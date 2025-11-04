Ședință a Coaliției: Reforma pensiilor magistraților și salariul minim, subiecte principale
MainNews.ro, 4 noiembrie 2025 12:50
Liderii Coaliției de guvernare se întâlnesc marți într-o nouă ședință politică, având pe agendă reforma pensiilor magistraților și majorarea salariului minim brut pe economie. Premierul Ilie Bolojan s-ar arăta dispus să negocieze perioada de tranziție pentru creșterea treptată a vârstei de pensionare a magistraților la 65 de ani, propunând o durată mai lungă decât cei
• • •
Acum 30 minute
12:50
PNL a validat candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Bolojan: „Ar fi un primar foarte bun pentru București” # MainNews.ro
Partidul Național Liberal l-a validat marți, în unanimitate, pe Ciprian Ciucu drept candidat al formațiunii pentru funcția de primar general al Capitalei. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Biroului Politic Național, la propunerea organizației PNL București. În timpul reuniunii, Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat că Ciucu are calitățile necesare pentru a conduce administrația
12:50
Ședință a Coaliției: Reforma pensiilor magistraților și salariul minim, subiecte principale # MainNews.ro
Acum o oră
12:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea conducerii Alianţei Nord-Atlantice. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, vizita înaltului oficial are loc în contextul participării sale la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum, care
Acum 2 ore
11:40
Metrou ca-n Bangladesh. Aglomerație de nedescris pe Magistrala 1 din cauza corupției și incopetenței # MainNews.ro
Zeci de mii de oameni se înghesuie de luni până vineri pe Magistrala 1 de metrou din București. Aglomerația a crescut semnificativ din 2020, odată cu inaugurarea Magistralei 5 Drumul Taberei, unde au fost alocate șase rame Bombardier dintre cele destinate M1. După multiple amânări, Metrorex a reușit să aducă în țară noi rame pentru
11:20
BREAKING Accident între un tramvai și un autobuz în București: 8 persoane rănite, linia 41 blocată temporar # MainNews.ro
Un tramvai al liniei 41 și un autobuz al liniei 168 au fost implicate marți într-un accident rutier produs în apropierea Parcului Drumul Taberei. Opt persoane au fost rănite, iar șapte dintre ele au fost transportate la spital. Circulația tramvaielor pe linia 41, cea mai tranzitată din București, a fost suspendată. Potrivit Inspectoratului pentru Situații
Acum 4 ore
10:00
Federația Rusă a atacat din nou infrastructura ucraineană de pe Dunăre. Patru aeronave NATO, ridicate pentru protejarea spațiului aerian al României # MainNews.ro
Armata rusă lansat două atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în noaptea de 3 spre 4 noiembrie. Ca reacție, România a ridicat de urgență patru aeronave militare — două F-16 românești și două Eurofighter Typhoon germane pentru a asigura securitatea spațiului aerian. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), forțele Federației Ruse au executat două atacuri
10:00
Fraţii Micula nu a fost găsiţi de procurori şi există indicii că sunt plecaţi din ţară. Poliţia caută să afle unde au dispărut # MainNews.ro
Fraţii Micula se află în epicentrul anchetei ample desfăşurate de Parchetul General prin Operaţiunea ‹Jupiter› lansată în urmă cu două zile. Surse judiciare au dezvăluit pentru Gândul că aceştia nu au fost găsiţi pânâ acum pentru a fi aduşi la audieri şi că există indicii că ar fi plecaţi din ţară. Afaceriştii sunt bănuiți că
Acum 6 ore
09:00
Muncitorul român prins sub dărâmăturile unui turn medieval din Roma a murit. Președintele Nicușor Dan a transmis condoleanțe familiei # MainNews.ro
Octav Stroici, muncitor român în vârstă de 66 de ani, a murit luni seara la Roma, după ce o parte a turnului medieval Torre dei Conti, aflat lângă Colosseum, s-a prăbușit peste el. Bărbatul a fost scos de sub dărâmături după aproape 12 ore, dar medicii nu au mai reușit să-i salveze viața. Potrivit BBC
08:10
EUROSFAT 2025 – Bucureștiul devine gazda celui mai amplu dialog realizat vreodată cu un comisar european! # MainNews.ro
Europuls – Centrul de Expertiză Europeană și Universitatea din Bucureşti anunță organizarea Dialogului cu Roxana Mînzatu, Vicepreședinta Comisiei Europene, care va avea loc vineri, 21 noiembrie 2025, între orele 15:00 și 17:00, la Aula Magna a Palatului Facultății de Drept, Universitatea din București (Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36–46). Înscrierile se realizează exclusiv pe site-ul oficial al
Acum 24 ore
22:00
Încep lucrările de realimentare cu gaze în Rahova: „Au zis să ne mulțumim dacă avem de Revelion” # MainNews.ro
Lucrările pentru realimentarea cu gaze a locuințelor afectate de explozia devastatoare din cartierul Rahova au demarat, la peste două săptămâni de la incidentul tragic. Locatarii se confruntă cu incertitudini semnificative privind reluarea serviciilor esențiale, în timp ce autoritățile subliniază necesitatea unor verificări riguroase pentru asigurarea siguranței. Explozia, produsă pe 17 octombrie, a avut consecințe grave,
22:00
PNL și USR au decis să susțină candidatura lui Mihai Răzvan Moraru la președinția Consiliului Județean Buzău # MainNews.ro
Mihai Răzvan Moraru, un antreprenor buzoian din domeniul agribusiness-ului, a primit susținerea PNL și USR pentru candidatura sa independentă la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Principalul său contracandidat va fi fostul premier Marcel Ciolacu. Organizațiile județene ale celor două partide au luat decizia în cadrul unei ședințe comune. Președintele PNL Buzău, Adrian Mocanu,
21:30
Membri Consiliului Național de Conducere al AUR au decis în cadrul unei ședințe să susțină candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Bucureștiului. George Simion a subliniat responsabilitatea pe care formațiunea sa o are față de zona suveranistă. În cadrul unei conferințe de presă, liderul formațiunii politice a transmis că AUR a preferat să renunțe la o
21:10
Premierul Ilie Bolojan a numit-o pe fosta ministră de externe Luminița Odobescu în funcția de consilieră de stat. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. În iunie, Luminița Odobescu a fost confirmată în funcția de consilieră prezidențială în echipa președintelui Nicușor Dan. Mandatul acesteia la Palatul Cotroceni s-a încheiat la 1 noiembrie, când a fost
20:50
Negocierile pe tema pensiilor magistraților rămân blocate. Bolojan anunță ce compromis ar accepta # MainNews.ro
Reforma pensiilor magistraților continuă să provoace neînțelegeri în interiorul coaliției de guvernare, la aproape două săptămâni după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțional proiectul de lege promovat de premierul Ilie Bolojan. În timp ce Executivul așteaptă motivarea CCR, PSD insistă pentru crearea unui grup de lucru, iar președintele Nicușor Dan cere o soluție rapidă. Luni,
20:10
MAE: Doi muncitori români răniţi după ce o parte a turnului medieval Torre dei Conti s-a prăbuşit # MainNews.ro
Un incident grav a avut loc la Roma, unde o parte a turnului medieval Torre dei Conti s-a prăbușit în timpul lucrărilor de renovare. Doi cetățeni români, muncitori pe șantier, au fost răniți, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirmând prezența și implicarea autorităților române pentru asistență consulară. Luni după-amiază, o parte a emblematicului turn medieval Torre
20:10
Fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici a anunțat că își va depune candidatura pentru funcția de primar general al Bucureștiului. Potrivit lui, deși va candida ca independent, demersul său va fi susținut de către mai multe partide. „Da! Da, candidez sigur! Deja se strâng semnături pentru această candidatură a mea. Eu candidez ca independent! Nu
19:50
Raluca Turcan critică reducerea numărului de muncitori străini: O măsură populistă, împotriva mediului de afaceri # MainNews.ro
Raluca Turcan, fostă ministră a Muncii și deputată PNL, a criticat intenția Guvernului de a reduce contingentul de muncitori străini pentru anul 2026, calificând măsura drept o măsură populistă, împotriva mediului de afaceri. Aceasta susține că decizia ar afecta companiile românești care se confruntă cu un deficit acut de forță de muncă. Intenția Guvernului, stabilită
18:30
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat semnarea de către instituția pe care o conduce a contractului de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon și a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos. Avioanele vor fi folosite pentru antrenamente și instruire, inclusiv pentru piloții ucraineni. „Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European
18:00
Maia Sandu merge la Bruxelles pentru raportul privind aderarea Moldovei/ Negocierile, împiedicate de Ungaria # MainNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va deplasa marți la Bruxelles pentru o vizită oficială, ocazie cu care va fi prezentat Raportul de extindere al UE, care reflectă progresele înregistrate de Chișinău în parcursul său european în ultimul an. Potrivit Europei Libere, documentul are un ton pozitiv, însă entuziasmul Comisiei Europene nu garantează accelerarea negocierilor,
17:40
O fostă membră a SOS România și soțul ei au fost arestați. Sunt acuzați de vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele # MainNews.ro
Amalia Bellantoni, fostă membră în partidul SOS România, și soțul ei, Domenico, au fost arestați, fiind anchetați de tâlhărie calificată, complicitate și lovire sau alte violențe. Ei au fost acuzați de către vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele. Judecătorii au decis ca Amalia să fie plasată în arest la domiciliu, iar Domenico să
17:10
Un studiu recent comandat de procesatorul de plăți PayU arată că 7 din 10 români plănuiesc să facă cumpărături de Black Friday în acest an. Deși unii respondenți au bugete de peste 2.000 de lei, media alocată de majoritatea este de aproximativ jumătate din această sumă. Cele mai căutate produse sunt electronicele și articolele de
16:40
Sorin Grindeanu anunță susținerea PSD pentru reducerea numărului de parlamentari la 300. Care este condiția liderului social-democrat # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că social-democrații sunt de acord cu reducerea numărului de parlamentari la 300. Totuși, politicianul a cerut ca votul să fie uninominal. Luni, proiectul de lege care prevede reducerea numărului aleșilor la 300 a fost adoptat tacit de către Senat. El urmează să intre în dezbaterea Camerei
16:20
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a avertizat luni că lumea a intrat într-o „nouă eră a armelor nucleare", în contextul declarațiilor repetate ale președintelui american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare, potrivit AFP. Într-un discurs susținut la Helsinki, Stubb a explicat că „logica descurajării" și „stabilitatea strategică între superputeri" se află într-o continuă schimbare. „Am intrat
15:40
Turnul medieval Torre dei Conti din Roma s-a prăbușit parțial în timpul renovării/ Un muncitor a fost rănit – VIDEO # MainNews.ro
Un muncitor a fost transportat la spital cu răni grave după ce o parte a turnului medieval Torre dei Conti s-a prăbușit luni în centrul Romei, în apropiere de Colosseum, potrivit agenției ANSA, citată de Reuters. Conform surselor ANSA, este vorba despre un bărbat de 64 de ani, care a suferit răni la cap în
15:20
AUR vs Călin Georgescu. Partidul lui George Simion își pune candidat la Primăria Capitalei, în ciuda boicotului anunțat de Georgescu # MainNews.ro
Partidul AUR anunță că va participa la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, în pofida apelului la boicot făcut de Călin Georgescu. Senatorul Petrișor Peiu susține că formațiunea are „datoria politică" de a-și reprezenta electoratul, iar deputatul Marius Lulea spune că decizia finală privind candidatul va fi luată luni seară. Peiu a insistat
15:10
Daniel Băluță și Ciprian Ciucu umăr la umăr în lupta pentru funcția de primar al Bucureștiului, potrivit sondajului comandat de PNL. Care este susținerea pentru Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu # MainNews.ro
Rezultatele sondajului realizat de Novel Research la comanda PNL arată o cursă strânsă între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu pentru primăria Bucureștiului, cei doi fiind despărțiți de mai puțin de două procente. Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu se mențin pe locurile trei și patru. Cercetarea sociologică a fost realizată în perioada 24-31 octombrie pe un
14:50
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că premierul Ilie Bolojan va fi prezent în Parlament la o altă dată pentru sesiunea „Ora prim-ministrului", precizând că echipele celor doi lucrează la „o potrivire de calendar". Ședința programată pentru luni nu a mai avut loc, după ce premierul Bolojan a solicitat reprogramarea momentului pentru
14:40
Gigantul german Rheinmetall va înființa în România o fabrică de pulberi cu 700 de angajați # MainNews.ro
Guvernul României și compania germană Rheinmetall AG au semnat parteneriatul pentru înființarea societății Rheinmetall Victoria, care va construi o fabrică modernă de pulberi propulsive în orașul Victoria, județul Brașov. Investiția este estimată 535 milioane de euro și va genera aproximativ 700 de locuri de muncă. Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi consultări cu delegația Rheinmetall
Ieri
11:00
Percheziții la firmele fraților Micula în cadrul „Operațiunii Jupiter”. Care sunt suspiciunile anchetatorilor # MainNews.ro
Frații Ioan și Viorel Micula sunt vizați de anchetatori în cadrul unei ample operațiuni desfășurate luni dimineață, denumită „Jupiter". Potrivit unor surse judiciare, șase dintre cele 78 de percheziții au avut loc în județul Bihor, la sediile și punctele de lucru ale unor firme din grupul European Food & Drinks, controlat de cei doi oameni
09:50
Ilie Bolojan nu participă la „Ora Premierului” în Parlament, unde fusese chemat de PSD și AUR: „Agenda este foarte încărcată” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis că nu va putea participa luni,
08:50
Lovitură dură pentru Anca Alexandrescu. Călin Georgescu face apel la boicotarea alegerilor pentru Primăria Capitalei – VIDEO # MainNews.ro
Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, a susținut duminică, într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, că nu recunoște alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, programate să se desfășoare pe data de 7 decembrie. Mesajul său reprezintă o veste extrem de proastă pentru Anca Alexandrescu. Realizatoarea-vedetă a postului Realitatea PLUS, cea care … Articolul Lovitură dură pentru Anca Alexandrescu. Călin Georgescu face apel la boicotarea alegerilor pentru Primăria Capitalei – VIDEO apare prima dată în Main News.
08:40
Operațiunea „Jupiter”: Zeci de percheziții în mai multe judeţe / Dosare penale pentru contrabandă, evaziune fiscală și delapidare # MainNews.ro
Poliţiştii şi procurorii fac, luni, 78 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul operaţiunii JUPITER 4. Acţiunile au loc în dosare care vizează contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, inducerea … Articolul Operațiunea „Jupiter”: Zeci de percheziții în mai multe judeţe / Dosare penale pentru contrabandă, evaziune fiscală și delapidare apare prima dată în Main News.
2 noiembrie 2025
17:40
Peste o treime dintre români ar vota cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament. În plus, aproape 50% ar susține o suspendare a președintelui României, arată datele celui mai recent sondaj al Centrului de Sociologie Urbană și Regională – CURS. Cercetarea sociologică a fost realizată la nivel național în perioada 14-26 … Articolul Sondaj CURS: AUR ar obține 35% dacă duminica viitoare ar fi alegeri pentru Parlament apare prima dată în Main News.
16:30
Cătălin Drulă a devenit oficial candidatul USR la alegerile pentru primăria București: „Pe 7 decembrie va fi între continuarea drumului onest deschis de Nicușor Dan și a lăsa Bucureștiul din nou pe mâna acelor grupări de interese” # MainNews.ro
Deputatul Cătălin Drulă a fost lansat oficial drept candidatul USR la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului. În cadrul discursului său, el a subliniat miza alegerilor de pe 7 decembrie: continuarea drumului onest deschis de Nicușor Dan sau lăsarea Capitalei din nou pe mâna anumitor grupări de interese. „Avem alegeri, așadar, alegeri pentru … Articolul Cătălin Drulă a devenit oficial candidatul USR la alegerile pentru primăria București: „Pe 7 decembrie va fi între continuarea drumului onest deschis de Nicușor Dan și a lăsa Bucureștiul din nou pe mâna acelor grupări de interese” apare prima dată în Main News.
14:50
Cătălin Drulă a devenit oficial candidatul USR la alegerile pentru primăria București. Nicușor Dan definește istoria Bucureștiului drept „lunga luptă între infrastructură și panseluțe” # MainNews.ro
Deputatul Cătălin Drulă a fost lansat oficial drept candidatul USR la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului. La eveniment a participat și președintele Nicușor Dan, care a vorbit despre dorința de a vedea implementat referendumul pe care l-a organizat în 2024. „Mi-am adus aminte unde eram anul trecut pe vremea asta, tocmai trecusem … Articolul Cătălin Drulă a devenit oficial candidatul USR la alegerile pentru primăria București. Nicușor Dan definește istoria Bucureștiului drept „lunga luptă între infrastructură și panseluțe” apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Autoritățile din Bulgaria vor suspenda circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse de marți la ora 09:00 până miercuri la aceeași oră, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe. Marți, în intervalul orar 09:00 – 21:00 se suspendă circulația pentru toate categoriile de autovehicule iar de la ora 21:00 până miercuri, ora 09:00, se … Articolul Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată de marți până miercuri apare prima dată în Main News.
12:00
Mai mulți congresmeni americani republicani și democrați vor să blocheze retragerea parțială a trupelor SUA din România # MainNews.ro
Mai mulți membri ai Congresului SUA, membrii atât ai Partidului Republican, cât și ai celui Democrat, vor să blocheze retragerea parțială a trupelor americane de pe Flancul Estic al NATO, inclusiv din România, decisă de către administrația președintelui Donald Trump. Ei vor să inițieze o lege care să împiedice redimensionarea prezenței militare americane în regiune, … Articolul Mai mulți congresmeni americani republicani și democrați vor să blocheze retragerea parțială a trupelor SUA din România apare prima dată în Main News.
11:10
Nouă persoane au fost grav rănite în urma unui atac prin înjunghiere într-un tren din Marea Britanie # MainNews.ro
Nouă persoane au fost grav rănite după ce au fost înjunghiate într-un tren, în apropiere de Cambridge, în Marea Britanie. Premierul Keir Starmer a catalogat atacul drept un „incident îngrozitor”, relatează The Guardian. Poliția Britanică a Transporturilor a declarat că poliția antiteroristă sprijină ancheta sa, în timp ce se încearcă stabilirea circumstanțelor complete și a … Articolul Nouă persoane au fost grav rănite în urma unui atac prin înjunghiere într-un tren din Marea Britanie apare prima dată în Main News.
1 noiembrie 2025
18:10
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de către premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în fața președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Ceremonia a avut loc după ce, vineri seară, parlamentul a acordat votul de încredere noului cabinet și a aprobat programul de guvernare intitulat „UE, pace, dezvoltare”, care stabilește ca obiectiv … Articolul Guvernul Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, a depus jurământul apare prima dată în Main News.
16:30
Reacția IGPR la acuzațiile lui George Simion: „Poliția Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind amenințări, acte de violență sau alte fapte care pot afecta siguranța persoanelor” # MainNews.ro
Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) au transmis o reacție la acuzațiile liderului AUR, George Simion, potrivit cărora nu s-a luat nicio măsură după ce el ar fi fost amenințat cu moartea. Oficialii IGPR au subliniat că orice sesizare privind amenințări, acte de violență sau alte fapte care pot afecta siguranța persoanelor este tratată … Articolul Reacția IGPR la acuzațiile lui George Simion: „Poliția Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind amenințări, acte de violență sau alte fapte care pot afecta siguranța persoanelor” apare prima dată în Main News.
15:00
Ionuț Moșteanu merge în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară # MainNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, efectuează o vizită oficială în Egipt. Cu acest prilej, el va semna alături de omologul său egiptean, generalul Abdel Mageed Saqr, un Memorandum privind cooperarea militară. „Cu acest prilej, va avea loc semnarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea militară între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării și al Producției … Articolul Ionuț Moșteanu merge în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară apare prima dată în Main News.
13:50
Cătălin Drulă va fi desemnat oficial duminică drept candidatul USR la primăria București. Nicușor Dan a fost invitat la eveniment # MainNews.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă va fi desemnat oficial duminică drept candidatul partidului la alegerile anticipate pentru funcția de primar al Bucureștiului. Potrivit surselor Main News, la eveniment urmează să ia parte și președintele Nicușor Dan. Duminică va avea loc atât conferința municipală a filialei București, cât și o ședință a Biroului Național în care va … Articolul Cătălin Drulă va fi desemnat oficial duminică drept candidatul USR la primăria București. Nicușor Dan a fost invitat la eveniment apare prima dată în Main News.
12:20
Un an de la tragedia de la gara din Novi Sad. Este planificată o demonstrație majoră în capitala Vojvodinei # MainNews.ro
Zeci de mii de studenți și de oponenți ai președintelui sârb Aleksandar Vučić se adună la Novi Sad pentru a comemora un an de la tragedia din gara centrului administrativ al Vojvodinei. Prăbușirea copertinei clădirii a dus la moartea a 16 persoane. În lunile următoare au fost organizate numeroase proteste în toată Serbia împotriva corupției … Articolul Un an de la tragedia de la gara din Novi Sad. Este planificată o demonstrație majoră în capitala Vojvodinei apare prima dată în Main News.
10:50
Grav accident în Maramureș. Un bebeluș a murit după ce o căruță nesemnalizată a fost lovită de o mașină # MainNews.ro
O căruță nesemnalizată a fost lovită de o mașină în localitatea Suciu de Jos din județul Maramureș. În urma coliziunii, un bebeluș a decedat, iar mai multe persoane au fost rănite și au trebuit transportate la spital. În căruță erau șapte persoane, trei adulți și patru copii, având vârste între trei săptămâni și șase ani. … Articolul Grav accident în Maramureș. Un bebeluș a murit după ce o căruță nesemnalizată a fost lovită de o mașină apare prima dată în Main News.
01:10
Oana Ţoiu anunţă că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO: „Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României” # MainNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune. ”Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a transmis Ţoiu. ”Am … Articolul Oana Ţoiu anunţă că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO: „Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României” apare prima dată în Main News.
31 octombrie 2025
22:10
Șeful Jandarmeriei București, demis după amenda dată organizatorului marșului „Colectiv” # MainNews.ro
Șeful Jandarmeriei București, colonelul Cristea Ionuț Cătălin, a fost schimbat din funcție, la o zi după ce organizatorul marșului de comemorare a victimelor Colectiv, Marian Răduna, a fost amendat cu 3.000 de lei pentru depășirea orei prevăzute în protocolul de desfășurare. Potrivit unui comunicat transmis vineri de Jandarmeria Română, începând cu data de 1 noiembrie, … Articolul Șeful Jandarmeriei București, demis după amenda dată organizatorului marșului „Colectiv” apare prima dată în Main News.
22:10
George Simion susține că a fost amenințat și cere pază de la SPP: „Ultima măsură va fi solicitarea de azil politic în SUA” # MainNews.ro
Preşedintele AUR, George Simion, afirmă că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi anunţă că faţada sediului central al partidului a fost distrusă, fiind depuse plângeri, dar acuză că nu s-au luat până acum niciun fel de măsuri. Simion cere oficial ca Serviciul de Pază şi Protecţie să-i asigure siguranţa, atât pentru el, … Articolul George Simion susține că a fost amenințat și cere pază de la SPP: „Ultima măsură va fi solicitarea de azil politic în SUA” apare prima dată în Main News.
21:20
Huzur la BNR. În plină austeritate, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro # MainNews.ro
Țara arde și băncile se arpovizionează. Banca Națională a României a plătit 1.100.000 euro în două licitații pentru fructe de mare, pește și legume proaspete. BNR se apără și spune că e vorba de achiziții pe termen lung controlate de Curtea de Conturi, iar angajații scot bani din propriul buzunar pentru mesele consumate la cantină. În această … Articolul Huzur la BNR. În plină austeritate, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro apare prima dată în Main News.
21:20
BREAKING Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk pentru Ucraina. Decizia finală, în mâna lui Trump # MainNews.ro
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA, lăsând decizia politică finală preşedintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani şi europeni familiarizaţi cu această chestiune, citaţi de CNN. … Articolul BREAKING Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk pentru Ucraina. Decizia finală, în mâna lui Trump apare prima dată în Main News.
20:50
Soțul Olguței Vasilescu, atac la Ilie Bolojan: „Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe prim-ministrul, suntem alături de orice candidat” # MainNews.ro
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu, a lansat vineri noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că impune unilateral deciziile din coaliţia de guvernare şi că nu acceptă alte puncte de vedere. „Mă bucură schimbarea, reacţia pe care o are partidul în ultima perioadă. Eu zic că am tăcut destul. Am … Articolul Soțul Olguței Vasilescu, atac la Ilie Bolojan: „Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe prim-ministrul, suntem alături de orice candidat” apare prima dată în Main News.
