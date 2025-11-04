Secretarul general al NATO, Mark Rutte, primit de președintele Nicușor Dan la Cotroceni
Adevarul.ro, 4 noiembrie 2025 12:30
Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi miercuri, 5 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței, a anunțat Administrația Prezidențială.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
13:00
Un bărbat din Chicago, acuzat că l-a amenințat cu moartea pe Donald Trump: „Ar trebui să fie executat. O să iau niște arme” # Adevarul.ro
Un bărbat din Chicago a fost pus sub acuzare pentru că l-a amenințat cu moartea pe președintele Donald Trump.
Acum 30 minute
12:45
Director de școală privată și fiul său, uciși de viespi uriașe asiatice în timpul unei vacanțe în Laos # Adevarul.ro
Un director american de școală privată și fiul său adolescent au murit după ce au fost atacați de un roi de viespi uriașe asiatice în timpul unei vacanțe în Laos. Cei doi au fost înțepați de peste o sută de ori în timp ce făceau tiroliană într-un parc de aventură.
12:45
Marius Copil se retrage din tenis la 35 de ani. Deși servea ca din tun, nu a câștigat niciun turneu în circuitul ATP # Adevarul.ro
Marius Copil s-a născut în Arad.
12:45
Zeci de funcționari ai ANAF și ai Ministerului Finanțelor, angajați sau promovați pe baza unor diplome false, emise de universități-fantomă # Adevarul.ro
Cincizeci de funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și de la Ministerul Finanțelor ar fi fost angajați sau ar fi promovat în funcții folosind diplome de la două universități-fantomă.
Acum o oră
12:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, primit de președintele Nicușor Dan la Cotroceni # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi miercuri, 5 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței, a anunțat Administrația Prezidențială.
12:30
La FineStore, noiembrie e luna celor mai mari reduceri de preț din an! Băuturile fine pe care să le ai neapărat în vizor de Black Friday # Adevarul.ro
FineStore taie masiv prețurile de Black Friday 2025 la mii de produse, dar nu face niciodată rabat la calitate și originalitate! Discounturile sunt generoase și ajung până la 70%, așa că acum este momentul perfect să te răsfeți, să-i surprinzi pe cei dragi cu o licoare aleasă sau, de ce nu?
12:30
Divorț de senzație în lumea fotbalului românesc. Dragoș Săvulescu și Angela Martini pun punct după 7 ani de căsnicie.
12:30
Premieră pe stația spațială chineză: aripioare de pui și fripturi, preparate la cuptorul cosmic # Adevarul.ro
Cuptorul cu aer cald livrat la bordul stației spațiale chineze de capsula misiunii Shenzhou-21 a început să funcționeze, iar momentul a devenit viral după ce o înregistrare video i-a arătat pe astronauți savurând aripioare de pui și fripturi proaspăt preparate.
12:30
Unchiul celebrei cântărețe Laura Pausini a decedat după ce a fost lovit de o mașină în timp ce se plimba cu bicicleta.
12:30
NOSTALGIA Imaginarium 2025. „O lume între trecut și viitor te așteaptă la Romexpo, pe 7 și 8 noiembrie” # Adevarul.ro
Pregătiți-vă să dansați, să visați și să vă amintiți. Pe 7 și 8 noiembrie, NOSTALGIA Imaginarium revine la Romexpo București, cu o nouă ediție care promite să transforme începutul sezonului rece într-un weekend al emoțiilor calde.
12:15
Ultimele clipe ale românului prins sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti: „Grăbește-te, nu știu cât timp mai pot rezista” # Adevarul.ro
Octav Stroici a comunicat cu pompierii care încercau să ajungă la el, strigând din întuneric în timp ce echipele de salvare îi coborau o mască de oxigen.
12:15
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că partidul pe care îl conduce și-a reconfirmat sprijinul pentru reformele care țin de administrația publică, reducerea numărului de parlamentari și desființarea pensiilor speciale.
12:15
Revizia centralei termice: când devine obligatorie și ce riscuri implică neefectuarea ei # Adevarul.ro
Când vine vorba de programarea pentru verificarea tehnică periodică a centralei termice, unii proprietari sau chiriași ignoră apelurile, amână întâlnirea sau pur și simplu îi dau „ignore” crezând că „nu e mare lucru”.
Acum 2 ore
12:00
Piloți ucraineni de elită, uciși de o rachetă rusească în timp ce participau la o ceremonie în aer liber # Adevarul.ro
Pilotul de elită Volodimir Sviatnenko, cu indicativul de apel „Znakhar” (vindecător), care și-a câștigat renumele evacuând răniți de pe câmpurile morții din Krinki, a fost ucis în timpul unei ceremonii la care participau cei mai buni piloți și infanteriști marini ai Brigăzii 35,
12:00
Vlad Gheorghe cere prima dezbatere a candidaților pentru Primăria Capitalei: „Să fim alături de cetățeni, nu în sediul de partid” # Adevarul.ro
Candidatul independent pentru Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, își invită contracandidații la o primă dezbatere despre desființarea sectoarelor și a județului Ilfov.
12:00
Oracle concediază aproape 400 de angajați din România, în cadrul unui amplu proces de restructurare globală # Adevarul.ro
Gigantul american Oracle se pregătește să concedieze aproximativ 400 de angajați din România.
11:45
Bolojan arată flexibilitate în reforma pensiilor magistraților. Coaliția discută azi forma finală a legii pentru PNRR # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan este dispus să prelungească perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților, dar menține plafonul pensiei la 70% din salariul net. Coaliția discută azi forma finală a legii, necesară pentru respectarea termenelor din PNRR.
11:45
Jonathan Bailey, desemnat „cel mai sexy bărbat în viață”. Cum a reacționat actorul din Bridgerton # Adevarul.ro
Actorul britanic Jonathan Bailey, cunoscut din serialul de epocă Bridgerton a fost desemnat luni „cel mai sexy bărbat în viață”.
11:30
Bolojan îl susține pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei: „Are două avantaje importante” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a confirmat oficial că PNL îl susține pe Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei.
11:30
Sociologul Vladimir Ionas: Noua strategie PSD - atac la premier pentru a recâștiga electoratul pierdut către AUR # Adevarul.ro
PSD se repoziționează politic prin atacuri directe asupra premierului, vizând recuperarea electoratului pierdut către AUR și alegătorii indeciși, explică sociologul Vladimir Ionas pentru „Adevărul”.
11:30
Cătălin Drulă, despre criticile PSD și AUR privind prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii sale: „Le-aș recomanda niște ceai de-ăsta, calmant un pic” # Adevarul.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a reacționat după ce PSD și AUR au cerut suspendarea președintelui, acuzându-l că a încălcat Constituția prin participarea la lansarea candidaturii sale pentru Primăria Capitalei.
11:30
Fotbalul sârb, în doliu: Un antrenor a murit, după ce s-a prăbușit pe teren în timpul meciului # Adevarul.ro
Tragedie în fotbalul sârb. Antrenorul Mladen Zizovic s-a prăbușit în timpul meciului și a murit la doar 44 de ani.
11:30
Distrigaz Sud Rețele începe lucrările pentru refacerea conductei de gaze și reluarea alimentării în blocurile afectate de explozia din Rahova # Adevarul.ro
Echipele Distrigaz Sud Rețele vor începe marți săpăturile pentru refacerea conductei de distribuție a gazelor naturale și reluarea alimentării pentru trei scări de bloc de pe strada Vicina, sector 5, unde pe 17 octombrie a avut loc o explozie soldată cu trei morți și 15 răniți.
11:15
Încă un oraș din România renunță la artificiile de Revelion pentru protejarea animalelor și mediului # Adevarul.ro
Un alt oraș important din România a decis să nu mai organizeze artificii de Revelion.
Acum 4 ore
11:00
PNL a validat marți, 4 noiembrie, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, în cadrul Biroului Politic Național. La propunerea organizației de București, primarul Sectorului 6 a fost votat în unanimitate să intre în cursa electorală.
11:00
Cadavrul unui bărbat a fost descoperit marți dimineață într-un parc din municipiul Constanța.
11:00
O companie elvețiană fondată cu un asociat al lui Putin cumpără activele externe ale Lukoil # Adevarul.ro
Torbjörn Törnqvist, unul dintre cei mai influenți traderi de energie din lume, a semnat una dintre cele mai importante tranzacții ale carierei sale, preluând operațiunile internaționale ale companiei ruse Lukoil, aflată sub sancțiuni americane.
10:45
Atac ucrainean cu drone asupra unei uzine petrochimice din Rusia. Instalația a fost avariată # Adevarul.ro
Un atac ucrainean cu drone a provocat avarii la uzina petrochimică din Sterlitamak, în regiunea Başkortostan din Rusia, situată la aproximativ 1.500 de kilometri de granița ucraineană.
10:45
Operațiunea Jupiter 4: 16 percheziții și 13 mandate de aducere pentru tăieri ilegale de păduri # Adevarul.ro
PICCJ, în colaborare cu IGPR, a desfășurat astăzi acțiuni în cadrul operațiunii Jupiter 4, vizând protejarea fondului forestier și stoparea tăierilor ilegale.
10:45
Soția lui Florinel Coman, moment dificil. A vorbit deschis despre problema cu care se confruntă # Adevarul.ro
Soția lui Florinel Coman a făcut o mărturisire sinceră din Qatar.
10:45
Un tramvai și un autobuz STB s-au ciocnit la intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei, potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov.
10:15
Drama unui fost jucător al Stelei. Gheorghe Cristache s-a izolat complet și se luptă cu probleme grave de sănătate.
10:15
Rusia își intensifică sprijinul militar pentru regimul lui Nicolás Maduro, pregătindu-se să livreze Venezuelei arme avansate.
10:15
O mare expoziţie va prezenta la Londra 200 de piese din garderoba reginei Elisabeta a II-a. „O lecţie magistrală de simbolism, croitorie şi măiestrie britanică” # Adevarul.ro
Expoziţia „Queen Elizabeth II: Her Life in Style”, care va avea loc la Palatul Buckingham între 10 aprilie şi 18 octombrie 2026, va prezenta aproximativ 200 de piese din garderoba reginei, inclusiv rochii de ceremonie, jachete din tweed şi eşarfe, multe expuse pentru prima dată.
10:00
Kim Yong Nam, fostul președinte al Adunării Supreme din Coreea de Nord, funcție echivalentă teoretic cu cea de șef al statului, a murit la vârsta de 97 de ani, a anunțat marți presa de stat de la Phenian.
09:45
O mașină s-a răsturnat marți dimineață în localitatea Lipău, județul Satu Mare, provocând moartea unui bărbat și rănirea altor două persoane.
09:30
Declarația Amaliei Bellantoni după arestare: „Eu sunt o victimă a sistemului şi soţul este victima mea” # Adevarul.ro
Amalia Bellantoni, fosta membră a partidului SOS România, a fost plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
09:30
Amalia Lică a fost desemnată sportiva anului în gimnastica ritmică. Performanțe de top pentru românca de 16 ani: argint mondial și medalii pe bandă rulantă.
09:30
Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre. Patru aeronave de luptă ale României au fost ridicate în aer # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat marţi că Federaţia Rusă a efectuat noi atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea, în noaptea dintre 3 și 4 noiembrie, fiind observate numeroase explozii pe malul ucrainean.
09:30
Statele Unite își întăresc prezența militară în Caraibe prin cea mai mare desfășurare din 1962 încoace. Planurile privesc și Cuba # Adevarul.ro
Statele Unite au trimis în Caraibe un dispozitiv naval şi militar fără precedent de la criza rachetelor cubaneze încoace: aproximativ 10 nave de război şi 10.000 de militari, la care se adaugă un grup de atac condus de portavionul USS Gerald R. Ford.
09:15
ANM a publicat marți, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 3 noiembrie – 1 decembrie 2025. Meteorologii anunță valori termice ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, dar și episoade de ploi, în special în sudul și sud-estul țării.
09:15
Durduliul Budescu a ajuns pe drumuri. Fotbalistul a rezistat doar două luni la CS Tunari # Adevarul.ro
Produs al clubului Petrolul Ploiești, mijlocașul ofensiv Constantin Budescu (36 de ani) a devenit campion cu Astra Giurgiu, în 2016.
09:15
Trei poduri noi peste Mureș, gata de inaugurare. Au fost construite pe magistrala din vest, pentru trenuri rapide # Adevarul.ro
Șase kilometri de traseu feroviar complet nou, care cuprinde trei poduri peste râul Mureș, cu lungimi de aproximativ 500 de metri fiecare, vor fi deschiși traficului feroviar în luna noiembrie. Segmentul face parte din magistrala de mare viteză din vestul României.
Acum 6 ore
09:00
Italienii sunt uluiți de modul cum se bucură Chivu după goluri. Românul face spectacol la marginea terenului # Adevarul.ro
Cristian Chivu a împlinit recent vârsta de 45 de ani.
09:00
Ce condiții impune China pentru transferul româncei condamnate la peste 13 ani de închisoare. Familia se luptă să o aducă în țară # Adevarul.ro
Autoritățile de la Beijing au condiționat transferul Alinei Apostol, românca aflată în închisoare în China, de achitarea sumei de 270.000 de dolari, care acoperă prejudiciul produs companiei Huanhui Consulting din Shanghai (215.000 de dolari) și amenda penală.
09:00
Nicușor Dan, mesaj după moartea românului prins sub dărâmăturile turnului din Roma: „Dumnezeu să-l odihnească în pace” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea românului prins sub dărâmăturile turnului medieval prăbușit la Roma.
08:30
Cine este suspectul principal acuzat de tentativă de omor după atacul sângeros din trenul care mergea la Londra # Adevarul.ro
Un bărbat de 32 de ani a fost acuzat de tentativă de omor în Marea Britanie, după ce a înjunghiat mai mulți pasageri într-un tren sâmbătă seara.
08:00
Pastile de slăbit, promovate masiv pe TikTok, trimit tinerii ruși la spital. Medicii avertizează: „Veți regreta de zece ori mai mult” # Adevarul.ro
Pastilele de slăbit „Molecule”, promovate masiv pe TikTok drept soluţie rapidă pentru pierderea apetitului, au trimis mai mulţi tineri ruşi la spital. Testele au arătat că pastilele conţin sibutramină, o substanţă interzisă în SUA şi UE, care poate provoca infarct şi AVC.
07:45
Incident grav pe aeroportul din Cluj. Un avion Ryanair a rămas blocat pe pistă. Pilotul, preluat inconştient # Adevarul.ro
Aterizările şi decolările de pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca au fost oprite luni seară, după ce un avion Ryanair a rămas pe pistă imediat după aterizare, transmite BoardingPass, site specializat în ştiri din aviaţie.
Acum 8 ore
07:00
Muncitorul român blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti din Roma, a murit # Adevarul.ro
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit, potrivit oficialilor spitalului, anunţă BBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.