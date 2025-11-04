18:50

Una dintre cele mai vocale contestatare ale fostei senatoare Diana Șoșoacă se află în mijlocul unui scandal după ce soțul ei și un complice au agresat doi vecini în Sectorul 2 din Capitală. Telefoanele victimelor au fost confiscate în timpul conflictului de către agresori. Autoritățile au reținut familia Bellantoni și continuă căutările pentru celălalt agresor. Mâine se decide dacă soțul Amaliei va fi arestat preventiv.