Compania asiatică Shein, dispusă să ofere anchetatorilor francezi numele celor care au cumpărat păpuși sexuale cu chipuri de copii
Adevarul.ro, 4 noiembrie 2025 17:30
Purtătorul de cuvânt al companiei Shein spune că societatea este pregătită să comunice numele celor care au cumpărat păpuși înainte ca acestea să fie retrase de la vânzare.
Acum 10 minute
17:30
Acum 30 minute
17:15
O vedetă Digi 24 dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde” # Adevarul.ro
Jurnalista și realizatoarea emisiunii „La cină” de la Digi24, Ionela Năstase, a făcut public un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, în care povestește că, în urmă cu aproximativ un an, a primit un diagnostic de cancer, descoperit în timpul unui control de rutină.
17:15
Fostul director al spionajului francez, Bernard Bajolet, acuzat că a încercat să șantajeze un om de afaceri. Procesul începe joi # Adevarul.ro
Bernard Bajolet, fost director al DGSE, se confruntă cu acuzații grave de complicitate la tentativă de șantaj și încălcare a libertății individuale.
Acum o oră
17:00
O navă antisubmarin din clasa Albatros-M, aparținând Flotei ruse Mării Negre, ar fi luat foc la Sevastopol, potrivit canalului de Telegram „Crimean Wind”, care a publicat imagini și înregistrări video de la fața locului, relatează Kyiv Post.
17:00
Decăderea unui fost antrenor de la FCSB: preia o echipă din Liga 2, după ce antrena în Liga 4 # Adevarul.ro
De la FCSB în 2021, la coada Ligii 2. Dinu Todoran revine pe bancă. Fostul antrenor al ”roș-albaștrilor” este la un pas de CS Tunari.
17:00
Cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu, eliberați din pușcărie # Adevarul.ro
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați din închisoare.
16:45
Fondul suveran al Norvegiei a respins pachetul salarial uriaș al lui Elon Musk la Tesla. Miliardarul amenință că pleacă de la companie # Adevarul.ro
Cel mai mare fond suveran din lume, cel al Norvegiei, a anunțat că a votat împotriva pachetului salarial de 1 trilion de dolari propus pentru Elon Musk la Tesla.
16:45
Cine este fostul fotbalist român care a luat-o de la zero în Elveția: „Doi ani am trăit din salariul soției și locuiam într-un subsol”. Cât câștigă acum # Adevarul.ro
După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, Aurelian Leahu, fost fundaș stânga la Petrolul Ploiești, s-a mutat în Elveția, la Versoix, lângă Geneva, și a început o viață complet nouă, de la zero.
16:45
Șapte procurori DNA, inclusiv șefa Serviciului Teritorial Iași, Cristina Chiriac, au cerut în instanță majorarea cu 60% a salariilor.
Acum 2 ore
16:30
Călin Georgescu, noi declarații bizare: „Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering” # Adevarul.ro
Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat marți, 4 noiembrie, că Statele Unite ale Americii și Rusia ar construi împreună un tunel pe sub strâmtoarea Bering, care separă Rusia de statul american Alaska.
16:30
Criminalul care a șocat America în 1982, ucigând 13 persoane, a murit în închisoare. Destinul său violent, de la gardian la criminal în masă # Adevarul.ro
După mai bine de patru decenii petrecute în spatele gratiilor, George Banks, criminalul care în 1982 a șocat America ucigând 13 persoane, dintre care cinci erau propriii săi copii, a murit într-un penitenciar din Pennsylvania.
16:15
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată în Franța. Fiul ei de 22 de ani, principalul suspect # Adevarul.ro
O româncă, medic cardiolog, a fost descoperită moartă, complet carbonizată, în propria locuință din Franța.
16:15
Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu circa 3 miliarde de euro în 2026, au indicat marţi două surse din cadrul guvernului federal pentru Reuters.
16:00
Portretul lui Dick Cheney: de la partenerul ideal al lui George Bush la „cel mai rău vicepreședinte” # Adevarul.ro
Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al SUA în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit marți la vârsta de 84 de ani.
16:00
Compania care vrea să cumpere Lukoil dă asigurări că se va „despărți curat” de controlul rusesc # Adevarul.ro
Gunvor, compania agreată de Lukoil drept cumpărător al activelor sale despre care se știe că este controlată de un partener de afaceri al lui Vladimir Putin, a dat marți asigurări că se va „despărți curat” de controlul rusesc.
16:00
Momentul în care un agent de pază de la staţia de metrou Piaţa Unirii 2 este lovit în plină figură de un bărbat # Adevarul.ro
Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. În urma incidentului, petrecut sâmbătă seară, poliţiştii s-au sesizat din oficiu.
16:00
Poveste incredibilă: tatăl copilului care învârte 45.000 € pe zi trăiește din strâns cutii de carton # Adevarul.ro
Tatăl lui Lamine Yamal, puștiul-minune al Barcelonei, strânge cartoane pe străzile Barcelonei.
16:00
Ioana Ginghină, sfaturi pentru femeile de peste 40 de ani. Actrița a fost căsătorită de trei ori: „Dacă mâine divorțez, îl găsesc și pe al patrulea!” # Adevarul.ro
La vârsta de 48 de ani, Ioana Ginghină, una dintre cele mai râvnite femei din show-biz, are la activ trei mariaje. Actrița a dezvăluit care este secretul succesului ei.
15:45
Trump ameninţă să taie finanţarea orașului New York dacă Zohran Mamdani câştigă cursa pentru primărie # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale oraşului New York dacă democratul Zohran Mamdani câştigă alegerile pentru funcţia de primar care au loc marţi, relatează dpa.
15:45
În contextul îngrijorărilor publice crescute după tragicul incident din Rahova, un cunoscut dezvoltator care construiește locuințe special destinate închirierii a anunțat că a finalizat inspecțiile în toate clădirile rezidențiale pe care le deține și administrează.
15:45
Producătorul de utilaje şi piese auto Schaeffler AG a anunţat marţi că a încheiat un acord de parteneriat cu Neura Robotics pentru a dezvolta împreună şi a furniza componente cheie pentru roboţi umanoizi.
15:45
Un parlamentar german, amenințat cu moartea după ce i-a fost incendiată mașina: „Trebuie să-l urmez pe Charlie Kirk în iad” # Adevarul.ro
Un parlamentar de extremă dreapta din Germania a declarat că ia în calcul să se retragă din politică după ce autoturismul său a fost incendiat.
15:45
Tensiune și emoții la Asia Express. Concurenții au trecut prin cele mai grele etape de până acum în Coreea de Sud # Adevarul.ro
La Asia Express – Drumul Eroilor 2025 a început etapa semifinală a competiției, una dintre cele mai așteptate și dificile din acest sezon. Irina Fodor a anunțat miza uriașă: biletul de aur care le poate garanta finala.
Acum 4 ore
15:30
Președintele Serbiei susține că doi lunetiști au ajuns la Belgrad în timpul protestelor: „Știm și cine i-a plătit” # Adevarul.ro
Aleksandar Vučić a declarat că autoritățile caută de trei zile doi lunetiști care ar fi ajuns la Belgrad în contextul protestelor antiguvernamentale.
15:30
David Beckham, fostul căpitan al naționalei Angliei, a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea. „Nu aș putea fi mai mândru” # Adevarul.ro
Fostul căpitan al echipei naționale a Angliei, David Beckham, a fost numit oficial cavaler pentru serviciile aduse fotbalului și societății britanice.
15:30
Între retragere și rezistență, autoritățile de la Kiev sunt nevoite să aleagă – nu doar o poziție pe hartă, ci șansa de a-și salva soldații pentru bătăliile care vor urma.
15:15
Apărarea României nu este vulnerabilă, dă asigurări ministrul Ionuț Moșteanu. „Alianța NATO ne permite să dormim liniștiți” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România beneficiază de garanții solide de securitate în cadrul NATO și că apărarea țării „nu este vulnerabilă”.
15:15
Ucraina primește 1,8 miliarde euro din fondurile UE, parte din Mecanismul de redresare 2024–2027 # Adevarul.ro
Consiliul Uniunii Europene a aprobat pe 4 noiembrie a cincea tranșă de finanțare din cadrul Mecanismului pentru Ucraina, în valoare de 1,8 miliarde de euro, care include și o parte din fondurile reținute la plata anterioară.
15:15
Haos la sucursalele Intesa Sanpaolo Bank: Clienții nu-și pot încasa salariile, iar antreprenorii nu pot face plăți # Adevarul.ro
Problemele grave înregistrate în ultimele zile la nivelul sistemului de plăți ale Intesa Sanpaolo Bank persistă și marți, în ciuda asigurărilor date de bancă privind finalizarea tranziției cardurilor First Bank către Intesa Sanpaolo.
15:00
Cutremurul cu magnitudinea 6,3 care a lovit nordul Afganistanului luni a provocat moartea a 27 de persoane, potrivit unui nou bilanţ anunţat marţi de Ministerul Sănătăţii din această ţară.
15:00
Compania de stat Hidroelectrica a anunțat marți că a depășit pragul de 1 milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare către consumatorul final.
14:45
Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanțe familiei românului mort la Roma. „Am sperat cu toții, până în ultima clipă” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanțe familiei muncitorului român care a murit după ce a rămas prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti, prăbușit la Roma.
14:45
Legea armatei voluntare ar putea suferi modificări. Anunțul ministrului Apărării Naționale # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară.
14:45
Ion Țiriac face mutarea surpriză. Karoly Borbely, fost șef la Hidroelectrica, se alătură Țiriac Group.
14:45
Rectorul „etern” al unei universități din Ardeal, viral pe Reddit: „Eu am adus gândacii în cămine sau cei care au stat acolo?” # Adevarul.ro
Disputa dintre rectorul Universității Transilvania din Brașov, Ioan Abrudan, și studenții nemulțumiți de noile reguli ale instituției a ajuns virală. Rector încă din 2012 al universității, deși legea prevede o limită de două mandate, Abrudan a sugerat că studenții au adus gândaci în cămine.
14:30
Doi tineri care circulau, marţi, cu o trotinetă electrică au fost loviţi de un buldoexcavator care efectua lucrări la drum. Accidentul s-a produs în judeţul Sibiu.
14:30
Miros puternic de gaz într-un liceu din București. Elevii și profesorii, evacuați de urgență # Adevarul.ro
Momente de panică, marți, la Liceul Teoretic „Theodor Pallady” din Sectorul 3 al Capitalei, după ce profesorii au simțit un miros puternic de gaz în incinta unității de învățământ. Toate persoanele din clădire au fost evacuate.
14:30
Rusia se apropie tot mai mult de trupele ucrainene din Pokrovsk. Situația este „extrem de dificilă”, spune Zelenski # Adevarul.ro
Rusia a anunțat, marți, 4 noiembrie, că forțele sale pun presiuni tot mai mari în jurul trupelor ucrainene din orașul Pokrovsk, un important nod rutier și feroviar din regiunea Donețk, aflat în centrul luptelor de peste un an.
14:30
Rusia ar putea interzice desenul animat „Mașa și Ursul” pentru că „nu promovează valorile tradiționale”: „Fetița este prea independentă” # Adevarul.ro
Cel mai popular desen animat rusesc din lume, „Mașa și Ursul”, ar putea fi interzis în propria țară pentru că „nu respectă valorile tradiționale”.
14:00
Olivia Cucoș s-a logodit. Prezentatoarea a spus ”DA!” fotbalistului din Liga 1, după un an de relație # Adevarul.ro
Olivia Cucoș, celebra prezentatoare din Moldova, s-a logodit cu fotbalistul Denis Furtună.
14:00
Dick Cheney, cel mai puternic vicepreședinte modern al Americii și arhitectul principal al „războiului împotriva terorismului”, a murit la 84 de ani, potrivit unui comunicat al familiei sale.
13:45
Nazare confirmă: Pensiile și salariul minim nu au fost discutate, dar unele venituri vor fi înghețate în 2026 # Adevarul.ro
Coaliţia de guvernare a decis, prin Pachetul I, îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026, decizii transmise la Bruxelles şi care trebuie respectate, a afirmat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, răspunzând unei întrebări privind creșterea pensiilor.
13:45
Postare ironică a Ministerului eston de Externe după apariția unei nave sub pavilon Wagner pe Nerva: „Mărşăluieşte din nou spre Moscova?” # Adevarul.ro
Guvernul eston a postat un mesaj sarcastic pe X după ce o navă aparţinând Pazei de Coastă rusă a fost observată navigând sub pavilionul grupării paramilitare ruse Wagner, pe râul Narva, care desparte Estonia şi Rusia, relatează Euronews.
13:45
O infirmieră din Bihor, reținută după ce a lovit cu picioarele o tânără cu dizabilități. „Fapte total inacceptabile” # Adevarul.ro
O infirmieră din județul Bihor a fost reținută de polițiști după ce a fost surprinsă lovind o tânără internată într-un centru pentru persoane cu dizabilități
13:45
66,3% dintre români consideră că direcția în care merge România este greșită. Ce arată noul Barometru INSCOP # Adevarul.ro
Două treimi dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită, arată noul Barometru al INSCOP Research. Doar un sfert dintre respondenți sunt optimiști, în special tinerii și cei cu studii superioare. Pesimismul domină mai ales în mediul rural.
Acum 6 ore
13:30
Călin Georgescu a subliniat din nou că nu susține niciun candidat la Primăria Capitalei: „Eu consider, așa cum am spus, că este o farsă” # Adevarul.ro
Călin Georgescu, aflat sub control judiciar în dosarul privind presupusul complot pus la cale de Horațiu Potra și un grup de mercenari pentru preluarea puterii în stat, a declarat marți, din nou, că nu va susține niciun candidat la Primăria Capitalei.
13:30
Programul Catedralei Naţionale după încheierea pelerinajului: care sunt perioadele de vizitare # Adevarul.ro
Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii, a anunţat Patriarhia Română.
13:30
O ceremonie de decorare a soldaților ucraineni s-a transformat într-o tragedie. „A fost ucis de ruși. Dar nu pe câmpul de luptă” # Adevarul.ro
Dmitro Sviatnenko, jurnalist la TSN, un site de știri și canal TV ucrainean, a declarat că fratele său, Volodimir, pilot de drone, a fost ucis la 1 noiembrie, când o rachetă balistică rusească a lovit locul unde militarii urmau să fie decorați.
13:15
Accident la o benzinărie din Bistrița-Năsăud: 1.000 de litri de motorină s-au scurs dintr-o remorcă # Adevarul.ro
Două mașini s-au ciocnit marți într-o benzinărie din Bistrița-Năsăud, iar 1.000 de litri de motorină s-au revărsat dintr-o remorcă.
13:15
Cutremur la CSM București! Adi Vasile a fost dat afară, în timp ce Cristina Vărzaru și-a dat demisia.
