Dick Cheney, arhitectul războiului împotriva terorismului, a murit la 84 de ani
Adevarul.ro, 4 noiembrie 2025 14:00
Dick Cheney, cel mai puternic vicepreședinte modern al Americii și arhitectul principal al „războiului împotriva terorismului”, a murit la 84 de ani, potrivit unui comunicat al familiei sale.
Doi tineri care circulau, marţi, cu o trotinetă electrică au fost loviţi de un buldoexcavator care efectua lucrări la drum. Accidentul s-a produs în judeţul Sibiu.
Miros puternic de gaz într-un liceu din București. Elevii și profesorii, evacuați de urgență # Adevarul.ro
Momente de panică, marți, la Liceul Teoretic „Theodor Pallady” din Sectorul 3 al Capitalei, după ce profesorii au simțit un miros puternic de gaz în incinta unității de învățământ. Toate persoanele din clădire au fost evacuate.
Rusia se apropie tot mai mult de trupele ucrainene din Pokrovsk. Situația este „extrem de dificilă”, spune Zelenski # Adevarul.ro
Rusia a anunțat, marți, 4 noiembrie, că forțele sale pun presiuni tot mai mari în jurul trupelor ucrainene din orașul Pokrovsk, un important nod rutier și feroviar din regiunea Donețk, aflat în centrul luptelor de peste un an.
Rusia ar putea interzice desenul animat „Mașa și Ursul” pentru că „nu promovează valorile tradiționale”: „Fetița este prea independentă” # Adevarul.ro
Cel mai popular desen animat rusesc din lume, „Mașa și Ursul”, ar putea fi interzis în propria țară pentru că „nu respectă valorile tradiționale”.
Olivia Cucoș s-a logodit. Prezentatoarea a spus ”DA!” fotbalistului din Liga 1, după un an de relație # Adevarul.ro
Olivia Cucoș, celebra prezentatoare din Moldova, s-a logodit cu fotbalistul Denis Furtună.
Nazare confirmă: Pensiile și salariul minim nu au fost discutate, dar unele venituri vor fi înghețate în 2026 # Adevarul.ro
Coaliţia de guvernare a decis, prin Pachetul I, îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026, decizii transmise la Bruxelles şi care trebuie respectate, a afirmat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, răspunzând unei întrebări privind creșterea pensiilor.
Postare ironică a Ministerului eston de Externe după apariția unei nave sub pavilon Wagner pe Nerva: „Mărşăluieşte din nou spre Moscova?” # Adevarul.ro
Guvernul eston a postat un mesaj sarcastic pe X după ce o navă aparţinând Pazei de Coastă rusă a fost observată navigând sub pavilionul grupării paramilitare ruse Wagner, pe râul Narva, care desparte Estonia şi Rusia, relatează Euronews.
O infirmieră din Bihor, reținută după ce a lovit cu picioarele o tânără cu dizabilități. „Fapte total inacceptabile” # Adevarul.ro
O infirmieră din județul Bihor a fost reținută de polițiști după ce a fost surprinsă lovind o tânără internată într-un centru pentru persoane cu dizabilități
66,3% dintre români consideră că direcția în care merge România este greșită. Ce arată noul Barometru INSCOP # Adevarul.ro
Două treimi dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită, arată noul Barometru al INSCOP Research. Doar un sfert dintre respondenți sunt optimiști, în special tinerii și cei cu studii superioare. Pesimismul domină mai ales în mediul rural.
Călin Georgescu a subliniat din nou că nu susține niciun candidat la Primăria Capitalei: „Eu consider, așa cum am spus, că este o farsă” # Adevarul.ro
Călin Georgescu, aflat sub control judiciar în dosarul privind presupusul complot pus la cale de Horațiu Potra și un grup de mercenari pentru preluarea puterii în stat, a declarat marți, din nou, că nu va susține niciun candidat la Primăria Capitalei.
Programul Catedralei Naţionale după încheierea pelerinajului: care sunt perioadele de vizitare # Adevarul.ro
Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii, a anunţat Patriarhia Română.
O ceremonie de decorare a soldaților ucraineni s-a transformat într-o tragedie. „A fost ucis de ruși. Dar nu pe câmpul de luptă” # Adevarul.ro
Dmitro Sviatnenko, jurnalist la TSN, un site de știri și canal TV ucrainean, a declarat că fratele său, Volodimir, pilot de drone, a fost ucis la 1 noiembrie, când o rachetă balistică rusească a lovit locul unde militarii urmau să fie decorați.
Accident la o benzinărie din Bistrița-Năsăud: 1.000 de litri de motorină s-au scurs dintr-o remorcă # Adevarul.ro
Două mașini s-au ciocnit marți într-o benzinărie din Bistrița-Năsăud, iar 1.000 de litri de motorină s-au revărsat dintr-o remorcă.
Cutremur la CSM București! Adi Vasile a fost dat afară, în timp ce Cristina Vărzaru și-a dat demisia.
Black Friday la materiale de construcții - cea mai mare păcăleală a lunii. Explicațiile unui antreprenor din domeniu # Adevarul.ro
În luna noiembrie, cei mai mulţi retaileri organizează promoţii de Black Friday cu reduceri de preț care depășesc uneori 50%. Unul dintre antreprenori avertizează însă că astfel de reduceri la jumătate de preț sunt înșelătoare când este vorba de materiale de construcții.
Ucrainenii efectuează lovituri puternice în spatele liniilor inamice cu noi arme de atac # Adevarul.ro
Forțele ucrainene folosesc o nouă dronă de atac, cu un focos mai greu, dezvoltată de compania ucraineană Fire Point, pentru a lovi ținte din spatele liniilor inamice, relatează presa ucraineană.
Un bărbat din Chicago, acuzat că l-a amenințat cu moartea pe Donald Trump: „Ar trebui să fie executat. O să iau niște arme” # Adevarul.ro
Un bărbat din Chicago a fost pus sub acuzare pentru că l-a amenințat cu moartea pe președintele Donald Trump.
Director de școală privată și fiul său, uciși de viespi uriașe asiatice în timpul unei vacanțe în Laos # Adevarul.ro
Un director american de școală privată și fiul său adolescent au murit după ce au fost atacați de un roi de viespi uriașe asiatice în timpul unei vacanțe în Laos. Cei doi au fost înțepați de peste o sută de ori în timp ce făceau tiroliană într-un parc de aventură.
Marius Copil se retrage din tenis la 35 de ani. Deși servea ca din tun, nu a câștigat niciun turneu în circuitul ATP # Adevarul.ro
Marius Copil s-a născut în Arad.
Zeci de funcționari ai ANAF și ai Ministerului Finanțelor, angajați sau promovați pe baza unor diplome false, emise de universități-fantomă # Adevarul.ro
Cincizeci de funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și de la Ministerul Finanțelor ar fi fost angajați sau ar fi promovat în funcții folosind diplome de la două universități-fantomă.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, primit de președintele Nicușor Dan la Cotroceni # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi miercuri, 5 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței, a anunțat Administrația Prezidențială.
La FineStore, noiembrie e luna celor mai mari reduceri de preț din an! Băuturile fine pe care să le ai neapărat în vizor de Black Friday # Adevarul.ro
FineStore taie masiv prețurile de Black Friday 2025 la mii de produse, dar nu face niciodată rabat la calitate și originalitate! Discounturile sunt generoase și ajung până la 70%, așa că acum este momentul perfect să te răsfeți, să-i surprinzi pe cei dragi cu o licoare aleasă sau, de ce nu?
Divorț de senzație în lumea fotbalului românesc. Dragoș Săvulescu și Angela Martini pun punct după 7 ani de căsnicie.
Premieră pe stația spațială chineză: aripioare de pui și fripturi, preparate la cuptorul cosmic # Adevarul.ro
Cuptorul cu aer cald livrat la bordul stației spațiale chineze de capsula misiunii Shenzhou-21 a început să funcționeze, iar momentul a devenit viral după ce o înregistrare video i-a arătat pe astronauți savurând aripioare de pui și fripturi proaspăt preparate.
Unchiul celebrei cântărețe Laura Pausini a decedat după ce a fost lovit de o mașină în timp ce se plimba cu bicicleta.
NOSTALGIA Imaginarium 2025. „O lume între trecut și viitor te așteaptă la Romexpo, pe 7 și 8 noiembrie” # Adevarul.ro
Pregătiți-vă să dansați, să visați și să vă amintiți. Pe 7 și 8 noiembrie, NOSTALGIA Imaginarium revine la Romexpo București, cu o nouă ediție care promite să transforme începutul sezonului rece într-un weekend al emoțiilor calde.
Ultimele clipe ale românului prins sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti: „Grăbește-te, nu știu cât timp mai pot rezista” # Adevarul.ro
Octav Stroici a comunicat cu pompierii care încercau să ajungă la el, strigând din întuneric în timp ce echipele de salvare îi coborau o mască de oxigen.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că partidul pe care îl conduce și-a reconfirmat sprijinul pentru reformele care țin de administrația publică, reducerea numărului de parlamentari și desființarea pensiilor speciale.
Revizia centralei termice: când devine obligatorie și ce riscuri implică neefectuarea ei # Adevarul.ro
Când vine vorba de programarea pentru verificarea tehnică periodică a centralei termice, unii proprietari sau chiriași ignoră apelurile, amână întâlnirea sau pur și simplu îi dau „ignore” crezând că „nu e mare lucru”.
Piloți ucraineni de elită, uciși de o rachetă rusească în timp ce participau la o ceremonie în aer liber # Adevarul.ro
Pilotul de elită Volodimir Sviatnenko, cu indicativul de apel „Znakhar” (vindecător), care și-a câștigat renumele evacuând răniți de pe câmpurile morții din Krinki, a fost ucis în timpul unei ceremonii la care participau cei mai buni piloți și infanteriști marini ai Brigăzii 35,
Vlad Gheorghe cere prima dezbatere a candidaților pentru Primăria Capitalei: „Să fim alături de cetățeni, nu în sediul de partid” # Adevarul.ro
Candidatul independent pentru Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, își invită contracandidații la o primă dezbatere despre desființarea sectoarelor și a județului Ilfov.
Oracle concediază aproape 400 de angajați din România, în cadrul unui amplu proces de restructurare globală # Adevarul.ro
Gigantul american Oracle se pregătește să concedieze aproximativ 400 de angajați din România.
Bolojan arată flexibilitate în reforma pensiilor magistraților. Coaliția discută azi forma finală a legii pentru PNRR # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan este dispus să prelungească perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților, dar menține plafonul pensiei la 70% din salariul net. Coaliția discută azi forma finală a legii, necesară pentru respectarea termenelor din PNRR.
Jonathan Bailey, desemnat „cel mai sexy bărbat în viață”. Cum a reacționat actorul din Bridgerton # Adevarul.ro
Actorul britanic Jonathan Bailey, cunoscut din serialul de epocă Bridgerton a fost desemnat luni „cel mai sexy bărbat în viață”.
Bolojan îl susține pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei: „Are două avantaje importante” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a confirmat oficial că PNL îl susține pe Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei.
Sociologul Vladimir Ionas: Noua strategie PSD - atac la premier pentru a recâștiga electoratul pierdut către AUR # Adevarul.ro
PSD se repoziționează politic prin atacuri directe asupra premierului, vizând recuperarea electoratului pierdut către AUR și alegătorii indeciși, explică sociologul Vladimir Ionas pentru „Adevărul”.
Cătălin Drulă, despre criticile PSD și AUR privind prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii sale: „Le-aș recomanda niște ceai de-ăsta, calmant un pic” # Adevarul.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a reacționat după ce PSD și AUR au cerut suspendarea președintelui, acuzându-l că a încălcat Constituția prin participarea la lansarea candidaturii sale pentru Primăria Capitalei.
Fotbalul sârb, în doliu: Un antrenor a murit, după ce s-a prăbușit pe teren în timpul meciului # Adevarul.ro
Tragedie în fotbalul sârb. Antrenorul Mladen Zizovic s-a prăbușit în timpul meciului și a murit la doar 44 de ani.
Distrigaz Sud Rețele începe lucrările pentru refacerea conductei de gaze și reluarea alimentării în blocurile afectate de explozia din Rahova # Adevarul.ro
Echipele Distrigaz Sud Rețele vor începe marți săpăturile pentru refacerea conductei de distribuție a gazelor naturale și reluarea alimentării pentru trei scări de bloc de pe strada Vicina, sector 5, unde pe 17 octombrie a avut loc o explozie soldată cu trei morți și 15 răniți.
Încă un oraș din România renunță la artificiile de Revelion pentru protejarea animalelor și mediului # Adevarul.ro
Un alt oraș important din România a decis să nu mai organizeze artificii de Revelion.
PNL a validat marți, 4 noiembrie, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, în cadrul Biroului Politic Național. La propunerea organizației de București, primarul Sectorului 6 a fost votat în unanimitate să intre în cursa electorală.
Cadavrul unui bărbat a fost descoperit marți dimineață într-un parc din municipiul Constanța.
O companie elvețiană fondată cu un asociat al lui Putin cumpără activele externe ale Lukoil # Adevarul.ro
Torbjörn Törnqvist, unul dintre cei mai influenți traderi de energie din lume, a semnat una dintre cele mai importante tranzacții ale carierei sale, preluând operațiunile internaționale ale companiei ruse Lukoil, aflată sub sancțiuni americane.
Atac ucrainean cu drone asupra unei uzine petrochimice din Rusia. Instalația a fost avariată # Adevarul.ro
Un atac ucrainean cu drone a provocat avarii la uzina petrochimică din Sterlitamak, în regiunea Başkortostan din Rusia, situată la aproximativ 1.500 de kilometri de granița ucraineană.
Operațiunea Jupiter 4: 16 percheziții și 13 mandate de aducere pentru tăieri ilegale de păduri # Adevarul.ro
PICCJ, în colaborare cu IGPR, a desfășurat astăzi acțiuni în cadrul operațiunii Jupiter 4, vizând protejarea fondului forestier și stoparea tăierilor ilegale.
Soția lui Florinel Coman, moment dificil. A vorbit deschis despre problema cu care se confruntă # Adevarul.ro
Soția lui Florinel Coman a făcut o mărturisire sinceră din Qatar.
Un tramvai și un autobuz STB s-au ciocnit la intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei, potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov.
Drama unui fost jucător al Stelei. Gheorghe Cristache s-a izolat complet și se luptă cu probleme grave de sănătate.
Rusia își intensifică sprijinul militar pentru regimul lui Nicolás Maduro, pregătindu-se să livreze Venezuelei arme avansate.
