New York-ul îşi alege marţi primarul, socialistul Zohran Mamdani fiind favorit. Trump ameninţă că va tăia din fondurile federale pentru metropolă
DigiFM.ro, 4 noiembrie 2025 09:40
New York-ul îşi alege marţi noul primar, iar favoritul sondajelor este Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană născut în Uganda, în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent „feroce” al lui Donald Trump, relatează AFP şi Reuters.
Acum 5 minute
09:50
Ministerul Apărării anunţă noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre. Patru aeronave au fost ridicate în aer # DigiFM.ro
Ministerul Apărării anunţă, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave au fost ridicate în aer. Comandanţii acestora aveau aprobare pentru ”angajarea ţintelor aeriene dacă pătrundeau în spaţiul aerian naţional”, dar nu s-au depistat pătrunderi neautorizate.
Acum 15 minute
09:40
Yamal a devenit cel mai tânăr jucător inclus în echipa anului FIFPRO. Donnarumma a obţinut cele mai multe voturi # DigiFM.ro
Lamine Yamal, legitimat la FC Barcelona, a devenit cel mai tânăr jucător inclus vreodată în echipa anului FIFPRO, iar cinci jucători din echipa Paris Saint-Germain, câştigătoare a Ligii Campionilor, au fost, de asemenea, selectaţi în echipa anunţată luni de sindicatul global al jucătorilor.
09:40
Acum 30 minute
09:30
Noiembrie atipic în România. Val de căldură și ploi torențiale în mai multe regiuni. Ce spun meteorologii # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, estimarea pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, dar şi că vor fi zone unde va ploua excedentar.
09:30
Cătălin Drulă: „Nu sunt fan al sectoarelor în forma actuală. Bucureşti și Ilfov ar trebui să aibă un singur leadership” # DigiFM.ro
Candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, Cătălin Drulă, afirmă că nu este ”un fan” al actualei organizări administrative a municipiului Bucureşti, el arătând că oraşe mult mai mari decât capitala României nu au sectoare cu autonomie fiscală. Drulă arată că viziunea sa asupra administraţiei Capitalei este legată de ideea unei unităţi administrative care să includă şi oraşele şi comunele limitrofe.
Acum o oră
09:20
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit. Nicuşor Dan, mesaj de condoleanţe # DigiFM.ro
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit, potrivit oficialilor spitalului, anunţă BBC. Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe şi a apreciat ”efortul impresionant al echipelor de salvare italiene”.
09:20
Donna Jean Godchaux-MacKay, solista formaţiei Grateful Dead, a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani # DigiFM.ro
Donna Jean Godchaux-MacKay, o mezzo-soprană care a asigurat backing vocals pentru melodii clasice ale anilor 1960 precum „Suspicious Minds” şi „When a Man Loves a Woman” şi a fost solistă a formaţiei Grateful Dead pentru o mare parte a anilor 1970, a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani.
Acum 24 ore
18:10
Ministrul de Externe anunță că doi români au fost răniți în Italia, după prăbușirea unei părți din turnul Torre dei Conti lângă Colosseum # DigiFM.ro
Un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături luni, la Roma, după ce o parte din Torre dei Conti, emblematicul turn din capitala Italiei, aflat în reabilitare, s-a prăbuşit, relatează Corriere della Sera.
17:00
Ionuţ Moşteanu: MApN a semnat contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon la prețul simbolic de 1 euro # DigiFM.ro
Ministerul Apărării Naţionale a semnat luni, 3 noiembrie, contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos la preţul simbolic de 1 euro, a anunţat ministrul Ionuţ Moşteanu, care a precizat că aparatele de zbor vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire.
16:50
Donald Trump spune că familia regală britanică a suferit un "lucru teribil" din cauza scandalului Epstein # DigiFM.ro
Donald Trump a declarat că îi pare rău pentru familia regală britanică după ce regele Charles i-a retras fratelui său, Andrew, titlul de prinţ, pe fondul presiunilor tot mai mari legate de legăturile acestuia din urmă cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, relatează Reuters.
16:10
O fetiță adoptată acum 8 ani a ajuns la spital cu semne de malnutriție. Are 11 ani și cântărește mai puțin de 20 kg # DigiFM.ro
Un copil de 11 ani, înfiat în urmă cu opt ani, a ajuns la un spital din Baia Mare în stare gravă, având semne de malnutriţie. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş a demarat o anchetă şi a sesizat Poliţia, după ce asistenţii din cadrul instituţiei au văzut starea gravă în care se află copilul. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş.
16:10
Muncitor român prins sub dărâmături la Roma după ce s-a prăbuşit o parte din emblematicul Torre dei Conti, aflat în renovare. Salvatorii fac eforturi pentru a ajunge la el # DigiFM.ro
Un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături luni, la Roma, după ce o parte din Torre dei Conti, emblematicul turn din capitala Italiei, aflat în reabilitare, s-a prăbuşit, relatează Corriere della Sera.
15:10
Grindeanu, după ce Nicușor Dan a fost la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: "Pentru mine n-a fost o surpriză. Știm cu toții că Drulă are nevoie de proptele" # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că pentru el nu a fost o surpriză prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan la USR, pentru că ”ştiu cu toţii, Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să creadă că va candida cu şanse”.
15:00
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la propriu și la figurat în auriu # DigiFM.ro
LACMA Art + Film Gala 2025, tradiționalul eveniment de strângere de fonduri al celebrului muzeu din Los Angeles, a reunit din nou arta, moda și eleganța. Ajuns la a paisprezecea ediție, evenimentul, prezidat, pentru încă o dată, de Leonardo DiCaprio și creatoarea de modă și antreprenoarea Eva Chow, a adunat numeroase vedete.
14:50
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul William, preocupat de cum va arăta lumea celor trei copii ai săi # DigiFM.ro
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul William, preocupat de cum va arăta lumea celor trei copii ai săi
14:40
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, spune că vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Ar fi o premieră în ultimele două decenii # DigiFM.ro
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că doreşte să organizeze un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un - ceva ce niciun lider japonez nu a mai făcut de peste 20 de ani, relatează CNN.
13:20
Cererea în căsătorie inedită a lui Charles Leclerc, ajutat de câinele său Leo: „Tati vrea să se căsătorească cu tine” # DigiFM.ro
Pilotul Ferrari, Charles Leclerc, i-a cerut mâna partenerei sale, Alexandra Saint Mleux, cu ajutorul câinelui lor Leo, un teckel care nu se desparte niciodată de cuplu, relatează RMC Sport.
13:20
Aproape 400 de blocuri din Bucureşti, fără apă caldă şi căldură în următoarele zile. Cei mai afectaţi, locuitorii sectoarelor 3 şi 4 # DigiFM.ro
Aproape 400 de blocuri din Bucureşti nu vor avea apă caldă şi căldură în următoarele zile, până vineri inclusiv, cei mai afectaţi fiind locuitorii din zonele Mihai Bravu şi Calea Vitan - sectorul 3, Calea Văcăreşti - sectorul 4 şi Spitalul Universitar - sectorul 5.
13:10
Doliu în fotbalul românesc. A încetat din viaţă Constantin Zamfir, fost mare atacant al Stelei # DigiFM.ro
Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei în perioada 1975-1980, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, anunţă, luni, LPF.
Ieri
09:50
George Clooney spune că a fost o „greşeală” ca Harris să-l înlocuiască pe Biden în alegerile prezidenţiale din 2024: „I s-a dat o sarcină foarte dificilă” # DigiFM.ro
George Clooney a declarat recent, în cadrul emisiunii „Sunday Morning” de la CBS, că nu regretă articolul publicat în New York Times în care insista ca fostul preşedinte Joe Biden să se retragă din cursa pentru alegerile prezidenţiale din 2024. Cu toate acestea, privind în urmă, el consideră că a fost o greşeală înlocuirea lui Biden cu Kamala Harris.
09:50
Percheziții în dosarul JUPITER 4. Frații Micula, acuzați că au mutat active de 163 milioane lei pentru a evita plata către stat # DigiFM.ro
Şase dintre cele 78 de percheziţii derulate, luni, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţul Bihor, fiind vizaţi, potrivit unor surse judiciare, fraţii Micula, dar şi firme apropiate. Anchetatorii suspectează că ar fi transferat ilicit active semnificative, în valoare de 163 milioane lei, către societăţi comerciale aflate în sfera de control pentru a împiedica statul să recupereze ajutor de stat acordat ilegal.
09:40
A murit cel care era cel mai în vârstă campion olimpic din lume. Charles Coste avea 101 ani # DigiFM.ro
Fostul ciclist francez Charles Coste, care a fost cel mai în vârstă campion olimpic în viaţă, a încetat din viaţă la vârsta de 101 ani, a anunţat presa franceză.
09:40
Cel puţin 20 de persoane au murit în urma unui cutremur cu magnitudinea 6,3 care a lovit nordul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni, la două luni după seismul cu cele mai multe victime din istoria recentă a ţării, informează luni AFP.
09:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică, într-un interviu la CBS, că Rusia şi China efectuează teste nucleare „dar nu vorbesc despre asta”, relatează AFP.
09:30
Valea Oltului, blocată după un accident rutier. Seminţe de floarea soarelui s-au împrăştiat pe carosabil # DigiFM.ro
Circulaţia pe DN 7, Valea Oltului, este blocată, luni dimineaţă, după un eveniment rutier în care a fost implicat un camion din care au căzut seminţe de floarea soarelui. La faţa locului sunt echipe ale DRDP Craiova, care lucrează pentru eliberarea şoselei.
09:30
Elevii revin în bănci, după vacanţa dintre primele două module ale anului şcolar. Recomandările transmise de oficialii MAI # DigiFM.ro
Elevii revin la cursuri, începând de luni, după vacanţa dintre primele două module ale anului şcoar 2025 – 2026. Următoarea vacanţă este programată înaintea sărbătorilor de iarnă. Ministerul Afacerilor Interne anunţă că poliţiştii vor fi pe şosele pentru fluidizarea traficului şi fac apel la participanţi să respecte regulile, astfel încât şcoala să înceapă în siguranţă.
2 noiembrie 2025
17:40
Vremea se răcește în toată ţara, inclusiv în Bucureşti, de marți. Cum vor evolua temperaturile până pe 10 noiembrie # DigiFM.ro
Vremea se va răci în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, începând de marţi, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu maxime care nu vor mai depăşi 17 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie valabilă până la 7 noiembrie 2025.
17:20
Redimensionarea trupelor americane. Nicuşor Dan: Este un gest cu anumită simbolistică, dar nu e vorba de o afectare a securităţii # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat duminică după-amiază că redimensionarea trupelor americane din Europa, inclusiv în România, are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea din zonă.
16:30
„Misterul” câinilor albaştri de la Cernobîl, elucidat de un expert ucrainean. „Este o prostie” # DigiFM.ro
Un expert ucrainean a pus capăt speculaţiilor din jurul unui videoclip care arăta câini albaştri cutreierând zona de excludere contaminată de la situl dezastrului nuclear de la Cernobîl din nordul Ucrainei, informează duminică dpa.
16:00
Zâmbitori și îndrăgostiți. Salma Hayek, la brațul soțului ei, la o gală în LA. Actrița din „Desperado” și miliardarul francez sunt căsătoriți de 16 ani # DigiFM.ro
Vedetele de la Hollywood au strălucit sâmbătă seara la cea de-a 14-a ediție a galei Muzeului de Artă și Film din Los Angeles (LACMA). Salma Hayek, Demi Moore și Doja Cat au atras toate privirile pe covorul roșu.
15:00
Regele Charles se declară „îngrozit şi şocat” de atacul care a avut loc într-un tren din Anglia # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea s-a declarat duminică „ îngrozit şi şocat” de atacul cu armă albă care a făcut cel puţin zece răniţi într-un tren din estul Angliei, sâmbătă.
14:30
Cătălin Drulă și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei. Discurs al președintelui Nicușor Dan # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a participat duminică la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) pentru alegerile partiale din 7 decembrie. Evenimentul a avut loc în prezenţa a 400 de membri şi simpatizanţi USR.
14:00
Alegeri locale parțiale 2025. Candidaturile se pot depune până pe 17 noiembrie. Când începe campania electorală # DigiFM.ro
Candidaturile pentru alegerile locale parţiale se pot depune până pe 17 noiembrie, iar campania electorală începe în 22 noiembrie - acestea sunt principalele repere ale perioadei electorale pentru scrutinul din 7 decembrie.
13:50
Trump ameninţă cu o acţiune militară americană în Nigeria. Președintele SUA invocă tratamentul aplicat creştinilor # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că a cerut Departamentului Apărării să se pregătească pentru o posibilă acţiune militară "rapidă" în Nigeria, dacă naţiunea vest-africană nu reuşeşte să ia măsuri împotriva uciderii creştinilor, relatează Reuters.
12:50
Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea mai grea perioadă prin care a trecut familia # DigiFM.ro
Prințul William și prințesa Kate s-au mutat în casă nouă, la Forest Lodge, în Windsor, alături de copiii lor, George, Charlotte și Louis. A fost schimbare dorită de cuplul regal, după câțiva ani dificili, scrie People care citează The Telegraph.
10:50
Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York, pe fondul lipsei controlorilor de trafic aerian # DigiFM.ro
Două avioane comerciale s-au ciocnit vineri seară pe pista aeroportului LaGuardia din New York, care a fost afectat pe tot parcursul zilei de o lipsă de controlori de trafic aerian din cauza închiderii guvernului federal american, a relatat EFE.
10:20
Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat. 50 de persoane s-au autoevacuat. Nu au fost înregistrate victime # DigiFM.ro
Pompierii au fost solicitaţi să intervină duminică dimineaţa în municipiul Râmnicu Sărat, la un bloc de pe Aleea Aninului, în urma producerii unei explozii neurmate de incendiu, cel mai probabil provocată de acumulări de gaze, informează ISU Buzău.
10:20
O explozie, aparent accidentală, produsă sâmbătă într-un supermarket dintr-un oraş din nordul Mexicului, urmată de un incendiu, s-a soldat cu cel puţin 23 de morţi şi 11 răniţi, potrivit autorităţilor locale, transmite AFP.
10:00
JD Vance a mărturisit că ar vrea ca soţia sa, Usha, care provine dintr-o familie hindusă, să se convertească la creştinism # DigiFM.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat la un eveniment organizat într-un campus universitar că îşi doreşte ca soţia sa, Usha Vance, care este fiica unor imigranţi indieni hinduşi, să se convertească la creştinism, relatează USA Today.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre planurile sale de căsătorie, confirmând că 100% acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Deşi cariera i-a ocupat mult timp, şeful statului consideră că a venit momentul potrivit pentru această decizie personală, care trebuie luată cu multă reflecţie şi linişte.
09:30
Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul pentru energie # DigiFM.ro
Persoanele aflate în situaţii vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul pentru energie, sprijinul financiar urmând a fi acordat pe toată durata sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2025 - 31 martie 2026, în cazul ajutorului pentru încălzire, sau pe parcursul întregului an, în cazul suplimentului pentru energie, a anunţat sâmbătă Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
09:20
Atac sângeros într-un tren din Anglia. Mai multe persoane au fost înjunghiate. Doi suspecţi, arestaţi. Mesajul premierului Keir Starmer # DigiFM.ro
Nouă oameni au fost trataţi pentru răni care le-au pus viaţa în pericol după o serie de atacuri cu cuţitul comise sâmbătă într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei, iar doi bărbaţi au fost arestaţi după atacul pe care prim-ministrul Keir Starmer l-a calificat drept un "incident îngrozitor", relatează Reuters.
1 noiembrie 2025
21:00
Finalul de an vine cu vești bune pentru angajați și elevi: zilele libere de Crăciun și Revelion vor aduce o vacanță de iarnă generoasă în perioada 2025 – 2026. Atât salariații, cât și elevii vor avea parte de mai multe zile consecutive de odihnă și timp pentru familie.
17:40
Mai mulţi participanţi la o petrecere de Halloween în Germania au leşinat brusc şi au fost transportaţi la spital # DigiFM.ro
Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween organizată vineri seară într-o sală de evenimente din oraşul german Stuttgart, informează DPA.
17:20
Donald Trump a salutat vineri renovarea unei băi de la Casa Albă, clădire din care a distrus deja o parte pentru a construi o sală de bal în valoare de 300 de milioane de dolari, informează AFP.
17:00
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania. Fosta soție a lui Johnny Depp, fericită alături de cei trei copii ai ei. Imaginile postate de actriță pe rețelele sociale # DigiFM.ro
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania, după procesele în care ea și fostul soț Johnny Depp și-au adus acuzații grave. Actrița din „Aquaman” duce acum o viață liniștită în Madrid, alături de cei trei copii ai săi.
15:50
Mbappe a primit „Gheata de Aur” pe stadionul Santiago Bernabeu. „Este o plăcere să joc pentru Real Madrid, să-mi îndeplinesc visul din copilărie” # DigiFM.ro
Francezul Kylian Mbappe a primit Gheata de Aur 2024-2025 pe stadionul Santiago Bernabeu, într-o ceremonie la care a fost însoțit de toți coechipierii săi de la Real Madrid, cărora le-a mulțumit pentru ajutorul acordat în obținerea unui premiu despre care a spus că era 'imposibil de câștigat' fără ajutorul lor, scrie EFE.
15:40
A murit Tchéky Karyo. Actorul avea 72 de ani. A jucat în aproape 80 de filme, inclusiv în „Nikita” şi „Ursul” # DigiFM.ro
Actorul franco-turc Tchéky Karyo, care a jucat în aproximativ 80 de filme, inclusiv în "Ursul" ("L'Ours") de Jean-Jacques Annaud şi în "Nikita" ("La Femme Nikita") de Luc Besson, a încetat din viaţă vineri, la vârsta de 72 de ani, a confirmat agenta sa, Elisabeth Tanner, pentru AFP.
15:10
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul. Mesajul Maiei Sandu # DigiFM.ro
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul, sâmbătă, la Preşedinţia Republicii Moldova, în prezenţa şefei statului, Maia Sandu, şi a preşedintelui parlamentului, Igor Grosu, informează Moldpres, arată Agerpres.
14:50
Cine sunt actrițele care vor juca în filmele despre trupa The Beatles. „Am convins patru dintre cele mai talentate femei din industria cinematografică actuală” # DigiFM.ro
Actriţele Aimee Lou Wood, Saoirse Ronan, Mia McKenna-Bruce şi Anna Sawai vor interpreta rolurile principale feminine din viitoarele filme biografice dedicate trupei The Beatles.
