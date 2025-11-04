Dick Cheney, fost vicepreședinte american, a murit la 84 de ani

14:00

Problemele tehnice pentru clienții First Bank deveniți clienți Intesa SanPaolo Bank prin fuziunea realizată în acest week-end par să nu se fi rezolvat pentru toată lumea nici astăzi. Aceștia reclamă că nu pot accesa în continuare online/mobile bankingul și că nu reușesc să ajungă la un reprezentant al băncii în call center.