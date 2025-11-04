Geci cu glugă vs. geci fără glugă: Ce e mai practic iarna? (P)
TeleM Iași , 4 noiembrie 2025 11:20
Iarna este anotimpul când confortul și protecția împotriva frigului devin priorități absolute, iar o geacă...
• • •
Acum 5 minute
11:40
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție desfășoară mai multe acțiuni operative,...
Acum 10 minute
11:30
Un transport suspect provenit din Ucraina a fost oprit la intrarea în România, la Punctul...
Acum 30 minute
11:20
Performanțe istorice în agricultură, locul 1 la exportul de cereale și aproape jumătate de miliard de euro pentru animale vii # TeleM Iași
România înregistrează performanțe istorice în agricultură, potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană...
11:20
Acum 2 ore
10:40
România va prelua 18 aeronave F-16 olandeze. Costurile de mentenanță și întreținere sunt mai mari decat prețul acestora # TeleM Iași
România a semnat un contract interguvernamental cu Regatul Țărilor de Jos prin care va prelua...
10:20
Motorina, cel mai vândut carburant din România și pe care rafinăriile din țară nu îl...
10:20
Decizia SUA de a-și retrage o parte din trupele din România a reaprins îngrijorările privind...
10:00
Octav Stroici, romanul de 66 de ani din Suceava, blocat sub daramaturi in centrul Romei,...
09:50
Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol # TeleM Iași
Ministerul Apărării anunţă, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru...
Acum 4 ore
09:40
Bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie Iași # TeleM Iași
Batranul din municipiul Roman care s-a impuscat aseara in cap, intr-un live pe platforma TikTok...
09:40
Actul normativ a trecut tacit de senatori, iar la Camera Deputaţilor, for decizional, ar putea...
09:40
Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului...
09:30
Primaria Iasi a anuntat noi modificari in trafic. Astfel, va fi demontat semaforul auto și...
Acum 24 ore
21:10
In aceasta dupa amiaza, în jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au...
19:00
O parte din Torre dei Conti, monument istoric situat lângă Fori Imperiali, s-a prăbușit astăzi,...
16:40
Tânăr sucevean salvat de medicii Spitalului „Sf. Ioan cel Nou” prin trombaspirație, după ce a suferit un AVC # TeleM Iași
Un pacient în vârstă de 35 de ani a instalat brusc un accident vascular cerebral...
16:30
În perioada 24–30 octombrie 2025 s-a desfășurat în orașul Larnaca din Cipru Olimpiada Balcanică de...
16:20
ApaVital explică de ce ieșenii plătesc cele mai mari facturi: „Apa nu e scumpă, doar percepția este greșită!” # TeleM Iași
După ce tot mai mulți ieșeni s-au plâns în ultimele luni că au ajuns să...
15:40
Două sectoare esențiale ale economiei românești, construcțiile și turismul trag semnale de alarmă și cer...
15:30
Primăria comunei Tomești investește în dezvoltarea sportului pentru toate vârstele. In fiecare sat, au fost...
15:20
Reprezentanții Asociației Metropolitane de Transport Public Iași vor merge săptămâna aceasta la Ministerul Transporturilor pentru...
15:20
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și...
15:20
Aeroportul Internațional „George Enescu" din Bacău marchează o nouă etapă importantă în dezvoltarea sa, devenindprimul...
14:10
Producătorul german de armament Rheinmetall AG va investi peste 500 milioane de euro în Fabrica de Pulberi Victoria # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi consultări cu delegația Rheinmetall AG, condusă de CEO Armin...
13:40
Investitiile in modernizarea piețelor ieșene se lasa asteptate. Acestea se confruntă cu probleme serioase de...
13:40
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, alături de efective din cadrul Inspectoratului de...
13:30
Românii vor plăti mai mult la întreținere și la factura de energie electrică, începând cu...
12:50
Consiliul Judeșean Iași cumpără 5 microbuze școlare la prețuri net inferioare față de licitația de anul trecut # TeleM Iași
Consiliul Judetean Iasi a scos la licitatie contractul pentru achizitionarea altor 5 microbuze scolare electrice...
Ieri
11:20
Semnal de alarma tras de constructori față de impactul sever al modificărilor legislative # TeleM Iași
Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), condusă de Cristian Erbașu, transmite un semnal de alarmă...
10:50
Ministrul Finanțelor recunoaște că a făcut demiteri la ANAF după „informări de la servicii” # TeleM Iași
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a recunoscut într-un interviu acordat postului Antena 3, că la preluarea...
10:40
Percheziții la frații Micula într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Statul vrea să recupereze 400 milioane de euro # TeleM Iași
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și...
10:30
Un nou traseu tematic se deschide în cadrul Romsilva – Direcția Silvică Iaşi, o inițiativă...
10:30
10:20
Organizația Județeană a Partidului Social Democrat Iași anunță desemnarea domnului Lupu Bogdan Constantin drept candidat...
10:10
Percheziții în Capitală și judetul Iași într-un dosar de înșelăciune prin contractarea de leasinguri auto cu documente false # TeleM Iași
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a...
10:00
Al doilea modul se va încheia pe 19 decembrie. Vacanța de Crăciun va începe pe...
10:00
România traversează un început de noiembrie cu temperaturi neobișnuit de ridicate, de până la 25°C,...
09:50
Mihai Chirica anunță introducerea benzilor unice în zona Păcurari: „Nu vom aștepta la nesfârșit” # TeleM Iași
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a confirmat că proiectul privind introducerea benzilor unice de circulație...
09:10
ANAF începe notificarea oficială a tuturor companiilor de stat cu restanțe. Valoarea datoriilor se apropie de 2 miliarde de euro # TeleM Iași
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează companiile de stat, care au datorii neachitate până...
09:00
Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului...
2 noiembrie 2025
17:00
Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD....
12:30
Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări estice NATO # TeleM Iași
O alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să...
12:20
Primăria municipiului Iași a intrat în posesia terenului pe care se afla fosta groapa de...
12:00
Jaful de la Luvru: alte două persoane, acuzate de complicitate și plasate în arest preventiv # TeleM Iași
Este vorba despre o femeie de 38 de ani și un bărbat de 37 de...
12:00
Astăzi, 2 noiembrie 2025, în jurul orei 03:55, echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași au...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, sâmbătă seară, că va exista buget dsponibil pentru tinerii...
10:30
Peste 45.000 de pacienți tratați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați anul acesta # TeleM Iași
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ap. Andrei" Galați, cea mai mare unitate medicală din...
10:20
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, duminică, într-un bloc din Râmnicu Sărat, cel mai...
10:20
Zeci de mii de sârbi au comemorat la Novi Sad un an de la accidentul...
10:10
În județul Bacău începe testarea gratuită pentru depistarea precoce a tuberculozei. Campania se adresează în...
