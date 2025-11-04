Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, până miercuri dimineaţa. Rute alternative şi recomandări pentru şoferi
Adevarul.ro, 4 noiembrie 2025 06:30
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide, marţi, de la ora 09.00 până la ora 21.00 pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, până miercuri dimineaţă, vor fi impuse restricţii. Şoferii sunt sfătuiţi să aleagă rute alternative.
