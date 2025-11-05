Aderarea la UE a făcut mai bogate noile state membre?
Euractiv.ro, 5 noiembrie 2025 08:40
Conform unui sondaj Eurobarometru, 74% din cetățeni consideră că apartenența la Uniunea Europeană a adus beneficii pentru țara lor — cu o creștere economică impresionantă în România, Bulgaria și țările baltice, scrie „Naftemporiki” (Grecia).
Acum 15 minute
08:50
Democrații au câștigat marți trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump a recâștigat președinția SUA, informează miercuri Reuters, care comentează că democrații au crescut o nouă generație de lideri
Acum 30 minute
08:40
Acum o oră
08:20
Alți soldați nord-coreeni au fost trimiși în Rusia din septembrie pentru a participa la „reconstrucția infrastructurii”, a declarat marți un parlamentar de la Seul, după un briefing al serviciilor de informații, notează „La Libre Belgique”.
08:10
Szijjártó despre scurgerea de date din Partidul Tisza: „Cel mai mare scandal al politicii ungare” # Euractiv.ro
Péter Szijjártó a fost invitatul emisiunii „Strateg”, transmisă de Mandiner.hu, în cadrul căreia a vorbit despre scurgerea de date a aplicației Tisza Világ (Lumea Tisza), informează Hirado.hu (Ungaria).
Acum 2 ore
08:00
A murit Dick Cheney, vicepreședintele lui Bush din timpul războiului american împotriva terorismului # Euractiv.ro
Dick Cheney, vicepreședintele lui George W. Bush și principalul arhitect al „războiului împotriva terorismului” de după atacurile din 11 septembrie 2001, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunțat familia, potrivit CNN, citat de „Euronews” (Italia).
07:40
Israelul îl atacă pe Mamdani: „Reprezintă un pericol clar pentru comunitatea evreiască din New York” # Euractiv.ro
Consulul general al Israelului la New York și fostul ministru Likud, Ofir Akunis, l-a atacat pe principalul candidat democrat Zohran Mamdani la funcția de primar al orașului New York chiar în ziua alegerilor, scrie „La Stampa” (Italia).
07:30
Până acum am asistat la patru alegeri pentru funcția de primar în New York, însă nu am mai văzut așa ceva. „Uraganul Zohran Mamdani”: ceva impresionant. Date fiind estimările unei prezențe ridicate la vot, am profitat de opțiunea votului anticipat.
07:20
„Partidul Democrat a abdicat”: Bernie Sanders lansează un atac usturător la adresa propriului partid # Euractiv.ro
Veteranul politicii americane și-a judecat aspru familia politică în ajunul alegerilor municipale din New York, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Nicolas Guarinos.
07:10
China se ridică fără să tragă un foc de armă, prin răbdare strategică, integrare productivă și printr-o diplomație care preferă să convingă decât să impună, scrie „Jornal Economico” (Portugalia).
Acum 24 ore
20:00
Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, eliberați din închisoare de un complet condus de Lia Savonea # Euractiv.ro
Fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, și Mircea Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, vor fi eliberați din penitenciar, a decis, marți, un complet de judecători condus de șefa Instanței supreme, Lia Savonea, potrivit Agerpres.
16:30
CSM încearcă să mute procesul privind numirea Liei Savonea ca șef al instanței supreme # Euractiv.ro
În august 2025, comunitatea Declic a atacat în instanță numirea Liei Savonea la conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Primul termen a fost stabilit pentru 6 noiembrie.
12:40
Președintele Nicușor Dan îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței.
11:00
România, lider european la exportul de cereale și recorduri în comerțul cu animale vii # Euractiv.ro
România a atins în 2025 performanțe istorice în exporturile de cereale și animale vii către piețele din afara Uniunii Europene, potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa.
10:20
Zeci de ONG-uri cer Parlamentului urgentare adoptării proiectul de lege privind femicidul # Euractiv.ro
Peste 50 de organizații neguvernamentale cer Parlamentului urgentarea procesului de adoptare a proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidelor.
10:20
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat luni în portul militar Constanța, pentru prima dată de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române.
Ieri
08:40
Ecosistemul mediatic românesc și-a dezvoltat propriile rețele și canale alternative de știri care propagă narațiuni anti-UE, combinate cu știri apocaliptice, teorii ale conspirației, mesaje pro-Kremlin, conținut neo-fascist, mitologie dacică etc.
08:30
Tribunalul regional din Grodno l-a condamnat la închisoare pe fondatorul site-ului „s13.ru”, acuzat de autoritățile din Belarus de creare a unei „formațiuni extremiste” și calomnierea Alexandr Lukașenko, anunță Procuratura Generală, potrivit TASS.
08:20
Absența indignării morale cu privire la sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru atrocitățile din Darfur e stupefiantă, scrie „The Telegraph” (Marea Britanie) sub semnătura lui Jake Wallis Simons.
08:10
Duminică, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „nu crede” că Statele Unite vor intra în război cu Venezuela, dar a evitat să confirme sau să infirme dacă guvernul său are planuri de a ataca această țară, într-un interviu acordat CBS.
08:00
Duminică seara, o nouă demonstrație anti-guvernamentală a avut loc la Belgrad în fața Parlamentului sârb, unde poliția a intervenit pentru a-i opri pe protestatarii care cereau demisia președintelui Aleksandr Vučić, relatează „Euronews” (Italia).
07:40
Secolul XXI este împărțit în trei centre de putere: Statele Unite mizează pe apărarea pragmatică a intereselor lor, consolidând când alianțe democratice, când acordând întâietate unor strategii unilaterale atunci când este necesar.
07:30
UE se pregătește să modifice accizele la tutun, cu creșteri de până la 3 euro pe pachet în Italia # Euractiv.ro
Se așteaptă ca prețurile țigărilor să crească cu până la 3 euro pe pachet, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia).
07:00
Penurie de combustibil, pierderea „celui mai mare contribuabil” al țării. Sofia încearcă chiar să evite sancțiunile americane împotriva companiei petroliere ruse, care deține singura rafinărie din țară și exercită un cvasi-monopol pe piață.
07:00
Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a acuzat luni autoritățile de scurgerea ilegală a datelor personale ale susținătorilor săi în urma unui atac cibernetic „malware”, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).
06:50
Numărul refugiaților a crescut de la 20 pe săptămână la peste 1.800, după ce Kievul le-a permis din nou tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani să plece în august, scrie „La Razon” (Spania) sub semnătura Susanei Gómez.
06:40
Forțele rusești avansează în interiorul orașului Pokrovsk, din estul Ucrainei, distrugând formațiunile militare ucrainene prinse în capcană și respingând eforturile acestora de a ieși din încercuire, a anunțat luni Ministerul rus al Apărării.
06:30
În ciuda interdicțiilor la export în vigoare deja de trei ani, de la începutul invadării la scară largă a Ucrainei, în producția de drone rusești continuă să fie utilizate cipuri și alte componente electronice olandeze, scrie „Il Fatto Quotidiano”.
06:20
N-ar fi riscant să pariezi că cei mai mulți americani nici n-ar băga de seamă că SUA își retrag o brigadă a armatei terestre din România, dar poți paria fără vreo emoție că Vladimir Putin va observa.
06:20
În nerăbdarea lui de a ajuta Europa să-și amelioreze apărarea în fața agresivității Rusiei, Bruxelles-ul a tras un glonț orb, scrie Pierre Briancon pentru „Reuters” (Marea Britanie).
3 noiembrie 2025
18:00
Capitalele UE ar dori competențe sporite pentru Frontex pentru a combate amenințările cu drone # Euractiv.ro
Măsura vine pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la o serie de incursiuni ale dronelor în spațiul aerian european în ultimele luni.
17:20
Senatul a adoptat tacit, luni, proiectul privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari inițiat de USR, potrivit Agerpres.
16:40
Dosarul „10 august” și controlul asupra unui alt Parchet, mizele schimbării procurorului Pîrlog # Euractiv.ro
Secția pentru procurori a CSM dezbate marți raportul Inspecției Judiciare (IJ) privind organizarea, comunicarea și managementul instanței de către Bogdan Pîrlog, procuror șef al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.
14:30
Două proiecte de legi care vizează tinerii și siguranța lor online încalcă o procedură UE # Euractiv.ro
Ministerul Digitalizării a informat luni Camera Deputaților că Legea majoratului online și cea rivind protecția minorilor sub 18 ani în fața conținutului nociv distribuit pe platformele online mari încalcă o procedură UE.
12:50
Guvernul și compania Rheinmetall, acord pentru o fabrică de pulberi de peste 500 mil. euro # Euractiv.ro
Guvernul de la București și compania germană Rheinmetall au semnat luni un document de colaborare pentru construcția unei fabrici de pulberi pentru armament în România, valoarea investiției fiind de peste 500 milioane de euro.
10:50
Scleroza multiplă lovește adesea în plină tinerețe, când viața abia începe să se construiască. O boală autoimună care afectează sistemul nervos, SM poate provoca oboseală extremă, tulburări de vedere, probleme de coordonare și dificultăți cognitive.
09:50
Rivalitatea dintre SUA și China este privită în Asia ca o competiție între modele de civilizație, iar aliații Washingtonului își recalibrează strategiile pe termen lung, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
09:30
„Duce, Duce” și „Cămășile Negre vor triumfa”: Scandări fasciste din partea tinerilor FdI la Parma # Euractiv.ro
Un videoclip filmat la sediul Fratelli d’Italia din Parma, în care tineri din organizația de partid scandează slogane cu referințe explicite la Cămășile Negre și la „Duce”, a stârnit condamnări publice și măsuri disciplinare în organizație.
09:10
Ce pățesc soldații ruși care refuză să lupte în Ucraina: „Ofițerul mi-a spus să-l împușc în cap” # Euractiv.ro
O anchetă a ziarului independent „Verstka” listează 101 ofițeri, acuzându-i de practici precum utilizarea dronelor pentru a ”termina” propriile trupe în retragere, scrie „Cadena SER” (Spania) sub semnătura Victoriei García.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Companiile germane au plătit Rusiei taxe anuale de 2 miliarde € din cauza războiului din Ucraina # Euractiv.ro
La mai bine de trei ani de la invazia Rusiei în Ucraina, aproximativ 248 de companii germane continuă să fie active în Rusia, contribuind indirect la economia de război a Moscovei, scrie „Euronews” (Italia).
08:40
Guvernul a transmis duminică seară că prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu "interes" invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la "Ora Premierului" din Parlament, unde trebuia să meargă luni, dar nu o va face.
08:30
Putin își sporește amenințările cu arme nucleare având în vedere că tratativele cu SUA șovăie # Euractiv.ro
Mândrindu-se cu testarea unor arme noi, Moscova îi semnalează Washingtonului că trebuie să se împace cu puterea Kremlinului și să negocieze, scrie „The New York Times” (SUA).
08:20
Mai mulți legiuitori americani ar intenționa să împiedice retragerea unor trupe din Europa # Euractiv.ro
O alianță bipartizană formată din congresmeni cu greutate în domeniul apărării încearcă să blocheze planul controversat al administrației Trump de a retrage trupe din România și din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.
08:10
După ce drone au survolat Belgia, Ministerul Apărării lansează o „inițiativă anti-drone” # Euractiv.ro
Într-un interviu acordat RTBF, ministrul apărării, Théo Francken, a anunțat lansarea iminentă a unui plan anti-drone, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
07:50
În SUA se spune că Donald Trump a cerut o forță navală nouă, concepută special pentru a provoca China și adaugă că aceasta ar putea fi numită „Flota de Aur”, un tribut adus pasiunii președintelui pentru aur, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
1 noiembrie 2025
09:50
De la ”momentul Colectiv", tratamentul marilor arși în străinătate a costat peste 11 mil. euro # Euractiv.ro
Peste 11 milioane de euro a fost costul tratamentului marilor arși în străinătate, începând de la ”momentul Colectiv”, pentru că România nu are un centru special destinat acestor pacienți.
31 octombrie 2025
14:20
Verificări ale Jandarmeriei în cazul sancțiunii aplicate organizatorul marșului de comemorare # Euractiv.ro
Conducerea Jandarmeriei a anunțat vineri că va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorului marșului de comemorare a victimelor Colectiv.
13:50
Consilerul prezidențial pentru politică externă Marius Lazurca preia și securitatea națională # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul prin care îl numește pe Marius Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Lazurca va continua să conducă și Departamentul Politică Externă.
11:00
Cercetători de la UBB Cluj-Napoca, coautori ai unui studiu major publicat în Nature Human Behaviour # Euractiv.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca a contribuit la unul dintre cele mai ample studii internaționale despre modul în care oamenii procesează sensul cuvintelor, publicat în revista Nature Human Behaviour.
09:00
Rio: Raid împotriva traficanților de droguri din favelele braziliene soldat cu peste 130 de morți # Euractiv.ro
Au aliniat cadavrele în Piața San Luca, unele sub cearșafuri galbene și albe îmbibate de sânge, majoritatea pe jumătate goi, acoperiți doar de lenjerie intimă, purtând urmele gloanțelor care le-au curmat viața criminală, în mare parte tineri.
08:50
Serbia se pregătește să marcheze împlinirea unui an de la accidentul mortal de la o gară din Novi Sad, care a declanșat unele dintre cele mai mari proteste din istoria sa și a lăsat țara profund transformată și polarizată, informează AFP (Franța).
