ULTIMA ORĂ BERD a intrat la Cris-Tim. Participație minoritară în cadrul ofertei publice CONFIRMARE

01:20

Grupul Medicarom, cel mai mare producător de software medical din România, a început procedurile desființării tuturor construcțiilor pe care le deține în cartierul Tei, din București cu planul de a construi în loc un proiect imobiliar mixt cu locuințe, birouri, hotel și spații de învățământ și sănătate, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.