Compania care vrea să cumpere Lukoil dă asigurări că se va „despărți curat” de controlul rusesc
Adevarul.ro, 4 noiembrie 2025 16:00
Gunvor, compania agreată de Lukoil drept cumpărător al activelor sale despre care se știe că este controlată de un partener de afaceri al lui Vladimir Putin, a dat marți asigurări că se va „despărți curat” de controlul rusesc.
Acum 10 minute
16:00
Portretul lui Dick Cheney: de la partenerul ideal al lui George Bush la „cel mai rău vicepreședinte” # Adevarul.ro
Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al SUA în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit marți la vârsta de 84 de ani.
16:00
Compania care vrea să cumpere Lukoil dă asigurări că se va „despărți curat” de controlul rusesc # Adevarul.ro
Gunvor, compania agreată de Lukoil drept cumpărător al activelor sale despre care se știe că este controlată de un partener de afaceri al lui Vladimir Putin, a dat marți asigurări că se va „despărți curat” de controlul rusesc.
16:00
Momentul în care un agent de pază de la staţia de metrou Piaţa Unirii 2 este lovit în plină figură de un bărbat # Adevarul.ro
Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. În urma incidentului, petrecut sâmbătă seară, poliţiştii s-au sesizat din oficiu.
16:00
Poveste incredibilă: tatăl copilului care învârte 45.000 € pe zi trăiește din strâns cutii de carton # Adevarul.ro
Tatăl lui Lamine Yamal, puștiul-minune al Barcelonei, strânge cartoane pe străzile Barcelonei.
16:00
Ioana Ginghină, sfaturi pentru femeile de peste 40 de ani. Actrița a fost căsătorită de trei ori: „Dacă mâine divorțez, îl găsesc și pe al patrulea!” # Adevarul.ro
La vârsta de 48 de ani, Ioana Ginghină, una dintre cele mai râvnite femei din show-biz, are la activ trei mariaje. Actrița a dezvăluit care este secretul succesului ei.
Acum 30 minute
15:45
Trump ameninţă să taie finanţarea orașului New York dacă Zohran Mamdani câştigă cursa pentru primărie # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale oraşului New York dacă democratul Zohran Mamdani câştigă alegerile pentru funcţia de primar care au loc marţi, relatează dpa.
15:45
În contextul îngrijorărilor publice crescute după tragicul incident din Rahova, un cunoscut dezvoltator care construiește locuințe special destinate închirierii a anunțat că a finalizat inspecțiile în toate clădirile rezidențiale pe care le deține și administrează.
15:45
Producătorul de utilaje şi piese auto Schaeffler AG a anunţat marţi că a încheiat un acord de parteneriat cu Neura Robotics pentru a dezvolta împreună şi a furniza componente cheie pentru roboţi umanoizi.
15:45
Un parlamentar german, amenințat cu moartea după ce i-a fost incendiată mașina: „Trebuie să-l urmez pe Charlie Kirk în iad” # Adevarul.ro
Un parlamentar de extremă dreapta din Germania a declarat că ia în calcul să se retragă din politică după ce autoturismul său a fost incendiat.
15:45
Tensiune și emoții la Asia Express. Concurenții au trecut prin cele mai grele etape de până acum în Coreea de Sud # Adevarul.ro
La Asia Express – Drumul Eroilor 2025 a început etapa semifinală a competiției, una dintre cele mai așteptate și dificile din acest sezon. Irina Fodor a anunțat miza uriașă: biletul de aur care le poate garanta finala.
Acum o oră
15:30
Președintele Serbiei susține că doi lunetiști au ajuns la Belgrad în timpul protestelor: „Știm și cine i-a plătit” # Adevarul.ro
Aleksandar Vučić a declarat că autoritățile caută de trei zile doi lunetiști care ar fi ajuns la Belgrad în contextul protestelor antiguvernamentale.
15:30
David Beckham, fostul căpitan al naționalei Angliei, a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea. „Nu aș putea fi mai mândru” # Adevarul.ro
Fostul căpitan al echipei naționale a Angliei, David Beckham, a fost numit oficial cavaler pentru serviciile aduse fotbalului și societății britanice.
15:30
Între retragere și rezistență, autoritățile de la Kiev sunt nevoite să aleagă – nu doar o poziție pe hartă, ci șansa de a-și salva soldații pentru bătăliile care vor urma.
15:15
Apărarea României nu este vulnerabilă, dă asigurări ministrul Ionuț Moșteanu. „Alianța NATO ne permite să dormim liniștiți” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România beneficiază de garanții solide de securitate în cadrul NATO și că apărarea țării „nu este vulnerabilă”.
15:15
Ucraina primește 1,8 miliarde euro din fondurile UE, parte din Mecanismul de redresare 2024–2027 # Adevarul.ro
Consiliul Uniunii Europene a aprobat pe 4 noiembrie a cincea tranșă de finanțare din cadrul Mecanismului pentru Ucraina, în valoare de 1,8 miliarde de euro, care include și o parte din fondurile reținute la plata anterioară.
15:15
Haos la sucursalele Intesa Sanpaolo Bank: Clienții nu-și pot încasa salariile, iar antreprenorii nu pot face plăți # Adevarul.ro
Problemele grave înregistrate în ultimele zile la nivelul sistemului de plăți ale Intesa Sanpaolo Bank persistă și marți, în ciuda asigurărilor date de bancă privind finalizarea tranziției cardurilor First Bank către Intesa Sanpaolo.
Acum 2 ore
15:00
Cutremurul cu magnitudinea 6,3 care a lovit nordul Afganistanului luni a provocat moartea a 27 de persoane, potrivit unui nou bilanţ anunţat marţi de Ministerul Sănătăţii din această ţară.
15:00
Compania de stat Hidroelectrica a anunțat marți că a depășit pragul de 1 milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare către consumatorul final.
14:45
Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanțe familiei românului mort la Roma. „Am sperat cu toții, până în ultima clipă” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanțe familiei muncitorului român care a murit după ce a rămas prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti, prăbușit la Roma.
14:45
Legea armatei voluntare ar putea suferi modificări. Anunțul ministrului Apărării Naționale # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară.
14:45
Ion Țiriac face mutarea surpriză. Karoly Borbely, fost șef la Hidroelectrica, se alătură Țiriac Group.
14:45
Rectorul „etern” al unei universități din Ardeal, viral pe Reddit: „Eu am adus gândacii în cămine sau cei care au stat acolo?” # Adevarul.ro
Disputa dintre rectorul Universității Transilvania din Brașov, Ioan Abrudan, și studenții nemulțumiți de noile reguli ale instituției a ajuns virală. Rector încă din 2012 al universității, deși legea prevede o limită de două mandate, Abrudan a sugerat că studenții au adus gândaci în cămine.
14:30
Doi tineri care circulau, marţi, cu o trotinetă electrică au fost loviţi de un buldoexcavator care efectua lucrări la drum. Accidentul s-a produs în judeţul Sibiu.
14:30
Miros puternic de gaz într-un liceu din București. Elevii și profesorii, evacuați de urgență # Adevarul.ro
Momente de panică, marți, la Liceul Teoretic „Theodor Pallady” din Sectorul 3 al Capitalei, după ce profesorii au simțit un miros puternic de gaz în incinta unității de învățământ. Toate persoanele din clădire au fost evacuate.
14:30
Rusia se apropie tot mai mult de trupele ucrainene din Pokrovsk. Situația este „extrem de dificilă”, spune Zelenski # Adevarul.ro
Rusia a anunțat, marți, 4 noiembrie, că forțele sale pun presiuni tot mai mari în jurul trupelor ucrainene din orașul Pokrovsk, un important nod rutier și feroviar din regiunea Donețk, aflat în centrul luptelor de peste un an.
14:30
Rusia ar putea interzice desenul animat „Mașa și Ursul” pentru că „nu promovează valorile tradiționale”: „Fetița este prea independentă” # Adevarul.ro
Cel mai popular desen animat rusesc din lume, „Mașa și Ursul”, ar putea fi interzis în propria țară pentru că „nu respectă valorile tradiționale”.
Acum 4 ore
14:00
Olivia Cucoș s-a logodit. Prezentatoarea a spus ”DA!” fotbalistului din Liga 1, după un an de relație # Adevarul.ro
Olivia Cucoș, celebra prezentatoare din Moldova, s-a logodit cu fotbalistul Denis Furtună.
14:00
Dick Cheney, cel mai puternic vicepreședinte modern al Americii și arhitectul principal al „războiului împotriva terorismului”, a murit la 84 de ani, potrivit unui comunicat al familiei sale.
13:45
Nazare confirmă: Pensiile și salariul minim nu au fost discutate, dar unele venituri vor fi înghețate în 2026 # Adevarul.ro
Coaliţia de guvernare a decis, prin Pachetul I, îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026, decizii transmise la Bruxelles şi care trebuie respectate, a afirmat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, răspunzând unei întrebări privind creșterea pensiilor.
13:45
Postare ironică a Ministerului eston de Externe după apariția unei nave sub pavilon Wagner pe Nerva: „Mărşăluieşte din nou spre Moscova?” # Adevarul.ro
Guvernul eston a postat un mesaj sarcastic pe X după ce o navă aparţinând Pazei de Coastă rusă a fost observată navigând sub pavilionul grupării paramilitare ruse Wagner, pe râul Narva, care desparte Estonia şi Rusia, relatează Euronews.
13:45
O infirmieră din Bihor, reținută după ce a lovit cu picioarele o tânără cu dizabilități. „Fapte total inacceptabile” # Adevarul.ro
O infirmieră din județul Bihor a fost reținută de polițiști după ce a fost surprinsă lovind o tânără internată într-un centru pentru persoane cu dizabilități
13:45
66,3% dintre români consideră că direcția în care merge România este greșită. Ce arată noul Barometru INSCOP # Adevarul.ro
Două treimi dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită, arată noul Barometru al INSCOP Research. Doar un sfert dintre respondenți sunt optimiști, în special tinerii și cei cu studii superioare. Pesimismul domină mai ales în mediul rural.
13:30
Călin Georgescu a subliniat din nou că nu susține niciun candidat la Primăria Capitalei: „Eu consider, așa cum am spus, că este o farsă” # Adevarul.ro
Călin Georgescu, aflat sub control judiciar în dosarul privind presupusul complot pus la cale de Horațiu Potra și un grup de mercenari pentru preluarea puterii în stat, a declarat marți, din nou, că nu va susține niciun candidat la Primăria Capitalei.
13:30
Programul Catedralei Naţionale după încheierea pelerinajului: care sunt perioadele de vizitare # Adevarul.ro
Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii, a anunţat Patriarhia Română.
13:30
O ceremonie de decorare a soldaților ucraineni s-a transformat într-o tragedie. „A fost ucis de ruși. Dar nu pe câmpul de luptă” # Adevarul.ro
Dmitro Sviatnenko, jurnalist la TSN, un site de știri și canal TV ucrainean, a declarat că fratele său, Volodimir, pilot de drone, a fost ucis la 1 noiembrie, când o rachetă balistică rusească a lovit locul unde militarii urmau să fie decorați.
13:15
Accident la o benzinărie din Bistrița-Năsăud: 1.000 de litri de motorină s-au scurs dintr-o remorcă # Adevarul.ro
Două mașini s-au ciocnit marți într-o benzinărie din Bistrița-Năsăud, iar 1.000 de litri de motorină s-au revărsat dintr-o remorcă.
13:15
Cutremur la CSM București! Adi Vasile a fost dat afară, în timp ce Cristina Vărzaru și-a dat demisia.
13:15
Black Friday la materiale de construcții - cea mai mare păcăleală a lunii. Explicațiile unui antreprenor din domeniu # Adevarul.ro
În luna noiembrie, cei mai mulţi retaileri organizează promoţii de Black Friday cu reduceri de preț care depășesc uneori 50%. Unul dintre antreprenori avertizează însă că astfel de reduceri la jumătate de preț sunt înșelătoare când este vorba de materiale de construcții.
13:15
Ucrainenii efectuează lovituri puternice în spatele liniilor inamice cu noi arme de atac # Adevarul.ro
Forțele ucrainene folosesc o nouă dronă de atac, cu un focos mai greu, dezvoltată de compania ucraineană Fire Point, pentru a lovi ținte din spatele liniilor inamice, relatează presa ucraineană.
13:00
Un bărbat din Chicago, acuzat că l-a amenințat cu moartea pe Donald Trump: „Ar trebui să fie executat. O să iau niște arme” # Adevarul.ro
Un bărbat din Chicago a fost pus sub acuzare pentru că l-a amenințat cu moartea pe președintele Donald Trump.
12:45
Director de școală privată și fiul său, uciși de viespi uriașe asiatice în timpul unei vacanțe în Laos # Adevarul.ro
Un director american de școală privată și fiul său adolescent au murit după ce au fost atacați de un roi de viespi uriașe asiatice în timpul unei vacanțe în Laos. Cei doi au fost înțepați de peste o sută de ori în timp ce făceau tiroliană într-un parc de aventură.
12:45
Marius Copil se retrage din tenis la 35 de ani. Deși servea ca din tun, nu a câștigat niciun turneu în circuitul ATP # Adevarul.ro
Marius Copil s-a născut în Arad.
12:45
Zeci de funcționari ai ANAF și ai Ministerului Finanțelor, angajați sau promovați pe baza unor diplome false, emise de universități-fantomă # Adevarul.ro
Cincizeci de funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și de la Ministerul Finanțelor ar fi fost angajați sau ar fi promovat în funcții folosind diplome de la două universități-fantomă.
12:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, primit de președintele Nicușor Dan la Cotroceni # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi miercuri, 5 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței, a anunțat Administrația Prezidențială.
12:30
La FineStore, noiembrie e luna celor mai mari reduceri de preț din an! Băuturile fine pe care să le ai neapărat în vizor de Black Friday # Adevarul.ro
FineStore taie masiv prețurile de Black Friday 2025 la mii de produse, dar nu face niciodată rabat la calitate și originalitate! Discounturile sunt generoase și ajung până la 70%, așa că acum este momentul perfect să te răsfeți, să-i surprinzi pe cei dragi cu o licoare aleasă sau, de ce nu?
12:30
Divorț de senzație în lumea fotbalului românesc. Dragoș Săvulescu și Angela Martini pun punct după 7 ani de căsnicie.
12:30
Premieră pe stația spațială chineză: aripioare de pui și fripturi, preparate la cuptorul cosmic # Adevarul.ro
Cuptorul cu aer cald livrat la bordul stației spațiale chineze de capsula misiunii Shenzhou-21 a început să funcționeze, iar momentul a devenit viral după ce o înregistrare video i-a arătat pe astronauți savurând aripioare de pui și fripturi proaspăt preparate.
12:30
Unchiul celebrei cântărețe Laura Pausini a decedat după ce a fost lovit de o mașină în timp ce se plimba cu bicicleta.
12:30
NOSTALGIA Imaginarium 2025. „O lume între trecut și viitor te așteaptă la Romexpo, pe 7 și 8 noiembrie” # Adevarul.ro
Pregătiți-vă să dansați, să visați și să vă amintiți. Pe 7 și 8 noiembrie, NOSTALGIA Imaginarium revine la Romexpo București, cu o nouă ediție care promite să transforme începutul sezonului rece într-un weekend al emoțiilor calde.
12:15
Ultimele clipe ale românului prins sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti: „Grăbește-te, nu știu cât timp mai pot rezista” # Adevarul.ro
Octav Stroici a comunicat cu pompierii care încercau să ajungă la el, strigând din întuneric în timp ce echipele de salvare îi coborau o mască de oxigen.
