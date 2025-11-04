În Serbia continuă protestele. Manifestanții cer demisia președintelui Vučić
Euractiv.ro, 4 noiembrie 2025 08:00
Duminică seara, o nouă demonstrație anti-guvernamentală a avut loc la Belgrad în fața Parlamentului sârb, unde poliția a intervenit pentru a-i opri pe protestatarii care cereau demisia președintelui Aleksandr Vučić, relatează „Euronews” (Italia).
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 5 minute
08:20
Absența indignării morale cu privire la sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru atrocitățile din Darfur e stupefiantă, scrie „The Telegraph” (Marea Britanie) sub semnătura lui Jake Wallis Simons.
Acum 15 minute
08:10
Duminică, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „nu crede” că Statele Unite vor intra în război cu Venezuela, dar a evitat să confirme sau să infirme dacă guvernul său are planuri de a ataca această țară, într-un interviu acordat CBS.
Acum 30 minute
08:00
Acum o oră
07:40
Secolul XXI este împărțit în trei centre de putere: Statele Unite mizează pe apărarea pragmatică a intereselor lor, consolidând când alianțe democratice, când acordând întâietate unor strategii unilaterale atunci când este necesar.
07:30
UE se pregătește să modifice accizele la tutun, cu creșteri de până la 3 euro pe pachet în Italia # Euractiv.ro
Se așteaptă ca prețurile țigărilor să crească cu până la 3 euro pe pachet, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia).
Acum 2 ore
07:00
Penurie de combustibil, pierderea „celui mai mare contribuabil” al țării. Sofia încearcă chiar să evite sancțiunile americane împotriva companiei petroliere ruse, care deține singura rafinărie din țară și exercită un cvasi-monopol pe piață.
07:00
Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a acuzat luni autoritățile de scurgerea ilegală a datelor personale ale susținătorilor săi în urma unui atac cibernetic „malware”, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).
06:50
Numărul refugiaților a crescut de la 20 pe săptămână la peste 1.800, după ce Kievul le-a permis din nou tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani să plece în august, scrie „La Razon” (Spania) sub semnătura Susanei Gómez.
06:40
Forțele rusești avansează în interiorul orașului Pokrovsk, din estul Ucrainei, distrugând formațiunile militare ucrainene prinse în capcană și respingând eforturile acestora de a ieși din încercuire, a anunțat luni Ministerul rus al Apărării.
06:30
În ciuda interdicțiilor la export în vigoare deja de trei ani, de la începutul invadării la scară largă a Ucrainei, în producția de drone rusești continuă să fie utilizate cipuri și alte componente electronice olandeze, scrie „Il Fatto Quotidiano”.
Acum 4 ore
06:20
N-ar fi riscant să pariezi că cei mai mulți americani nici n-ar băga de seamă că SUA își retrag o brigadă a armatei terestre din România, dar poți paria fără vreo emoție că Vladimir Putin va observa.
06:20
În nerăbdarea lui de a ajuta Europa să-și amelioreze apărarea în fața agresivității Rusiei, Bruxelles-ul a tras un glonț orb, scrie Pierre Briancon pentru „Reuters” (Marea Britanie).
Acum 24 ore
18:00
Capitalele UE ar dori competențe sporite pentru Frontex pentru a combate amenințările cu drone # Euractiv.ro
Măsura vine pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la o serie de incursiuni ale dronelor în spațiul aerian european în ultimele luni.
17:20
Senatul a adoptat tacit, luni, proiectul privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari inițiat de USR, potrivit Agerpres.
16:40
Dosarul „10 august” și controlul asupra unui alt Parchet, mizele schimbării procurorului Pîrlog # Euractiv.ro
Secția pentru procurori a CSM dezbate marți raportul Inspecției Judiciare (IJ) privind organizarea, comunicarea și managementul instanței de către Bogdan Pîrlog, procuror șef al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.
14:30
Două proiecte de legi care vizează tinerii și siguranța lor online încalcă o procedură UE # Euractiv.ro
Ministerul Digitalizării a informat luni Camera Deputaților că Legea majoratului online și cea rivind protecția minorilor sub 18 ani în fața conținutului nociv distribuit pe platformele online mari încalcă o procedură UE.
12:50
Guvernul și compania Rheinmetall, acord pentru o fabrică de pulberi de peste 500 mil. euro # Euractiv.ro
Guvernul de la București și compania germană Rheinmetall au semnat luni un document de colaborare pentru construcția unei fabrici de pulberi pentru armament în România, valoarea investiției fiind de peste 500 milioane de euro.
10:50
Scleroza multiplă lovește adesea în plină tinerețe, când viața abia începe să se construiască. O boală autoimună care afectează sistemul nervos, SM poate provoca oboseală extremă, tulburări de vedere, probleme de coordonare și dificultăți cognitive.
09:50
Rivalitatea dintre SUA și China este privită în Asia ca o competiție între modele de civilizație, iar aliații Washingtonului își recalibrează strategiile pe termen lung, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
09:30
„Duce, Duce” și „Cămășile Negre vor triumfa”: Scandări fasciste din partea tinerilor FdI la Parma # Euractiv.ro
Un videoclip filmat la sediul Fratelli d’Italia din Parma, în care tineri din organizația de partid scandează slogane cu referințe explicite la Cămășile Negre și la „Duce”, a stârnit condamnări publice și măsuri disciplinare în organizație.
09:10
Ce pățesc soldații ruși care refuză să lupte în Ucraina: „Ofițerul mi-a spus să-l împușc în cap” # Euractiv.ro
O anchetă a ziarului independent „Verstka” listează 101 ofițeri, acuzându-i de practici precum utilizarea dronelor pentru a ”termina” propriile trupe în retragere, scrie „Cadena SER” (Spania) sub semnătura Victoriei García.
08:50
Companiile germane au plătit Rusiei taxe anuale de 2 miliarde € din cauza războiului din Ucraina # Euractiv.ro
La mai bine de trei ani de la invazia Rusiei în Ucraina, aproximativ 248 de companii germane continuă să fie active în Rusia, contribuind indirect la economia de război a Moscovei, scrie „Euronews” (Italia).
08:40
Guvernul a transmis duminică seară că prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu "interes" invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la "Ora Premierului" din Parlament, unde trebuia să meargă luni, dar nu o va face.
08:30
Putin își sporește amenințările cu arme nucleare având în vedere că tratativele cu SUA șovăie # Euractiv.ro
Mândrindu-se cu testarea unor arme noi, Moscova îi semnalează Washingtonului că trebuie să se împace cu puterea Kremlinului și să negocieze, scrie „The New York Times” (SUA).
Ieri
08:20
Mai mulți legiuitori americani ar intenționa să împiedice retragerea unor trupe din Europa # Euractiv.ro
O alianță bipartizană formată din congresmeni cu greutate în domeniul apărării încearcă să blocheze planul controversat al administrației Trump de a retrage trupe din România și din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.
08:10
După ce drone au survolat Belgia, Ministerul Apărării lansează o „inițiativă anti-drone” # Euractiv.ro
Într-un interviu acordat RTBF, ministrul apărării, Théo Francken, a anunțat lansarea iminentă a unui plan anti-drone, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
07:50
În SUA se spune că Donald Trump a cerut o forță navală nouă, concepută special pentru a provoca China și adaugă că aceasta ar putea fi numită „Flota de Aur”, un tribut adus pasiunii președintelui pentru aur, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
De la ”momentul Colectiv", tratamentul marilor arși în străinătate a costat peste 11 mil. euro # Euractiv.ro
Peste 11 milioane de euro a fost costul tratamentului marilor arși în străinătate, începând de la ”momentul Colectiv”, pentru că România nu are un centru special destinat acestor pacienți.
31 octombrie 2025
14:20
Verificări ale Jandarmeriei în cazul sancțiunii aplicate organizatorul marșului de comemorare # Euractiv.ro
Conducerea Jandarmeriei a anunțat vineri că va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorului marșului de comemorare a victimelor Colectiv.
13:50
Consilerul prezidențial pentru politică externă Marius Lazurca preia și securitatea națională # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul prin care îl numește pe Marius Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Lazurca va continua să conducă și Departamentul Politică Externă.
11:00
Cercetători de la UBB Cluj-Napoca, coautori ai unui studiu major publicat în Nature Human Behaviour # Euractiv.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca a contribuit la unul dintre cele mai ample studii internaționale despre modul în care oamenii procesează sensul cuvintelor, publicat în revista Nature Human Behaviour.
09:00
Rio: Raid împotriva traficanților de droguri din favelele braziliene soldat cu peste 130 de morți # Euractiv.ro
Au aliniat cadavrele în Piața San Luca, unele sub cearșafuri galbene și albe îmbibate de sânge, majoritatea pe jumătate goi, acoperiți doar de lenjerie intimă, purtând urmele gloanțelor care le-au curmat viața criminală, în mare parte tineri.
08:50
Serbia se pregătește să marcheze împlinirea unui an de la accidentul mortal de la o gară din Novi Sad, care a declanșat unele dintre cele mai mari proteste din istoria sa și a lăsat țara profund transformată și polarizată, informează AFP (Franța).
08:40
Un judecător german a ordonat trimiterea unui cetățean afgan în spital, după ce acuzatul a înjunghiat mortal două persoane, inclusiv un copil mic, în urmă cu nouă luni, într-un atac care a șocat întreaga țară, informează Reuters (Marea Britanie).
08:30
Uniunea Europeană abandonează cea mai controversată măsură din legea sa împotriva pornografiei infantile, care ar fi permis scanarea conversațiilor private, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:10
O victorie a lui Zohran Mamdani i-ar pune în pericol pe evrei și i-ar încuraja pe adepții totalitarismului de pe tot cuprinsul lumii, scrie fiolosoful francez Bernard-Henri Lévy în „The Wall Street Journal” (SUA).
07:50
După o victorie surprinzătoare la alegerile de miercuri, Rob Jetten, liderul partidului liberal de centru D66, ar putea rescrie istoria politică a Olandei, devenind cel mai tânăr și primul prim-ministru declarat homosexual al țării.
07:40
Putin ridică vocea la adresa Kievului: „Acum să decidă soarta soldaților și civililor săi” # Euractiv.ro
În spatele lui Vladimir Putin se află un afiș cu mesajul „Pentru Patrie”. Poate mai importantă este imaginea de dedesubt, care nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina, scrie „Corriere della Sera” (Italia) într-un articol de Marco Imarisio.
07:30
Rusia a lansat o serie de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene în noaptea de miercuri spre joi, provocând pene de curent la nivel național și ucigând trei persoane, potrivit autorităților locale, potrivit „France 24” (Franța).
07:10
Crește îngrijorarea NATO după noi incidente care au implicat drone și aeronave rusești # Euractiv.ro
Bruxelles-ul investighează prezența a două drone deasupra unei baze militare, în timp ce mai multe avioane de vânătoare poloneze au interceptat o aeronavă rusească „fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit”.
07:00
Trump îi dă undă verde Coreii de Sud pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump a anunțat joi că și-a dat acordul aliatului său sud-coreean pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară, la o zi după ce cele două țări au încheiat un acord comercial, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
06:50
După mai mulți ani fără nicio întâlnire, liderii american și chinez s-au întâlnit în sfârșit, scrie „Le Point” (Franța), într-un articol semnat de Julie Malo.
06:50
Președintele Statelor Unite a anunțat joi reluarea imediată a testelor nucleare americane, suspendate din 1992. O decizie prezentată ca răspuns la recentele demonstrații de forță ale Rusiei, scrie „L'Express” (Franța).
00:00
Mulți utilizatori de internet și agenții de știri internaționale au presupus în mod eronat că o lege din Slovacia destinată siguranței pe străzi stabilește o limită de viteză pentru pietoni.
30 octombrie 2025
21:10
SUA a comounicat retragerea de trupe luni, MApN a confirmat miercuri. Cum explică Bolojan # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Antena 1, că România a fost informată cu doar două zile înainte despre decizia SUA de a retrage o parte din trupele americane staționate în Europa.
18:10
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Bosch au inaugurat BoschLab, dedicat tehnologiilor avansate # Euractiv.ro
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) și compania Bosch au inaugurat, joi la Cluj-Napoca, BoschLab, un laborator destinat formării studenților în domenii precum inteligență artificială, automatizare și sisteme avansate de calcul.
18:00
Mulți utilizatori de internet și agenții de știri internaționale au presupus în mod eronat că o lege din Slovacia destinată siguranței pe străzi stabilește o limită de viteză pentru pietoni.
17:20
Joi a fost amplasată prima parte a crucii turnului lui Isus Hristos din Sagrada Família, semnalând începutul fazei finale de construcție a acestui turn central al bisericii.
16:20
Guvernul ministerlor de Finanțe, Interne și Dezvoltare a adoptat joi normele de aplicare a Legii nr. 203/2018 privind plata amenzilor contravenționale
15:20
Județul Cluj a pus în funcțiune, joi, prima stație de tratare a deșeurilor municipale prin dezintegrare moleculară din România, o instalație care promite să transforme o parte semnificativă din gunoiul menajer rezidual în energie electrică.
