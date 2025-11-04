New York-ul îşi alege marţi primarul, socialistul Zohran Mamdani fiind favorit. Trump ameninţă că va tăia din fondurile federale pentru metropolă

09:30

Candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, Cătălin Drulă, afirmă că nu este ”un fan” al actualei organizări administrative a municipiului Bucureşti, el arătând că oraşe mult mai mari decât capitala României nu au sectoare cu autonomie fiscală. Drulă arată că viziunea sa asupra administraţiei Capitalei este legată de ideea unei unităţi administrative care să includă şi oraşele şi comunele limitrofe.