Trump anunță redesemnarea lui Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, la conducerea NASA
Euractiv.ro, 6 noiembrie 2025 07:50
„Vă mulțumesc, domnule președinte”, a reacționat miliardarul marți pe rețeaua de socializare X. Liderul republican îi retrăsese nominalizarea la conducerea agenției spațiale americane în ultimul moment, în luna mai, notează „Le Monde” (Franța).
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 10 minute
08:00
Președintele rus Vladimir Putin le-a ordonat înalților săi oficiali să elaboreze propuneri pentru posibile teste cu arme nucleare, după ce președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că Statele Unite vor relua acest tip de teste.
Acum 30 minute
07:50
Administrația Trump și susținătorii săi continuă să încerce să revizuiască rezultatele alegerilor prezidențiale, câștigate de democratul Joe Biden în 2020, scrie „L'Express” (Franța).
07:50
Trump anunță redesemnarea lui Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, la conducerea NASA # Euractiv.ro
„Vă mulțumesc, domnule președinte”, a reacționat miliardarul marți pe rețeaua de socializare X. Liderul republican îi retrăsese nominalizarea la conducerea agenției spațiale americane în ultimul moment, în luna mai, notează „Le Monde” (Franța).
07:40
Valul Mamdani, trezirea lui Obama și ce îl sperie pe Trump: Cele 3 mesaje ale votului de la New York # Euractiv.ro
Victoria lui Mamdani la New York dă un impuls Partidului Democrat, dar costul vieții, reconstrucția bazei „catch-all” și schimbarea regulilor jocului vor decide alegerile din 2026, potrivit „Il Corriere della Sera” (Italia).
Acum 24 ore
18:40
Lovitură pe piața media din Ungaria: tabloidul Blikk, preluat de grupări apropiate lui Viktor Orbán # Euractiv.ro
Cotidianul Blikk, considerat cel mai citit ziar din Ungaria și cu aproximativ trei milioane de cititori online lunar, a fost cumpărat de grupul media Indamedia, apropiat de partidul de guvernământ Fidesz, potrivit „The Guardian” (Marea Britanie).
17:00
De la București, Rutte oferă garanții de securitate României/ Dan: Avem aliați și suntem protejați # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri, la București, despre securitatea României, în principal, și a teritoriului aliat, în general.
14:00
Tinerii cu vârsta mai mică de 21 de ani vor avea interdicție să participe la jocuri de noroc. De asemenea, în mediul online va fi interzisă difuzarea reclamelor la jocuri de noroc în intervalul orar 06.00 – 24.00.
13:50
Noul premier al Republicii Moldova anunță că primele sale vizite vor fi la București și Bruxelles # Euractiv.ro
Premierul moldovean Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite Moldpres.
12:30
În Brazilia, cea mai mare scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră din ultimii cincisprezece ani # Euractiv.ro
Emisiile brute din țară s-au redus cu 16,7% în 2024 față de 2023, conform calculelor făcute de rețeaua de ONG-uri braziliene Observatorul Climei, notează „Le Monde” (Franța).
12:10
Camera Deputaților, în calitate de for deicizional, a adoptat miercuri, în unanimitate, un proiect de lege prin care anumite categorii de persoane nu mai trebuie să achite taxa judiciară de timbru
12:10
Kallas crede că UE poate admite noi membri până în 2030. Albania și Muntenegru, cel mai bine plasate # Euractiv.ro
UE ar putea admite noi membri până în 2030, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, în timp ce oficialii de la Bruxelles au lăudat eforturile de a face reforme ale liderilor din Moldova, Muntenegru și Albania, informează News.ro.
12:00
Retragerea trupelor americane din România, subiect de discuție și nemulțumire în Congresul SUA # Euractiv.ro
Într-o manifestare bipartizană de frustrare față de administrație, congresmenii republicani și democrați au criticat marți Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate națională, informează News.ro.
11:40
Un proiect legislativ depus de doi deputați S.O.S România și care instituirea unui mecanism permanent de audit extern independent asupra Serviciului Român de Informații (SRI) a fost retras la solicitarea inițiatorilor.
11:30
Timp de decenii, Europa a crezut că forța normelor era suficientă pentru a modela lumea. Vorbea limbajul dreptului, al diplomației și al instituțiilor multilaterale - limbajul predictibilității, al regulilor și al legitimității formale.
11:20
Agenția Executivă pentru Explorarea și Întreținerea Fluviului Dunărea (AEEIFD) din Bulgaria a găzduit o întâlnire de lucru cu coordonatorii a două coridoare importante de transport europene, scrie dunavmost.com.
11:20
Scopul Kievului este de a obține bani pentru a-și finanța producția de arme mai avansate, informează La Razon.
10:20
Nicu Ștefănuță: Cum v-ați simți dacă români ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români? # Euractiv.ro
Eurodeputatul Nicu Ștefănuță întreabă retoric oamenii cum s-ar simți "dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?".
08:50
Democrații au câștigat marți trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump a recâștigat președinția SUA, informează miercuri Reuters, care comentează că democrații au crescut o nouă generație de lideri
08:40
Conform unui sondaj Eurobarometru, 74% din cetățeni consideră că apartenența la Uniunea Europeană a adus beneficii pentru țara lor — cu o creștere economică impresionantă în România, Bulgaria și țările baltice, scrie „Naftemporiki” (Grecia).
08:20
Alți soldați nord-coreeni au fost trimiși în Rusia din septembrie pentru a participa la „reconstrucția infrastructurii”, a declarat marți un parlamentar de la Seul, după un briefing al serviciilor de informații, notează „La Libre Belgique”.
08:10
Szijjártó despre scurgerea de date din Partidul Tisza: „Cel mai mare scandal al politicii ungare” # Euractiv.ro
Péter Szijjártó a fost invitatul emisiunii „Strateg”, transmisă de Mandiner.hu, în cadrul căreia a vorbit despre scurgerea de date a aplicației Tisza Világ (Lumea Tisza), informează Hirado.hu (Ungaria).
Ieri
08:00
A murit Dick Cheney, vicepreședintele lui Bush din timpul războiului american împotriva terorismului # Euractiv.ro
Dick Cheney, vicepreședintele lui George W. Bush și principalul arhitect al „războiului împotriva terorismului” de după atacurile din 11 septembrie 2001, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunțat familia, potrivit CNN, citat de „Euronews” (Italia).
07:40
Israelul îl atacă pe Mamdani: „Reprezintă un pericol clar pentru comunitatea evreiască din New York” # Euractiv.ro
Consulul general al Israelului la New York și fostul ministru Likud, Ofir Akunis, l-a atacat pe principalul candidat democrat Zohran Mamdani la funcția de primar al orașului New York chiar în ziua alegerilor, scrie „La Stampa” (Italia).
07:30
Până acum am asistat la patru alegeri pentru funcția de primar în New York, însă nu am mai văzut așa ceva. „Uraganul Zohran Mamdani”: ceva impresionant. Date fiind estimările unei prezențe ridicate la vot, am profitat de opțiunea votului anticipat.
07:20
„Partidul Democrat a abdicat”: Bernie Sanders lansează un atac usturător la adresa propriului partid # Euractiv.ro
Veteranul politicii americane și-a judecat aspru familia politică în ajunul alegerilor municipale din New York, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Nicolas Guarinos.
07:10
China se ridică fără să tragă un foc de armă, prin răbdare strategică, integrare productivă și printr-o diplomație care preferă să convingă decât să impună, scrie „Jornal Economico” (Portugalia).
4 noiembrie 2025
20:00
Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, eliberați din închisoare de un complet condus de Lia Savonea # Euractiv.ro
Fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, și Mircea Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, vor fi eliberați din penitenciar, a decis, marți, un complet de judecători condus de șefa Instanței supreme, Lia Savonea, potrivit Agerpres.
16:30
CSM încearcă să mute procesul privind numirea Liei Savonea ca șef al instanței supreme # Euractiv.ro
În august 2025, comunitatea Declic a atacat în instanță numirea Liei Savonea la conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Primul termen a fost stabilit pentru 6 noiembrie.
12:40
Președintele Nicușor Dan îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței.
11:00
România, lider european la exportul de cereale și recorduri în comerțul cu animale vii # Euractiv.ro
România a atins în 2025 performanțe istorice în exporturile de cereale și animale vii către piețele din afara Uniunii Europene, potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa.
10:20
Zeci de ONG-uri cer Parlamentului urgentare adoptării proiectul de lege privind femicidul # Euractiv.ro
Peste 50 de organizații neguvernamentale cer Parlamentului urgentarea procesului de adoptare a proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidelor.
10:20
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat luni în portul militar Constanța, pentru prima dată de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române.
08:40
Ecosistemul mediatic românesc și-a dezvoltat propriile rețele și canale alternative de știri care propagă narațiuni anti-UE, combinate cu știri apocaliptice, teorii ale conspirației, mesaje pro-Kremlin, conținut neo-fascist, mitologie dacică etc.
08:30
Tribunalul regional din Grodno l-a condamnat la închisoare pe fondatorul site-ului „s13.ru”, acuzat de autoritățile din Belarus de creare a unei „formațiuni extremiste” și calomnierea Alexandr Lukașenko, anunță Procuratura Generală, potrivit TASS.
08:20
Absența indignării morale cu privire la sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru atrocitățile din Darfur e stupefiantă, scrie „The Telegraph” (Marea Britanie) sub semnătura lui Jake Wallis Simons.
08:10
Duminică, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „nu crede” că Statele Unite vor intra în război cu Venezuela, dar a evitat să confirme sau să infirme dacă guvernul său are planuri de a ataca această țară, într-un interviu acordat CBS.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Duminică seara, o nouă demonstrație anti-guvernamentală a avut loc la Belgrad în fața Parlamentului sârb, unde poliția a intervenit pentru a-i opri pe protestatarii care cereau demisia președintelui Aleksandr Vučić, relatează „Euronews” (Italia).
07:40
Secolul XXI este împărțit în trei centre de putere: Statele Unite mizează pe apărarea pragmatică a intereselor lor, consolidând când alianțe democratice, când acordând întâietate unor strategii unilaterale atunci când este necesar.
07:30
UE se pregătește să modifice accizele la tutun, cu creșteri de până la 3 euro pe pachet în Italia # Euractiv.ro
Se așteaptă ca prețurile țigărilor să crească cu până la 3 euro pe pachet, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia).
07:00
Penurie de combustibil, pierderea „celui mai mare contribuabil” al țării. Sofia încearcă chiar să evite sancțiunile americane împotriva companiei petroliere ruse, care deține singura rafinărie din țară și exercită un cvasi-monopol pe piață.
07:00
Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a acuzat luni autoritățile de scurgerea ilegală a datelor personale ale susținătorilor săi în urma unui atac cibernetic „malware”, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).
06:50
Numărul refugiaților a crescut de la 20 pe săptămână la peste 1.800, după ce Kievul le-a permis din nou tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani să plece în august, scrie „La Razon” (Spania) sub semnătura Susanei Gómez.
06:40
Forțele rusești avansează în interiorul orașului Pokrovsk, din estul Ucrainei, distrugând formațiunile militare ucrainene prinse în capcană și respingând eforturile acestora de a ieși din încercuire, a anunțat luni Ministerul rus al Apărării.
06:30
În ciuda interdicțiilor la export în vigoare deja de trei ani, de la începutul invadării la scară largă a Ucrainei, în producția de drone rusești continuă să fie utilizate cipuri și alte componente electronice olandeze, scrie „Il Fatto Quotidiano”.
06:20
N-ar fi riscant să pariezi că cei mai mulți americani nici n-ar băga de seamă că SUA își retrag o brigadă a armatei terestre din România, dar poți paria fără vreo emoție că Vladimir Putin va observa.
06:20
În nerăbdarea lui de a ajuta Europa să-și amelioreze apărarea în fața agresivității Rusiei, Bruxelles-ul a tras un glonț orb, scrie Pierre Briancon pentru „Reuters” (Marea Britanie).
3 noiembrie 2025
18:00
Capitalele UE ar dori competențe sporite pentru Frontex pentru a combate amenințările cu drone # Euractiv.ro
Măsura vine pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la o serie de incursiuni ale dronelor în spațiul aerian european în ultimele luni.
17:20
Senatul a adoptat tacit, luni, proiectul privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari inițiat de USR, potrivit Agerpres.
16:40
Dosarul „10 august” și controlul asupra unui alt Parchet, mizele schimbării procurorului Pîrlog # Euractiv.ro
Secția pentru procurori a CSM dezbate marți raportul Inspecției Judiciare (IJ) privind organizarea, comunicarea și managementul instanței de către Bogdan Pîrlog, procuror șef al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.
14:30
Două proiecte de legi care vizează tinerii și siguranța lor online încalcă o procedură UE # Euractiv.ro
Ministerul Digitalizării a informat luni Camera Deputaților că Legea majoratului online și cea rivind protecția minorilor sub 18 ani în fața conținutului nociv distribuit pe platformele online mari încalcă o procedură UE.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.