VictoryBet: cum să transformi fiecare sesiune de cazino online într-o experiență plăcută
Cotidianul de Hunedoara, 4 noiembrie 2025 12:50
Un cazino bun se cunoaște după diversitatea ofertei. VictoryBet știe că fiecare jucător are propriile preferințe și oferă o colecție amplă:
Acum 5 minute
13:10
Melatonina poate afecta sănătatea inimii. Studiul va fi prezentat la un eveniment internaţional de referinţă # Cotidianul de Hunedoara
Melatonina, un hormon natural implicat în reglarea somnului, este frecvent folosită sub formă de supliment pentru tratarea insomniei.
Acum 15 minute
13:00
Se încheie închinarea în Sfântul Altar. Când se deschide Catedrala spre vizitare # Cotidianul de Hunedoara
În perioada 15-29 noiembrie, Catedrala Naţională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic şi instalaţii).
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
Tragedia de la Roma, exploatată de Moscova. Reprezentantul diplomatic rus, convocat să dea explicații # Cotidianul de Hunedoara
Nu este prima dată când Zaharova - una dintre vocile oficiale cele mai radicale de la Moscova, alături de cea a lui Dmitri Medvedev - face comentarii provocatoare la adresa Italiei.
12:40
O brigadă americană a fost retrasă din România săptămâna trecută, ca parte a unei reorganizări militare care va concentra resursele în emisfera vestică.
12:30
Originar din Suceava, muncitorul locuia la periferia Romei. Soţia sa a urmărit eforturile de salvare ale pompierilor împreună cu ambasadoarea României la Roma, Gabriela Dancău, relatează Corriere de la Sera.
12:30
Călin Georgescu anunță din nou că nu o susține pe Anca Alexandrescu. El a spus că nu va susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria București, denunțând întregul proces electoral ca fiind o farsă.
12:30
Cum să NU reduci costurile achiziției și instalării panourilor fotovoltaice? # Cotidianul de Hunedoara
Colaborarea cu o firmă instalare panouri fotovoltaice autorizată este singura cale de a garanta o investiție sigură și profitabilă.
12:20
Ulterior aflării veștii decesului său, arbitrul a oprit partida în minutul 41
Acum 2 ore
12:10
Ce îl împiedică pe Becali să îl aducă pe Louis Munteanu, deși îl vrea pe atacantul lui CFR Cluj # Cotidianul de Hunedoara
Căpitanul Florin Tănase, Darius Olaru, Daniel Bîrligea și mulți dintre ceilalți jucători vor fi extrem de deranjați de o asemenea decizie și în mod cert îl vor interpela pe Becali cu scopul clar de pretinde să se afle pe picior de egalitate cu Munteanu, ceea ce financiar ar reprezenta pentru FCSB un uriaș pericol de se destabiliza foarte curând.
12:00
12:00
Vlad Gheorghe vrea joi o dezbatere cu contracandidații săi pentru Primăria Bucureștiului.
12:00
O cunoscută vedetă TV a povestit recent pe rețelele sociale despre cum un control de rutină i-a salvat viața.
12:00
Explozia din Rahova. Distrigaz Sud Reţele demarează lucrări pentru reluarea alimentării cu gaze # Cotidianul de Hunedoara
Pentru clienţii din blocul nr. 32, scara 1 şi 2, din strada Vicina, blocul nr. 30A, din Calea Rahovei nr. 317 şi blocul nr. 30, scara 1 şi 2, din Calea Rahovei nr. 319 alimentarea cu gaze naturale va rămâne sistată.
12:00
Dosare penale în Maramureș și Bistrița-Năsăud. Zeci de percheziții pentru tăieri ilegale și furt de arbori # Cotidianul de Hunedoara
O operațiune de amploare în Maramureș și Bistrița-Năsăud vizează tăieri ilegale și furt de arbori în fondul forestier. Descinderile au vizat operatori economici și ose aprovizionare cu lemn fără documente legale. Ancheta, condusă de procurori și polițiști, continuă pentru tragerea la răspundere a celor vinovați.
11:50
11:40
Un bărbat de 78 de ani, unchiul cântăreţei Laura Pausini, a pierit după ce a fost lovit în timp ce mergea cu bicicleta la periferia oraşului Bologna. Autorul accidentului un tânăr cu cetăţenie română şi moldovenească a fugit de la locul faptei, dar s-a prezentat ulterior la poliţie. Povestea readuce în prim-plan fragilitatea vieţii şi neglijenţa care poate schimba totul în doar o clipă
11:40
Liviu Jicman spune că „este firesc ca într-o perioadă de final de mandat să existe şi interpretări, dar toate datele invocate în această scrisoare sunt publice".
11:30
Cel mai bun tenismen român din ultimul deceniu a postat pe Facebook un mesaj în care nu uită să spună: „Mi-am trăit 99 la sută din vis"
11:30
Ucraina a primit sisteme de apărarea antiaeriană de tip PATRIOT care să o ajute împotriva barajelor aeriene zilnice ale Rusiei.
11:30
Mihail Neamțu solicită demiterea lui Liviu Jicman de la conducerea Institutului Cultural Român și numirea unei noi conduceri. Neamțu i-a transmis o scrisoare președintelui Senatului.
11:20
Un lanț de clinici private ar fi eliberat documente medicale fără vreun consult.
Acum 4 ore
11:10
Cel puţin 654 de combatanţi ai companiilor militare private ruseşti Wagner şi Redut au fost identificaţi de Europol ca suspecţi de crime de război, inclusiv execuţia unor civili, violenţe sexuale
11:10
Cele 11 ore de luptă și speranță s-au încheiat tragic pentru muncitorul român prins sub ruinele turnului medieval Torre dei Conti din Roma. Octavian Stroici a rezistat eroic sub dărâmături, comunicând până în ultimele clipe cu echipele de salvare care încercau disperate să-l elibereze. Când, în sfârșit, a fost scos la lumină, toți au crezut că va supraviețui. A fost conștient, dar efortul și rănile suferite i-au fost fatale inima i-a cedat la spital, câteva ore mai târziu.
10:50
Guvernul susține amenzi de 5.000-20.000 lei pentru cetățenii care nu respectă personalul sau regulile instituțiilor publice.
10:50
Un procuror român cu 15 ani de experiență câștigă, în prezent, aproximativ 20.000 de lei pe lună.
10:40
Adjunctul ministrului belarus de Externe Igor Sekreta a respins majoritatea criticilor, despre care a spus că sunt "amestecuri în afacerile interne" ale ţării sale.
10:40
Mai mulți călători se aflau în cele două mijloace de transport în comun, un tramvai și un autobuz, care s-au ciocnit.
10:30
ANALIZĂ Ce spun cele mai noi patru sondaje despre favoriții la Primăria Capitalei # Cotidianul de Hunedoara
Lupta pentru Primăria Capitalei este strânsă. Primii patru clasați sunt la distanță de doar câteva procente unul față de celălalt, potrivit celor mai recente patru sondaje.
10:20
INTERVIU S-a întors Florin Iordache. Îl critică pe Bolojan pentru pensiile speciale # Cotidianul de Hunedoara
„Faptul că inițiatorul, respectiv Guvernul, are un singur punct de vedere de la care nu abdică, e total greșit."
10:20
Ministru: Asta înseamnă că o țară aflată în război poate obține influență directă asupra suveranității unui alt stat a mai afirmat el.
10:10
Concedieri în masă la un gigant IT din România. Angajații se mobilizează pe forumuri # Cotidianul de Hunedoara
Oracle România ar putea concedia circa 400 de angajați, iar pe forumuri se discută strângerea de fonduri pentru un avocat.
09:50
Ciprian Ciucu e oficial candidatul PNL la Capitală. A fost votat în unanimitate # Cotidianul de Hunedoara
Biroul Politic Național al PNL a validat marți, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria București. La ședință a fost prezent și premierul Ilie Bolojan, președintele partidului.
09:50
Caritate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Caritate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
09:40
Pilotul ar fi fost preluat inconștient, însă starea sa este, momentan, necunoscută
09:40
MApN a ridicat patru aeronave după atacurile Rusiei la nord de Dunăre. Nu s-au raportat încălcări ale spațiului aerian.
Acum 6 ore
09:10
Dragoș Pîslaru a menționat că PNRR a început în 2019 și a existat timp suficient pentru adoptarea acestei măsuri
09:10
Ce-i la Mediu, la Externe și la Armată este „parfum" față de ce se petrece în Justiție și în Sănătate. La Externe, la Armată și la Mediu este un show popular,
09:00
PNRR este în aer. Aproape 100 de jaloane și ținte restante doar din 2023 și 2024 # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul României implementează Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) într-un ritm foarte lent.
07:50
Muncitorul român mort la Roma avea 66 de ani și era originar din Suceava
Acum 8 ore
06:10
Acum 12 ore
01:10
Incident incredibil la Brăila. Un bărbat care a venit cu un taxi a furat un bichon dintr-o gospodărie. Reacția Poliției.
Acum 24 ore
22:10
Un bărbat s-a împușcat în cap, live pe internet, în municipiul Roman, județul Neamț. Incidentul s-a petrecut luni, 3 noiembrie.
21:50
Decizia AUR vine după ce Călin Georgescu a boicotat alegerile.
21:50
Ministerul Economiei este îngrijorat de datoriile Lukoil la statul român, în contextul sancțiunilor impuse companiei de SUA.
21:50
Aplicarea actualelor norme de reprezentare pe datele de la recensământ ar duce la o diminuare de doar aproximativ 50.
21:40
21:30
21:30
21:20
