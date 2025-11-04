Percheziții în lanț la mai mulți medici. Rețea medicală cercetată

11:40

Un bărbat de 78 de ani, unchiul cântăreţei Laura Pausini, a pierit după ce a fost lovit în timp ce mergea cu bicicleta la periferia oraşului Bologna. Autorul accidentului un tânăr cu cetăţenie română şi moldovenească a fugit de la locul faptei, dar s-a prezentat ulterior la poliţie. Povestea readuce în prim-plan fragilitatea vieţii şi neglijenţa care poate schimba totul în doar o clipă