața spot dispuși să-și reducă consumul în orele cu producție redusă. Costurile: suportate de toți consumatorii Profit.ro
Cea mai sigură strategie de integrare a producției intermitente de energie regenerabilă, care pune cea mai redusă presiune pe rețelele de distribuție și transport, este aceea potrivit căreia curba consumului o urmează pe cea a producției. Simplu, de spus, greu de realizat, și la nivelul unei locuințe, dovadă prosumatorii, dar la nivelul unei țări.
10:50
ULTIMA ORĂ Grav accident de circulație în București între un tramvai și un autobuz VIDEO Profit.ro
Un tramvai și un autobuz sunt implicate într-un accident rutier produs în București. Mai multe persoane au fost rănite.
10:50
Philip Morris România investește în energie verde. La fabrica din Otopeni a fost inaugurată una dintre cele mai mari instalații de panouri solare bifaciale din România Profit.ro
Philip Morris România își consolidează angajamentul față de sustenabilitate prin instalarea a 6.188 de panouri solare, cu o capacitate totală instalată de 3,4 MWh, în fabrica din Otopeni.
10:50
Cum ascunzi aplicațiile inutile și reordonezi paginile pe CarPlay Profit.ro
Un ecran CarPlay aerisit te ajută să găsești repede navigația, muzica și contactele.
10:40
Microsoft - acord de 9,7 miliarde de dolari cu operatorul de centre de date IREN Profit.ro
Microsoft a încheiat un acord în valoare de 9,7 miliarde de dolari cu IREN, operator de centre de date.
10:30
Starbucks vinde cea mai mare parte a operațiunilor sale din China Profit.ro
Starbucks vinde cea mai mare parte a operațiunilor sale din China, a doua mare piață a companiei, înființând o societate mixtă cu Boyu Capital, într-o tranzacție care evaluează afacerea la patru miliarde de dolari, transmite Reuters.
10:20
Finanțarea societății – opțiuni, riscuri și pași concreți Profit.ro
Într-o economie competitivă și într-o piață în continuă schimbare, accesul la finanțare rapidă și sigură face diferența între a profita de o oportunitate și a rămâne pe loc, mai ales pentru un business care vrea să își extindă activitatea, să investească sau să optimizeze fluxul de numerar.
10:20
Embryos își continuă expansiunea pe plan național FOTO Profit.ro
După ce în luna februarie, Integral Capital Group a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al Embryos, clinica anunță acum primul val de expansiune strategică.
10:10
Apple a lansat iOS 26.1 Profit.ro
Primul update major pentru iOS 26 nu vine cu multe noutăți, dar este așteptat să rezolve bug-uri și alte probleme pe care compania nu a avut timp să le repare înainte de lansarea din septembrie.
10:10
Filip & Company a asistat BCR și BRD în legătură cu oferta publică inițială a Cris Tim Family Holding Profit.ro
Filip & Company a asistat băncile Banca Comercială Română S.A. și BRD – Groupe Société Générale S.A. în calitate de Co‑Aranjori Mandatați în cadrul ofertei publice inițiale a Cris‑Tim Family Holding S.A., derulată între 17 și 29 octombrie 2025.
10:00
Popeyes continuă extinderea și deschide trei noi restaurante FOTO Profit.ro
Luna decembrie aduce nu mai puțin de trei deschideri noi pentru restaurantele Popeyes.
09:30
Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse este închisă pentru 12 ore. Rute alternative Profit.ro
Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse este oprită până la ora 21.00 pentru toate categoriile de vehicule.
Acum 6 ore
09:10
Motorola lansează un smartphone ultra-subțire Profit.ro
Edge 70 este smartphone-ul subțire pe care Motorola îl propune ca alternativă mai ieftină la Galaxy S25 Edge și la iPhone Air.
09:10
Vinul zilei: un vin roșu intens din Puglia, cu arome de cireșe negre, mure, prune, fructe uscate, cărora li se adaugă notele de lemn prăjit, vanilie, cuișoare și scorțișoară. Un vin cu un tonus ferm, corpolent și textură catifelată, de savurat cu sau fără Profit.ro
Doppio Passo Appassimento Puglia Rosso 2023 este un vin roșu italian, cotat cu 97 puncte Luca Maroni, obținut prin metoda tradițională "appassimento".
08:50
FOTO PartnerVet își extinde operațiunile în Satu Mare Profit.ro
PartnerVet, furnizor român de servicii veterinare - sprijinit de D Craig Holding, divizia de investiții a fondatorului SuperBet, familia Dragic, și de Vetimex Capital, firma de investiții controlată de familia Korponay din Baia Mare, fondatorii companiei Maravet și care dețin și Montero.vet, respectiv Promedivet, anunță integrarea clinicii veterinare Dr. Condurache din Satu Mare în portofoliul său de clinici partenere.
08:30
Operațiunea JUPITER 4 continuă - zeci de percheziții și rețineri Profit.ro
Peste două sute de percheziții sunt făcute în mai multe județe din țară, fiind vizate 68 de persoane care, dacă sunt depistate, vor fi duse la audieri.
08:30
Evrotrust se lansează în România Profit.ro
Evrotrust, furnizor bulgar de servicii de verificare la distanță a identității (KYC/KYB), semnătură electronică calificată (QES), mărci temporale electronice și livrare electronică, a obținut o finanțare în valoare de 6,6 milioane de euro din partea fondului 3TS Capital Partners, pentru a accelera extinderea operațiunilor sale în România.
08:20
Vinuri garantate de experți, acum cu până la 47% reducere de Black Friday, pe Unvinpezi.ro Profit.ro
Unvinpezi.ro, platforma cu cele mai multe recenzii de vin din România și singurul loc unde toate vinurile trec prin filtrul unei echipe de experți, dă startul Black Friday 2025.
08:00
Beko Romania, fostul Arctic, pregătește dividende substanțiale Profit.ro
Beko Romania (fostul Arctic), cel mai mare producător de electrocasnice din România, intenționează să distribuie acționarilor dividende în sumă de 53,69 milioane de euro. Fondurile provin din rezultatul financiar acumulat nedistribuit din anii precedenți, relevă datele analizate de Profit.ro.
08:00
VIDEO Profit.ro TV Academia de Guvernanță - De la profit la scop organizational: viitorul guvernanței moderne Profit.ro
Într-o lume marcată de crize multiple – climatice, economice și sociale – companiile și liderii lor sunt chemați să depășească motivația profitului imediat și să reconstruiască sensul leadershipului. Guvernanța modernă nu mai este doar despre conformitate, ci despre crearea de valoare sustenabilă, bazată pe educație, etică și responsabilitate față de oameni și planetă.
07:50
Monitorizarea pădurilor României - Trei oferte depuse la STS Profit.ro
Connections Consult, Maguay Computers și Metaminds vor să furnizeze către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) produse TIC pentru dotarea unui data room HPC (High Performance Computing), aferente unui proiect care urmărește implementarea unui sistem național de supraveghere, control și monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem informatic.
07:40
Insolvența GSP Offshore: Datorii totale admise de peste 4,8 miliarde lei în tabelul preliminar, din care 43% către Exim Banca Românească, controlată de statul român Profit.ro
Tabelul preliminar al creanțelor împotriva GSP Offshore, principala companie din grupul omonim de servicii maritime integrate pentru industria de țiței și gaze, controlat de omul de afaceri constănțean Gabriel Comănescu, aflată în insolvență din iulie 2025, include datorii totale admise de peste 4,8 miliarde lei, relevă date oficiale analizate de Profit.ro.
07:30
EXCLUSIV Termocentrala Paroșeni poate fi repornită la jumătatea lunii Profit.ro
Termocentrala pe huilă Paroșeni, a companiei de stat Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ), ar putea fi repornită la jumătatea lunii, după remedierea efectelor avariei survenite în iulie, a transmis Ministerul Energiei, acționarul unic al companiei, pentru Profit.ro.
07:30
VIDEO Tratarea aerului. Florin Cordiș, fondator Lifeart: Oamenii devin tot mai conștienți de necesitatea tratării aerului. Reușita unui eveniment depinde și de confortul termic - Profit.ro Live TV Profit.ro
Modelul de business Lifeart a fost construit, potrivit fondatorului Florin Cordiș, pe o nevoie apărută natural, în contextul schimbărilor climatice și al disconfortului termic tot mai resimțit. Soluțiile companiei vizează crearea unui climat optim pentru evenimente, birouri și locuințe.
07:20
Tranzacție în pregătire: Hidroelectrica a ″pus ochii″ pe un al șaselea proiect regenerabil DOCUMENT Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, pregătește încă o potențială achiziție a unui proiect de producție de energie regenerabilă, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 8 ore
07:10
Renault a anunțat prețurile pentru noul Clio, pe piața din România Profit.ro
Noua generație Renault Clio poate fi comandată de cumpărătorii din România începând de acum, dar clienții vor fi nevoiți să mai aștepte până când vor primi noul model.
07:00
EXCLUSIV Inspectorii ANAF vor fi controlați de o nouă structură internă Profit.ro
Inspectorii ANAF ar urma să fie verificați de o nouă structură internă, care se va ocupa de o zonă rămasă până în prezent descoperită. Potrivit informațiilor Profit.ro, noua structură va verifica tehnic dacă acțiunile de control s-au desfăurat conform procedurii, precum și dacă deciziile și alte documente au fost emise cu respectarea regulilor.
06:20
VIDEO Muncitorul român peste care s-a prăbușit o parte a unui turn din Roma a murit Profit.ro
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbușirea unei părți a unui turn medieval din centrul Romei a murit, potrivit oficialilor spitalului, anunță BBC.
Acum 12 ore
01:20
VIDEO România nu mai are luxul obiectivelor modeste, și-a epuizat avantajul de cost. Piața așteaptă de la stat programe care să susțină creditarea companiilor, dar mai ales ca taxa bancară, recent dublată, să fie temporară - Profit Financial.forum Profit.ro
România nu mai are luxul obiectivelor modeste și și-a epuizat avantajul de cost, așa încât trebuie să parieze pe cunoaștere, inovare și competențe digitale pentru creșterea viitoare, semnalează participanții la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a.
01:20
Nou brand în România. Polonezii de la Kruk intră pe piața locală a creditelor online cu un nou brand, pe care speră să-l crească Profit.ro
Compania poloneză Kruk, specializată în administrarea și recuperarea creanțelor, a intrat pe piața creditelor online din România cu un nou brand, pe care speră să-l crească, în următorii trei ani, la o treime din valoarea businessului din Polonia.
01:20
Afacerile transportatorului danez DSV în România au crescut de peste 3 ori în ultimii 10 ani Profit.ro
Cifra de afaceri a grupului danez de transport și logistică DSV în România a crescut în ultimii 10 ani de peste 3 ori, la aproape 150 de milioane de euro în 2024.
01:20
FOTO Medicarom, cel mai mare producător de software medical din România, pregătește demolarea platformei sale din cartierul Tei Profit.ro
Grupul Medicarom, cel mai mare producător de software medical din România, a început procedurile desființării tuturor construcțiilor pe care le deține în cartierul Tei, din București cu planul de a construi în loc un proiect imobiliar mixt cu locuințe, birouri, hotel și spații de învățământ și sănătate, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
