Postul Nașterii Domnului 2025 începe cu o zi mai devreme
Basilica.ro, 4 noiembrie 2025 15:50
Postul Nașterii Domnului 2025, cunoscut și ca Postul Crăciunului, va începe în data de 14 noiembrie și se va încheia în 24 decembrie. Este unul dintre cele patru mari posturi de peste an, rânduit de Biserica Ortodoxă pentru pregătirea sufletească a credincioșilor înaintea sărbătorii Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Timp de 41 de zile, credincioșii sunt…
• • •
Consfătuire Catehetică la Iași: Șase eparhii colaborează pentru un nou proiect catehetic # Basilica.ro
Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iași găzduiește în aceste zile cea de-a 12-a ediție a Consfătuirii catehetice anuale cu responsabilii de cateheză din Arhiepiscopia Iașilor și alte cinci eparhii din țară. Printre participanți se numără preoți responsabili ai Biroului de cateheză din protoieriile Arhiepiscopiei Iașilor, precum și clerici invitați din Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Râmnicului,…
Campania „Donează sânge, salvează o viaţă!” a ajuns la ediția a 50-a: Peste 25.000 de litri de sânge colectați în 12 ani # Basilica.ro
Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, împreună cu personalul medical al Centrului de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, s-au deplasat, luni, la Sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române unde a avut loc ediția cu numărul 50 din cadrul Campaniei „Donează sânge, salvează o viață!”. Campania națională „Donează sânge, salvează o viață!”, organizată la inițiativa și…
PS Ignatie, la aniversarea Regimentului 52 Artilerie Bârlad: Dumnezeu să apere țara noastră și pe cei ce locuim în ea # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a fost prezent, joi, la aniversarea a 110 ani de la înființarea Regimentului 52 Artilerie „General Alexandru Tell” din Bârlad. Cu această ocazie, Episcopul Ignatie a oficiat o slujbă de Tedeum, în prezența cadrelor militare, a reprezentanților administrației locale și centrale și a reprezentanților instituțiilor din Sistemul Național de Apărare,…
O biserică din județul Caraș Severin, construită în anul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, a fost resfințită # Basilica.ro
Biserica „Înălţarea Domnului” din Borlova, județul Caraș Severin, a fost resfințită duminică de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Lăcașul de cult a fost construit în 1885, anul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Preasfințitul Părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a binecuvântat lucrările interioare coordonate de părintele paroh Virgil Voinea. Conlucrare rodnică…
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj marchează Centenarul Patriarhiei Române printr-un simpozion internațional # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează, în perioada 3–4 noiembrie, un simpozion internațional dedicat Centenarului Patriarhiei Române și Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români. Evenimentul reunește ierarhi, profesori, teologi și oameni de cultură din țară și din străinătate care, timp de două zile, dezbat teme ce se încadrează în…
Îndemn la reculegere și compasiune în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti din Roma (Italia) # Basilica.ro
Cu profundă întristare am aflat despre tragedia petrecută la Roma, unde prăbușirea turnului istoric Torre dei Conti a provocat decesul muncitorului român Octav Stroici și rănirea altor persoane care lucrau la fața locului. În aceste clipe de grea încercare, Patriarhia Română își exprimă solidaritatea și compasiunea față de cei care au avut de suferit în…
Reamintim publicului că, după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24.00). Însă, în perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Națională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00. În perioada 15-29 noiembrie, Catedrală Națională va fi închisă…
Zile de pelerinaj în Capitală: Peste 260.000 de persoane s-au închinat în Catedrala Națională # Basilica.ro
Grupuri de pelerini din țară și străinătate participă la pelerinajul desfășurat cu ocazia sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Peste 260.000 de persoane s-au închinat până marți dimineață în altarul lăcașului de cult. Pelerinii care trec pragul Catedralei Naționale se pot închina la moaștele Sfântului Apostol Andrei și ale Sfântului Dimitrie cel Nou, așezate…
Conferința Colegiului Decanilor de la Facultățile de Teologie din Patriarhia Română a debutat luni la Galați. Evenimentul reunește reprezentanți ai tuturor centrelor universitare din țară. În Catedrala Arhiepiscopală din Galați a fost oficiată slujba de Te Deum, de un sobor de preoți profesori, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și a Preasfințitului…
Mitropolitul Petru al Basarabiei felicită noul guvern al Republicii Moldova la învestire # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei a transmis un mesaj de felicitare noului guvern al Republicii Moldova la învestire. În urma alegerilor parlamentare desfășurate recent în Republica Moldova, a fost format un nou guvern condus de Alexandru Munteanu, care a depus sâmbătă jurământul în fața președintelui țării, Maia Sandu. Mitropolitul Petru a evidențiat principiile evanghelice după care…
IPS Ioachim a participat la Ziua Recunoștinței desfășurată într-o biserică din județul Neamț # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat duminică la sărbătoarea Zilei Recunoștinței desfășurată în Parohia Goșmani din județul Neamț. Sărbătoarea, ajunsă la cea de-a 28-a ediție, reunește anual credincioșii din localitate și pe cei plecați în străinătate, într-o zi dedicată rugăciunii, comuniunii și mulțumirii aduse lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de-a lungul anului.…
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși…
Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru și Ermeu; Sf. Cuv. Gheorghe Mărturisitorul din Drama # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 4 noiembrie Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare s-a născut în timpul împăratului Leon Isaurul (717-741), în satul Maricat din Bitinia (Asia Mică). Părinții lui, Mitrichie și Anastasia, având o situație materială precară nu l-au putut da la școală. Mai târziu a fost luat în armată, unde în războiul…
Universitatea Politehnica din București va găzdui o conferință despre autenticitate în era inteligenței artificiale # Basilica.ro
Universitatea Politehnica din București va găzdui în data de 18 noiembrie o conferință despre autenticitate în era inteligenței artificiale. Invitații evenimentului sunt conf. Adrian Lemeni, absolvent al Politehnicii din Timișoara și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București; prof. ing. Florin Pop, profesor la Facultatea de Automatică și Calculatoare și coordonator al Școlii…
Membrii unei parohii românești s-au rugat în bazilica din Roma unde se păstrează paramanul Sf. Cuv. Sofian de la Antim # Basilica.ro
Știați că la o biserică din Roma se păstrează paramanul Sfântului Sofian de la Antim? Acest obiect de vestimentație călugărească este purtat ca o pavăză pe sub veșmântul monahal negru. Membrii parohiei românești „Înălțarea Sfintei Cruci” din Roma au mers să se roage la biserica în care se păstrează acest obiect. Bazilica este dedicată Sfântului…
IPS Nifon i-a transmis binecuvântări și sprijin financiar unei credincioase care a împlinit 100 de ani # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, i-a transmis bincuvântări și un sprijin financiar unei credincioase din comuna Răzvad, județul Dâmbovița, care a împlinit recent 100 de ani. Doamna Marina Ecaterina este enoriașă a Parohiei Răzvadul de Jos din Protoieria Târgoviște Nord, astfel că darul ierarhului a ajuns la centenară prin intermediul…
Duminică va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici: Programul liturgic # Basilica.ro
Duminică, 9 noiembrie, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Mucenic Visarion de la Lainici, informează Mitropolia Olteniei. Evenimentele vor debuta sâmbătă, 8 noiembrie, cu Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Duminică, 9 noiembrie, se va săvârși Sfânta Liturghie de la ora 09:00,…
Vocea pelerinilor la Catedrala Națională: Redescoperim dragostea de a fi împreună cu Dumnezeu # Basilica.ro
Programul excepțional de închinare în altarul Catedralei Naționale după sfințirea picturii continuă zi și noapte până miercuri, inclusiv. Oamenii continuă să vină – unii din afara Capitalei și chiar din afara țării, pentru a vedea minunea. Majoritatea nu se dau plecați ușor, ci mai zăbovesc un timp după închinare, încercând să se sature de priveliștea…
La Iași a avut loc Gala Voluntarilor, dedicată celor care s-au implicat în proiectele Departamentului Misiune pentru Tineret # Basilica.ro
Departamentul Misiune pentru Tineret din cadrul Sectorului Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat joi, 30 octombrie 2025, Gala Voluntarilor, un eveniment dedicat celor care s-au implicat, pe parcursul anului, în activitățile și proiectele destinate copiilor și tinerilor din eparhie, informează Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Evenimentul s-a desfășurat la Cinema Victoria din Iași, reunind aproximativ 500…
PS Samuel Bistrițeanul ne îndeamnă să fim comunicativi, milostivi și plini de dragoste # Basilica.ro
În Duminica a 22-a după Rusalii, 2 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Vâlcele, județul Cluj, ocazie cu care i-a îndemnat pe oameni să fie „comunicativi, milostivi și plini de dragoste”, pentru a intra în Împărăția lui Hristos. Sfânta Liturghie a…
Zi de sărbătoare în județul Suceava: Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a fost resfințită # Basilica.ro
Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Pleșești, județul Suceava, a fost resfințită duminică la finalul unui proces de renovare care a durat 15 ani. Cu acest prilej, lăcașul de cult i-a primit ocrotitori pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat slujba de sfințire…
În ultima săptămână din luna octombrie fotografii profesioniști sau amatori au surprins culorile calde ale toamnei, pelerinajul la Catedrala Națională și hramul Catedralei Patriarhale din București. Vă invităm la o călătorie virtuală cu ajutorul imaginilor selectate de noi în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul…
Mănăstirea Radu Vodă se pregătește de sărbătoarea Sfântului Nectarie: Programul hramului # Basilica.ro
Mănăstirea Radu Vodă din Capitală se pregătește de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie, hramul de toamnă al așezământului monahal. Moaștele Sf. Ier. Nectarie de la Eghina și ale Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou vor fi purtate în procesiune și așezate spre închinare joi, de la ora 17:00, în baldachinul din curtea mănăstirii. Programul va continua…
Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris își serbează hramul. Programul evenimentelor # Basilica.ro
Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris va găzdui, în perioada 7–9 noiembrie 2025, o serie de manifestări religioase și culturale prilejuite de hramul lăcașului., informează pagina de Facebook a sfântului lăcaș. Deschiderea sărbătorii Sărbătoarea va debuta vineri, 7 noiembrie, cu Vecernia praznicului Sfinților Arhangheli, oficiată la Catedrală între orele 17:30 și 18:30.…
PS Nectarie de Bogdania a atras atenția asupra uneia dintre cele mai mari tragedii ale lumii moderne # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a atras atenția, duminică, asupra uneia dintre marile tragedii ale lumii moderne: omul care se teme de Dumnezeu mai mult decât de diavol. În cuvântul ținut în Duminica a 22-a după Rusalii, potrivit calendarului nerevizuit, Preasfinția Sa a făcut o paralelă între lumea modernă și…
Patriarhul Daniel către Colegiul Decanilor: Profesorii și studenții sunt chemați să intensifice participarea la viața liturgică # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni un mesaj la întrunirea Colegiului Decanilor, desfășurată în zilele de 3 și 4 noiembrie la Galați. „Atât profesorii din Facultăţile de Teologie Ortodoxă, cât şi studenţii şi studentele sunt chemați azi să intensifice participarea la viața liturgică și spirituală”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel. „Integrarea cunoștințelor teologice în…
Iași: A început Festivalul „Quo Vadis”, singurul eveniment din România dedicat cinematografiei creștine # Basilica.ro
Ceremonia de deschidere a celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional de Film Creștin „Quo Vadis”, unicul eveniment din România dedicat cinematografiei creștine, a avut loc sâmbătă la Ateneul Național din Iași. Festivalul se desfășoară în perioada 1-5 noiembrie, reunind cineaști, teologi și oameni de cultură din țară și din străinătate. Acesta este organizat anual…
Universitatea Politehnica din București va găzdui o conferință despre autenticitate în era inteligenței artificiale # Basilica.ro
PS Teofil Trotușanul: Prin preot se revarsă binecuvântarea și lucrarea sfințitoare a lui Hristos asupra comunității # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a spus, duminică, în biserica parohiei din satul natal că preotul are un rol foarte important în lucrarea comunității, pentru că prin acesta se revarsă binecuvântarea și lucrarea sfințitoare a lui Hristos. Cu această ocazie, PS Teofil l-a instalat în funcția de paroh al…
Un fragment din moaștele Sfântului Gheorghe Mărturisitorul din Drama și icoana cu chipul sfântului, aflate în patrimoniul Reședinței Patriarhale, vor fi aduse în această după amiază spre închinare la Catedrala Patriarhală istorică. Fragmentul din sfintele moaște face parte din darul oferit în anul 2011 Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de către Înaltpreasfințitul Părinte Pavlos, fost mitropolit…
UNESCO a inclus vineri Bistrița în Rețeaua Orașelor Creative, la categoria Arhitectură, alăturându-se astfel celorlalte orașe românești membre. Este pentru prima dată când UNESCO include arhitectura între domeniile de creație recunoscute la nivel mondial. Rețeaua UNESCO a Orașelor Creative, lansată în 2004, include acum 408 orașe din peste 100 de țări, care promovează cultura și…
Comunitatea românească din Budapesta a sărbătorit 125 de ani de la înființarea propriei parohii # Basilica.ro
Comunitatea românească din Budapesta a sărbătorit duminică aniversarea a 125 de ani de la înființarea parohiei românești din Capitala Ungariei. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Siluan al Ungariei, împreună cu protosinghelul David Pop, Superiorul Așezământului Monahal „Sfântul Ioan Botezătorul”, preotul paroh Marius Maghiaru, protopop român de Budapesta, preotul Cosmin Pop,…
Duminică s-au împlinit 171 de ani de la trecerea în veșnicie a compozitorului și psaltului Anton Pann, înmormântat în curtea Bisericii „Sfântul Stelian” – Lucaci din București. Anton Pann s-a născut în jurul anilor 1796-1798 din tatăl vlah – Pandele Petrov și mama grecoaică-Tomaida, în orașul bulgar Silven. Și-a pierdut tatăl și apoi cei doi…
Muzica ascultată de Constantin Brâncuși în atelierul său din Paris va fi difuzată în Parcul Central din Târgu Jiu, aducând publicului o parte din universul artistic al marelui sculptor, potrivit presei locale. Cornel Mihalache, directorul Centrului de Cercetare și Documentare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, a anunțat că sistemul audio va fi montat pe Aleea…
La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar # Basilica.ro
La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși s-au închinat în Sfântul Altar. Lăcașul de cult rămâne deschis zi și noapte până miercuri, 5 noiembrie. În Sfântul Altar au fost așezate spre cinstire moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, și ale Sfântului Dimitrie cel Nou. Echipele…
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Catedrala Națională, o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină „Prin toate elementele ei componente, Catedrala Națională poate fi considerată o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină, care cheamă la rugăciune și comuniune sfântă”, a…
Sf. Sfinţiţi Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala; Așezarea moaștelor Sf. Mare Mc. Gheorghe în Lida # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 3 noiembrie Sf. Sfinţiţi Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala Sfinții Mucenici Achepsima Episcopul, Iosif Preotul și Aitala Diaconul au fost slujitori ai Bisericii Ortodoxe din Persia și au pătimit pentru Domnul nostru Iisus Hristos în anul 380, al 70-lea an al domniei regelui Sapor al II-lea (310-381). Prigoana începută cu 40 de ani…
Să luptăm pentru a dobândi mântuirea prin ascultarea și împlinirea voii lui Dumnezeu, îndeamnă PS Varlaam Ploieșteanul # Basilica.ro
„Să luptăm pentru a dobândi mântuirea și viața veșnică în Împărăția Cerurilor prin ascultarea și împlinirea voii lui Dumnezeu”, a îndemnat duminică PS Varlaam Ploieșteanul. Episcopul vicar patriarhal a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Titan din Capitală, unde a sfințit lăcașul de cult al comunității. Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să…
Punct de vedere referitor la interpretarea piesei „Avem o țară” de către grupul Tronos Junior # Basilica.ro
În data de 30 octombrie 2025, după încheierea slujbei de Te-Deum care a avut loc în Catedrala Națională, s-a susținut un scurt concert de cântece patriotice cu autori diverși. La acest eveniment, petrecut cu ocazia Zilei Clerului Militar și în prezența reprezentanților Armatei Române, grupul Tronos Junior a interpretat o cântare care are la bază…
PS Timotei Prahoveanul a sfințit o nouă biserică din Azuga: După faptele iubirii creștine vom fi răsplătiți # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a sfințit duminică Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Azuga 2. Ierarhul a subliniat importanța faptelor de milostenie pentru mântuire. „Nici unul dintre noi nu este veșnic aici. Nici cei care au mese îmbelșugate, care au zilnic oaspeți, prieteni și așa mai departe. Și să știți că după felul cum avem…
Patriarhul Daniel: Trei învățături despre starea sufletului după moarte din pilda săracului Lazăr și a bogatului nemilostiv # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat, duminică, trei învățături despre starea sufletului după moarte din Pilda săracului Lazăr și a bogatului nemilostiv. „Această Evanghelie ne arată trei mari învățături și anume: ne arată că sufletul nemuritor al omului, după despărțirea sa de trup, ajunge fie în bucuria drepților, fie în întristarea păcătoșilor nepocăiți – adică,…
PS Paisie Sinaitul despre bogatul nemilostiv și săracul Lazăr: Nu bogăția ne condamnă, ci lipsa de compasiune # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a oficiat Sfânta Liturghie, duminică, la Catedrala Patriarhală. Preasfinția Sa a vorbit despre Pilda săracului Lazăr și a bogatului nemilostiv, evidențiind importanța compasiunii. „Nu bogăția ne condamnă, ci lipsa de compasiune lipsa de bunătate sufletească, de milostenie. Nu sărăcia ne mântuiește, ci smerenia. Nu suferința aduce Raiul, ci răbdarea și…
Istoricul Mircea Gheorghe Abrudan a primit cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților # Basilica.ro
Istoricul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, a primit Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Ordinul i-a fost oferit joi în Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial Suceava, la debutul conferințelor clericale de toamnă. „O mare onoare și bucurie: Crucea…
Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist; Duminica a 22-a după Rusalii # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 2 Noiembrie Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist Sfinţii mucenici pomeniţi astăzi au trăit în Persia, în timpul domniei regelui Sapor al II-lea (309-379), cel care a început prigonirea creştinilor. Între oamenii care slujeau la curtea sa erau în taină şi creştini, printre ei, şi Achindin, Pigasie şi Anempodist, oameni de…
Mulțimi de pelerini vin la Catedrala Națională: Peste 170.000 de persoane s-au închinat în Sfântul Altar # Basilica.ro
Mulțimi de pelerini vin continuu la Catedrala Națională la aproape o săptămână de la sfințire. Peste 170.000 de persoane au trecut, până sâmbătă dimineață, prin Sfântul Altar. Pentru a facilita accesul credincioșilor, Catedrala Națională este deschisă permanent, iar echipele de voluntari ale Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă sprijin celor care vin la închinare. În Sfântul Altar au…
În Duminica a 22-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie, oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala…
Episcopul Macarie al Europei de Nord propune cinci chei pentru o bună înțelegere a Catedralei Naționale. Preasfințitul Părinte Macarie a participat la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale, despre care s-au spus și s-au scris multe. „Îmi aștern în scris câteva reflecții posibile chei de înțelegere duhovnicească a ceea ce am trăit, împreună, în…
Un secol de patriarhat românesc: 100 de ani de la întronizarea Patriarhului Miron Cristea # Basilica.ro
Sâmbătă se împlinește un secol de la întronizarea primului Patriarh al României, Miron Cristea, moment de referință în istoria Bisericii Ortodoxe Române și a vieții spirituale a poporului român. Evenimentul din 1 noiembrie 1925 a consfințit ridicarea Bisericii noastre la rangul de Patriarhie, recunoscându-se astfel maturitatea sa eclesială și rolul său în unitatea neamului. Înființarea…
Mulțimi de pelerini vin la Catedrala Națională: Peste 170.000 de persoane s-au închinat în Sfântul Altar # Basilica.ro
