App Store are o nouă interfață web
Profit.ro, 4 noiembrie 2025 13:50
Versiunea web a magazinului de aplicații pentru dispozitivele Apple a primit un design nou, care vine și cu funcționalități suplimentare.
Acum 5 minute
14:30
Palatul Telefoanelor din Cluj-Napoca, cumpărat de Primărie cu 3,2 milioane de euro DOCUMENT # Profit.ro
Clădirea cunoscută ca Palatul Telefoanelor din centrul Clujului, una dintre cele mai reprezentative pentru curentul arhitectural brutalist, a fost clasată în sfârșit ca monument istoric – la aproape șase ani de la demararea procedurilor, în urmă cu câteva zile.
14:30
Dick Cheney, unul dintre principalii artizani ai invaziei americane din Irak în 2003, considerat de istoricii prezidențiali drept unul dintre cei mai puternici vicepreședinți din istoria Statelor Unite, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunțat familia sa, într-un comunicat citat de Reuters.
Acum 15 minute
14:20
OMV Petrom și-a menținut poziția de lider în clasamentul celor mai mari companii din Europa de Sud-Est, chiar dacă veniturile au scăzut cu 13% și au ajuns la 6,7 miliarde de euro.
14:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că Banca de Investiții și Dezvoltare va avea în curând o nouă conduecere, în prezent fiind în lucru o nouă selecție pentru Consiliul de supraveghere.
Acum 30 minute
14:10
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a depășit pragul de 1 milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare către consumatorul final.
14:10
Medika TV, singura televiziune medicală din România, organizează pe 6 noiembrie, de la ora 10,00, un maraton televizat dedicat celor mai noi tendințe în estetică și înfrumusețare
Acum o oră
14:00
ULTIMA ORĂ Unii clienți preluați de Intesa SanPaolo după fuziunea cu First Bank se plâng în continuare că nu-și pot accesa conturile # Profit.ro
Problemele tehnice pentru clienții First Bank deveniți clienți Intesa SanPaolo Bank prin fuziunea realizată în acest week-end par să nu se fi rezolvat pentru toată lumea nici astăzi. Aceștia reclamă că nu pot accesa în continuare online/mobile bankingul și că nu reușesc să ajungă la un reprezentant al băncii în call center.
13:50
Acum 2 ore
13:30
Aderarea Bulgariei la zona euro va aduce țării atât prosperitate, cât și securitate, a afirmat președintele BCE, Christine Lagarde, într-un interviu acordat postului de televiziune Nova TV, informează Novinite.
13:30
Președintele Nicușor Dan se întâlnește miercuri, la Palatul Cotroceni, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
13:30
Ministrul de finanțe anunță că o creștere a pensiilor sau a salariului minim în 2026 ar contraveni angajamentelor României asumate la Bruxelles.
13:20
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 800 de operatori economici care activează în domeniul intermedierii de credite.
13:20
Retailerul german Lidl anunță că lansează în România trei noi sortimente de ciocolata Deluxe, dezvoltate în colaborare cu un furnizor local.
13:20
Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) somat Tesla să furnizeze documente detaliate în cadrul unei investigații ample privind posibile defecte de siguranță ale mânerelor sale de uși retractabile, care ar putea bloca pasagerii în interiorul vehiculului, transmite CNBC.
13:10
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0865 lei, de la 5,0861 lei, înregistrat luni.
12:50
ULTIMA ORĂ BERD a intrat la Cris-Tim. Participație minoritară în cadrul ofertei publice CONFIRMARE # Profit.ro
BERD a preluat o participație minoritară, de circa 5%, la producătorul român de procesare a cărnii și mâncăruri gata preparate Cris-Tim, în oferta publică inițială.
12:40
Luna octombrie a adus o reechilibrare a pieței chiriilor în marile orașe ale țării.
12:40
Acum 4 ore
12:20
Bolt Food anunță lansarea DineOut, un nou serviciu care le permite clienților să acceseze oferte exclusive în restaurantele locale.
12:10
Shein - care a comercializat păpuși sexuale ce arată ca niște copii - este obligat să se apere pe un nou front, cu două zile înaintea deschiderii magazinului său parizian la Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) și riscă să fie interzis în cazul unei recidive, relatează AFP.
12:00
Salt Bank și Mastercard schimbă ritmul de Black Friday: 8 oferte și 11 premii pentru cei care aleg să fie zen # Profit.ro
La 14 ani de la primul Black Friday în România, Salt Bank schimbă regulile jocului și trece pe modul zen, lansând o campanie pentru toți cei care s-au săturat de „Grăbește-te!” și „Stoc epuizat!”.
11:50
Pfizer, nou proces pe fondul disputei pentru preluarea unei companii de biotehnologie din domeniul obezității # Profit.ro
Pfizer a depus un al doilea proces împotriva Novo Nordisk și Metsera, acuzând compania daneză de practici anticoncurențiale în încercarea de a o depăși în cursa pentru achiziționarea dezvoltatorului american de tratamente pentru obezitate, relatează Reuters.
11:40
Auchan și BRD lansează, în premieră în România, un pachet de soluții de finanțare sustenabilă, dedicat susținerii tranziției durabile a furnizorilor retailerului # Profit.ro
Auchan România și BRD – Groupe Société Générale anunță lansarea în premieră a unui pachet de finanțare sustenabilă dedicat exclusiv furnizorilor Auchan.
11:30
Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografică românească producătoare de etichete autoadezive, companie de familie cu acționariat 100% local, a raportat pentru trimestrul al treilea din 2025 o cifră de afaceri de peste 28 milioane de euro, peste 22% fiind generată de exporturi.
11:30
Circulația tramvaiului 41 din capitală este blocată, după accidentul în care un tramvai și un autobuz s-au ciocnit. Mai multe persoane au fost rănite.
11:20
Deltamed, producător de vehicule pentru intervenții speciale și de urgență din Europa de Est, va livra Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) 121 de ambulanțe de tip C, echipate cu platforma digitală 4RemoteHealth, dezvoltată de compania spaniolă Zerintia HealthTech, care va permite conectarea directă la serverele sistemului național de sănătate și utilizarea unor funcții avansate de teleasistență și monitorizare medicală în timp real.
11:20
România - locul în Europa la export de cereale. Recorduri financiare în comerțul cu animale vii # Profit.ro
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunțat că România își menține poziția de cel mai mare exportator european de cereale în primul trimestru al anului comercial 2025/2026 și înregistrează recorduri financiare absolute în sectorul zootehnic, cu vânzări totale de aproape jumătate de miliard de euro în primele zece luni ale anului 2025, pentru animale vii.
11:20
Bog’Art Steel, parte a Grupului Bog’Art, anunță numirea lui Alin Creangă în funcția de Director General.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
AROBS Transilvania Software, companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, a cumpărat o participație majoritară, de 65%, în Gess Engineering (Global Engineering Services & Solutions S.R.L.).
11:00
Antrenează-te ca un profesionist: 5 greșeli frecvente pe care să le eviți la sala World Class # Profit.ro
Antrenamentul eficient nu se măsoară doar în ore petrecute la sală, ci și în modul în care corpul și mintea lucrează împreună pentru a obține rezultate durabile.
11:00
DOCUMENT Primești bani dacă vei consuma mai puțină energie în anumite ore. Transelectrica va plăti actorii de pe piața spot dispuși să-și reducă consumul în orele cu producție redusă. Costurile: suportate de toți consumatorii # Profit.ro
Cea mai sigură strategie de integrare a producției intermitente de energie regenerabilă, care pune cea mai redusă presiune pe rețelele de distribuție și transport, este aceea potrivit căreia curba consumului o urmează pe cea a producției. Simplu, de spus, greu de realizat, și la nivelul unei locuințe, dovadă prosumatorii, dar la nivelul unei țări.
10:50
ULTIMA ORĂ Grav accident de circulație în București între un tramvai și un autobuz VIDEO # Profit.ro
Un tramvai și un autobuz sunt implicate într-un accident rutier produs în București. Mai multe persoane au fost rănite.
10:50
Philip Morris România investește în energie verde. La fabrica din Otopeni a fost inaugurată una dintre cele mai mari instalații de panouri solare bifaciale din România # Profit.ro
Philip Morris România își consolidează angajamentul față de sustenabilitate prin instalarea a 6.188 de panouri solare, cu o capacitate totală instalată de 3,4 MWh, în fabrica din Otopeni.
10:50
Un ecran CarPlay aerisit te ajută să găsești repede navigația, muzica și contactele.
10:40
Microsoft a încheiat un acord în valoare de 9,7 miliarde de dolari cu IREN, operator de centre de date.
Acum 6 ore
10:30
Starbucks vinde cea mai mare parte a operațiunilor sale din China, a doua mare piață a companiei, înființând o societate mixtă cu Boyu Capital, într-o tranzacție care evaluează afacerea la patru miliarde de dolari, transmite Reuters.
10:20
Într-o economie competitivă și într-o piață în continuă schimbare, accesul la finanțare rapidă și sigură face diferența între a profita de o oportunitate și a rămâne pe loc, mai ales pentru un business care vrea să își extindă activitatea, să investească sau să optimizeze fluxul de numerar.
10:20
După ce în luna februarie, Integral Capital Group a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al Embryos, clinica anunță acum primul val de expansiune strategică.
10:10
Primul update major pentru iOS 26 nu vine cu multe noutăți, dar este așteptat să rezolve bug-uri și alte probleme pe care compania nu a avut timp să le repare înainte de lansarea din septembrie.
10:10
Filip & Company a asistat BCR și BRD în legătură cu oferta publică inițială a Cris Tim Family Holding # Profit.ro
Filip & Company a asistat băncile Banca Comercială Română S.A. și BRD – Groupe Société Générale S.A. în calitate de Co‑Aranjori Mandatați în cadrul ofertei publice inițiale a Cris‑Tim Family Holding S.A., derulată între 17 și 29 octombrie 2025.
10:00
Luna decembrie aduce nu mai puțin de trei deschideri noi pentru restaurantele Popeyes.
09:30
Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse este închisă pentru 12 ore. Rute alternative # Profit.ro
Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse este oprită până la ora 21.00 pentru toate categoriile de vehicule.
09:10
Edge 70 este smartphone-ul subțire pe care Motorola îl propune ca alternativă mai ieftină la Galaxy S25 Edge și la iPhone Air.
09:10
Vinul zilei: un vin roșu intens din Puglia, cu arome de cireșe negre, mure, prune, fructe uscate, cărora li se adaugă notele de lemn prăjit, vanilie, cuișoare și scorțișoară. Un vin cu un tonus ferm, corpolent și textură catifelată, de savurat cu sau fără # Profit.ro
Doppio Passo Appassimento Puglia Rosso 2023 este un vin roșu italian, cotat cu 97 puncte Luca Maroni, obținut prin metoda tradițională "appassimento".
08:50
PartnerVet, furnizor român de servicii veterinare - sprijinit de D Craig Holding, divizia de investiții a fondatorului SuperBet, familia Dragic, și de Vetimex Capital, firma de investiții controlată de familia Korponay din Baia Mare, fondatorii companiei Maravet și care dețin și Montero.vet, respectiv Promedivet, anunță integrarea clinicii veterinare Dr. Condurache din Satu Mare în portofoliul său de clinici partenere.
Acum 8 ore
08:30
Peste două sute de percheziții sunt făcute în mai multe județe din țară, fiind vizate 68 de persoane care, dacă sunt depistate, vor fi duse la audieri.
08:30
Evrotrust, furnizor bulgar de servicii de verificare la distanță a identității (KYC/KYB), semnătură electronică calificată (QES), mărci temporale electronice și livrare electronică, a obținut o finanțare în valoare de 6,6 milioane de euro din partea fondului 3TS Capital Partners, pentru a accelera extinderea operațiunilor sale în România.
08:20
Vinuri garantate de experți, acum cu până la 47% reducere de Black Friday, pe Unvinpezi.ro # Profit.ro
Unvinpezi.ro, platforma cu cele mai multe recenzii de vin din România și singurul loc unde toate vinurile trec prin filtrul unei echipe de experți, dă startul Black Friday 2025.
